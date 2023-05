Tải về mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà đơn giản cập nhật năm 2022

Trong các giao dịch dân sự quan trọng, có giá trị lớn, để đảm bảo hợp đồng sẽ được thực hiện theo đúng mong muốn thì trước khi chính thức ký kết hợp đồng, các bên thường tiến hành đặt cọc. Việc đặt cọc như vậy cũng nên được thể hiện rõ ràng trong một văn bản gọi là hợp đồng đặt cọc.

Hợp đồng đặt cọc thuê nhà là bản hợp đồng dân sự, được ký kết bởi bên cho thuê tài sản nhà đất và bên đi thuê. Hai bên cùng ký kết mẫu hợp đồng này đặt cọc thuê nhà xác nhận đảm bảo lợi ích và trách nhiệm theo đúng các điều khoản quy định. Khi bên thuê có nhu cầu thuê nhà nhưng chưa chuyển ngay đến nơi cho thuê mà muốn đặt cọc trước để giữ chỗ, việc đặt cọc và xác lập hợp đồng được thực hiện nhằm tránh trường hợp chủ nhà cho đối tượng khác thuê.

Hợp đồng đặt cọc thuê nhà là văn bản cần có khi thuê nhà trọ, phòng trọ.

Dựa theo mục đích và chức năng, hợp đồng đặt cọc được phân chia như sau:

Thực tế, câu chuyện dùng thủ đoạn để lừa tiền cọc của người thuê nhà không phải hiếm gặp, đặc biệt tại các thành phố lớn có lượng người thuê đông như Hà Nội hay TP.HCM. Chẳng hạn như trường hợp của bạn Huỳnh Ngọc Thương (28 tuổi, đang làm việc tại Gò Vấp, TP.HCM) đã "sập bẫy" khi tìm thuê nhà nguyên căn Gò Vấp . Ngọc Thương kể, qua tham khảo các thông tin chủ nhà đăng tải trên mạng thì thấy phòng ốc sạch sẽ, giờ giấc tự do nên Thương khá ưng ý và liên hệ với chủ nhà để xem phòng. Khi cô xem phòng, chủ nhà nói tiền điện, nước và kết nối mạng hàng tháng khoảng 350.000 đồng/người và không phát sinh thêm bất cứ chi phí gì. Thấy chi phí khá "mềm" lại bị thúc giục đặt cọc vì có nhiều người cũng đến xem phòng đó nên Thương vội vàng chuyển 2 triệu đồng cho chủ nhà để đặt cọc vì sợ hết căn đẹp. Tuy nhiên, sau một tuần, Thương dọn đến ở thì nhận được một bản hợp đồng với nhiều điều khoản thoả thuận như: tiền giữ xe 100.000 đồng/tháng, thêm tiền vệ sinh, tiền camera an ninh, cộng với chi phí điện nước cũng lên tới 600.000 đồng/người/tháng. Tổng giá thuê lúc này bị đội lên gần 5 triệu đồng. Chủ nhà cũng đưa ra bản nội quy phòng trọ khắt khe với rất nhiều quy định vô lý như: về nhà trước 10 giờ, không được dẫn bạn bè về phòng… Quá bức xúc, Ngọc Thương quyết định không thuê nữa và đòi lại tiền cọc nhưng chủ nhà không đồng ý và cho biết sẽ không hoàn tiền cọc vì bất cứ lý do gì.