Lộ Bàng Thổ là một trong sáu nạp âm của hành Thổ. Người mệnh này sở hữu rất nhiều nét tính cách đáng quý như chân thành, đáng tin, kiên định,… Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết được những yếu tố phong thủy hợp và kỵ với Lộ Bàng Thổ để giúp họ có được sự nghiệp hanh thông, tình duyên hạnh phúc.

1. Lộ Bàng Thổ Là Gì? Người Mệnh Lộ Bàng Thổ Sinh Năm Bao Nhiêu?

Để hiểu rõ mệnh này, trước tiên bạn cần nắm được khái niệm và ý nghĩa tượng trưng của Lộ Bàng Thổ là gì trong phong thủy:

Ý Nghĩa Tên Gọi Lộ Bàng Thổ Là Gì?

Theo ý nghĩa Hán Việt, Lộ tức là đường đi, Bàng tức là ven đường hoặc bên cạnh, Thổ tức là đất. Như vậy có thể hiểu, Lộ Bàng Thổ là đất ven đường – loại đất có đặc tính cứng cáp, rắn rỏi, được dùng làm nền nâng đỡ cho quá trình đi lại. Điều này mang hàm ý người mệnh Lộ Bàng Thổ giống như “bến đỗ an toàn”, luôn vững vàng, có khả năng che chở, nâng đỡ cho người khác.

Người Mệnh Lộ Bàng Thổ Sinh Năm Nào?

Nếu bạn đang quan tâm tới vấn đề người mệnh Lộ Bàng Thổ sinh năm bao nhiêu thì theo hệ thống lục thập hoa giáp, người mang mệnh Lộ Bàng Thổ sinh vào các năm Canh Ngọ (1930, 1990) và Tân Mùi (1931, 1991).

Thực tế, khi nói đến Lộ Bàng Thổ, đa số mọi người thường nhắc đến hai năm 1990 và 1991 vì đây là thế hệ đang trong độ tuổi học tập, lập nghiệp và xây dựng gia đình.

Canh Ngọ 1990: Là những người có năm sinh dương lịch từ ngày 27/01/1990 đến 14/02/1991. Những người này cầm tinh con Ngựa, có thiên can Canh thuộc hành Kim và địa chi Ngọ thuộc hành Hỏa. Sự kết hợp này tạo nên bản mệnh Lộ Bàng Thổ kiên định và mạnh mẽ. Người tuổi Canh Ngọ thường có tính cách phóng khoáng, thích tự do và luôn tràn đầy năng lượng. Họ sống cởi mở, chân thành và rất thẳng thắn, được nhiều người yêu mến.

Tân Mùi 1991: Là những người có năm sinh dương lịch từ ngày 15/02/1991 đến 03/02/1992. Những người này cầm tinh con Dê, có thiên can Tân thuộc hành Kim và địa chi Mùi thuộc hành Thổ. Sự kết hợp này tạo nên bản mệnh Lộ Bàng Thổ vững chắc và kiên định. Người tuổi Tân Mùi thường có tính cách ôn hòa, sống chân thành, dễ tạo thiện cảm với người khác.

Mệnh Lộ Bàng Thổ nghĩa là đất ven đường

2. Đặc Điểm Tính Cách Chung Của Người Mệnh Lộ Bàng Thổ

Lộ Bàng Thổ (đất ven đường) thường được ví như nền đất cứng rắn, vững chãi, là nơi nâng đỡ và dẫn lối cho người khác. Chính vì thế, họ sở hữu nhiều ưu điểm quý báu trong tính cách, song cũng tồn tại những điểm hạn chế cần khắc phục để cuộc sống và sự nghiệp được hanh thông, thuận lợi hơn.

Ưu Điểm Nổi Bật Của Người Mệnh Lộ Bàng Thổ

Người mang mệnh Lộ Bàng Thổ sở hữu nhiều nét tính cách đáng trân quý:

Sống chân thành, mộc mạc, không giả tạo, giống như đất ven đường luôn hiển hiện rõ ràng.

Kiên trì và bền bỉ với mục tiêu, không bỏ cuộc giữa chừng.

