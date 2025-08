Bài viết sẽ cập nhật lãi suất vay mua nhà BIDV 2025 và hướng dẫn cách tính lãi hàng tháng, giúp bạn dễ dàng nắm bắt mức lãi suất và khoản lãi phải trả khi vay mua nhà trả góp 20 năm tại BIDV.

Lãi Suất Vay Mua Nhà Trả Góp 20 Năm BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đang triển khai nhiều gói vay mua nhà với lãi suất hấp dẫn, thời hạn vay lên đến 40 năm, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu tổ ấm mơ ước với áp lực tài chính được chia nhỏ theo thời gian.

Sau đây là các gói vay mua nhà BIDV đang được triển khai:

Lãi Suất Vay Mua Nhà BIDV 2025 (Dành Cho Khách Hàng Trẻ Dưới 35 Tuổi)

Từ nay đến hết 31/12/2025, BIDV triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng cá nhân dưới 35 tuổi có nhu cầu mua hoặc thuê mua nhà trên phạm vi toàn quốc với chính sách như sau:

Lãi suất: Cố định 5,5%/năm trong suốt 36 tháng đầu tiên. Sau thời gian này, lãi suất chuyển sang thả nổi theo công thức: Lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng + biên độ 3,0%. (Hiện lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng online tại BIDV đang ở mức 4,9%/năm).

Phí trả nợ trước hạn: Trong 1 năm đầu: Tối thiểu 1% số tiền trả trước hạn; Từ năm thứ 2 đến hết năm thứ 5: Tối thiểu 0,5% số tiền trả trước hạn; Từ năm thứ 6 trở đi: Miễn phí.

Thời gian vay: Tối đa 40 năm (không vượt quá tuổi nghỉ hưu theo quy định), ân hạn gốc 5 năm (không cần trả gốc trong 5 năm đầu).

Tài sản đảm bảo: Linh hoạt, có thể sử dụng giấy tờ có giá, số dư tiền gửi, chính căn nhà dự định mua/thuê mua hoặc bất động sản khác đã sở hữu.

Hạn mức vay: Lên đến 70% giá trị căn nhà muốn mua, tối đa 50% giá trị nếu vay cho mục đích thuê mua.

Điều kiện vay: Mỗi khách hàng được áp dụng 1 khoản vay trong chương trình này để mua hoặc thuê mua 1 căn nhà, dư nợ được hưởng lãi suất ưu đãi tối đa 5 tỷ đồng. Khách hàng vay có lịch sử tín dụng tốt, là người trực tiếp đứng tên hoặc đứng tên cùng vợ/chồng sở hữu, sử dụng nhà ở, đất ở vay mua/thuê mua. Độ tuổi không quá 35 tuổi và không có dư nợ vay mua nhà tại BIDV ở thời điểm đăng ký vay.



Như vậy, nếu vay tiền mua nhà trả góp 20 năm BIDV theo chương trình ưu đãi dành cho người trẻ dưới 35 tuổi, mức lãi suất áp dụng hiện nay là 5,5%/năm cố định trong 3 năm, thời gian vay còn lại sẽ thả nổi lãi suất, hiện tại rơi vào khoảng 8,0%/năm.

Lãi Suất Vay Mua Nhà Trả Góp BIDV 2025 (Gói Phổ Thông)

Ngoài ưu đãi dành cho khách hàng trẻ, BIDV vẫn triển khai các gói vay mua nhà dành cho mọi khách hàng từ 18 tuổi trở lên đáp ứng điều kiện vay vốn. Chính sách vay mua nhà BIDV theo chương trình vay này như sau:

Lựa chọn 1: Cố định lãi suất 6,0%/năm trong 12 tháng đầu, áp dụng cho khoản vay có thời hạn tối thiểu 36 tháng.

Lựa chọn 2: Lãi suất 6,5%/năm trong 24 tháng đầu, áp dụng cho khoản vay có thời hạn tối thiểu 60 tháng.

Sau khi kết thúc thời gian ưu đãi, lãi suất sẽ thả nổi theo công thức: Lãi suất thả nổi = Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 24 tháng + biên độ 4,0%.

