Lưu ý gì khi mua bất động sản thổ cư?

Trong chương trình “Có hẹn với chuyên gia bất động sản” do Batdongsan.com.vn thực hiện, ông Nguyễn Thành Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Thiên Khôi cho biết, khi nhiều lĩnh vực kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì bất động sản thổ cư vẫn cho thấy một giá trị an toàn, mang lại khoản lợi nhuận ít nhất là ngang với lãi suất ngân hàng. Dù vẫn nằm trong nhóm bị ảnh hưởng nhưng những tác động trên thị trường bất đông sản thổ cư chủ yếu nằm ở loại hình nhà mặt phố có giá trị lớn, cụ thể là nhiều nhà phố, mặt bằng cho thuê phải đóng cửa. Trong khi đó, những sản phẩm hướng đến nhóm đối tượng khác, không liên quan đến mặt hàng xuất nhập khẩu vẫn phát triển tốt. Do đó, vẫn có nhiều người mua, nhà đầu tư lựa chọn loại hình bất động sản này.