Luôn giữ chữ tín, giữ lời hứa, vì vậy họ thường được mọi người tin tưởng và nể trọng trong các mối quan hệ.

Nguyên tắc, không dễ bị lung lay, luôn tôn trọng chuẩn mực và lẽ phải.

Mặt Hạn Chế Cần Khắc Phục

Dưới đây là một số nhược điểm về tính cách của người mang nạp âm Lộ Bàng Thổ cần được khắc phục để tránh trở thành rào cản ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp:

Họ thường chọn con đường an toàn, ít khi dám thử thách, đổi mới nên dễ bỏ lỡ cơ hội bứt phá.

Thường có xu hướng đi theo lối mòn, khó thích nghi nhanh với sự thay đổi của môi trường và thời cuộc. Sự bảo thủ đôi khi khiến họ chậm tiến hơn so với người khác.

Trong giao tiếp và tình cảm, người mệnh này thường thiếu sự lãng mạn, dễ tạo cảm giác cứng nhắc, khó gần.

3. Sự Nghiệp Và Cuộc Sống Của Người Mệnh Lộ Bàng Thổ

Bên cạnh tính cách, sự nghiệp và cuộc sống cũng là yếu tố quan trọng trong việc nhìn nhận và đánh giá vận mệnh của người mệnh Lộ Bàng Thổ. Tính cách quyết định cách họ ứng xử và xây dựng mối quan hệ, còn sự nghiệp và cuộc sống lại là nơi thể hiện rõ họ phát huy được điểm mạnh hay bị cản trở bởi những hạn chế của bản thân.

Người Lộ Bàng Thổ thường có lối sống nguyên tắc, yêu thích một cuộc sống ổn định, ít biến động. Đây là người có xu hướng gắn bó lâu dài với một môi trường quen thuộc. Trong cuộc sống hàng ngày, họ không phung phí và rất quan tâm đến giá trị lâu bền. Vì thế, họ có thể kiếm tiền không nhanh nhưng bền vững và ổn định, có khả năng tích lũy tài sản theo thời gian.

Về nghề nghiệp, người mệnh này hợp với các nghề cần sự ổn định, kiên trì và tính nguyên tắc như: xây dựng, kiến trúc, bất động sản, quản lý nhà nước, giáo dục,… Những nghề đòi hỏi sự sáng tạo, linh hoạt quá cao như nghệ thuật, quảng cáo, marketing có thể khiến cho mệnh chủ gặp nhiều khó khăn.

Người mệnh Lộ Bàng Thổ hợp với các nghề cần sự ổn định, kiên trì và tính nguyên tắc . Ảnh: images.spiderum.com

4. Lộ Bàng Thổ Hợp Và Khắc Mệnh Nào?

Trong phong thủy, mỗi bản mệnh đều có sự tương sinh và tương khắc theo quy luật ngũ hành. Người mang nạp âm Lộ Bàng Thổ cũng vậy, sẽ có những mệnh hợp giúp công việc, tình duyên thuận lợi hơn và ngược lại có những mệnh khắc dễ gây trở ngại, cần lưu ý để cân bằng.

Lộ Bàng Thổ Hợp Mệnh Nào?

Người mang nạp âm Lộ Bàng Thổ có sự hòa hợp nhất với các mệnh Hỏa, Thổ.

Mệnh Hỏa: Hỏa sinh Thổ, ngọn lửa khi cháy sẽ tạo ra tro bụi bồi đắp cho đất, nhờ đó mối quan hệ giữa Hỏa và Thổ luôn mang lại sự may mắn, thịnh vượng. Người Lộ Bàng Thổ khi kết hợp với mệnh Hỏa thường có sự hỗ trợ mạnh mẽ trong sự nghiệp, dễ gặt hái thành công và hanh thông trên con đường công danh.

Mệnh Hỏa: Hỏa sinh Thổ, ngọn lửa khi cháy sẽ tạo ra tro bụi bồi đắp cho đất, nhờ đó mối quan hệ giữa Hỏa và Thổ luôn mang lại sự may mắn, thịnh vượng. Người Lộ Bàng Thổ khi kết hợp với mệnh Hỏa thường có sự hỗ trợ mạnh mẽ trong sự nghiệp, dễ gặt hái thành công và hanh thông trên con đường công danh.

