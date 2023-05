7 lưu ý quan trọng khi muốn thuê phòng trọ Quận 2

6 lý do khiến phòng trọ Quận 2 thu hút người thuê

Quận 2 cũng là một quận trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Xét về mặt địa lý, Quận 2 kết nối Quận 1 với quận vùng ven của TP.HCM là Quận 9, hơn nữa lại nằm sát với quận Bình Thạnh, một quận rất đông dân và có lịch sử hình thành lâu đời. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, trên địa bàn Quận 2 có khá nhiều siêu thị và trung tâm thương mai, các doanh nghiệp – công ty, các tòa chung cư, nhiều nhà hàng ăn uống v.v,… Xét về không gian sống, nơi đây có nhiều bờ sông, mật độ cây xanh cũng dày đặc hơn so với các quận khác,… Chính bởi những lý ho hấp dẫn này, Quận 2 được rất nhiều người lựa chọn mua nhà, mua căn hộ chung cư, hay thuê nhà nguyên căn Quận 2, thuê phòng trọ Quận 2 … để an cư lạc nghiệp.

Phân khúc phòng trọ Quận 2 đang nhận được nhiều sự quan tâm

Mức giá thuê phòng trọ Quận 2 hấp dẫn

Chi phí sinh hoạt là yếu tố quan trọng bạn cần tính toán kỹ, bởi nó phụ thuộc nhiều vào khu vực bạn sinh sống. Với mức sống hiện nay ở Quận 2, thì nơi đây thật sự lý tưởng, vì mức sống không quá cao, bạn có thể thoải mái chi tiêu hằng nhưng vẫn tiết kiệm được một số khoản khác dành cho tương lai.

Giá cho phòng trọ Quận 2 thấp hơn so với các khu vực trọng điểm khác, chỉ từ 2- 4 triệu/tháng là bạn đã thuê được 1 một phòng trọ khá khang trang, với nội thất tiện nghi khá đầy đủ cho cuộc sống đi trọ. Môi trường sống tại Quận 2 trong lành, khí hậu tự nhiên ôn hòa vì trên địa bàn Quận 2 tập trung nhiều nhánh nhỏ của sông Sài Gòn.

Nguồn cung phòng trọ cho thuê lớn

Nhờ vào vị trí đắc địa, cơ sở hạ tầng hiện đại, chất lượng môi trường sống tốt nên Quận 2 đã trở thành điểm nóng hàng đầu trên thị trường bất động sản TP.HCM.

Điều đó đồng nghĩa sẽ có nhiều nhà đầu tư đến với khu vực này. Ngoài việc mua bán BĐS thì thị trường cho thuê BĐS cũng rất sôi động, từ thuê nhà nguyên căn, thuê phòng trọ Quận 2 hay thuê căn hộ chung cư. Từ đó người thuê nhà có nhiều lựa chọn, cân nhắc hơn về sản phẩm BĐS thích hợp với cuộc sống và tài chính của mình.

Nguồn cung nhà trọ Quận 2 hiện nay khá đa dạng

Thuận tiện di chuyển khi nhà trọ tại Quận 2

Nhiều người biết đến Quận 2 là trung tâm tài chính mới của TP.HCM. Quận 2 phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm qua bởi có hạ tầng giao thông thông minh: trục đường Mai Chí Thọ rộng 14 làn giúp giảm tải ách tắc cho cầu Sài Gòn, tàu điện Metro giúp rút ngắn khoảng cách với các Quận xung quanh, mang đến nhiều lợi ích di chuyển cho người dân sinh sống tại Quận 2. Tình trạng tắc đường gần như được giảm tối đa bởi nhiều đường lớn được chia làn rõ ràng, giúp người tham gia giao thông thuận lợi hơn.

Chính sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống giao thông giúp giao thương Cảng Cát Lái, Tân Cảng, Cao tốc Long Thành Dầu Dây, ..v.v…. thuận lợi hơn, tương lai có cầu kết nối Quận 2 và Nhơn Trạch (Đồng Nai) thì việc di chuyển càng dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhờ khả năng kết nối nhanh chóng với các khu vực xung quanh, khi thuê phòng trọ Quận 2, bạn chắc chắn được thừa hưởng nhiều tiện ích chất lượng tại chính khu vực này.

