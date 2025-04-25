Khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng VPBank trong tháng 4 sẽ được hưởng khung lãi suất cao nhất là 5,6%/năm. Đối với nhu cầu vay mua, chuyển nhượng bất động sản, lãi suất VPBank cũng có nhiều ưu đãi. Chi tiết bảng lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất sẽ được cập nhật trong bài viết.

1. Lãi Suất Tiết Kiệm VPBank Mới Nhất

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đang áp dụng khung lãi suất gửi tiết kiệm từ 3,6-5,6%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng, trả lãi cuối kỳ. Ngân hàng này cũng triển khai 5 nhóm hạn mức tiền gửi khác nhau, bao gồm: hạn mức gửi dưới 1 tỷ đồng, từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng và trên 50 tỷ đồng.

Sau đây là bảng lãi suất VPBank mới nhất áp dụng cho hai hình thức gửi tiền truyền thống tại quầy và gửi tiền online áp dụng từ ngày 03/04/2025:.

Lãi Suất Tiết Kiệm VPBank Tại Quầy

3,6-5,5%/năm. Trong đó, khung lãi suất VPBank cao nhất là 5,6%/năm, áp dụng khi khách hàng gửi từ 10 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn gửi từ 24 tháng. Trường hợp khách hàng gửi dưới 3 tỷ đồng, lãi suất VPBank cao nhất là 5,3%/năm. Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng khi khách hàng gửi tiền tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ dao động từ. Trong đó, khung lãi suất VPBank cao nhất là, áp dụng khi khách hàng gửi từ 10 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn gửi từ 24 tháng. Trường hợp khách hàng gửi dưới 3 tỷ đồng, lãi suất VPBank cao nhất là

Chi tiết bảng lãi suất tiền gửi VPbank mới nhất áp dụng khi khách hàng gửi tiền tại quầy như sau:

Lãi Suất Tiết Kiệm VPBank Online

Khung lãi suất tiết kiệm VPBank online niêm yết trong khoảng 3,7-5,6%/năm, áp dụng cho kỳ hạn gửi từ 1 – 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ. Như vậy, lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho hình thức gửi tiền trực tuyến cao hơn so với hình thức gửi tiền tại quầy là 0,1%/năm ở tất cả các kỳ hạn và hạn mức gửi tương ứng.

Cụ thể, biểu lãi suất tiền gửi VPBank online áp dụng trong tháng 04/2025 như sau:

Cách Tính Lãi Suất Tiết Kiệm Ngân Hàng VPBank Chính Xác

Khách hàng có thể tự tính toán khoản tiền lãi nhận được khi gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank theo công thức sau đây:

Tiền lãi = Số dư thực tế * Lãi suất tiền gửi (%/năm) * Số ngày duy trì số dư / 365

Ví dụ:

Khách hàng gửi tiết kiệm 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng (từ ngày 01/03/2025 đến ngày 01/09/2025) tại phòng giao dịch của ngân hàng VPBank. Mức lãi suất mà khách hàng được hưởng là 4,7%/năm.

Khi đó, số tiền lãi mà khách hàng nhận được cuối kỳ là (giả thiết mỗi tháng có 30 ngày):

Tiền lãi = 100,000,000 * 4,7% * 180/365 = 2,317,808 đồng

Trường hợp khách hàng tất toán sổ tiết kiệm trước hạn sẽ không được hưởng mức lãi suất 4,7%/năm mà chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn, hiện tại ở mức 0,4%/năm.

Ví dụ: Vẫn khoản tiền gửi 100 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng kể trên, nhưng khách hàng rút tiền sau 3 tháng thì số tiền lãi mà khách hàng nhận được là:

Tiền lãi = 100,000,000 * 0,4% * 90/365 = 98,630 đồng

Có thể thấy khoản tiền lãi mà khách hàng nhận được khi tất toán trước hạn thấp hơn rất nhiều so với tất toán đúng hạn. Do đó, khách hàng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn kỳ hạn gửi tiền sao cho tối ưu nhất. Ngoài ra, để đáp ứng linh hoạt hơn cho các nhu cầu tài chính tương lai, khách hàng có thể xem xét việc phân chia khoản tiền gửi thành nhiều phần nhỏ hơn.

