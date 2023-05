Long An xem xét xử phạt chủ đầu tư siêu dự án Happyland

Ngày 22/5, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, Sở này đang xem xét xử phạt chủ đầu tư dự án Happyland (Bến Lức) là Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An vì chuyển nhượng đất đai thuộc tài sản đang thi hành án. Cũng theo ông Hùng, tỉnh Long An đã yêu cầu chủ đầu tư dừng mọi hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ông Hùng nói: "Ngoài ra, do dự án chưa thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, không đủ điều kiện đi vào kinh doanh, mức phạt cao nhất đối với hành vi này khoảng 200 triệu đồng".

Trước đó, vào cuối tháng 3, chủ đầu tư Happyland đã chuyển nhượng cho một công ty tại Hà Nội 1.655 lô nền với tổng diện tích hơn 27,4ha, tổng trị giá 959,7 tỷ đồng, tương đương 3,5 triệu đồng/m2. Công ty này tiếp tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và ủy quyền số đất trên cho một công ty khác ở Long An.

Sau đó, công ty thứ ba này tách 594 nền, lập hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền thương mại với giá hơn 292 tỷ đồng cho một công ty khác tại Tp.HCM để rao bán số nền này.

Cổng vào dự án Khu phức hợp giải trí Happyland. Ảnh: Hoàng Nam

Trong tổng 800 tỷ đồng đang bị kê biên thi hành án trả nợ, chủ đầu tư Happyland mới nộp khắc phục 7 tỷ đồng. Quá trình kê biên thẩm định giá tại các thửa đất trong dự án hiện vẫn chưa hoàn tất.

Khu phức hợp giải trí Happyland được khởi công năm 2011, kinh phí 2,2 tỷ USD, dự kiến sẽ đi vào hoạt động sau 3 năm với quy mô số một Đông Nam Á. Đến nay, nhiều hạng mục tại dự án vẫn còn bỏ dở.

Từ năm 2016, Cục Thi hành án dân sự Tp.HCM đã gửi nhiều quyết định ủy thác đến Cục Thi hành án dân sự Long An về việc thi hành theo các bản án của công ty với số tiền 1.800 tỷ đồng nợ các các nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Từ năm 2017 đến nay, chủ đầu tư nhiều lần xin gia hạn cưỡng chế thi hành án kê biên tài sản và tiếp tục khởi công một số hạng mục. Tuy nhiên, nhận thấy công ty không có khả năng giải quyết nợ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An đã báo cáo tỉnh Long An tiếp tục kế hoạch cưỡng chế.