Khi làm thủ tục vay vốn ngân hàng, bạn sẽ được nhân viên tín dụng đề cập đến hai hình thức tính lãi vay là lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Trong bài viết này, Batdongsan.com.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu lãi suất thả nổi là gì, đâu là ngân hàng có lãi suất cho vay tốt nhất hiện nay.

1. Lãi Suất Thả Nổi Là Gì Và Các Khái Niệm Liên Quan

Cùng tìm hiểu khái niệm về lãi suất thả nổi và các thuật ngữ liên quan đến lãi suất thả nổi.

Lãi suất thả nổi là gì?

Lãi suất thả nổi là lãi suất không cố định, được điều chỉnh định kỳ theo tình hình thị trường, có thể theo các mốc thời gian như 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng.

Như vậy, trong suốt quá trình vay vốn ngân hàng với mức lãi suất thả nổi, khách hàng sẽ chịu mức lãi suất biến động liên tục. Khi lãi suất chung trên thị trường tăng lên thì lãi suất thả nổi cũng sẽ điều chỉnh tăng theo và ngược lại. Trước khi áp dụng, ngân hàng sẽ thỏa thuận với người vay về thời gian điều chỉnh và mức điều chỉnh cụ thể.

Hiện nay, loại lãi suất thả nổi được áp dụng chủ yếu ở những Ngân hàng thương mại, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng cho mục đích từ tiêu dùng đến sản xuất kinh doanh.

Ví dụ: Anh A vay thế chấp số tiền 30 triệu đồng trong vòng 2 năm tại ngân hàng B theo hình thức vay lãi suất thả nổi. Trong vòng 6 tháng đầu, mức lãi suất anh A phải trả là 0,8% mỗi tháng. Sau đó, lãi suất sẽ thả nổi ở khoảng 1,25% mỗi tháng.

Như vậy, trong 6 tháng đầu anh A sẽ phải đóng số tiền gốc và lãi mỗi tháng là: 30 triệu/24 tháng + 30 triệu*0,8% = 1.490.000 đồng/tháng.

Sau 6 tháng đó, số tiền gốc và lãi tiếp theo mà anh A phải đóng mỗi tháng là: 30 triệu/24 tháng + 30 triệu*1,25% = 1.624.000 đồng/tháng.

Lãi suất thả nổi là loại lãi suất biến động theo tình hình của thị trường

Lãi suất thả nổi tiếng Anh là gì?

Cùng với việc tìm hiểu lãi suất thả nổi là gì , nhiều người khi cần giao dịch với các ngân hàng nước ngoài cũng sẽ thắc mắc lãi suất thả nổi tiếng Anh là gì. Theo đó, khái niệm này trong tiếng Anh được gọi là floating interest rate, nghĩa là lãi suất tiền vay thay đổi.

Biên độ lãi suất thả nổi

Giải thích đơn giản thì biên độ lãi suất là biên độ lợi nhuận, hay là phần trăm chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay, lãi suất huy động của một ngân hàng tính tại một thời điểm cụ thể. Theo đó, dựa vào biên độ lãi suất có thể phản ảnh lợi nhuận của ngân hàng. Khi lãi suất vay ngân hàng càng cao thì ngân hàng có lợi nhuận lớn do biên độ lãi suất cao.

Lãi suất cố định là gì?

Ngoài việc đưa ra khái niệm lãi suất thả nổi là gì, chúng tôi cũng sẽ đề cập đến khái niệm còn lại là lãi suất cố định để các bạn dễ dàng phân biệt.

Lãi suất cố định là mức lãi suất được xác định cụ thể trong hợp đồng vay vốn ngân hàng. Mức lãi suất này không chịu tác động từ lãi suất chung của thị trường, cũng không biến đổi trong thời gian vay và thường được áp dụng trong vay ngắn hạn.

Ví dụ: Anh C vay thế chấp số tiền 30 triệu trong vòng 2 năm tại ngân hàng B theo hình thức vay lãi suất cố định, mức lãi suất cố định là 12% mỗi năm.