Tiện ích Quận 2 trong những năm qua

Sự phát triển đồng bộ của mạng lưới giao thông cũng như sự xuất hiện của các dự án khu đô thị lớn đã giúp Quận 2 thu hút đông đảo người dân chuyển về đây sinh sống. Nhiều trung tâm thương mại lớn và các khu giải trí hấp dẫn đều có trên địa bàn Quận 2, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân sinh sống tại Quận 2: TTTM Vincom Masteri Thảo Điền; Estella Height, phòng GYM, hồ bơi,.v..v…

Quận 2 sở hữu nhiều cảnh quan tự nhiên, nhiều sông ngòi, diện tích xanh rộng lớn, giúp cuộc sống luôn trong lành. Quả không sai khi lựa chọn thuê nhà Quận 2 để ở. Đây là lựa chọn lý tưởng để bạn an cư khi: cuộc sống an toàn, mát mẻ. Mật độ dân cư ở đây cũng không quá đông, các vấn đề về kẹt xe đã được giải quyết để giảm sự ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi.

Tại đây cũng có nhiều bệnh viện lớn được xây dựng, đảm bảo vấn đề khám chữa bệnh cho người dân. Ngoài ra còn có nhiều ngôi trường học nổi tiếng: Trường quốc tế Anh (Thảo Điền); trường Quốc Tế Việt Úc (khu đô thị Thủ Thiêm),…

An ninh trật tự Quận 2

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Quận 2 được đánh giá rất tốt. Bởi vì camera được phủ hầu hết mọi con đường, các chốt an ninh được phân bổ dày đặc nhằm mục đích ứng phó nhanh chóng cho những sự cố bất ngờ xảy ra. Do được quy hoạch thành khu đô thị cao cấp – văn minh, nên an ninh Quận 2 được đảm bảo một cách tối đa, mang đến cho người dân cuộc sống an toàn. Vì lẽ đó, bạn hoàn toàn yên tâm khi chọn thuê phòng trọ tại Quận 2 để ở.

Cơ hội đầu tư cho thuê phòng trọ Quận 2

Việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng được chú trọng, mang đến nhiều lợi ích, nổi bật nhất là thúc đẩy thị trường cho thuê BĐS Quận 2 nói chung và phân khúc cho nhà trọ cho thuế Quận 2 bùng nổ mạnh mẽ. Quận 2 có nhiều công ty trẻ, nhiều doanh nghiệp trẻ đều thuê văn phòng Quận 2 để làm trụ sở làm việc. Chính nhờ vậy, nhu cầu thuê phòng trọ của nhân viên tăng lên đáng kể.

Đối với nhà đã đầu tư đang kinh doanh cho thuê nhà trọ, thì đây là cơ hội để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Xác định khu vực thuê phòng trọ

Khi tìm phòng trọ cho thuê bạn nên xác định khu vực định thuê. Đầu tiên, ưu tiên những nhà trọ Quận 2 có vị trí thuận tiện cho học tập, đi làm. Nhà trọ gần trường học, công ty sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian di chuyển cũng như tiết kiệm tiền xăng. Xét lâu dài thì rất có lợi so với thuê nhà trọ giá rẻ mà ở quá xa.

Cũng cần lưu ý tuyến đường di chuyển xem có dễ lưu thông hay không. Chắc chắn các bạn không muốn ngày nào cũng mất hàng giờ để nhích từng chút một trên đường và hít đầy khói bụi.

Tiếp sau đó, các bạn nên chọn thuê nhà trọ tại khu vực đông dân cư, gần chợ và bệnh viện là tốt nhất. Ngoài ra, hãy tìm hiểu thêm về khu vực bạn thuê nhà trọ có hay bị ngập khi trời mưa hay không. Đặc biệt, bạn không nên tìm thuê phòng trọ Quận 2 tại nơi quá hẻo lánh, an ninh không cao.

Cân nhắc và lựa chọn thuê phòng trọ phù hợp

Như Batdongsan.com.vn đã nói ở trên, Quận 2 là khu vực với nguồn chung cho thuê BĐS khá lớn. Nhờ đó, việc tìm kiếm thuê nhà trọ Quận 2 sao cho phù hợp cũng trở nên dễ dàng hơn với bạn.

Bạn nên tìm hiểu từ 2 – 3 phòng trọ để đánh giá ưu điểm nhược điểm, so sánh giá. Nhưng hãy nhớ, chất lượng và giá cả là 2 yếu tố trái ngược nhau hoàn toàn. Bạn không thể thuê phòng trọ Quận 2 giá rẻ nhưng vẫn muốn được đảm bảo về các yếu tố như tiện nghi, chất lượng không có gì thua kém so với căn hộ cao cấp.

Các loại phí khi phòng trọ

Giá thuê phòng trọ

Giá cả chính là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định thuê phòng trọ của bạn. Thị trường phòng trọ cho thuê Quận 2 hiện nay khá đa dạng, tùy vào diện tích, không gian của phòng trọ mà có mức giá thuê tương đương. Những phòng trọ với đầy đủ tiện nghi và rộng rãi thường mức giá cao hơn so phòng trọ nhỏ hẹp.

