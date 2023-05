Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa gửi các đơn vị trực thuộc văn bản về việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. Theo đó, Bộ yêu cầu cơ quan thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra diện rộng, thanh tra chuyên đề kết hợp nhiều lĩnh vực với các dự án chậm tiến độ, có khiếu kiện, có người nước ngoài sử dụng đất, có lượng khí thải, xả thải lớn…

Bên cạnh thanh tra việc sử dụng đất dự án phát triển nhà ở, condotel, khu công nghiệp, Tổng cục Quản lý đất đai được giao nhiệm vụ thanh tra việc sử dụng đất tại các nông, lâm trường theo Nghị định số 167 của Chính phủ.



Các dự án condotel còn tồn tại nhiều vấn đề, đặc biệt là pháp lý

Tổng cục Quản lý đất đai cũng thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các dự án tại Hà Nội nằm trong danh sách thanh tra gồm: Dự án khu đô thị mới thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh của Công ty CP Đầu tư An Lạc tại huyện Hoài Đức; Dự án khu đô thị "Thành phố Giao Lưu" của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng quốc tế Vigeba tại quận Bắc Từ Liêm; 4 dự án sân golf (Sóc Sơn, sân golf Đông Anh, sân golf Vân Trì Golf Club – Đông Anh và sân golf Sky Lake Chương Mỹ).

Loạt dự án tại TP.HCM mà đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra gồm: Dự án Khu nhà ở 1 Bis – 1 Kep Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 của Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thuỷ; dự án khu nhà ở xã hội – khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc (The Western Capital) của Công ty TNHH quản lý bất động sản Hoàng Phúc tại số 116 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6; dự án khu dân cư và du lịch, văn hoá, giải trí (The Water Bay) của Công ty TNHH Quốc tế Thế kỷ số 21 tại phường An Phú, quận 2.

Khánh Trang