Như vậy, hàng tháng anh C sẽ phải đóng số tiền gốc và lãi cố định là: 30 triệu/24 tháng + 30 triệu*1% = 1.550.000 đồng/tháng. Tháng nào anh C cũng sẽ đóng cho ngân hàng số tiền này trong suốt 2 năm.

Nếu so sánh anh C với anh B ở trên, số tiền gốc và lãi phải đóng trong 6 tháng đầu tiên của anh B sẽ ít hơn của anh C. Tuy nhiên sau 6 tháng đó, số tiền gốc và lãi mà anh B phải đóng lại cao hơn so với của anh C.

2. Phân Biệt Lãi Suất Thả Nổi Và Lãi Suất Cố Định

Việc vay vốn ngân hàng để mua nhà đất hiện nay đang ngày càng phổ biến bởi sự tiện lợi, an toàn và nhanh chóng. Tuy nhiên, mọi người thường phân vân lựa chọn giữa hai hình thức tính lãi suất là lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, không biết hình thức nào là tốt nhất. Thực tế, mỗi hình thức cho vay đều có những ưu, nhược điểm riêng.

Ngân hàng có lãi suất cho vay thấp nhất là điều người mua luôn tìm kiếm

Lãi suất cố định Lãi suất thả nổi Là lãi suất xác định tại một mức cụ thể Lãi suất thay đổi theo biến động thị trường Ghi rõ trong hợp đồng Quy định về mức điều chỉnh, kỳ hạn điều chỉnh trong hợp đồng Không chịu tác động bởi biến động thị trường Chịu tác động Thường áp dụng trong ngắn hạn Dài hạn Khi lãi suất giảm: Bất lợi Có lợi Khi lãi suất tăng: Có lợi Bất lợi

Lãi suất thả nổi và lãi suất cố định đều có những ưu, nhược điểm riêng

Nên Lựa Chọn Lãi Suất Cố Định Hay Lãi Suất Thả Nổi Khi Vay Mua Đất?

Sau khi nắm bắt được ưu nhược điểm của lãi suất cố định và lãi suất thả nổi là gì, chắc hẳn người mua đã có sự đánh giá nhất định về hai loại lãi suất cho vay tại ngân hàng này.

Giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, lãi suất cố định sẽ cao hơn so với lãi suất thả nổi nhưng lại an toàn và ít rủi ro hơn cho khách hàng. Bởi vì khi vay lãi suất cố định, khách hàng có thể tính toán được số tiền lãi hàng tháng họ phải trả để có phương án tài chính chủ động cho mình.

Tuy nhiên, nếu như bạn hiểu được xu thế của thị trường và nắm được những kỳ điều chỉnh lãi suất của ngân hàng thì vay theo lãi suất thả nổi sẽ giúp bạn tiết kiệm hơn rất nhiều. Lãi suất thả nổi thấp hơn lãi suất cố định nên thường được áp dụng chủ yếu cho những khách hàng vay vốn trung và dài hạn.

Theo quy định hiện nay ở các ngân hàng, lãi suất thả nổi thường được điều chỉnh theo kỳ hạn 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Do đó, những người đi vay mua nhà có dự định tái cấp vốn hoặc bán nhà trước khi lãi suất được điều chỉnh thì có thể chọn vay theo hình thức lãi suất thả nổi. Khi đó, bạn cần nắm được các kỳ hạn này, chú ý đáo hạn kịp thời trước khi lãi suất tăng.

Ngoài ra, nếu lãi suất thị trường giảm thì mức lãi suất thả nổi cũng được ngân hàng điều chỉnh xuống thấp hơn theo lãi suất thị trường. Vì thế, mức lãi mà khách hàng phải trả theo lãi suất thả nổi cũng giảm xuống.

3. Cách Tính Lãi Suất Thả Nổi?

Cách tính lãi suất thả nổi dựa theo công thức sau:

Lãi suất thả nổi = Lãi suất cơ sở (Lãi suất tham chiếu) + Biên độ lãi suất

Trong đó:

Lãi suất tham chiếu được lấy dựa trên lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng hoặc 24 tháng lĩnh lãi cuối kỳ.

