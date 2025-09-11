Trong Ngũ hành, Mệnh Mộc được xem là biểu tượng của sức sống và sự phát triển mạnh mẽ. Khi quan tâm đến ý nghĩa phong thủy, nhiều người đã tìm hiểu hiểu mệnh Mộc hợp cây gì để chọn được loài cây gia tăng tài lộc, sức khỏe và cân bằng tinh thần cho cuộc sống. Bài viết sau sẽ gợi ý 15 loại cây phù hợp và cách bày trí cây phong thủy tốt cho gia chủ mệnh Mộc.

1. Một Số Đặc Điểm Cơ Bản Về Mệnh Mộc

Mộc là hành đại diện cho sự sinh trưởng và phát triển của cỏ cây, hoa lá – biểu tượng của sức sống bền bỉ và sự vươn mình không ngừng. Trong ngũ hành, Mộc gắn liền với mùa xuân – mùa của khởi đầu, tái sinh và tràn đầy hi vọng.

Người mang mệnh Mộc thường toát ra nguồn năng lượng tươi mới, tinh thần lạc quan cùng sự nhiệt huyết mạnh mẽ. Họ yêu sự sáng tạo, thích khám phá và luôn hướng đến sự phát triển bền vững trong cuộc sống. Chính vì vậy, khi chọn lựa các yếu tố phong thủy, đặc biệt là cây cảnh, người mệnh Mộc càng cần chú trọng để nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực vốn có và thu hút thêm tài lộc, may mắn cho bản thân cũng như gia đình.

Về tính cách, người mệnh Mộc thường cởi mở, phóng khoáng, thích sự sáng tạo và có khả năng lãnh đạo. Họ dễ dàng có được thiện cảm của người xung quanh bởi tấm lòng chân thành và sự nhiệt huyết. Đặc biệt, những người thuộc mệnh này thường rất nhanh nhẹn, quyết đoán và có chí tiến thủ. Tuy nhiên, người mệnh Mộc cũng có điểm yếu là đôi khi nóng vội, thiếu kiên nhẫn và đưa ra quyết định cảm tính.

Mệnh Mộc biểu tượng cho sức sống mạnh mẽ. Ảnh: 5office.vn

2. Nguyên Tắc Chọn Cây Phong Thủy Cho Người Mệnh Mộc

Không phải loại cây nào cũng mang lại may mắn, mà gia chủ mệnh Mộc cần lựa chọn những cây vừa hợp phong thủy vừa bổ trợ cho bản mệnh để thu hút tài lộc, thăng tiến công danh và giữ gìn hòa khí gia đình.

Vì Sao Cần Lưu Tâm Chọn Cây Phong Thủy Cho Người Mệnh Mộc?

Việc tìm hiểu người mệnh Mộc hợp cây gì được nhiều người quan tâm vì theo phong thủy, cây xanh không chỉ mang lại không khí trong lành mà còn giúp cân bằng năng lượng, hỗ trợ công việc, tài lộc và sức khỏe cho gia chủ. Với người mệnh Mộc, cây phong thủy càng quan trọng bởi đó là biểu tượng của sự sinh trưởng và phát triển.

Chọn đúng loại cây hợp mệnh, theo phong thủy sẽ giúp người mệnh Mộc có được:

Dễ gặp may mắn về tiền bạc, thuận lợi trong kinh doanh và sự nghiệp.

Không gian sống trong lành giúp thư giãn, giảm căng thẳng và nâng cao năng lượng tích cực.

Cây hợp mệnh tạo sự cân bằng cho không gian, xua tan tà khí, thu hút vượng khí, mang đến sự bình an và may mắn lâu dài.

Nguyên Tắc Chọn Cây Phong Thủy Cho Mệnh Mộc

Trước khi tìm hiểu cây hợp mệnh Mộc bạn cần lưu ý một số nguyên tắc trong việc chọn cây cho gia chủ mệnh này như sau:

Chọn màu sắc hợp mệnh: Xanh lá cây là màu bản mệnh của Mộc – tượng trưng cho sức sống và sự phát triển. Ngoài ra, theo ngũ hành, Thủy sinh Mộc, vì vậy những loại cây có màu xanh nước biển, đen, xanh dương cũng mang lại vượng khí cho mệnh Mộc.

Tránh màu sắc xung khắc: Trong ngũ hành, Kim khắc Mộc, nên người mệnh Mộc cần hạn chế trồng những cây có hoa, lá màu trắng, ánh kim, vàng nhạt. Những màu này dễ làm suy giảm năng lượng tích cực của gia chủ.

Vị trí đặt cây: Nên đặt cây ở phòng khách, cửa ra vào,bàn làm việc của người mệnh Mộc để đón may mắn. Tránh đặt cây ở nơi u tối, bí bách vì cây sẽ khó phát triển và làm mất đi ý nghĩa phong thủy.

Hình dáng và đặc điểm cây hợp mệnh Mộc: Nên chọn cây dáng thẳng, cao – tượng trưng cho sự phát triển không ngừng của người mệnh Mộc. Lá cây cần có sự sum suê và tươi xanh – biểu tượng của sức sống dồi dào. Gia chủ mệnh Mộc cần tránh chọn cây có gai nhọn, vì dễ mang năng lượng xấu.

