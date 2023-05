Làm nhà năm 2021: Thời điểm động thổ và lưu ý cho nhà hướng Tây

Nhà hướng Tây là những ngôi nhà nằm ở dải độ từ 247,5 độ đến 292,5 độ, gồm các sơn Canh, Dậu, Tân. Trong đó sơn Canh từ 247,5 độ đến 262,5 độ; sơn Dậu từ 262,5 độ đến 277,5 độ; sơn Tân từ 277,5 độ đến 292,5 độ. Theo Chuyên gia Phong thủy Tam Nguyên, 2021 là năm khá tốt để xây dựng nhà hướng Tây tuy không đẹp bằng năm 2020.

Với những gia chủ đã khởi công làm nhà hướng Tây trong năm 2020 thì năm nay là năm đại cát đại lợi. Nếu không xây nhưng sơn sửa, tu tạo, trồng thêm cây, xới đất trước cửa, sửa chữa, cơi nới… trong năm 2021 thì vẫn đón được cát vận của năm 2021. Gia chủ nên làm thêm một trong những việc này, vì đây là năm rất cát lành với nhà hướng Tây.

Năm 2021 có thể khởi công xây nhà hướng Tây. Những gia chủ đang ở nhà hướng Tây cũng gặp nhiều may mắn về tài lộc. Ảnh minh họa

Chuyên gia Phong thủy Tam Nguyên cho biết, năm 2021 hướng Tây có sao Bát Bạch ngũ hành thuộc Thổ đáo vào Kim cung, tương sinh gọi là chính ấn sinh cung kèm theo các sao Tướng Quân, Bạch Hổ, Phi Liêm. Sao đương vận đáo đến cửa gọi là Bội Ấn (tăng thêm Ấn, tăng thêm Kim vận mà Kim vận chính là tiền tài, do đó nhà hướng Tây tu tạo sửa chữa hay xây mới trong năm nay đều đại cát đại lợi).

Với những nhà hướng Tây đã xây dựng xong, gia chủ đang cư trú, 2021 cũng là một năm tốt vì đây là năm có thiên khí tốt tức là gia chủ dễ gặp những chuyện may mắn, nhất là những may mắn bất ngờ. Tuy nhiên năm nay cũng có sao Bạch Hổ, Phi Liêm là các hung tinh chủ về tai nạn, máu huyết đáo vào hướng Tây. Những gia chủ ở nhà hướng Tây trong năm nay nên cẩn trọng khi đi xa, chú ý các phương tiện đi lại để đảm bảo an toàn.

Lưu ý khu vực phía Đông (vị trí sau nhà) sẽ phạm Tam Sát do đó không nên đập phá, tu tạo, cơi nới hay để những đồ vật sú uế (hố rác, đồ cũ hỏng…) tại khu vực này trong năm 2021.

Để kích hoạt năng lượng tốt cho nhà hướng Tây, gia chủ nên thường xuyên mở cửa, chú ý khu vực trước cửa luôn giữ gìn sạch sẽ, thoáng đãng, thay mới hoặc sửa chữa lại tủ giày để không phát sinh tạp khí tại khu vực này. Nên trang trí khu vực huyền quan sạch đẹp để đón cát khí của hướng Tây. Ngoài ra trồng thêm một số chậu cây trước cửa cũng giúp tăng cường cát khí cho nhà hướng Tây trong năm nay.

Ngoài ra, gia chủ ở nhà hướng Tây năm nay dễ gặp nhiều may mắn, nên mạnh dạn đầu tư, thực hiện các dự định đã ấp ủ. Nên tận dụng cơ hội để đạt được tài lộc tốt hơn trong năm nay. Tuy nhiên cần có tìm hiểu, quan sát và cân nhắc trước các xu hướng của kinh tế, thị trường, tránh làm liều sẽ không đạt được thành công như mong muốn.

Ngọc Sương (TH)

