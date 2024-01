Mẫu nhà trọ đẹp hiện đại đáp ứng cả về công năng lẫn tính thẩm mỹ được nhiều người thuê trọ lẫn chủ đầu tư phân khúc này quan tâm, nhất là trong những năm gần đây khi xu hướng làm việc tại nhà dần trở nên thịnh hành tại Việt Nam. Bài viết chia sẻ tới bạn đọc 20 mẫu thiết kế nhà trọ đẹp, tiện nghi và tiết kiệm chi phí.

Không chỉ được các chủ đầu tư nhà đất cho thuê quan tâm, các mẫu nhà trọ đẹp hiện đại còn là xu hướng tìm kiếm của nhiều người thuê trọ hiện nay. Nếu bạn muốn điểm tô không gian ở trọ của mình trở nên sinh động, tiện nghi hơn hoặc bạn đang có dự định kinh doanh mô hình phòng trọ cho thuê, muốn thu hút khách thuê, tăng tính cạnh tranh cho bất động sản của mình thì có thể tham khảo 20 ý tưởng thiết kế phòng trọ đẹp đơn giản dưới đây.

1. Mẫu Nhà Trọ Đẹp Hiện Đại Mang Lại Lợi Ích Gì?

Nhà trọ , phòng trọ là cơ sở lưu trú có diện tích vừa và nhỏ, phổ biến dao động từ 15-25m2. Đối tượng khách thuê chủ yếu của nhà trọ thường là sinh viên, người lao động, nhân viên văn phòng, các cặp vợ chồng trẻ mới cưới… với tiềm lực tài chính còn khiêm tốn. Với lượng khách hàng dồi dào, nhà trọ cho thuê đã, đang và sẽ là mô hình kinh doanh được ưa chuộng. Thực tế cho thấy, khá nhiều chủ đầu tư sẵn sàng chi vốn lớn và thu hồi vốn, lãi theo hình thức nhỏ giọt theo tháng hoặc quý nhưng lâu dài.

Tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội – nơi có nền kinh tế xã hội phát triển, tập trung nhiều cơ quan, công ty, trường đại học, khu công nghiệp…, mô hình kinh doanh nhà trọ hiện rất phát triển và còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Ngoài vị trí, giá thuê thì mẫu nhà trọ đẹp hiện đại, đủ đầy tiện nghi, an toàn là một trong những yếu tố thu hút khách thuê, nhất là trong bối cảnh hiện nay – giới trẻ ngày càng chú trọng chăm chút cho không gian sống của mình dù đó chỉ là phòng trọ. Với người thuê trọ hiện nay. Nhà trọ, phòng trọ không đơn thuần chỉ là nơi ngủ nghỉ, sinh hoạt mà còn phải đảm bảo cả yếu tố thẩm mỹ, an ninh, an toàn… Chính bởi vậy, việc thiết kế xây dựng nhà trọ sao cho vừa ấn tượng, độc đáo, thông minh vừa tiết kiệm chi phí là điều mà các chủ đầu tư đặc biệt quan tâm.

Khách thuê nhà hiện rất chuộng các mẫu phòng trọ đẹp hiện đại. Ảnh: Xaydungso

2. Phân Loại Thiết Kế Nhà Trọ Hiện Nay

Nắm rõ cách phân loại nhà trọ sẽ giúp chủ đầu tư xác định được kiểu xây dựng thiết kế phòng trọ đẹp phù hợp với mô hình kinh doanh và đối tượng khách hàng chủ yếu mà mình hướng đến. Về cơ bản, có các loại thiết kế nhà trọ như sau:

Phân Loại Thiết Kế Nhà Trọ Theo Không Gian Phòng

Phòng trọ có gác lửng được nhiều chủ đầu tư lựa chọn bởi nó giúp gia tăng diện tích sử dụng, tăng tính thẩm mỹ mà chi phí xây dựng không quá cao. Đồng thời, người thuê có thể tách bạch không gian chức năng theo nhu cầu của mình.