Người mệnh Mộc nên chọn cây cao, thẳng đứng để thuận lợi trong sự nghiệp. Ảnh: tiki.vn

3. Người Mệnh Mộc Hợp Cây Gì Nhất?

Dưới đây là những loại cây phong thủy được xem là phù hợp nhất với người mệnh Mộc, bạn có thể tham khảo để lựa chọn cho không gian sống và làm việc của mình.

Cây Kim Ngân

Nếu bạn đang quan tâm tìm hiểu người mệnh Mộc hợp cây gì thì cây Kim Ngân là một lựa chọn không nên bỏ qua. Loại cây này có thân dẻo dai, lá xanh tươi quanh năm, tượng trưng cho sự vững chắc và sức sống mạnh mẽ. Trong phong thủy, kim ngân mang ý nghĩa thu hút tài lộc, may mắn và thịnh vượng. Ngoài ra, dáng cây thường được uốn thành hình bím ba hoặc năm, biểu trưng cho sự đoàn kết, cân bằng và sung túc.

Người mệnh Mộc đặt cây kim ngân ở phòng khách, văn phòng hoặc trên bàn làm việc sẽ có thêm năng lượng tích cực, gia đình hòa thuận, công việc thuận lợi và dễ thành công.

Người mệnh Mộc rất hợp cây kim ngân. Ảnh: mowgarden.com

Cây Kim Tiền

Cây kim tiền là biểu tượng của sự phú quý, giàu sang. Lá cây mọc hướng lên trên, xanh mướt quanh năm. Khi bạn đang chưa biết mệnh Mộc hợp cây gì để bàn làm việc để thu hút tài lộc và may mắn, sự nghiệp hanh thông thì nên chọn một chậu kim tiền.

Bày cây kim tiền trên bàn làm việc giúp thu hút tài lộc và may mắn cho người mệnh Mộc. Ảnh: lovingtree

Cây Ngọc Bích

Cây ngọc bích có lá màu xanh đậm, mọng nước, tròn đầy tượng trưng cho sự viên mãn. Người mệnh Mộc đặt cây ngọc bích trên bàn làm việc sẽ gặp nhiều thuận lợi trong quan hệ xã giao, công việc thuận buồm xuôi gió.

Cây ngọc bích mang nhiều ý nghĩa phong thủy. Ảnh: lglvietnam.com

Cây Trúc Mây

Trúc mây cũng là gợi ý phù hợp cho những ai đang tìm hiểu mệnh Mộc hợp cây gì để trong nhà. Loài cây này giúp thanh tẩy khí xấu và mang đến năng lượng tích cực cho người trồng. Cây tượng trưng cho sự kiên cường, bền bỉ, rất hợp để phòng khách hoặc phòng làm việc của người mệnh Mộc.

Cây trúc mây tạo ra năng lượng tích cực cho người mệnh Mộc. Ảnh: mowgarden.com

Cây Phát Tài

Cây phát tài (hay cây thiết mộc lan) là biểu tượng của tiền tài, thịnh vượng cho người mệnh Mộc. Màu xanh lá của loài cây này là màu bản mệnh của Mộc, giúp tăng cường sinh khí, hỗ trợ công danh và sự nghiệp cho gia chủ. Đặt cây trong nhà hoặc phòng làm việc sẽ giúp thu hút vượng khí để gia chủ mệnh Mộc làm ăn thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến.

Cây phát tài khúc cũng khá dễ chăm sóc. Ảnh: ngoctangarden

Cây Vạn Niên Thanh

Vạn niên thanh là loài cây mang ý nghĩa phong thủy cho sự bền bỉ và trường thọ. Sở dĩ cây vạn niên thanh được đưa vào danh sách gợi ý người mệnh Mộc hợp cây gì là bởi gia chủ trồng cây này không chỉ có sức khỏe tốt mà còn có được cân bằng và ổn định trong cuộc sống.

Cây vạn niên thanh đại diện cho sự bền bỉ và trường thọ Ảnh: nhathuoclongchau

Cây Trầu Bà

Cây trầu bà thường được trồng trong chậu treo hoặc leo giàn. Với sức sống mạnh mẽ, dễ trồng và dễ chăm sóc, trầu bà là biểu tượng của sự may mắn và thành công. Đây là loại cây đặc biệt hợp với mệnh Mộc, có thể đặt trong nhà hoặc nơi làm việc của gia chủ.

Hình ảnh cây trầu bà cột. Ảnh: caycanhflora.com

Cây Cau Tiểu Trâm

Cây cau tiểu trâm có dáng nhỏ nhắn, thân mảnh, lá xanh mọc thành từng cụm. Trong phong thủy, loài cây này là biểu tượng của sự bền bỉ, ý chí kiên cường và tinh thần vươn lên.

Đây là loài cây để bàn hợp mệnh Mộc bởi ý nghĩa như một tấm bùa hộ mệnh giúp gia chủ vượt qua khó khăn, giữ vững ý chí trong công việc và cuộc sống.

