Mất trắng, ôm nợ vì đầu tư bất động sản với sự "hồn nhiên"

Trắng tay vì làm liều

Tham gia mua bán bất động sản, anh Nguyễn Thanh Bình (phường Thới An, quận 12, TP.HCM) từng kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng vì nhận định thị trường sai, anh không những mất trắng mà còn gánh khoản nợ hơn 2 tỷ đồng.

Anh Bình kể: "Năm 2006, bạn bè rủ nhau đi mua đất ở huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) do giá đất ở đây đang tăng vùn vụt. Tôi chi 3 tỷ đồng tiền vốn và vay ngân hàng thêm 4,5 tỷ đồng nữa để mua miếng đất lớn, hy vọng để một thời gian ngắn bán lại sẽ lời to. Thời điểm đó, giá đất Nhơn Trạch lên tới khoảng 6-8 triệu đồng/m2. Thế nhưng, một thời gian sau thị trường lâm vào cảnh đóng băng, giao dịch trầm lắng. Nợ ngân hàng đến hạn phải trả, tôi đành kêu bán miếng đất đã đầu tư nhưng chẳng ai đoái hoài. Tới đầu năm 2008 mới bán được nhưng chỉ giá 3,8 triệu đồng/m2, lỗ hơn một nửa so với giá mua vào".



Nhiều nhà đầu tư mất trắng vì đánh giá sai thị trường

Hy vọng làm giàu từ đầu tư bất động sản, chị Như Quỳnh (quận Phú Nhuận, TP.HCM) cũng khốn đốn khi gom hết tiền để đầu tư đất tại khu vực Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Chị Quỳnh chia sẻ: "Năm 2013, có tin đồn Chính phủ sắp cho người Việt vào chơi casino tại khu du lịch ở Hồ Tràm, chắc chắn lượng khách đến mua đất và chơi bài sẽ tăng gấp nhiều lần, tôi quyết định đánh lớn. Khi ấy, giá đất ở đó chỉ khoảng 400.000 đồng/m2. Tôi đã gom hết tiền trong nhà và vay thêm người thân để mua 2.500m2 đất xây nhà nghỉ. Nhưng kế hoạch đầu tư đón sóng đã thất bại vì chỉ là thông tin đoán mò".

Do không đủ khả năng thẩm định thị trường nên đã có không ít người rơi vào cảnh tương tự anh Bình, chị Quỳnh. Những nhà đầu tư này rải tiền tại một số dự án nhưng không tìm hiểu kỹ về pháp lý, dẫn đến mất sạch vốn và ôm thêm khoản nợ.

Cần cẩn trọng khi rót tiền

Hiện có rất nhiều người muốn làm giàu từ đất đai nhưng không nắm rõ cơ chế pháp lý dự án, không hiểu rõ Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai nên gặp phải không ít rủi ro, thậm chí phải trả giá đắt. Các chuyên gia bất động sản đưa ra lời khuyên khi đầu tư cần định hình rõ sản phẩm ấy có bán được không, có dùng được không. Nếu không lường trước những điều này, nhà đầu tư rất dễ bị chôn vốn, để dòng tiền đứng một chỗ, thậm chí mất luôn. Nhà đầu tư cũng cần thẩm định pháp lý từ quy hoạch, nắm rõ cơ chế hoạt động và phân tích được mức thanh khoản của dự án.

Luật sư Đổng Mây Hồng Trúng (Đoàn Luật sư TP.HCM) tư vấn: "Rủi ro trong kinh doanh bất động sản thường đến từ sự chủ quan của người đầu tư. Ở nước ta, người đầu tư bất động sản thường sai lầm ở chỗ là đầu tư vào dự án rồi mới bắt đầu tìm hiểu vấn đề pháp lý. Như vậy khi xảy ra sự cố thì mọi chuyện đã rồi và không có cách gì tháo gỡ. Thực tế, trên thị trường bất động sản có chừng 300.000 người môi giới nhưng chỉ khoảng 10% trong số đó có chứng chỉ hành nghề. Có nghĩa là một lượng rất lớn người môi giới không được đào tạo căn bản, nên rủi ro trong đầu tư bất động sản còn khá lớn. Do vậy, khi mới bắt đầu tham gia đầu tư bất động sản thì phải lựa chọn cho mình một môi giới đáng tin cậy, thông qua tìm hiểu từ người đầu tư khác đã làm việc với môi giới đó. Người đầu tư bất động sản phải trang bị cho mình các kiến thức về pháp lý, về thị trường và nhất là cần phải tỉnh táo trước khi xuống tiền".

Theo nhận định của chuyên gia bất động sản Phan Công Chánh: "Thị trường bất động sản có 3 trạng thái là đi lên, đi ngang và đi xuống. Những người mua đất theo cách đầu cơ lướt sóng thường chỉ nghĩ đến kịch bản giá đất sẽ tăng, mà bỏ qua 2 kịch bản còn lại. Khi tham gia vào thị trường với sự "hồn nhiên" như vậy thì khả năng thua lỗ là rất cao. Nếu vừa xuống tiền mua đất vào thời điểm giá tăng cao, vừa sử dụng đòn bẩy tài chính nhiều, trong khi hạ tầng dự án lại chưa phát triển tới nơi tới chốn, thì việc thua lỗ là chắc chắn".