Thiết kế phòng trọ không có gác lửng hiện không còn phổ biến như trước đây bởi không tăng được diện tích sử dụng, tính thẩm mỹ kém hơn so với loại phòng trọ có gác lửng. Tuy nhiên, chủ đầu tư có thể tiết kiệm được chi phí.

Phân Loại Thiết kế Nhà Theo Thiết Kế Khu Vệ Sinh

Phòng trọ khép kín là phòng trọ có thiết kế nhà vệ sinh và bếp nấu ngay trong phòng, thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không được bố trí thông thoáng thì mẫu nhà trọ này dễ bị ẩm mốc, bí bức, mất vệ sinh.

Nhà trọ không khép kín là loại phòng trọ không có nhà vệ sinh bên trong, phải sử dụng chung nhà vệ sinh với các phòng khác, bất tiện trong sinh hoạt. Tuy vậy, loại phòng trọ này thường sạch sẽ, thông thoáng, ít mùi.

Phân Loại Thiết Kế Nhà Trọ Theo Kết Cấu Công Trình

Nhà trọ cấp 4: Là kiểu nhà trọ chỉ có 1 tầng, diện tích khá lớn, từ 100 – 300m2 với các dãy trọ lớp mái tôn, fibroximang có tường bao. Nhà trọ cấp 4 thường được xây dựng tạm trên đất vườn, đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp, thời hạn sử dụng trên dưới 10 năm. Chủ đầu tư vì thế không xây kiên cố để giảm chi phí và khi dỡ bỏ cũng không quá lãng phí.

Nhà trọ nhiều tầng: Tùy khả năng tài chính của chủ đầu tư cũng như giấy phép xây dựng được cấp, nhà trọ nhiều tầng sẽ có 2-3-4 tầng hay 5-6-7 tầng. Loại nhà trọ này được xây dựng kiên cố trên đất thổ cư, kết cấu bê tông cốt thép, thời gian sử dụng lâu. Theo đó, chi phí xây dựng cũng lớn hơn kiểu nhà trọ cấp 4.

Nhà trọ lắp ghép bằng thép tiền chế: Được lắp ghép theo bản vẽ thiết kế, có kết cấu khung thép. Nhà lắp ghép giúp tiết kiệm chi phí và thời gian thi công, có thể tháo dỡ di chuyển sang chỗ khác nếu cần. Nhà tiền chế có thể xây trên đất nông nghiệp, đất thuê, đất vườn với giá thuê thấp hơn các kiểu nhà trọ khác. Tuy nhiên, kiểu nhà trọ này thường khá nóng.

Ngoài các cách phân loại nhà trọ nêu trên còn có cách phân loại theo thiết kế quản lý như nhà trọ chung chủ, nhà trọ riêng chủ tự quản lý, nhà trọ có chủ ở bên cạnh… Dù chủ đầu tư lựa chọn kiểu nhà trọ nào thì thiết kế nội thất bên trong là yếu tố cực kỳ quan trọng để thu hút khách thuê.

3. Tham Khảo Các Mẫu Nhà Trọ Đẹp Hiện Đại

Dưới đây là các mẫu thiết kế phòng trọ, nhà trọ đẹp hiện đại, đủ đầy công năng, đảm bảo tính thẩm mỹ cơ bản đáng để các chủ đầu tư và người thuê nhà tham khảo.

Mẫu Nhà Trọ Đẹp Hiện Đại Có Gác Lửng

Nhà trọ có lợi thế trần cao rất phù hợp để thiết kế gác lửng. Tùy nhu cầu sử dụng của người thuê, gác lửng có thể được sử dụng với nhiều công năng khác nhau như phòng ngủ, góc thư giãn, phòng làm việc, kho lưu trữ… Ngoài gia tăng diện tích sử dụng, gác lửng phòng trọ còn giúp tăng chiều sâu không gian và tạo điểm nhấn hút mắt cho phòng trọ của bạn.

