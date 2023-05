Mệnh Mộc Hợp Cây Gì? Top 15 Cây Phong Thủy Tốt Cho Người Mệnh Mộc

Bên cạnh cách chọn hướng nhà và màu sơn, thì cây phong thủy dành cho người mệnh Mộc cũng là một trong những chủ đề được quan tâm. Vậy mệnh Mộc hợp cây gì ? Để có được định hướng chọn cây phong thủy tốt nhất, mang lại nhiều may mắn tài lộc, bạn đọc có thể tham khảo 10 gợi ý trong bài viết dưới đây.

1. Hiểu Thêm Về Mệnh Mộc

Mệnh Mộc gồm những tuổi sau đây:

Đại lâm mộc: 1988 (Mậu Thìn); 1989 (Kỷ Tỵ)

Dương Liễu Mộc: 1942, 2002 (Nhâm Ngọ); 1943, 2003 (Quý Mùi)

Tùng Bách Mộc: 1950, 2010 (Canh Dần); 1951, 2011 (Tân Mão)

Thạch Lựu Mộc: 1980 (Canh Thân); 1981 (Tân Dậu)

Bình Địa Mộc: 1958, 2018 (Mậu Tuất); 1959. 2019 (Kỷ Hợi)

Tang Đố Mộc: 1972 (Nhâm Tý); 1973 (Quý Sửa)

Mệnh Mộc là một trong 5 ngũ hành, tượng trưng cho sự sống mãnh liệt của cây cỏ, hoa lá. Mộc còn là từ để chỉ chung cho mọi loại cây, loài cỏ. Vì thế, khi nhắc đến mệnh Mộc hợp cây gì thì đa số cho rằng chỉ cần là cây cảnh sẽ hợp với người thuộc mệnh này. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy, Mộc cũng tương khắc với rất nhiều loại cây.

Dựa theo phong thủy ngũ hành , cụ thể là quy luật tương sinh và tương khắc, Mộc sinh Hỏa, Mộc lại tương sinh với Thủy. Do vậy mà những màu sắc như xanh dương, xanh lá cây, đen, nâu gỗ đều rất hợp với người mệnh Mộc. Song, Mộc lại khắc hành Kim và hành Thổ, tức là khắc với những loại cây hay vật trang trí có màu trắng hoặc ánh kim,…

Tương sinh Tương hợp Màu khắc chế Màu bị khắc chế Mệnh Kim Vàng sậm, nâu đất Trắng, bạc, vàng nhạt Xanh lá cây, gỗ Đỏ, hồng, tím Mệnh Mộc Đen, xanh nước biển Xanh lá cây, gỗ Vàng sậm, nâu đất Trắng, bạc, vàng nhạt Mệnh Thủy Trắng, bạc, vàng nhạt Đen, xanh nước biển Đỏ, hồng, tím Vàng sậm, nâu đất Mệnh Hỏa Xanh lá cây, gỗ Đỏ, hồng, tím Trắng, bạc, vàng nhạt Đen, xanh nước biển Mệnh Thổ Đỏ, hồng, tím Vàng sậm, nâu đất Đen, xanh nước biển Xanh lá cây, gỗ

Bảng màu sắc tương sinh tương hợp với các mệnh

Như vậy, nếu chọn cây màu xanh, chậu hay vật trang trí màu nâu gỗ sẽ rất tốt cho người mệnh Mộc. Ngoài ra, để vượng khí tốt, tài lộc vô nhà thì cũng cần tìm hiểu xem mệnh Mộc hợp với cây gì nhất.

2. Điểm Danh 15 Loại Cây Cảnh Phong Thủy Hợp Với Người Mệnh Mộc

Mỗi một loài cây lại mang trong mình một ý nghĩa riêng về phong thủy. Thế nhưng, phải chọn đúng cây thì mới mang lại được nhiều điều tốt lành. Dưới đây là danh sách 10 loại cây phong thủy hợp mệnh Mộc bạn có thể tham khảo.

Cây Trúc Nhật – Tượng Trưng Cho May Mắn Và Tài Lộc

Trúc nhật là gợi ý đáng cân nhắc cho những ai vẫn còn đang thắc mắc không biết mệnh Mộc hợp cây gì. Đây là một trong những loại cây có sức sống mãnh liệt. Dù có khô hạn đến đâu, thì cây vẫn có khả năng phát triển xanh tốt quanh năm.

Có nhiều người yêu thích cây Trúc Nhật bởi tán lá to xanh và biểu trưng cho sợ mạnh mẽ, tuy nhiên họ băn khoăn cây trúc nhật hợp mệnh gì nhất? Thực tế, cây Trúc Nhật được xác định là cây cảnh hợp mệnh Mộc nhất. Bởi tán lá to xanh và là biểu trưng cho sự mạnh mẽ. Đặt một chậu cây Trúc nhật cảnh trong nhà, người mệnh Mộc sẽ thường xuyên gặp may, công danh phát triển. Để công việc làm ăn luôn thuận lợi, suôn sẻ, gia đình hạnh phúc, thì có thể nghiên cứu để cây theo hướng Đông, Nam hoặc Đông Nam.



