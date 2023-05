Liệu có khôn ngoan nếu chọn mua bất động sản lúc này?

Nhiều người có ý định mua nhà vẫn giữ tâm lý chờ đợi một đợt giảm giá trong thời gian tới. Anh Đạt (Hà Đông, Hà Nội) – một người vẫn đang tìm mua nhà bày tỏ: “Tất cả các ngành đều bị ảnh hưởng nên tôi cho rằng chẳng có lý do gì để giá bất động sản không giảm 10-20% trong thời gian tới”.

Tương tự, có kế hoạch mua nhà từ cuối năm ngoái nhưng anh Nam cũng hoãn lại, phần do sợ không gánh được nợ khi thu nhập giảm, phần do chờ đợi giá sẽ giảm thêm. “Bất động sản luôn đi sau nền kinh tế 1-2 năm. Giá bất động sản hiện chưa giảm nhưng tôi nghĩ là do vẫn đang cố gồng gánh, khi ngân hàng siết nợ sẽ có hiện tượng bán tháo hoặc sớm nhất là trong khoảng 6 tháng nữa, giá nhà đất có thể trở về đúng giá trị thật”.



Nhiều người mua nhà vẫn kỳ vọng giá sẽ giảm trong thời gian tới. Ảnh minh họa

Ngược lại, vẫn có số ít người sau một thời gian trông ngóng đã mất hy vọng về một đợt giảm giá trên thị trường. “Dịch được kiểm soát khá tốt nên tôi không còn mong đợi sẽ có đợt bán tháo khiến giá nhà đất giảm sâu. Có lẽ chỉ dân đầu cơ, vay nợ nhiều để mua mới cần bán chứ dân đầu tư thì vẫn giữ hàng. Khi hết dịch, giá tăng là sẽ bù được khoản lãi ngân hàng ngay”, anh Đức chia sẻ.

Thời gian qua, những thông tin về hàng loạt nhà phố khu “đất vàng” phải trầy trật tìm khách thuê, thậm chí đóng cửa, nhiều khách sạn được rao bán, không ít môi giới phải chuyển nghề hay lĩnh vực bất động sản đứng đầu về số doanh nghiệp phải phá sản trong 8 tháng đầu năm… khiến ai cũng nghĩ thị trường bất động sản sắp rơi xuống hố đen, thậm chí sẽ sớm có hiện tượng bán rẻ, bán tháo hàng loạt để thoát hàng. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này không xảy ra. Việc giảm giá tập trung nhiều ở bất động sản cho thuê. Những loại hình sát nhu cầu thực như chung cư vẫn giữ giá bán tương đối ổn định, thậm chí tăng nhẹ. Đất nền một số khu vực như Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định)… có tình trạng bán cắt lỗ nhưng không nhiều, thậm chí tại một số nơi vùng ven như Đồng Nai giá vẫn tăng tại một số khu vực.

Theo báo cáo thị trường tháng 8/2020 của Batdongsan.com.vn , dù trải qua tháng 7 âm lịch và sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19, mức độ quan tâm tới bất động sản trong tháng 8/2020 vẫn tăng trưởng 6% so với tháng 7. Cụ thể, nhu cầu mua chung cư tăng 12%, thuê chung cư tăng 14% so với tháng 7/2020. Điều này thể hiện nhu cầu tìm mua/thuê bất động sản không hề suy giảm.

Chuyên gia Trần Khánh Quang xác nhận, dịch xuất hiện nhưng không có hiện tượng bán xả hàng, giảm giá. Trong tình hình hiện tại, xu hướng giảm lãi suất ngân hàng sẽ kích thích các ngành nghề kinh doanh ổn định, tiêu dùng tăng lên. So với hồi đầu năm, lãi suất cho vay mới đã giảm 0,5-2 điểm %. Dù tín dụng ra nền kinh tế vẫn rất thấp nhưng tính hết quý 2/2020, tín dụng bất động sản vẫn tăng khoảng 1,5%. Do đó, đây là cơ hội cho nhu cầu mua để ở, đầu tư.

Cho rằng xấu của xấu là không xấu, vị chuyên gia này nói thêm: "Tôi nghĩ, không lúc nào dễ mua bất động sản như thời điểm này. Doanh nghiệp bất động sản đang hỗ trợ người mua rất nhiều. Nếu có tiền nhàn rỗi thì thời điểm này nên mua một bất động sản mà mình yêu thích. Khi thích thì sẽ hiểu về nó, tầm nhìn quan trọng của sản phẩm trong vòng 2-3 năm, biết được mình mua mắc hay rẻ…".

Với những người có nhu cầu mua bất động sản để ở, lời khuyên của các chuyên gia vẫn là nên căn cứ vào nhu cầu, tính cấp bách và nguồn lực tài chính để quyết định, có thể chọn vay mua nhà trả góp để tận dụng lãi vay ngân hàng hoặc thuê nhà chất lượng tốt hơn với mức giá rẻ hơn trước đây.

Trong khi đó, nếu thích những bất động sản khai thác, theo ông Quang, đây là cơ hội rất tốt để mua vào. Thực tế, từ tháng 4 trong đợt dịch lần thứ nhất, một loại hình bất động sản khai thác được rao bán nhiều là khách sạn. Các khách sạn được rao bán rải rác từ Bắc đến Nam, từ 2 sao đến 4 sao. Nguyên nhân là khách du lịch giảm sút khiến nguồn thu không thể bù được chi phí vận hành.

"Dù mua bất động sản nào thì những người thắng cuộc không bao giờ đầu tư trong vòng 6 tháng, phải đầu tư theo quy luật của thị trường bất động sản. Chắc chắn, sau một chu kì tăng ít nhất gấp 3 lần. Đừng bao giờ mua bất động sản theo phong trào", ông Quang nhấn mạnh.

Khánh Trang