Mẫu nhà trọ đẹp hiện đại với thiết kế gác lửng xinh yêu. Ảnh: Pinterest

Mẫu thiết kế phòng trọ hiện đại đơn giản phù hợp với các cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Ảnh: Home-designing

Thiết kế phòng trọ có gác lửng theo phong cách Bắc Âu hiện đại. Ảnh: Home-designing

Mẫu nhà trọ có gác lửng được thiết kế thông minh tựa như một căn hộ mini. Ảnh: Decoist

Mẫu thiết kế phòng trọ đẹp hiện đại theo phong cách tối giản. Ảnh: s-housing

Mẫu Thiết Kế Nhà Trọ 2 Tầng

Tại các đô thị lớn, nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, công ty, khu công nghiệp, các dãy nhà trọ 2 tầng hiện rất phổ biến. Các mẫu nhà trọ đẹp hiện đại 2 tầng được thiết kế xây dựng theo kiểu nhà tiền chế hoặc nhà trọ bê tông cốt thép. Ưu điểm vượt trội của thiết kế nhà 2 tầng tiền chế là giúp các chủ đầu tư nhà trọ cho thuê tiết kiệm chi phí cũng như thời gian thi công. Kiểu thiết kế này cũng phù hợp trên đất thuê, đất vườn. Trong khi đó, nhà trọ bê tông cốt thép sẽ kiên cố và có tuổi thọ lâu hơn, phù hợp để xây trên đất thổ cư, thuộc quyền sử dụng, sở hữu của chủ đầu tư.

Một trong những mẫu nhà trọ đẹp hiện đại 2 tầng phổ biến hiện nay. Ảnh: Xaydungso

Mẫu thiết kế nhà trọ 2 tầng tiền chế. Ảnh: Namidesign

Mẫu nhà trọ 2 tầng thịnh hành tại các thành phố lớn. Ảnh: Xaydungso

Nhà trọ 2 tầng tiền chế hiện đại, đầy đủ công năng thiết yếu. Ảnh: xaydungso

Thiết kế nhà trọ 2 tầng với thiết kế cầu thang bên ngoài tinh tế. Ảnh: Namidesign

Mẫu Nhà Trọ Đẹp Hiện Đại 3 Tầng

Với thiết kế nhà trọ 3 tầng, số phòng cho thuê được tối ưu hóa và theo đó giúp tăng thu nhập hàng tháng cho chủ đầu tư. Chính vì vậy, các mẫu nhà trọ đẹp hiện đại 3 tầng là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư có quỹ đất xây dựng hạn chế. Nhà trọ 3 tầng cũng là mô hình nhà cho thuê khá phổ biến tại các đô thị lớn hiện nay. Chủ đầu tư cho thuê nhà trọ, phòng trọ có thể chọn thiết kế phòng trọ 15m2 đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho 1- 2 người hoặc loại phòng diện tích 20-25m2 đảm bảo sinh hoạt cho từ 3 – 4 người hoặc xen kẽ cả hai loại phòng này trong nhà trọ 3 tầng.

Mẫu nhà trọ 3 tầng có tầng tum làm nơi tập thể dục, thư giãn, hóng gió. Ảnh: kientrucmoi

Phối cảnh mẫu nhà trọ 3 tầng hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Ảnh: xaydungcuonggiahieu

Mẫu nhà trọ 3 tầng được xây dựng ở vị trí đẹp. Ảnh: Wedo

Mẫu thiết kế nhà trọ 3 tầng tiện nghi với tầng 1 là nhà ăn. Ảnh: Wedo

Thiết kế nhà 3 tầng kết hợp để ở và cho thuê trọ. Ảnh: Aftavietnam

Mẫu Nhà Trọ Đẹp Hiện Đại 4 Tầng

Tương tự thiết kế nhà trọ 3 tầng thì mẫu nhà trọ đẹp hiện đại 4 tầng cũng đang là mô hình thiết kế thịnh hành hiện nay. Nhà trọ 4 tầng giúp tối ưu hóa diện tích sử dụng, tăng thu nhập hàng tháng cho chủ đầu tư. Được đầu tư chỉn chu thiết kế, trang bị đầy đủ nội thất, khách thuê chỉ cần xách vali đến ở nên giá thuê khá cao. Đổi lại, kiểu nhà trọ này mang lại cho khách thuê không gian sống tiện nghi, thoáng đãng. Loại phòng trọ này phù hợp với các gia đình trẻ có con nhỏ, tuy diện tích không quá rộng rãi nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