Như vậy, với những khách hàng không thuộc nhóm dưới 35 tuổi, khoản vay mua nhà trả góp 20 năm tại BIDV sẽ áp dụng lãi suất 6,5%/năm trong 2 năm đầu, sau đó chuyển sang lãi suất thả nổi, hiện dao động khoảng 9,0%/năm.

2. Cách Tính Lãi Suất Vay Mua Nhà BIDV 20 Năm

Khi vay mua nhà tại BIDV, số tiền phải trả hàng tháng phụ thuộc vào khoản vay, lãi suất, thời hạn vay và phương thức trả nợ. Hiện BIDV áp dụng hai cách tính lãi chính: trả góp theo dư nợ ban đầu và trả góp theo dư nợ giảm dần.

Phương Thức Trả Góp Theo Dư Nợ Ban Đầu

Với hình thức này, tiền lãi hàng tháng được cố định, tính dựa trên số tiền gốc ban đầu. Nhờ đó, tổng số tiền phải thanh toán mỗi tháng cũng giữ nguyên trong suốt thời hạn vay, giúp người vay dễ dàng dự trù và quản lý kế hoạch tài chính.

Công thức: Số tiền trả hàng tháng = Nợ gốc chia đều theo tháng + Tiền lãi cố định hàng tháng

Phương Thức Trả Góp Theo Dư Nợ Giảm Dần

Số tiền gốc trả hàng tháng giảm dần theo thời gian, lãi suất tính trên số dư gốc thực tế còn lại. Với cách tính này, những tháng đầu tuy phải trả khoản lãi cao, nhưng sẽ giảm dần về sau.

Công thức: Số tiền trả hàng tháng = (Tiền gốc hàng tháng) + (Dư nợ gốc còn lại × Lãi suất vay / 12)

Vay Mua Nhà Trả Góp 20 Năm BIDV Tính Lãi Theo Phương Thức Nào?

Với khoản vay mua nhà trả góp 20 năm, BIDV và hầu hết ngân hàng thường áp dụng phương thức tính lãi theo dư nợ giảm dần. Lý do là vì cách tính này giúp khoản trả lãi giảm dần theo thời gian, giảm áp lực tài chính, phù hợp với thời hạn vay dài và tổng chi phí lãi thấp hơn so với tính theo dư nợ ban đầu. Do đó, BIDV mặc định áp dụng phương thức này, trừ khi khách hàng có thỏa thuận khác.

Như đã nói, để tính lãi cho một khoản vay sẽ căn cứ vào số tiền vay, mức lãi suất và thời hạn vay. Ví dụ, bạn vay 1 tỷ đồng trong 20 năm BIDV theo gói ưu đãi dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà với mức lãi suất 5,5%/năm trong 3 năm đầu và khoảng 8,0%/năm cho 17 năm còn lại. Khi đó, áp dụng công thức tính lãi theo phương thức dư nợ giảm dần, kết quả như sau:

Tóm tắt khoản vay:

Số tiền vay: 1.000.000.000 VND

Số tháng vay: 240 tháng

Tiền gốc trả cố định hàng tháng: 1.000.000.000 / 60 = 4.166.667 VND

Tháng thứ nhất phải trả:

Tiền lãi = (1.000.000.000 × 5,5%) / 12 = 4.583.333 VND

Tổng phải trả cả gốc và lãi = 4.166.667 + 4.583.333 = 8.750.000 VND

Dư nợ còn lại: 995.833.333 VND

Tháng thứ hai phải trả:

Tiền lãi = (995.833.334 × 5,5%) / 12 = 4.564.236 VND

Tổng phải trả cả gốc và lãi = 4.166.667 + 4.564.236 = 8.730.903 VND

Dư nợ còn lại: 991.666.667 VND

Tháng thứ 3 phải trả:

Tiền lãi = (991.666.668 × 5,5%) / 12 = 4.545.139 VND

Tổng phải trả cả gốc và lãi = 4.166.667 + 4.545.139 = 8.711.806 VND

Dư nợ còn lại: 987.500.000 VND

…

Tháng thứ 37 phải trả (chuyển sang giai đoạn tính lãi suất 8,0%/năm):