Mệnh Thổ: Hai người cùng mệnh Thổ có sự đồng điệu về tư tưởng và lối sống. Điều này giúp họ dễ dàng chia sẻ, thấu hiểu và hỗ trợ nhau phát triển trong cả công việc lẫn đời sống tình cảm.

Mệnh Khắc Với Lộ Bàng Thổ

Bên cạnh những mệnh hợp, Lộ Bàng Thổ cũng có những mệnh kỵ cần tránh để hạn chế xung đột và bất lợi trong cuộc sống.

Mệnh Mộc: Mộc khắc Thổ, cây cối hút dưỡng chất từ đất khiến đất cằn cỗi. Do đó, sự kết hợp giữa Lộ Bàng Thổ và Mộc thường mang đến những mối quan hệ căng thẳng, khó bền lâu. Trong hợp tác làm ăn, dễ dẫn đến bất đồng quan điểm, khó đạt được sự hài hòa.

Mệnh Mộc: Mộc khắc Thổ, cây cối hút dưỡng chất từ đất khiến đất cằn cỗi. Do đó, sự kết hợp giữa Lộ Bàng Thổ và Mộc thường mang đến những mối quan hệ căng thẳng, khó bền lâu. Trong hợp tác làm ăn, dễ dẫn đến bất đồng quan điểm, khó đạt được sự hài hòa.

Mệnh Thủy: Thổ khắc Thủy, đất có thể ngăn chặn dòng chảy của nước, còn nước lại có thể cuốn trôi đất. Mối quan hệ này thường gây cản trở, hao tổn năng lượng và khó đạt được sự cân bằng. Nếu chọn bạn đời hay đối tác thuộc mệnh Thủy, người Lộ Bàng Thổ cần đặc biệt lưu ý để tránh những va chạm không đáng có.

Ngoài ra, theo ngũ hành, Thổ sinh Kim nên khi Thổ kết hợp với Kim thường mang lại sự hài hòa và hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, Lộ Bàng Thổ thuộc nhóm Thổ có năng lượng khá yếu, vì vậy nếu gắn kết quá nhiều với mệnh Kim có thể khiến Thổ bị suy giảm, mất đi sự cân bằng vốn có.

Các yếu tố tương sinh – tương khắc mệnh Lộ Bàng Thổ nên biết. Ảnh: tiki.vn

5. Lộ Bàng Thổ Hợp Màu Gì, Kỵ Màu Gì?

Màu sắc trong phong thủy là yếu tố giúp giúp cân bằng và điều hòa năng lượng, từ đó mang lại sự hài hòa trong cuộc sống. Chính vì vậy, nhiều người quan tâm đến việc người mệnh Lộ Bàng Thổ hợp màu gì và nên tránh màu gì để ứng dụng trong đời sống, từ chọn màu sơn nhà, xe cộ cho đến trang phục và vật dụng cá nhân, nhằm mang lại tài lộc và sự thuận lợi.

Màu Hợp Với Lộ Bàng Thổ

Nếu bạn đang tìm hiểu Lộ Bàng Thổ hợp màu gì thì nên ưu tiên các màu sắc sau:

Màu đỏ, cam, tím, hồng (thuộc Hỏa): Mang lại sự may mắn, cải thiện sức mạnh tinh thần cho Lộ Bàng Thổ.

Màu vàng, nâu đất (thuộc Thổ): Giúp mệnh chủ thêm ổn định, bền vững trong hôn nhân và sự nghiệp.

Các màu hợp mệnh Thổ. Ảnh: fptshop.com.vn

Màu Kỵ Với Lộ Bàng Thổ

Người mang mệnh Lộ Bàng Thổ nên tránh các màu kỵ sau đây:

Xanh lá cây (thuộc Mộc): Hút năng lượng của Thổ, dễ khiến vận khí bị suy yếu.

Xanh dương, đen (thuộc Thủy): Gây cản trở, khiến công việc của mệnh chủ thêm trì trệ.

