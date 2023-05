Lựa chọn thiết bị gia dụng: Tiết kiệm điện thôi chưa đủ!

Tiết kiệm điện

Cách chọn sản phẩm tiết kiệm điện có thể dựa vào công suất của sản phẩm hay các nhãn dán tiết kiệm năng lượng được cấp bởi Bộ Công Thương…. Có hai loại bao gồm nhãn xác nhận (hình ngôi sao) và nhãn so sánh (hình chữ nhật). Tùy vào hiệu suất tiêu thụ điện của từng thiết bị mà Bộ Công Thương xác nhận thiết bị đó được gắn nhãn 1, 2 hoặc 5 sao. Với thiết bị được dán nhãn càng nhiều sao thì tính năng tiết kiệm điện càng cao.

Máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt… nên lựa chọn công nghệ Inverter để giúp tiết kiệm điện năng. Bên cạnh đó, lựa chọn giữa các giải pháp khác nhau cũng ảnh hưởng đến lượng điện tiêu thụ. Ví dụ, so sánh giữa máy lọc nước uống trực tiếp và ấm đun nước sôi bằng thiết bị điện thì máy lọc nước chắc chắn sẽ tiết kiệm điện năng hơn là đun nước hằng ngày. Nếu làm một bài toán kinh tế rất dễ thấy, ấm đun nước điện công suất khoảng 1500w/h trong khi của máy lọc nước công suất là 35w/h và sử dụng trong một ngày hết khoảng 105w rẻ hơn rất nhiều so với vài phút đun nước sôi. Chưa kể đến nếu lọc nước bằng máy lọc nước RO đảm bảo thì có thể loại bỏ được 99.99% vi khuẩn, vi rút, kim loại nặng, các hợp chất hữu cơ… độc hại trong khi đun nước chỉ có thể tiêu diệt được một số loại vi rút, vi khuẩn, và nước chỉ sử dụng được 24h sau khi đun.

Tiết kiệm giúp tránh tình trạng “rỗng ví” hàng tháng

Tiết kiệm chi phí vận hành thiết bị

Đối với các thiết bị liên quan đến các năng lượng khác ngoài điện như máy lọc nước, máy giặt… thì phải tính đến cả những chi phí mất đi do lượng nước thải. Hoặc cần kể đến các chi phí khác như thay thế linh phụ kiện, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa hỏng hóc… cũng “móc túi” bạn không hề ít.

Trong các thiết bị gia đình thì máy lọc nước là một trong những thiết bị được cho là tốn nước thải và thường xuyên phải thay thế linh kiện hơn cả so với các thiết bị khác. Hiện nay, công nghệ RO là công nghệ hiện đại nhất, mang đến hiệu quả lọc tốt nhất nhưng có một điểm yếu là sinh ra nước thải. Thông thường, máy lọc nước RO 1 lít nước đầu vào sẽ cho 0,3 lít nước tinh khiết vào 0,7 lít nước thải. Vì vậy, nên lựa chọn máy lọc nước RO sử dụng màng lọc RO Aqualast công nghệ mới để giảm 1 nửa lượng nước thải so với màng lọc RO thông thường. Ngoài ra, màng lọc RO Aqualast có công suất lọc là 20l/h và tuổi thọ tăng gấp đôi so với màng lọc RO thông thường.

Máy lọc nước sử dụng màng lọc RO Aqualast tiết kiêm gấp đôi

so với màng lọc RO thông thường

Tiết kiệm không gian

Minimalism hay còn gọi là xu hướng tối giản ngày càng được thịnh hành trong thiết kế nội thất. Xu hướng này nhấn mạnh việc giảm thiểu đến tối đa các chi tiết thừa, chỉ giữ lại những phần thật cần thiết, bên cạnh đó cũng hạn chế việc sử dụng màu sắc trang trí. Không nằm ngoài xu thế, các thiết bị gia dụng hiện nay cũng đươc thiết kế ngày một tinh tế, nhỏ gọn, mà sắc đơn giản có thể tích hợp trong nhiều không gian khác nhau và hơn hết là có thể biến thành một vật dụng trang trí gia đình.

Một chiếc máy lọc nước chất lượng vừa đảm bảo nguồn nước an toàn

vừa trở thành vật dụng trang trí

Tiết kiệm thời gian

Công việc bên ngoài đã lấy đi tối thiểu 8 tiếng mỗi ngày của bạn, thời gian có mặt ở nhà bị hạn chế, vì vậy, với những thiết bị hiện đại, việc tối ưu về thời gian cũng được đặc biệt chú ý.

Máy lọc nước thế hệ mới của Karofi Optimus tích hợp đầy đủ những tính năng

ưu việt đem đến cho người dùng sự an tâm toàn diện

Thay vì cần 1 ấm đun nước và mất 10 phút đun sôi rồi để nguội thì bạn nên lựa chọn một chiếc máy lọc nước có chứng nhận đạt chuẩn quốc gia có thể uống nước trực tiếp từ vòi mà không mất thời gian đun nấu, để nguội nước. Chưa kể sản phẩm chất lượng, ít hỏng hóc cũng sẽ không gây thời gian lãng phí để sửa chữa hay khắc phục sự cố.