Tiền lãi = (850.000.024 × 8%) / 12 = 5.666.667 VND

Tổng phải trả cả gốc và lãi = 4.166.667 + 5.666.667 = 9.833.333 VND

Dư nợ còn lại: 845.833.333 VND

Tháng thứ 38 phải trả:

Tiền lãi = (845.833.358 × 8%) / 12 = 5.638.889 VND

Tổng phải trả cả gốc và lãi = 4.166.667 + 5.638.889 = 9.805.556 VND

Dư nợ còn lại: 841.666.667 VND

….

Tháng thứ 240 (tháng cuối cùng):

Tiền lãi = (4.166.667 × 8%) / 12 = 27.778 VND

Tổng phải trả cả gốc và lãi = 4.166.667 + 27.778 = 4.194.444 VND

Dư nợ còn lại: 0 VND

Kết Luận Khoản Vay 1 Tỷ Mua Nhà Trả Góp Trong 20 Năm Tại Ngân Hàng BIDV:

Khoản vay 1 tỷ đồng tại BIDV trong thời hạn 20 năm, theo hình thức trả góp dư nợ giảm dần và chia làm hai giai đoạn lãi suất (5,5%/năm cho 3 năm đầu và 8%/năm cho 17 năm còn lại), có tổng số tiền lãi phát sinh trong suốt thời hạn vay khoảng 733.802.084 đồng, nâng tổng số tiền phải trả (gồm gốc và lãi) lên khoảng 1.733.802.083 đồng.

Mỗi tháng, người vay trả cố định 4.166.667 đồng tiền gốc, phần lãi sẽ giảm dần theo dư nợ trong 36 tháng đầu và điều chỉnh tăng khi bước vào tháng 37 do thay đổi lãi suất. Số tiền trả hàng tháng giảm từ khoảng 8,75 triệu đồng trong tháng đầu tiên xuống còn khoảng 4,2 triệu đồng vào tháng cuối.

Như vậy, có thể thấy, khoản vay dài hạn giúp giảm áp lực trả nợ hàng tháng, nhưng tổng chi phí lãi vay tương đương khoảng 73% giá trị khoản vay ban đầu. Vì vậy, người vay nên cân nhắc phương án thanh toán trước hạn khi có điều kiện, nhằm giảm phần chi phí lãi phát sinh.

Bạn đọc có thể tải về bảng tính lãi chi tiết cho khoản vay trả góp mua nhà BIDV trong 20 năm theo link sau đây:

3. Điều Kiện Vay Mua Nhà Trả Góp 20 Năm Tại BIDV

Như vậy, bạn đã nắm được mức lãi suất vay ngân hàng BIDV thế chấp sổ đỏ để vay mua nhà trả góp. Sau đây là những thông tin về điều kiện vay, hồ sơ, thủ tục vay mới nhất cho bạn tham khảo:

Để hồ sơ vay mua nhà trả góp tại BIDV trong 20 năm được xét duyệt nhanh chóng, khách hàng cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản sau:

Độ Tuổi Và Tư Cách Pháp Lý:

Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Từ 18 tuổi và tại thời điểm tất toán khoản vay không vượt quá tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có thể đứng tên một mình hoặc đồng sở hữu với vợ/chồng.

Mục Đích Vay Hợp Pháp:

Mua nhà ở, căn hộ, đất nền kèm xây dựng hoặc thuê mua nhà từ dự án hợp pháp.

Có hợp đồng mua bán/thuê mua hợp lệ để chứng minh mục đích vay.

Khả Năng Tài Chính Và Thu Nhập Ổn Định:

Có nguồn thu nhập ổn định từ lương, kinh doanh, cho thuê tài sản hoặc các nguồn hợp pháp khác.

Khả năng trả nợ gốc và lãi hàng tháng không vượt quá 40–50% thu nhập hàng tháng.

Lịch Sử Tín Dụng:

Không có nợ xấu tại thời điểm vay.