Lãi suất gửi tiền VPBank khác nhau tùy gói tiết kiệm. Ảnh: VPBank

2. Lãi Suất Vay Ngân Hàng VPBank Mới Nhất

Hiện ngân hàng VPBank cung cấp nhiều gói vay cho các nhu cầu như vay mua nhà, mua ô tô, vay kinh doanh,… giúp khách hàng dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính của bản thân.

Dưới đây là một số gói vay ưu đãi VPBank đang áp dụng:

Lãi Suất Vay Mua Nhà VPBank

Dưới đây là bảng lãi suất vay ngân hàng VPBank mới nhất cho khách hàng vay mua, chuyển nhượng bất động sản (áp dụng cho khách hàng trong độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi), thời hạn vay lên đến 25 năm:

Lựa chọn Lãi suất cố định Thời gian cố định Biên độ Lựa chọn 1 3 tháng 5,2% 3,5% Lựa chọn 2 6 tháng 6,6% 3,5% Lựa chọn 3 12 tháng 7,5% 3,5% Lựa chọn 4 18 tháng 8,8% 3,5% Lựa chọn 5 24 tháng 10,8% 3,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn:

Từ tháng 1 đến hết tháng 12: 2.5% x số tiền trả nợ trước hạn

Từ tháng 13 đến hết tháng 24: 2.5% x số tiền trả nợ trước hạn

Từ tháng 25 đến hết tháng 36: 1.5% x số tiền trả nợ trước hạn

Từ tháng 37 đến hết tháng 48: 1.0% x số tiền trả nợ trước hạn

Từ tháng thứ 49 trở đi: Miễn phí

Lãi Suất Vay Kinh Doanh VPBank

VPBank hiện cung cấp nhiều gói lựa chọn cho nhu cầu vay bổ sung vốn kinh doanh với lãi suất từ 6,19-12,1%/năm.

Lãi suất áp dụng cho mục đích vay bổ sung vốn kinh doanh:

Lựa chọn Lãi suất cố định Thời gian cố định Biên độ Thời gian vay tối thiểu Lựa chọn 1 10.8% 03 tháng đầu 3.5% 12 tháng Lựa chọn 2 9.8% 06 tháng đầu 3.5% Tối thiểu 48 tháng Lựa chọn 3 10.3% 12 tháng đầu 3.2% Tối thiểu 48 tháng LC4 (LS thường) 12.1% 01 tháng đầu 2.5% Không yêu cầu

Lãi suất áp dụng cho mục đích vay mua/ hoàn vốn mua xe ô tô thế chấp bằng chính ô tô mua:

Lựa chọn Lãi suất cố định Thời gian cố định Biên độ Thời gian vay Lựa chọn 1 10.8% 06 tháng đầu 3.8% Tối thiểu 48 tháng Lựa chọn 2 11.3% 12 tháng đầu 3.5% Tối thiểu 48 tháng LC4 (LS thường) 12.6% 01 tháng đầu 3.0% Không yêu cầu

Lãi suất áp dụng cho mục đích bổ sung vốn kinh doanh theo hạn mức – Khế ước nhận nợ có thời gian vay >= 9 tháng:

Lựa chọn Lãi suất cố định Thời gian cố định Biên độ Thời gian vay tối thiểu Lựa chọn 1 6.19% 03 tháng đầu 3,5% 09 tháng Lựa chọn 2 8.19% 06 tháng đầu 4,0% 09 tháng Lựa chọn 3 9.19% 09 tháng đầu 4,5% 09 tháng Lựa chọn 4 10.19% 12 tháng đầu 12 tháng

Lãi suất áp dụng cho mục đích bổ sung vốn kinh doanh theo hạn mức – Khế ước nhận nợ có thời gian vay < 9 tháng:

Lựa chọn Lãi suất cố định Thời gian cố định Biên độ Thời gian vay tối thiểu Lựa chọn 1 6.3% 01 tháng đầu 3,5% 01 tháng Lựa chọn 2 6.5% 02 tháng đầu 3,5% 02 tháng Lựa chọn 3 6.7% 03 tháng đầu 3,5% 03 tháng Lựa chọn 4 7.0% 04 tháng đầu 3,5% 04 tháng Lựa chọn 5 7.3% 05 tháng đầu 3,0% 05 tháng Lựa chọn 6 7.5% 06 tháng đầu 3,0% 06 tháng Lựa chọn 7 7.8% 07 tháng đầu 3,0% 07 tháng Lựa chọn 8 8.0% 08 tháng đầu 08 tháng