Cây trúc nhật hợp với người mệnh Mộc

Với vẻ đẹp sang trọng, thanh cao, cây thường được chọn để làm cảnh trong phòng khách, phòng làm việc, văn phòng công ty, hay ngoài hành lang,…

Cây Ngọc Bích – Cây Hợp Mệnh Mộc

Nhiều người thường quen với tên gọi Sen đá thạch bích hơn là Ngọc bích. Tuy nhiên, dù được gọi với cái tên nào thì yếu tố phong thuỷ trong nó vẫn nguyên vẹn.

Ngọc Bích có phần lá mọng nước, hoa nhỏ màu trắng xen lẫn hồng. Người ta quan niệm rằng đặt một cây sen đá trong nhà, thì người mệnh Mộc sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, tình cảm trong mọi mối quan hệ đều đi lên.

Dù có thân hình nhỏ bé, nhưng cây lại có sức sống vô cùng mãnh liệt. Cây có thể phát triển trong nhiều điều kiện môi trường và thời tiết khác nhau mà không cần dành quá nhiều thời gian để chăm sóc. Để duy trì sự xanh tốt cho cây, việc mà bạn cần làm chỉ là đặt chúng tại những nơi thoáng mát, không cần quá nhiều ánh sáng và tưới tắm cho nó khoảng 5 ngày 1 lần.



Cây ngọc bích là lời giải đáp gia chủ mệnh Mộc trồng hoa gì hợp phong thủy

Song song với cây trúc nhật kể trên thì cây ngọc bích cũng là một cây phong thủy mệnh Mộc mà bạn nên lựa chọn. Bạn có thể chọn để bàn uống nước, hay bàn làm việc đều được.

Cây Bàng Singapore – Cây Cảnh Hợp Mệnh Mộc

Cây bàng Singapore mang ý nghĩa cho sự cần cù, trưởng thành và chín chắn, điều này cũng phù hợp với những người mang mệnh Mộc. Vì vậy, nếu không biết mệnh Mộc nên trồng cây gì trước nhà hay để trang trí phòng khách, ban công thì đây là một lựa chọn hợp lý.

Cây Bàng Singapore – Cây phong thủy mệnh Mộc

Cây phát tài

Cây trong nhà cho người mệnh Mộc rất phù hợp đó là cây phát tài với mong muốn cuộc sống thịnh vượng, nhiều tài lộc. Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà cây phát tài cũng là loại cây sống khỏe, màu sắc tươi xanh, đầy sức sống.



Cây phát tài sống khỏe trong nhà, mang ý nghĩa về cuộc sống thịnh vượng

Cây Ngân Hậu

Đặc điểm của cây ngân hậu là lá màu xanh và điểm màu trắng. Cây ngân hậu mang ý nghĩa bình an và may mắn cho người mệnh Mộc.



Cây ngân hậu

Cây Tùng Thơm

Tùng thơm là loại cây mang ý nghĩa may mắn trong công việc, vì vậy có thể bố trí cây phong thủy trên bàn làm việc của người mệnh Mộc để giúp thăng tiến trong sự nghiệp.



Cây Tùng thơm

Sen Đá Nâu – Hợp Từ Màu Sắc

Cây sen đá nâu với màu nâu trầm hợp với người mệnh Mộc. Sen đá nâu mang ý nghĩa mang đến nhiều may mắn trong các mối quan hệ cho gia ch. Ngoài ra loài cây này cũng có tác dụng hút khí độc, đem lại không khí trong lành cho căn phòng.



Sen đá nâu là cây phong thủy hợp mệnh Mộc có thể đặt trang trí phòng khách, bàn làm việc

Cây Ngũ Gia Bì Mang Tới Sức Sống Ngập Tràn

Nếu bạn vẫn đang chưa biết mạng Mộc hợp cây gì, thì cây ngũ gia bì chính là câu trả lời tốt nhất. Đặt một cây Ngũ gia bì để làm cảnh trong nhà, trên bàn uống nước, bàn làm việc, trong phòng họp cơ quan sẽ rất tốt cho người mệnh Mộc. Bởi cây giúp hút tài hút lộc, mang đến nhiều thành công và may mắn cho gia chủ.



Nếu bạn không biết mệnh mộc hợp cây cảnh nào thì có thể chọn ngũ gia bì

Bên cạnh những lợi ích phong thủy ở trên, thì Ngũ gia bì cũng có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt. Tuy nhiên, không nên để cây ở trong phòng ngủ, bởi ban đêm sẽ xảy ra hiện tượng hiếm khí. Đặt cây ở một góc phòng làm việc hay phòng khách sẽ giúp đuổi muỗi hiệu quả.