Biên độ lãi suất được quy định cụ thể trong hợp đồng tín dụng.

4. Lãi Suất Thả Nổi Hiện Nay Là Bao Nhiêu?

Lãi suất vay ngân hàng mua nhà có thể thay đổi theo từng thời kỳ phụ thuộc vào chính sách cho vay của các ngân hàng là khác nhau. Để được tư vấn chi tiết các gói vay, các quy định cụ thể, người vay nên liên hệ trực tiếp với các ngân hàng để được tư vấn giải pháp vay phù hợp.

Để vay mua nhà với mức lãi suất thấp nhất, bạn nên tham khảo các mức lãi suất từ những ngân hàng khác nhau cùng các chính sách ưu đãi để lựa chọn cho mình hình thức vay, ngân hàng cho vay phù hợp nhất.

Ngày 31/3/2023, Ngân hàng Nhà nước đã ra thông báo giảm cùng lúc 5 loại lãi suất điều hành với mức giảm từ 0,3-0,5%/năm và có hiệu lực từ ngày 3/4/2023. Dưới đây là bảng cập nhật mức lãi suất vay mua nhà của một số ngân hàng tại Việt Nam, cập nhật tháng 4/2023. Trong đó: LSTK (Lãi suất tiết kiệm); LSCS (Lãi suất cơ sở); CPV (Chi phí vốn).

Ngân hàng Lãi suất ưu đãi (%/năm) Tỷ lệ cho vay tối đa (%) Kỳ hạn vay tối đa (năm) Biên độ lãi suất sau ưu đãi Phí phạt trả nợ trước hạn (%) VIB 12 90 30 3,9 2,5 BIDV 11,5 100 30 4,5 1 Techcombank 10,59 70 35 3 0,5-1 TPBank 8 90 30 4 3 VPBank 5,9 75 35 3 4 Vietcombank 10,5 8 0 20 3,5 2 Vietinbank 7,7 80 20 3,5 2 Eximbank 8,5 – 10 70 20 3.5 2 Sacombank 8,99 100 30 3,5 2 -5 Hong Leong Bank 10,7 80 25 1,5 3 Shinhan Bank 7,99 70 30 3,9 3 Standard Chartered 10 75 25 3-5 0-2 OCB 8,49 100 20 4,4 3-5 Woori Bank 10 80 30 3,8 0-3 HSBC 11,5 70 25 2 3 PVcomBank 12 85 20 4,3 0-3 Maritime Bank 4,99 90 35 3,5 0- 3 UOB 10,7 75 25 3 0,75

4. Lưu Ý Khi Ký Kết Hợp Đồng Vay Vốn Mua Nhà

Trước khi ký kết hợp đồng vay mua nhà, bạn nên đọc thật kỹ các điều khoản hợp đồng vay vốn. Hãy trao đổi với nhân viên những điều bạn chưa rõ và yêu cầu ngân hàng cập nhật các cam kết ưu đãi một cách rõ ràng, cụ thể trong hợp đồng.

Đồng thời, khi ký kết hợp đồng vay bạn cần chú ý đến mức phí phạt trong trường hợp bạn trả nợ trước hạn hoặc quá hạn. Thông thường, khi trả nợ quá hạn thì ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất cao gấp 1,1 – 1,5 lần lãi suất bình thường. Còn khi trả nợ trước hạn thì ngân hàng sẽ có mức phí phạt là 1-3% số dư nợ.

Khi ký kết hợp đồng vay vốn mua nhà cần chú ý đọc kỹ các điều khoản

Trên đây là những thông tin giúp làm rõ lãi suất thả nổi là gì, lãi suất thả nổi một số ngân hàng lớn hiện nay, cập nhật mới nhất 2022. Chọn vay vốn ngân hàng theo hình thức lãi suất nào là tùy thuộc vào khả năng tính toán tài chính của bạn, hãy chọn lựa để đảm bảo an toàn, thuận lợi nhất cho bản thân, đặc biệt là khi vay vốn ngân hàng để tham gia đầu tư bất động sản

Hà Linh