Tầm giá thuê phòng trọ bình dân tại Quận 2 hiện nay khoảng 1.000.000đ – 4.000.000 đồng, tùy vào vị trí, diện tích và tiện nghi.

Bên cạnh giá thuê phòng trọ, bạn cần chú ý thêm giá điện, nước, gửi xe, wifi, vệ sinh, … Mọi thứ cần rõ ràng với chủ nhà ngay từ đầu, tránh tranh chấp không đáng có về sau. Có nhiều trường hợp từng xảy ra là chủ nhà báo giá thuê rất rẻ, nhưng khi dọn tới ở thì ngỡ ngàng vì có thêm nhiều chi phí phát sinh khác với giá “sốc”.

Tiền cọc

Khi thuê phòng trọ để ở thường thì bạn sẽ phải đặt cọc tiền. Thông thường tiền cọc sẽ bằng 1 đến 2 tháng tiền trọ, nhưng tốt nhất người thuê chỉ nên cọc 1 tháng. Hãy cảnh giác cao độ với những chủ trọ hối thúc bạn đặt tiền cọc trong khi chưa ký hợp đồng, hoặc đòi hỏi người thuê số tiền cọc quá lớn.

Tiền điện

Theo khảo sát mới nhất của website số 1 về bất động sản, hiện nay giá điện dành cho người thuê phòng trọ quy định theo thông tư 25/2018/TT – BCT và Quyết định 4495/QĐ-BCT, cụ thể như sau:

Có 06 mức giá điện hiện hành: 1.549, 1.600, 1.858, 2.340, 2,615, 2.701đồng/ kwh, sẽ tương ứng lần lượt với 06 bậc sử dụng (đối với người thuê phòng trọ trên 12 tháng và đã đăng ký tạm trú). Riêng trường hợp người thuê dưới 12 tháng và chưa kê khai người dùng điện, thì sẽ tính giá bán lẻ điện sinh hoạt theo bậc thang thứ 3: 1.858 đồng/kwh chưa tính thuế GTGT.

Vì thế, nếu những nhà trọ tính tiền giá điện quá cao, người thuê cần cân nhắc và tìm hiểu kỹ để tránh bị mất tiền oan uổng. Pháp luật cũng cũng có quy định, nếu chủ nhà trọ thu tiền điện cao trái với pháp luật sẽ bị xử phạt nặng đến 10 triệu đồng.

Giá điện dành cho người thuê phòng trọ là một trong những lưu ý quan trọng

Tiền nước

Khác với khung giá tiền điện, giá nước của người thuê phòng trọ áp dụng theo quy định riêng từng khu vực. Sau đây sẽ là hai cách tính tiền điện nước tại TP.HCM nói riêng:

Theo Quyết định 103/2009/QĐ-UBND, người thuê nhà trên địa bàn TP.HCM, với thời hạn thuê kể từ 12 tháng trở lên, người thuê được áp dụng mức giá nước sạch sinh hoạt như sau:

Nếu nhỏ hơn hoặc bằng 4m3/người/tháng: phí là 5.300 đồng/m3

Trên 4m3 đến 6m3/người/tháng: phí là 10.200 đồng/m3

Trên 6m3/người/tháng: phí 11.400 đồng/m3

Giá wifi

Ngày nay, học tập cũng như làm việc rất cần sử dụng đến wifi. Vì thế, người thuê phòng trọ Quận 2 nói riêng và người thuê nhà nói chung cần lưu ý về cách tính cũng như giá sử dụng mạng Internet.

Nhiều nhà trọ có sẵn wifi miễn phí, nhưng người thuê lại cần đường truyền luôn phải ổn định. Nếu là wifi miễn phí nhưng sóng quá yếu thường khiến người sử dụng bị ức chế. Còn nếu chủ trọ tính phí thì tầm dao động từ 50 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng/tháng.

Giá giữ xe

Khi thuê phòng trọ, bạn cũng cần lưu ý vị trí cũng như giá tiền trông giữ xe. Một vài nhà trọ sẽ có cổng chung, người thuê để xe trước cửa phòng và tự khóa xe. Trường hợp này không tốn tiền trông giữ. Nếu có chỗ để xe riêng thì giá hợp lý cho trông giữ xe theo tháng không quá 150 ngàn/tháng.

Giá vệ sinh chung

Nó thường bao gồm chi phí cho việc đổ rác, dọn vệ sinh hành lang lối đi, dọn nhà vệ sinh chung,… tùy thuộc vào nơi bạn thuê nhà trọ thì sẽ có mức giá riêng. Thông thường từ khoảng 20 ngàn đồng đến 50 ngàn đồng/tháng

Chất lượng phòng trọ cho thuê

Khi tìm thuê phòng trọ, bạn cần đến tận nơi để xem xét. Hãy quan sát thật kỹ phòng trọ cần thuê có không giannhư thế nào, căn cứ vào những yếu tố cụ thể sau:

Tránh thuê phòng trọ quá thấp so với mặt đường (tránh bị ngập nước).