Lịch sử tín dụng tốt, uy tín trong quan hệ với BIDV hoặc tổ chức tín dụng khác.

Tài Sản Đảm Bảo:

Chính căn nhà/căn hộ dự định mua hoặc bất động sản khác.

Giấy tờ có giá: sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi…

Tài sản của bên thứ ba được BIDV chấp thuận.

Tài sản phải hợp pháp và được BIDV định giá theo quy định nội bộ.

Điều Kiện Riêng Cho Khách Hàng Dưới 35 Tuổi (Nếu Áp Dụng Gói Ưu Đãi):

Không có dư nợ vay mua nhà tại BIDV tại thời điểm vay.

Chỉ được vay 1 căn nhà theo gói ưu đãi.

Dư nợ áp dụng lãi suất ưu đãi tối đa 5 tỷ đồng.

4. Hồ Sơ, Thủ Tục Vay Mua Nhà Trả Góp BIDV

Để vay mua nhà trả góp 20 năm BIDV , khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tuân thủ các thủ tục theo quy định của ngân hàng. Việc chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và nắm rõ quy trình xử lý hồ sơ sẽ giúp quá trình xét duyệt diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và tăng khả năng được phê duyệt khoản vay. Sau đây là hồ sơ, thủ tục, quy trình vay thế chấp mua nhà tại ngân hàng BIDV, thông tin được tham khảo trên website chính thức của ngân hàng.

Hồ Sơ Cần Chuẩn Bị:

Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ theo mẫu do BIDV cung cấp.

Giấy tờ tùy thân: CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

Giấy tờ tình trạng hôn nhân: Giấy đăng ký kết hôn hoặc Giấy xác nhận độc thân.

Tài liệu chứng minh thu nhập để đảm bảo khả năng trả nợ (sao kê lương, hợp đồng lao động, chứng từ kinh doanh, hợp đồng cho thuê tài sản…).

Hồ sơ pháp lý của nhà hoặc đất dự định mua (Hợp đồng mua bán, giấy tờ pháp lý dự án, chứng nhận quyền sở hữu).

Hồ sơ tài sản bảo đảm (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ có giá khác).

Quy Trình Thực Hiện Vay Mua Nhà Trả Góp 20 Năm Tại BIDV:

Bước 1: Khách hàng liên hệ với BIDV (trực tiếp tại chi nhánh hoặc qua kênh online) để đăng ký vay. Sau đó chuẩn bị và nộp hồ sơ vay theo hướng dẫn của ngân hàng.

Bước 2: BIDV tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định thông tin khách hàng và khoản vay. Kết quả phê duyệt sẽ được thông báo trong thời gian quy định.

Bước 3: Sau khi khoản vay được phê duyệt, khách hàng và BIDV ký kết hợp đồng, hợp đồng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan (công chứng tài sản bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm…).

Bước 4: BIDV tiến hành giải ngân vốn vay hoặc phát hành bảo lãnh theo thỏa thuận.

Bước 5: Sau giải ngân, khách hàng cần phối hợp với BIDV để:

Sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi đầy đủ.

Hỗ trợ định giá lại tài sản bảo đảm khi có yêu cầu.

Thời gian xử lý hồ sơ: Thông thường tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi BIDV nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ khách hàng.

Lưu ý:

Thời gian xử lý không bao gồm thời gian thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định pháp luật hoặc khi hệ thống công nghệ của BIDV gặp sự cố kỹ thuật.

Quy trình áp dụng cho các khoản vay thuộc thẩm quyền phê duyệt của chi nhánh BIDV.

Các trường hợp đặc biệt sẽ tuân thủ quy định riêng của BIDV trong từng thời kỳ.

Bài viết cung cấp bảng lãi suất vay thế chấp BIDV mua nhà trả góp 20 năm cùng hướng dẫn chi tiết cách tính lãi hàng tháng. Dựa trên hướng dẫn này, bạn có thể dễ dàng áp dụng cho mọi khoản vay tương tự. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng công cụ tính lãi suất online của Batdongsan.com.vn để tính toán nhanh chóng và chính xác hơn.