Vay Trả Nợ Trước Hạn Tại Ngân Hàng Khác – Lãi Suất Từ 4,6%/Năm

Lãi suất từ 4,6%/năm cố định trong 3 tháng, 5,9%/năm cố định trong 6 tháng; 6,5%/năm cố định trong 12 tháng. Biên độ lãi suất 3,5%.

cố định trong 3 tháng, cố định trong 6 tháng; cố định trong 12 tháng. Biên độ lãi suất 3,5%. Áp dụng cho khách hàng cá nhân đang vay vốn mua bất động sản, mua ô tô, vay kinh doanh thế chấp hoặc vay tiêu dùng thế chấp tại các ngân hàng khác, sử dụng tài sản đảm bảo là bất động sản.

Cho vay tới 100% giá trị tài sản nếu phù hợp với điều kiện, ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng, thời gian vay lên đến 35 năm và không vượt quá thời hạn vay còn lại của khoản vay cũ.

Khách hàng không cần chuẩn bị nguồn tiền để tất toán khoản vay cũ, VPBank có thể giải ngân trực tiếp cho ngân hàng cũ để tất toán dư nợ ngay trong ngày.

Vay Mua Ô Tô – Lãi Suất Từ 0,5%/Tháng

Lãi suất từ 0,5%/tháng

Áp dụng cho khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hạn mức vay lên đến 90% giá trị xe

Thời gian vay tối đa lên đến 96 tháng

Gói Vay Đặc Biệt Khi Mua Bất Động Sản Khu Công Nghiệp

Lãi suất chỉ từ 0,6%/tháng

Áp dụng cho Doanh nghiệp vay vốn để bổ sung vốn lưu động, đầu tư, xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, thanh toán tiền thuê, mua bất động sản tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, bao gồm cả đất thuê trả tiền hàng năm.

Chấp nhận tài sản đảm bảo là hợp đồng thuê/mua BĐS với hạn mức cho vay lên tới 70% giá trị hợp đồng và thời hạn vay lên tới 20 năm.

Đối tượng được vay: Khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài FDI từ 51% trở lên vốn điều lệ/pháp định của doanh nghiệp, hoặc khách hàng thành lập trong nước đáp ứng một số điều kiện cơ bản.

Lãi suất vay ngân hàng VPBank mới nhất đang có nhiều ưu đãi. Ảnh: VnExpress

Cách Tính Lãi Suất Vay Ngân Hàng VPBank

Công thức tính lãi suất vay cố định:

Tiền lãi = Dư nợ gốc x Lãi suất vay/Thời hạn vay

Nếu bạn vay 100,000,000 đồng trong 1 năm với lãi suất 10% thì cách tính là:

Tiền gốc phải trả mỗi tháng = 100,000,000/12 = 8,333,333 đồng

Tiền lãi phải trả mỗi tháng = (100,000,000 x 10%)/12 = 833,333 đồng

Tổng số tiền gốc và lãi trả hàng tháng là 9,166,666 đồng.

Công thức tính lãi suất vay trả góp ngân hàng VPBank theo số dư nợ giảm dần:

Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay x Lãi suất vay theo tháng

Tiền lãi các tháng tiếp theo = Dư nợ còn lại x Lãi suất vay

Cũng với số tiền vay là 100.000.000 đồng trong 1 năm với lãi suất 10%/năm, theo cách tính lãi này thì số tiền lãi và gốc phải trả hàng tháng như sau:

Kỳ trả nợ Số tiền lãi và gốc phải trả hàng tháng Tiền lãi Tiền gốc Dư nợ hiện tại Tháng 1 9,333,333 1,000,000 8,333,333 91,666,667 Tháng 2 9,250,000 916,667 8,333,333 83,333,333 Tháng 3 9,166,667 833,333 8,333,333 75,000,000 Tháng 4 9,083,333 750,000 8,333,333 66,666,667 Tháng 5 9,000,000 666,667 8,333,333 58,333,333 Tháng 6 8,916,667 583,333 8,333,333 50,000,000 Tháng 7 8,833,333 500,000 8,333,333 41,666,667 Tháng 8 8,750,000 416,667 8,333,333 33,333,333 Tháng 9 8,666,667 333,333 8,333,333 25,000,000 Tháng 10 8,583,333 250,000 8,333,333 16,666,667 Tháng 11 8,500,000 166,667 8,333,333 8,333,333 Tháng 12 8,416,667 83,333 8,333,333 0 Bảng tính lãi suất ngân hàng VPBank khi vay theo hình thức dư nợ gốc giảm dần

Bảng lãi suất cho vay các ngân hàng tại việt Nam Tổng hợp bảng lãi suất vay mua nhà mới nhất giúp quý vị đưa ra lựa chọn tối ưu cho khoản vay mua bất động sản. Xem ngay

3. Thắc Mắc Thường Gặp Khi Gửi Tiền, Vay Vốn Tại VPBank

Không chỉ cập nhật lãi suất ngân hàng VPBank, sau đây Batdongsan.com.vn sẽ giải đáp một số câu hỏi thường gặp khi khách hàng tìm hiểu và có nhu cầu sử dụng dịch vụ của ngân hàng này.

VPBank Là Ngân Hàng Gì?

Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, ngân hàng VPBank đã ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế, được tổ chức Brand Finance – Tổ chức định giá thương hiệu quốc tế đánh giá nằm trong “Top 250 ngân hàng giá trị nhất toàn cầu”.

VPBank là tên viết tắt của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Ảnh: cafef

VPBank Có Phải Ngân Hàng Nhà Nước Không?

VPBank là ngân hàng Nhà nước hay tư nhân? Hiện nay, ngân hàng VPBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần uy tín tại Việt Nam và không phải ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, VPBank vẫn hoạt động và tuân thủ theo các quy định do ngân hàng Nhà nước ban hành đồng thời đảm bảo thực hiện đúng pháp luật Việt Nam.

Khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của VPBank để được hỗ trợ. Ảnh: Haagrico.com.vn

Có Nên Vay Vốn Mua Nhà Tại Ngân Hàng VPBank Hay Không?

Hiện nay, vay vốn mua nhà tại VPBank là giải pháp tài chính ưu Việt để sở hữu căn nhà bởi:

Hỗ trợ 100% nhu cầu vốn, tối đa 75% giá trị căn nha, không quá 20 tỷ.

Thời hạn vay lên đến 25-35 năm.

Phê duyệt hồ sơ cấp tốc chỉ trong 5 phút.

Hồ sơ chính minh tài sản đơn giản.

Lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,6%/năm.

Không phát sinh chi phí để nhận được phê duyệt.

Hoàn vốn, thanh toán công nợ cho bên bán nhà tối đa 12 tháng kể từ ngày ra sổ.

Cake By VPBank Là Gì?

Cake by VPBank là sản phẩm hơp tác giữa Be Group – ứng dụng gọi xe công nghệ hàng đầu Việt Nam – và VPBank. Ngân hàng số Cake by VPBank mang đến nhiều tiện ích, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và có trải nghiệm thoải mái hơn khi giao dịch tài chính.

Số Tổng Đài VPBank Là Số Nào?

VPBank đã công bố danh sách các số hotline tiếp nhận yêu cầu, thắc mắc từ Khách hàng. Khách hàng có thể liên hệ bất kỳ lúc nào để được hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến tài khoản, giao dịch, vay vốn, và các dịch vụ khác.

Đối với khách hàng tiêu chuẩn: 1900545415

Đối với khách hàng ưu tiên: 1800545415

Đối với khách hàng doanh nghiệp: 1900234568

* Lãi suất ngân hàng VPBank có thể thay đổi liên tục theo biến động thị trường. Do vậy, những thông tin được cung cấp chỉ mang tính tham khảo. Để đảm bảo nhận được thông tin chính xác, quý khách hàng có thể đến trực tiếp các quầy giao dịch hoặc liên hệ tổng đài của ngân hàng VPBank, nhân viên ngân hàng sẽ hỗ trợ và tư vấn các dịch vụ phù hợp với nhu cầu, điều kiện của từng cá nhân.