Các màu khắc mệnh Thổ

6. Mệnh Lộ Bàng Thổ Hợp Hướng Nào?

Trong phong thủy, hướng nhà không chỉ quyết định sự tiện lợi trong sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Vì vậy, việc xác định người mệnh Lộ Bàng Thổ hợp hướng nào là rất quan trọng. Chọn được hướng phù hợp sẽ giúp gia chủ xây dựng nền tảng vững chắc, cuộc sống thuận hòa và sự nghiệp ngày càng phát triển.

Xem Hướng Theo Ngũ Hành

Theo nguyên lý Ngũ hành, Mệnh Thổ có mối quan hệ tương sinh và tương hợp như sau: Hỏa sinh Thổ, Thổ hợp Thổ. Do đó, mệnh Thổ sẽ hợp với các hướng:

Đông Bắc, Tây Nam (hành Thổ): Hướng bản mệnh, giúp tăng sự ổn định và cân bằng năng lượng cho bản mệnh Lộ Bàng Thổ.

Nam (hành Hỏa): Hỏa sinh Thổ, hướng này giúp tăng sinh khí, giúp mệnh chủ được quý nhân phù trợ.

Xem Hướng Theo Cung Mệnh Cá Nhân

Để ứng dụng xem hướng trong chọn hướng nhà, hướng đặt bàn thờ hay bàn làm việc, bạn nên ưu tiên xem theo cung mệnh của mình. Cách này chính xác hơn vì nó tính toán riêng cho từng người, giúp bạn tìm ra hướng mang lại may mắn và tài lộc tốt nhất.

Người mệnh Lộ Bàng Thổ sinh vào các năm Canh Ngọ (1990) và Tân Mùi (1991). Sau đây là các hướng hợp phong thủy cho nam và nữ tuổi này.

Nam Canh Ngọ (1990) thuộc Đông Tứ Mệnh. Hợp với các hướng Nam, Đông Nam, Đông và Bắc.

Nữ Canh Ngọ (1990) thuộc Tây Tứ Mệnh. Hợp với các hướng Tây Nam, Tây, Tây Bắc và Đông Bắc.

Nam Tân Mùi (1991) thuộc Đông Tứ Mệnh. Hợp với các hướng Đông, Nam, Đông Nam và Bắc.

Nữ Tân Mùi (1991) thuộc Tây Tứ Mệnh. Hợp với các hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc.

Chọn hướng nhà nên xem theo cung mệnh cá nhân. Ảnh: housevnstorage

7. Vật Phẩm Phong Thủy Nên Có Cho Người Mệnh Lộ Bàng Thổ

Trong phong thủy, vật phẩm không chỉ mang tính trang trí mà còn có vai trò kích hoạt năng lượng tích cực, hỗ trợ gia chủ về tài lộc, sự nghiệp và tình duyên. Mệnh Lộ Bàng Thổ nên chọn các vật phẩm sau cho không gian sống và làm việc của mình:

Vòng tay, dây chuyền làm từ đá thạch anh hồng: Tăng cường tình duyên, mang lại sự hòa hợp trong các mối quan hệ cho mệnh chủ.

Vòng tay đá mắt hổ vàng nâu: Tăng sự quyết đoán, dũng khí và khả năng lãnh đạo để mệnh chỉ có những quyết định sáng suốt trong sự nghiệp.

Tỳ hưu thạch anh tím: Hút tiền tài, giữ của cải, ngăn thất thoát tài chính.

Thiềm thừ đặt gần cửa ra vào: Giúp chiêu tài, giữ lộc.

Vòng tay đá mắt hổ màu vàng nâu hợp với người mệnh Thổ. Ảnh: cattuongphongthuy

Lộ Bàng Thổ sở hữu nét tính cách đáng tin cậy, bền bỉ với mục tiêu đề ra. Nếu biết lựa chọn các yếu tố phong thủy hợp mệnh thì họ sẽ có sự nghiệp vững vàng, tình duyên hạnh phúc và cuộc sống an lạc.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 11/09/2025 – 13:59

Link nguồn: https://reatimes.vn/tim-hieu-yeu-to-phong-thuy-hop-ky-de-lo-bang-tho-them-vuong-phat-202250911152120437.htm