Mặt Bằng One Verandah Có Gì Nổi Bật?

Tổ Chức Mặt Bằng Căn Hộ One Verandah

Mặt bằng One Verandah tổng thể bao gồm 5 toà tháp

Lumina – Ánh sáng

Ciel – Bầu trời trong xanh

Jardin – Mảng xanh của cây cỏ

Viento – Gió

Soleil – Mặt trời

Mỗi toà tháp đều có một ý nghĩa riêng và được thiết kế với chiều cao 22 tầng, trong đó 2 tầng đầu tiên là bãi đậu xe nổi, tầng 3 là tầng tiện ích, từ tầng 4 đến tầng 22 là khu căn hộ. Thiết kế kiến trúc và mặt bằng One Verandah ảnh hưởng bởi ý nghĩa cụm từ One Verandah (Một Mái Hiên) kết hợp cùng phong cách đậm chất Singapore và hướng đến sự hoà hợp với thiên nhiên mà không gian có những điểm rất riêng. Quan sát mặt bằng căn hộ One Verandah có thể thấy rằng mọi căn hộ đều có tầm nhìn trực diện sông Sài Gòn, hướng sáng và đón gió tốt giúp đảm bảo không khí hài hoà, đưa thiên nhiên vào trong từng căn hộ. Mặt bằng One Verandah khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu và khả năng tài chính khác nhau của các đối tượng khách hàng. Trong đó, căn hộ 1 phòng ngủ có diện tích 55m2 chiếm 11%, căn hộ 2 phòng ngủ diện tích từ 80-95m2 chiếm 41%, căn hộ 3 phòng ngủ diện tích 110-130m2 chiếm 33%.

Mặt Bằng One Verandah Theo Tầng

Mặt bằng tầng 1.

Mặt bằng tầng 2.

Mặt bằng tầng tiện ích.

Từ tầng 4 đến tầng 22 là tầng căn hộ, tất cả đều được thiết kế tối ưu, nhằm đảm bảo căn hộ có không gian thông thoáng. Các căn hộ dự án One Veradah được thiết kế rộng rãi, 80% căn hộ có view thoáng nhìn ra sông cho tầm nhìn vô cùng thoáng đãng và đón tối đa gió trời.

Mặt bằng tầng 4.

Mặt bằng tầng 5-7.

Mặt bằng tầng 8-18.

Mặt bằng tầng 19.

Mặt bằng tầng 20.

Mặt bằng tầng 21.

Mặt bằng tầng 22.

Mặt Bằng One Verandah Theo Căn Hộ

Mặt bằng căn hộ 1 phòng ngủ

Căn hộ một phòng ngủ tại dự án One Verandah có diện tích từ 50-56m2, số lượng khá khiêm tốn, trải đều ở các tòa như Ciel, Jardin. Trong đó, tháp Ciel có 6 căn ở tầng 5-7, tháp Jardin có 36 căn ở tầng 5-18.

Do căn hộ 1 phòng ngủ có diện tích hạn chế nên thiết kế bên trong được tính toán kỹ lưỡng, bố trí tối ưu nhất. Căn hộ vẫn có đủ phòng ngủ, phòng khách, bếp, phòng ăn, sân phơi riêng, ban công và khu vực để cục nóng lạnh.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 1 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 1 phòng ngủ loại 1.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 1 phòng ngủ loại 2.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 1 phòng ngủ loại 3.

Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ

Số lượng căn hộ 2 phòng ngủ chiếm áp đảo của dự án One Verandah. Các căn hộ có hướng view, diện tích đa dạng, đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng. Thiết kế mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án rất hợp lý, bao gồm phòng khách, 2 phòng ngủ, phòng ăn, 2 phòng vệ sinh, ban công… Các căn hộ này cũng được tối ưu về mặt thoáng cho phép đón tối đa gió tự nhiên.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 2 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 2 phòng ngủ loại 1.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 2 phòng ngủ loại 2.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 2 phòng ngủ loại 3.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 2 phòng ngủ loại 4.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 2 phòng ngủ loại 5.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 2 phòng ngủ loại 6.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 2 phòng ngủ loại 7.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 2 phòng ngủ loại 8.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 2 phòng ngủ loại 9.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 2 phòng ngủ loại 10.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 2 phòng ngủ loại 11.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 2 phòng ngủ loại 12.

Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ

Bố trí căn hộ 3 phòng ngủ rất thoáng, có tầm nhìn rộng ra sông Sài Gòn. Căn hộ 3 phòng ngủ là căn góc có 2 mặt thoáng, đón ánh sáng tự nhiên và gió trời mát mẻ.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 3 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 3 phòng ngủ loại 1.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 3 phòng ngủ loại 2.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 3 phòng ngủ loại 3.

Mặt bằng căn hộ One Verandah 3 phòng ngủ loại 4.

Mặt bằng căn duplex:

Mặt bằng căn duplex D5

Mặt bằng căn duplex D6

Mặt bằng căn duplex D10

Mặt bằng căn duplex D11.

Mặt bằng căn duplex D12.

Mặt bằng căn duplex D13.

Mặt bằng căn duplex D14.

Việc nắm rõ mặt bằng One Verandah trước khi mua căn hộ tại dự án là điều rất quan trọng bởi nó liên quan mật thiết đến nhu cầu cụ thể về không gian sống của gia chủ. Hy vọng rằng, những thông tin về mặt bằng căn hộ One Verandah được Batdongsan.com.vn tổng hợp chi tiết trên đây sẽ giúp người mua nhà dễ dàng lựa chọn được một căn hộ phù hợp với nhu cầu sử dụng, đồng thời đảm bảo các tiêu chí về mặt thoáng và đón gió tự nhiên.

Khánh An