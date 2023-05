Kinh doanh cho thuê bất động sản mang lại nguồn thu ổn định và đều đặn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, khu nhà trọ vốn là nơi lưu trú của nhiều người đến từ các tỉnh thành khác nhau với lối sống, công việc và văn hoá không giống nhau. Trong khi đó, một khu trọ an ninh, không ô nhiễm, môi trường sống yên tĩnh, không ồn ào… được xem là những yêu cầu cần thiết mà người đi thuê phòng trọ luôn ưu tiên khi đi tìm phòng. Do vậy, việc xây dựnglà rất cần thiết để đảm bảo chất lượng sống, giúp chủ trọ dễ quản lý khu trọ và đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.

Nội quy phòng trọ là văn bản quy phạm ngắn gọn, súc tích, bao hàm đầy đủ trách nghiệm, nghĩa vụ mà người thuê trọ phải tuân theo. Tuy vậy, trên thực tế, đối tượng thuê trọ thường rất đa dạng, mỗi người một công việc, ngành nghề, giờ giấc và thói quen sinh hoạt riêng. Việc đưa ra một bảng nội quy nhà trọ chung, phù hợp và hài hoà với tất cả mọi người là điều không hề dễ dàng. Mặt khác, pháp luật nước ta chưa có quy chuẩn cụ thể trong việc lập và sử dụng nội quy thuê trọ. Vì thế, chủ trọ có thể đưa ra những chuẩn mực riêng nhưng phù hợp với pháp luật hiện hành, tuân theo những đề nghị của phường/xã nơi cho thuê phòng, đảm bảo lợi ích của người thuê ở trọ, không xâm phạm quyền con người, quyền riêng tư cá nhân. Mục tiêu của nội quy phòng trọ là nhằm giữ gìn tốt an ninh trật tự mà không làm mất lòng khách thuê trọ.

Bảng nội quy phòng trọ là những nguyên tắc được chủ nhà đưa ra nhằm đem lại cuộc sống văn minh, phù hợp với quy định của pháp luật cho khu trọ.

Để soạn thảo nội quy nhà trọ đúng chuẩn, bạn cần lưu ý một số vấn đề dưới đây:

Một dãy nhà trọ Quận 12 đảm bảo tiêu chí "Xanh – Sạch – Đẹp" nhờ các quy định khắt khe của chủ nhà.

Mẫu nội quy phòng trọ chuẩn được treo ở hành lang khu trọ.

Việc thay đổi nội dung của bản nội quy nhà trọ là hoàn toàn có thể. Tuỳ vào tình hình thực tế của khu trọ và trong quá trình áp dụng nội quy nếu thấy có điều gì bất cấp, bạn có thể điều chỉnh và xây dựng một bản nội quy mới nhằm tạo ra một môi trường sống an toàn và thoải mái hơn. Tuy nhiên, cần đảm bảo rằng bản nội quy phù hợp với các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cả người cho thuê và người đi thuê.

Có thể thấy rằng, một mẫu nội quy phòng trọ đầy đủ nhất giúp ích rất nhiều cho hoạt động kinh doanh phòng trọ như đảm bảo an ninh, an toàn cho khu trọ, đồng thời giúp phòng trọ trở nên thu hút hơn đối với khách thuê và tối đa lợi nhuận cho thuê . Trên thực tế, những khu trọ với nội quy đầy đủ, rõ ràng đều được người thuê yêu thích hơn vì mang lại cảm giác an tâm và giúp họ tránh được nhiều rắc rối không đáng có trong quá trình sinh sống sau này. Mặt khác, khi sống tại những khu trọ có nội quy chặt chẽ, bản thân khách thuê cũng tự cảm thấy mình cần sống có nền nếp hơn, từ đó xây dựng nên một cộng đồng văn minh hơn.