Gia chủ mệnh Mộc có thể chọn đặt cây ngũ gia bì theo hướng Đông hoặc Đông Nam để có thể hút được nhiều tài lộc nhất.

Cây Công Đuôi Xanh Đại Diện Cho May Mắn, Tài Lộc

Cây công đuôi xanh là một trong những loại cây để bàn độc đáo nhất, kể từ ngoại hình cho đến ý nghĩa phong thuỷ. Chúng sở hữu vô số những ưu điểm mà người mệnh Mộc yêu thích cây cảnh mong muốn.

Trước hết, cây công đuôi xanh có ngoại hình độc đáo với vẻ đẹp khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Cây có lá bản rất to, hình bầu dục, đầu lá hơi nhọn. Sắc độ màu phân bố đều dọc trên mép trên lá. Màu xanh rực rỡ, sức sống tràn đầy biểu trưng cho những may mắn, tài lộc, thịnh vượng trong phong thuỷ. Trồng cây công đuôi xanh trong nhà, người mệnh Mộc sẽ nhận lấy được nhiều may mắn, sức khỏe tràn đầy và gặp nhiều thành công.



Mệnh Mộc hợp cây gì? Mệnh Mộc hợp cây công đuôi xanh

Nếu chưa biết mệnh Mộc hợp cây cảnh nào, thì cây công đuôi xanh chính là lời giải đáp hợp lý nhất.

Cây Tùng La Hán – Cây Để Bàn Làm Việc Hợp Mệnh Mộc

Mệnh mệnh mộc hợp cây gì để bàn làm việc thường là thắc mắc của rất nhiều người. Và câu trả lời của chúng tôi muốn gửi đến là cây tùng la hán.

Tùng la hán là loại cây có nguồn gốc từ Nhật Bản, tượng trưng cho sự trường tồn. Nhiều người mệnh mộc thường chọn một chậu cây tùng la hán để bàn với mong muốn có thể cản độc, trừ tà, giúp cân bằng khí âm dương. Trong phong thủy, người ta quan niệm rằng cây tùng la hán có thể mang lại sức khỏe dồi dào cho người sở hữu.



Người mệnh Mộc nên chọn cây tùng la hán làm cảnh

Tùng la hán là loại cây tương đối dễ trồng và dễ chăm sóc. Đối với những người mệnh Mộc thường xuyên bộn bề công việc thì đây sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời.

Cây Cau Tiểu Trâm Với Sức Sống Mãnh Liệt

Không riêng gì người mệnh Mộc, mà cau tiểu trâm thường là loại cây cảnh được rất nhiều người yêu thích. Cây có vẻ ngoài trông giống như dừa mini, nên người ta thường nghĩ ngay tới sự tươi mát và tràn đầy sức sống.



Cau tiểu trâm mang theo nét đẹp phong thủy

Đặc tính của cây là có thể tươi tốt trong nhiều điều kiện môi trường, kể cả khắc nghiệt. Người mệnh Mộc nên sắm một chậu cây Cau tiểu trâm làm cảnh để mang tới vận may cho bản thân. Trong phong thuỷ, cây còn có tác dụng trừ tà, khí độc, khai thông dòng chảy âm dương, tăng cường vận khí, giúp mang lại may mắn và tài lộc.

Cây Kim Ngân – Vẻ Đẹp Sang Trọng, Quý Phái

Chuyên gia phong thủy khuyên rằng, người mệnh Mộc nên chọn cây kim ngân để làm cảnh. Bởi kim ngân là biểu tượng của phúc, lộc, thọ; đặt trong nhà sẽ giúp thu hút vận may, đẩy xa tà khí, cuộc sống luôn thuận lợi và suôn sẻ.



Cây kim ngân được nhiều người lựa chọn khi muốn mua cây cảnh để bàn làm việc

Với vẻ đẹp sang trọng và quý phái, cây kim ngân thường được chọn để trưng bày phòng khách phòng bếp hay các hành lang của công ty, văn phòng.

Cây Trầu Bà Thủy Sinh – Loài Cây Phong Thủy Hợp Mệnh Mộc

Mệnh mộc hợp cây gì trong nhà? Câu trả lời chính là trầu bà thuỷ sinh. Trong phong thủy, cây tượng trưng cho sự thịnh vượng, tài lộc và thành đạt. Người mệnh mộc trồng loại cây này trong nhà sẽ thường xuyên gặp may, đẩy lùi được tà khí, tránh vận xui xẻo.