Quan sát các tầng của nhà phòng trọ, nhà trọt nên lắp la phông để tránh nóng.

Kiểm tra phòng trọ có nhà vệ sinh khép kín hay sử dụng chung nhà vệ sinh. Nếu dùng chung nhà vệ sinh thì tìm hiểu thêm xem nhà vệ sinh đó có sạch sẽ, có được kín đáo hay không, dãy trọ đó chủ yếu là nam hay nữ? Nếu là nữ, thì hãy hạn chế thuê nhà trọ có nhiều nam và sử dụng chung nhà vệ sinh.

Tiếp đến sẽ kiểm tra thiết bị trong phòng trọ đó xem chúng ở tình trạng nào

Hãy chắc chắn, nước sinh hoạt sạch sẽ

Kiểm tra tường nhà có bị nứt không. Cửa chính và cửa sổ đã có khóa trong và kín đáo hay không.

Nên có đồng hồ điện, nước riêng là tốt nhất. Nếu dùng chung với chủ nhà thì cách tính như thế nào?

An ninh phòng trọ Quận 2

Kinh nghiệm thuê phòng trọ cho thấy, những nhà trọ tốt nhưng lại ở khu vực có an ninh kém thật đáng lo ngại. Vì thế, khi tới xem phòng trọ cần lưu ý:

– Đầu tiên phải tìm hiểu an ninh khu vực nhà trọ đó bằng cách người dân sống xung quanh: có hay bị trộm cắp, đánh cờ bạc, … hay không.

– Hàng xóm là sinh viên, công nhân, những người lao động bình thường hay đó là những người xăm trổ?

– Tiếp đó xem xét dãy trọ có lắp đặt camera hay không. Đây là phương thức vừa giúp chủ nhà quan sát 24/24 dãy trọ, kịp thời phát hiện và cũng phòng tránh hỏa hoạn, kịp thời phát hiện trộm cắp,…

– Khu nhà trọ đông dân cư sinh sống hay vắng người? Đèn đường có đầy đủ không? Cần tránh thuê phòng trọ nơi hẻo lánh.

– Xem xét thêm nhà trọ có cổng hay không, khóa chốt an toàn không. Hiện nay, rất nhiều nhà trọ sử dụng khóa vân tay, nhận diện khuôn mặt giúp người thuê phòng trọ của mình yên tâm hơn.

Đọc kỹ hợp đồng thuê phòng trọ

Việc ký hợp đồng thuê phòng trọ là bước rất quan trọng. Vì vậy, kinh nghiệm thuê phòng trọ Quận 2 là các bạn cũng cần đọc thật kỹ hợp đồng để bảo vệ quyền lợi trước khi ký. Đầu tiên, người thuê xem xét kỹ thông tin của chủ nhà. (có địa chỉ nhà, Số điện thoại, CMND,…rõ ràng)

Bên cạnh đó, bạn cần nắm rõ về các điều khoản như sau:

Kỳ hạn thuê phòng trọ

Hợp đồng thuê trọ cần nêu chi tiết giá thuê và chi phí khác

Ngày bắt đầu thuê và ngày hết hạn thuê

Cần chú ý gì trước ngày kết thúc hợp đồng

Chủ nhà có ý định tiếp tục cho thuê phòng trọ khi hết hợp đồng không

Có thêm “điều khoản phá vỡ hợp đồng” cho phép bên còn lại chấm dứt hợp đồng do xảy ra sự cố hay không.

Tiền cọc thuê nhà bao nhiêu; điều kiện nhận lại tiền cọc như thế nào?

Tìm hiểu nội quy phòng trọ

Nội quy phòng trọ chúng ta nên hiểu là những điều lệ chung được đặt ra cho khách thuê trọ khi họ đến sinh sống nơi có phòng trọ. cho thuê đó. Người thuê phải đọc kỹ nội quy phòng trọ để nắm bắt đủ quy định.

Hy vọng với những lưu ý quan trọng được Batdongsan.com.vn liệt kê trên đây sẽ giúp bạn có kinh nghiệm thuê phòng trọ Quận 2 một cách hiệu quả và an toàn nhất.

Thu Pham

Xem thêm:

>> 4 kinh nghiệm thuê phòng trọ Tân Phú hiệu quả nhất

>> Phòng trọ Quận 10 ở đâu giá tốt? 4 lưu ý thuê phòng trọ Quận 10