​Mẫu nhà trọ 4 tầng được xây dựng trên mảnh đất rộng từ 3,5 – 5,5m. Ảnh: ldhouse

Mặt bằng tầng 1 và hầm để xe. Ảnh: ldhouse

Tầng 1 và tầng lửng là không gian sống của gia chủ. Ảnh: ldhouse

Mặt bằng tầng 2 và 3 giống nhau với với 10 phòng cho thuê, 20m2/phòng. Ảnh: ldhouse

Mặt bằng tầng 4 với 8 phòng trọ cho thuê. Ảnh: ldhouse

Tầng tum lợp mái tôn, đây là nơi tập thể dục, giặt phơi quần áo. Ảnh: ldhouse

Mẫu thiết kế nhà trọ 4 tầng với cầu thang bên ngoài thông thoáng, thoát hiểm nhanh khi chẳng may xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: tripadvisor

Mẫu nhà trọ 4 tầng phong cách hiện đại. Ảnh: Wedo

Mẫu nhà 4 tầng vừa để ở vừa cho thuê trọ. Ảnh: dhbdesign

4. Thiết Kế Nhà Trọ Và 5 Lưu Ý Nằm Lòng Giúp Hút Khách Thuê

Tuy nguồn khách thuê khá dồi dào và thị trường còn nhiều tiềm năng tăng trưởng nhưng nếu không đầu tư thiết kế xây dựng nhà trọ, phòng trọ chỉn chu ngay từ đầu thì việc tăng tính cạnh tranh rất khó, nhất là trong bối cảnh suy thoái kinh tế như hiện nay. Để hút khách thuê, nhà đầu tư bất động sản cho thuê cần lưu ý một số vấn đề quan trọng sau đây.

Vị Trí Thuận Tiện

Vị trí là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với bất động sản bán lẫn cho thuê. Thực tế cho thấy, phòng trọ, nhà trọ gần nhiều trường học, văn phòng công ty, khu công nghiệp, chợ… thuận tiện đi lại luôn thu hút khách thuê và cho thuê rất được giá. Có thể nói, vị trí xây nhà trọ cho thuê đẹp là lợi thế lớn để tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Xác Định Đối Tượng Khách Hàng Thuê Nhà Trọ

Xác định đối tượng khách thuê phòng trọ là trong những yếu tố quan trọng giúp chủ đầu tư bất động sản cho thuê kinh doanh đúng hướng và thu lời nhanh. Tùy thuộc vào đối tượng khách hàng mà bạn nhắm đến, bạn sẽ lựa chọn được mẫu thiết kế thi công nhà trọ phù hợp, nhất là khâu hoàn thiện nội thất, đầu tư trang thiết bị.

Cụ thể, với khách hàng thu nhập thấp như sinh viên, công nhân, người lao động, chủ đầu tư nên cân nhắc xây nhà trọ kiểu dãy trọ cấp 4 với diện tích mỗi phòng từ 10 – 20m2, trang trí không quá cầu kỳ, cũng không yêu cầu quá đấy đủ về nội thất, trang thiết bị. Giá cho thuê vì thế cũng ở mức bình dân.

Trong khi đó, đối với nhóm khách hàng có thu nhập trung bình và thu nhập cao – nhân viên văn phòng làm việc trong các công ty lớn, tòa nhà lớn thì nên xây nhà trọ kiểu nhiều tầng với không gian thoáng đãng, chú trọng thiết kế nội thất, diện tích phòng dao động từ 20 – 25m2.

Dù đối tượng tượng khách hàng tiềm năng của bạn là ai thì bạn cũng phải nắm được độ tuổi, sở thích, mức thu nhập trung bình… của họ để lên ý tưởng thiết kế, lựa chọn mẫu nhà trọ đẹp hiện đại phù hợp nhằm thu hút khách thuê. Hơn nữa, điều này còn giúp chủ đầu tư tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí, không cần thiết.

