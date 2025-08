Là nhân viên kinh doanh xuất sắc tại tập đoàn Hưng Thịnh từ năm 2016 đến nay, chị Hà Thị Xí tâm niệm, trong quá trình làm nghề, luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết. Cùng với đó, bản thân liên tục phải cập nhập để có kiến thức chuyên môn vững vàng với thái độ tư vấn tận tâm, trung thực,nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất. Những điều này nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất cho khách hàng. Chị Hà Thị Xí đã có cuộc trao đổi với Batdongsan.com.vn về quá trình làm nghề của mình.

Chị đã đến với nghề môi giới bất động sản như thế nào?

Tôi đến với nghề môi giới bất động sản khá tình cờ. 8 năm trước, tôi làm nhân viên kinh doanh của một công ty thiết kế website. Trong số các khách hàng, có rất nhiều người hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Họ sử dụng dịch vụ thiết kế website của công ty tôi để quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Từ quá trình làm việc với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực này, tôi bắt đầu có những hình dung đầu tiên về nghề môi giới bất động sản. Nhiều khách hàng chia sẻ với tôi về công việc, tôi nhận thấy nghề này có nhiều điều thú vị và hấp dẫn một người thích sự mới mẻ và thử thách như mình. Vì thế, tôi quyết định đổi nghề, đầu quân về làm môi giới bất động sản cho tập đoàn Hưng Thịnh.

Quá trình chuyển đổi này có khiến chị phải đối mặt với nhiều khó khăn?

Về bản chất, tôi vẫn theo đuổi công việc của một nhân viên kinh doanh, chỉ khác là trước đó tôi làm trong lĩnh vực về cung cấp dịch vụ thiết kế website thì nay chuyển sang bán bất động sản. Dù hai lĩnh vực có sự khác biệt lớn về ngành nghề nhưng các kĩ năng của một nhân viên kinh doanh từ công việc trước đó vẫn có ý nghĩa nền tảng, bổ trợ cho công việc kế tiếp.

Tất nhiên, bước chân vào bất động sản, trở thành một môi giới bất động sản, tôi bắt đầu một hành trình học tập mới: trau dồi không ngừng nghỉ về kĩ năng: kĩ năng tìm kiếm khách hàng, kĩ năng tư vấn, lắng nghe, kĩ năng phân tích thị trường, sản phẩm và đối tượng khách hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng… Không chỉ kĩ năng, nghề môi giới bất động sản hấp dẫn tôi khi mở ra rất nhiều vùng kiến thức mới.

Để bán một sản phẩm bất động sản, dù là làm việc với khách mua ở hay khách mua đầu tư, bạn cần am hiểu về kinh tế vĩ mô vì bất động sản là một thành tố quan trọng của nền kinh tế, am hiểu về luật pháp để tư vấn chuẩn về pháp lý bất động sản, cần sự am hiểu về phong thủy, am hiểu tâm lý khách hàng… Môi giới bất động sản là một nghề mà để làm tốt bạn cần sự am hiểu nhiều lĩnh vực. Và để có sự am hiểu đó, cần nghiêm túc học tập.

Giao dịch đầu tiên của chị đã được thực hiện thế nào?

Tôi nhớ là khi bắt đầu làm môi giới bất động sản, 6 tháng đầu tiên trong nghề tôi không có giao dịch, chỉ có lương cứng. Lúc ấy, tôi hoang mang không biết mình có phù hợp với nghề này không. Tôi duy trì cuộc sống và công việc bằng số tiền lương cứng ít ỏi và luôn trăn trở làm sao để có thể bán được nhà. Giao dịch đầu tiên bắt nguồn từ lần tôi đi trực dự án và phát tờ rơi ở bãi đỗ xe. Khi ấy, có khách ra về sớm sau khi tham dự lễ mở bán. Tôi chủ động trao đổi với khách và biết lý do anh về sớm là vì không tìm được căn ưng ý. Hóa ra căn anh muốn mua nằm trong quỹ ngoại giao chưa bung hàng. Tôi xin số khách hàng và hứa nếu căn đẹp anh tìm mua có hàng sẽ liên hệ với anh. Khoảng 2 tháng sau, căn đẹp mà khách muốn bung hàng, tôi gọi cho khách và đó là giao dịch đầu tiên tôi có được.

Sau 8 năm làm nghề môi giới bất động sản, không phải dự án bất động sản nào tôi cũng tham gia bán hàng mà có sự chọn lựa kĩ càng. Những dự án có pháp lý đầy đủ, cam kết chất lượng sản phẩm đến với khách hàng của các chủ đầu tư uy tín là lựa chọn của tôi như Masterise Homes, Khang Điền, Capitalland, SonkimLand…

Chị nhắc về rất nhiều kiến thức liên ngành bổ trợ cho nghề môi giới bất động sản, trong đó có phong thủy. Được biết, chị đã theo học các khóa học bài bản về phong thủy?

Đúng vậy, quá trình làm môi giới bất động sản, xuất phát từ yếu tố văn hóa, tôi nhận ra phong thủy đặc biệt quan trọng với người Việt Nam nói riêng và Á Đông nói chung trong quá trình tìm mua nhà. Do đó, tôi đăng kí và theo học bài bản về phong thủy. Tôi đã có chứng nhận Master về Phong Thủy tại Học Viên Asia. Nhờ kiến thức phong thủy, tôi hỗ trợ khách hàng những thông tin chính xác và giao dịch thành công đúng mã căn, view, hướng phù hợp với tuổi và mục tiêu của mỗi khách hàng. Niềm vui của tôi là mang đến cho khách hàng nơi an cư tốt nhất bởi một căn nhà phù hợp là 1 tổ ấm, tạo ra sự kết nối và sinh khí.

Bên cạnh chứng nhận về phong thủy, tôi còn sở hữu danh hiệu Môi giới chuyên nghiệp của Batdongsan.com.vn để tăng thêm sự uy tín của bản thân đối với khách hàng.

Chia sẻ kỹ hơn một chút về danh hiệu Môi giới chuyên nghiệp thì danh hiệu này đã tác động như thế nào đến công việc của chị?

Tôi chọn đăng kí danh hiệu môi giới chuyên nghiệp của Batdongsan.com.vn vì đây là website số 1 về bất động sản. Đây là nơi mà cả người mua và người bán đều tìm đến khi có nhu cầu mua bán nhà. Danh hiệu môi giới chuyên nghiệp của Batdongsan.com.vn giúp tôi gia tăng uy tín với khách hàng, đẩy mạnh việc làm thương hiệu cá nhân. Nhờ đó mà nhiều khách hàng biết đến tôi hơn, tin tưởng làm việc với tôi. Tỷ lệ chốt của tôi cũng tăng khi trở thành môi giới chuyên nghiệp của Batdongsan.com.vn.

Cảm ơn chị về cuộc trao đổi này!

Khánh Chi

