Lượng xi măng tiêu thụ nội địa tăng, giá ổn định trong tháng 4

Xuất khẩu xi măng tháng 4 giảm nhẹ

Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa công bố số liệu cho biết, lượng xi măng tiêu thụ trong tháng 4 ước đạt khoảng 9,18 triệu tấn. Con số này tương đương với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng xi măng tiêu thụ trong nước ước đạt khoảng 6,48 triệu tấn, tăng khoảng 430.000 tấn so với tháng 3 và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, lượng xi măng xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài lại giảm 700.000 tấn so với tháng 3, còn so với cùng kỳ năm 2018 thì giảm 2%.

Cũng theo số liệu của Vụ Vật liệu xây dựng, tổng lượng tiêu thụ xi măng 4 tháng đầu năm nay ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu đạt khoảng 35,45 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tiêu thụ nội địa đã đạt gần 33% kế hoạch cả năm (66 – 67 triệu tấn) và xuất khẩu tăng 23%.

Về giá bán, trong tháng 4 giá xi măng vẫn giữ mức ổn định so với cùng kỳ năm 2018, mặc dù giá điện được điều chỉnh tăng so với tháng 3.



Giá xi măng giữ mức ổn định trong tháng 4 dù giá điện đã tăng trước đó. Ảnh minh họa

Sẽ có 2 dây chuyền sản xuất xi măng đi vào vận hành năm 2019

Theo thông tin từ Hiệp hội Xi măng Việt Nam, dự kiến trong năm nay sẽ có 2 dây chuyền sản xuất xi măng đi vào vận hành là Xi măng Nam Đông (Thừa Thiên – Huế) và Xi măng Thành Thắng 3 (Hà Nam). Công suất của 2 dây chuyền lần lượt là 1,8 triệu tấn/năm và 2,3 triệu tấn/năm. Như vậy cả hai dây chuyền sẽ có tổng công suất vào khoảng 4,1 triệu tấn.

Hiệp hội dự kiến đến năm 2020, ngành xi măng sẽ có thêm 5 dây chuyền sản xuất khác đưa vào vận hành với tổng công suất vào khoảng 12,7 triệu tấn. Nghĩa là tính đến năm 2020, cả nước sẽ có tổng cộng khoảng 89 dây chuyền sản xuất xi măng, tổng công suất dự kiến vào khoảng 115 triệu tấn.

Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết thêm, hiện tại Việt Nam đang có 42 dây chuyền sản xuất xi măng công suất nhỏ, và 40 dây chuyền công suất lớn. Con số này phản ánh sự tất yếu của ngành xi măng khi Việt Nam chuyển từ nước phải nhập khẩu xi măng thành nước sản xuất đủ xi măng tiêu thụ nội địa và có một phần xuất khẩu.