Gợi Ý Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Giá 500 Triệu

Để tìm một mẫu nhà cấp 4 đẹp giá 500 triệu thực tế không mấy khó khăn. Vấn đề là làm sao có được một ngôi nhà đẹp, đầy đủ công năng sử dụng mà vẫn an toàn với mức chi phí này. Batdongsan.com.vn sẽ giúp bạn tính toán chi phí trọn gói để làm sao vừa vặn nhất và tránh tối đa chi phí phát sinh.

Trong khoảng giá 400-500 triệu đồng, loại hình nhà cấp 4 sẽ phù hợp với ngân sách nhưng các gia chủ phải cân nhắc đến thiết kế nhà sao cho đảm bảo công năng và sự bền vững.

Về kiến trúc, bạn nên ưu tiên những mẫu nhà cấp 4 đơn giản, phong cách thiết kế hiện đại, ít sử dụng họa tiết và hoa văn cầu kỳ. Điều này sẽ giúp tiết kiệm chi phí về vật liệu xây dựng và nhân công.

Một điều mà các gia chủ cần lưu ý nữa khi lựa chọn xây nhà cấp 4 đẹp trong tầm giá 400 – 500 triệu là công năng sử dụng. Gia chủ nên chú ý các vấn đề sau:

So với thành phố, xây nhà nguyên căn theo mô hình cấp 4 ở nông thôn với tầm giá 500 triệu trở xuống có phần dễ dàng hơn so với thành thị. Bởi tính chi phí nhân công ở nông thôn thường rẻ hơn so với nhà thầu trên thành phố. Đồng thời, chi phí vật liệu, vận chuyển cũng nhẹ hơn nhiều.