Xác Định Quy Mô Nhà Trọ

Để có thể dự trù chi phí đầu tư chính xác hơn, bạn cần xác định rõ quy mô của dãy trọ trước khi thiết kế, chọn mẫu nhà trọ đẹp, thi công xây dựng. Nếu không có chuyên môn, kinh nghiệm, bạn cần sự tư vấn của kiến trúc sư, kỹ sư để lựa chọn được mẫu phòng trọ phù hợp với khả năng tài chính cũng như đối tượng khách hàng tiềm năng mà mình hướng đến. Đồng thời, khi nắm rõ quy mô nhà trọ, số lượng phòng cho thuê thì chủ đầu tư cũng dễ dàng hơn trong việc quản lý.

Dự Trù Ngân Sách Đầu Tư Nhà Trọ Cho Thuê

Xây nhà ở hay xây nhà trọ cho thuê, chủ đầu tư đều cần phải dự trù kinh phí xây dựng một cách chi tiết nhất có thể để dễ kiểm soát cũng như xử lý nhanh chóng các phát sinh trong quá trình thi công hoàn thiện công trình. Kinh nghiệm cho thấy, để dự trù ngân sách chính xác, chủ đầu tư nên khảo giá từ nhiều nguồn. Xác định các hạng mục cố định, cần thiết và những hạng mục có thể phát sinh trong quá trình thực hiện.

Một kế hoạch chi tiết, dự trù ngân sách sát có thể giúp chủ đầu tư giảm thiểu tối đa các khoản chi phí phát sinh không đáng có, qua đó giúp đảm bảo tiến độ thi công, sớm hoàn thiện công trình, đi vào hoạt động thu lời sớm.

Tham Khảo Chi Phí Xây Dựng Nhà Trọ Cấp 4:

Loại nhà trọ Chi phí chưa bao gồm phí vật tư, thiết bị công trình xây dựng Chi phí đã bao gồm vật tư Nhà cấp 4 + Nhà trọ cấp 4 không có gác lửng: 750.000 – 1.100.000 đồng/m2.



+ Nhà trọ cấp 4 có gác lửng: 1.050.000 – 1.400.000 đồng/m2.



+ Nhà trọ đổ tấm: 1.300.000 – 1.500.000 đồng/m2. + Nhà trọ cấp 4 không có gác lửng: 2.500.000 – 3.100.000 đồng/m2.



+ Nhà trọ cấp 4 có gác lửng: 3.400.000 – 4.200.000 đồng/m2.



+ Nhà trọ đổ tấm: 3.600.000 – 4.500.000 đồng/m2.

Để tránh rắc rối, phiền phức về sau, khi xây dựng nhà trọ cho thuê, chủ đầu tư cần thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết về đất đai và xây dựng. Với loại nhà trọ cao tầng, xây dựng kiên cố bê tông cốt thép bạn cần phải xin giấy phép xây dựng. Nếu nhà trọ cao tầng xây trên đất vườn hay đất nông nghiệp, bạn cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, sau đó xây dựng theo đúng số tầng cũng như chiều cao được cấp phép.

Ngoài ra, chủ trọ cần thực hiện đăng ký kinh doanh bởi việc cho thuê trọ thuộc hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định 39/2007/NĐ-CP, Chủ đầu tư phải thực hiện đăng ký kinh doanh nhà trọ. Cùng với đó, cần đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà trọ , thủ tục lưu trú và an ninh trật tự khu trọ.

Trên đây, Batdongsan.com.vn đã tổng hợp 20 mẫu nhà trọ đẹp hiện đại được yêu thích nhất hiện nay để chủ đầu tư nhà trọ cho thuê lựa chọn thiết kế phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng tài chính của mình. Đồng thời, người thuê nhà cũng có thể tham khảo cách bố trí nội thất thông minh để sở hữu không gian sống thoáng đẹp, tiện nghi hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.

Lam Giang