Cây trầu bà thủy sinh mang lại may mắn cho người mệnh Mộc

Đây là một trong những loại cây phong thủy có vẻ đẹp sang trọng với sức sống mãnh liệt. Cây trầu bà thủy sinh có thể tồn tại và xanh tốt trong điều kiện khắc nghiệt. Vì vậy mà chúng ta không cần phải dành quá nhiều thời gian để chăm sóc cây.

Ngày nay, nhiều người mệnh Mộc bận rộn với công việc, thường chọn đặt cây trầu bà thuỷ sinh ở trong phòng làm việc tại nhà hay văn phòng công ty.

Cây Vạn Niên Thanh Bò – Nét Đẹp Phong Thủy

Phong thủy tin rằng, cây vạn niên thanh bò có thể mang đến cho gia chủ mệnh Mộc nhiều may mắn và tài lộc trong cuộc sống. Vì vậy mà ngày nay có không ít người chọn đây là loài cây phong thủy tốt nhất để đặt trong nhà.



Vạn niên thanh bò có thể trồng đất hoặc thủy sinh đều rất tươi tốt

Vì là dạng cây leo, nên khi còn nhỏ, chúng ta có thể dễ dàng đặt trong chậu treo trên vách tường. Tuy nhiên, nếu cảm thấy cách trang trí này quá phức tạp, thì có thể trồng cây vào trong chậu. Sau đó đặt lên bàn là xong.

Cây Trường Sinh Tượng Trưng Cho Nét Đẹp Trường Tồn

Trường Sinh là một trong những loại cây có sức sống vô cùng mãnh liệt. Bên cạnh khả năng lọc khí độc, thì cây còn mang lại rất nhiều lợi ích trong phong thuỷ.

Cây trường sinh mang nét nghĩa là trường tồn mãi mãi. Vì vậy nên trong phong thủy, cây tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Đặt một cây trường sinh làm cảnh ở trong nhà hay bất cứ đâu sẽ giúp người mệnh Mộc sức khoẻ dồi dào, công việc thuận lợi, thường xuyên gặp may.



Cây trường sinh thích hợp để làm cảnh trong nhà

Nhìn chung cây trường sinh chính là câu trả lời cho thắc mắc mệnh Mộc hợp cây gì để bàn làm việc.

3. Giải Đáp Một Số Thắc Mắc Khi Chọn Cây Phong Thủy Cho Mệnh Mộc

Sau đây là những thắc mắc phổ biến mọi người thường gặp phải khi chọn cây hợp phong thủy cho người mệnh Mộc.

Mệnh Mộc Không Nên Trồng Cây Gì?

Bên cạnh những thắc mắc như mệnh Mộc hợp với cây gì, có rất nhiều người cũng tò mò về những loài cây xung khắc với người mệnh Mộc. Vậy đâu là những loài cây mà người mệnh Mộc không nên đặt trong nhà:

– Những cây thuộc mệnh Kim (bởi hành Mộc khắc hành Kim): cây kim tiền, cây cẩm nhung, cây ngọc ngân,…

– Những cây thuộc hành Hỏa và hợp với người mệnh Hoả: cây trạng nguyên, cây cẩm nhung đỏ, cây hồng môn,… Cụ thể là các loại cây có màu sắc thuộc hành hoả như đỏ, tím,…



Theo phong thủy, không nên chọn những loại cây có màu sắc tương khắc với bản mệnh

Mệnh Mộc hợp cây gì để bàn làm việc?

Khi chọn cây để bàn làm việc cho mệnh Mộc, ngoài việc chọn những loại cây hợp mệnh thì kích thước, dáng cây để phù hợp với không gian làm việc cũng rất quan trọng. Một số cây cảnh để bàn làm việc cho người mệnh Mộc có kích thước phù hợp như: Cây đế vương xanh, cây vạn niên thanh bò, cây ngũ gia bì, cây kim ngân,…

Mệnh Mộc nên trồng cây gì trước nhà?

Mệnh mộc có thể trồng các cây sau trước nhà: cây bàng singapore, cau tiểu trâm, cây phát tài…

Mệnh Mộc hợp cây gì để trong nhà

Mệnh mộc có thể trồng các cây sau trong nhà vừa giúp mang lại may mắn, tài lộc và sức khỏe lại vừa có tác dụng trang trí không gian thêm độc đáo và nhiều khoảng xanh cho không gian sống: cây ngọc bích, cây phát tài, cây ngân hậu, cây ngũ gia bì, cây công đuôi xanh, cây kim ngân, cây trầu bà thuỷ sinh, cây vạn niên thanh bò, cây trường sinh…

Mệnh Mộc hợp hoa gì?

Một số loài hoa đẹp không chỉ dùng để trang trí mà còn mang ý nghĩa phong thủy, hợp với người mệnh Mộc như: Hoa cẩm tú cầu xanh, hoa chuông xanh, hoa thanh tú, hoa hồng xanh,…

Hà Linh