Cau Tiểu Trâm để bàn tượng trưng cho sự bền bỉ, ý chí của người mệnh Mộc. Ảnh: lovingtree.com.vn

Cây Lưỡi Hổ

Cây lưỡi hổ có lá mọc thẳng đứng, sắc xanh kết hợp với viền vàng mạnh mẽ, tượng trưng cho sự quyết đoán và sức sống bền bỉ. Trong phong thủy, lưỡi hổ giúp xua đuổi tà khí, bảo vệ gia chủ khỏi năng lượng tiêu cực. Người mệnh Mộc đặt một chậu lưỡi hổ trong phòng khách hay phòng làm việc sẽ được tăng cường sức mạnh tinh thần, dễ đạt thành công trong sự nghiệp.

Hình ảnh cây lưỡi hổ với nhiều ý nghĩa trong phong thủy. Ảnh: hulatrees.com

Cây Bàng Singapore

Với dáng cao, lá to xanh mướt, bàng Singapore mang lại cảm giác tươi mới và sự phóng khoáng cho không gian. Đối với người mệnh Mộc, loài cây này tượng trưng cho sự phát triển vững vàng, tạo điểm nhấn sang trọng và thu hút vượng khí. Đặt bàng Singapore trong nhà còn giúp cân bằng năng lượng, gia đình hòa thuận và tài lộc dồi dào.

Cây bàng Singapore rất hợp với người mệnh Mộc. Ảnh joygarden.vn

Cây Xanh Đại Phú Gia

Đúng như tên gọi, đại phú gia là loài cây tượng trưng cho sự giàu sang và quyền lực. Lá cây xanh to bản, bóng mượt, mang đến cảm giác thịnh vượng, sung túc. Người mệnh Mộc sở hữu cây này sẽ có thêm quý nhân phù trợ, sự nghiệp vững chắc và tài chính ngày càng dồi dào. Cây thường được đặt trong phòng khách, sảnh hoặc văn phòng để tăng thêm may mắn.

Người mệnh Mộc có thể chọn đặt cây đại phú gia trước cửa nhà. Ảnh: sohala.vn

Cây Hạnh Phúc

Hạnh phúc là loài cây xanh tươi quanh năm, có tán lá xum xuê, gợi cảm giác ấm áp và sum vầy. Trong phong thủy, cây hạnh phúc mang ý nghĩa giữ gìn hạnh phúc gia đình, tăng cường sự gắn kết và yêu thương. Đối với người mệnh Mộc, trồng cây này giúp duy trì hòa khí, mang lại sự bình an, đồng thời thu hút năng lượng tích cực cho cuộc sống.

Cây hạnh phúc mang đến cảm giác ấm áp và sum vầy . Ảnh: vietnamnet.vn

Cây Tùng Bồng Lai

Tùng bồng lai có dáng bonsai độc đáo, lá xanh nhỏ nhắn nhưng rất bền bỉ. Loài cây này tượng trưng cho ý chí kiên cường, vượt qua thử thách. Đặt tùng bồng lai trên bàn làm việc hoặc trong phòng khách sẽ giúp người mệnh Mộc giữ vững tinh thần, có thêm sức mạnh để đạt thành công, đồng thời thu hút may mắn và tài lộc.

Cây tùng bồng lai với dáng nhỏ nhắn rất phù hợp đặt bàn làm việc. Ảnh: Bachoaxanh

Cây Ngọc Ngân

Ngọc Ngân còn được gọi là cây Valentine, bởi vẻ đẹp tinh khiết của lá xanh pha trắng. Đây là loài cây hợp mệnh Mộc cả về màu sắc lẫn ý nghĩa phong thủy. Cây Ngọc Ngân mang đến sự may mắn, thịnh vượng và được xem là biểu tượng của sự cân bằng trong tình cảm. Người mệnh Mộc đặt Ngọc Ngân trong nhà sẽ có thêm hòa khí, giữ gìn hạnh phúc và sự ổn định trong cuộc sống.

Cây ngọc ngân là loài cây hợp mệnh Mộc. Ảnh: lovingtree

Cây Sen Đá

Sen đá là loài cây nhỏ gọn, lá mọng nước, xếp chồng thành từng lớp như hoa sen. Trong phong thủy, cây sen đá tượng trưng cho tình yêu bền chặt, sự kiên định và vĩnh cửu. Người mệnh Mộc trồng sen đá trên bàn làm việc hay trong nhà sẽ được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực, gặp nhiều may mắn, giữ vững ý chí vượt qua khó khăn. Đặc biệt, sen đá còn giúp không gian thêm tươi mát và tinh tế, rất phù hợp cho cả môi trường sống lẫn văn phòng.

Cây sen đá cũng rất hợp mệnh Mộc. Ảnh: tecwood

4. Gợi Ý Cách Bày Trí Cây Hợp Phong Thủy Với Mệnh Mộc

Người mệnh Mộc muốn bày trí cây hợp phong thủy nên chú ý:

Phòng khách nên đặt các loại cây lớn như kim ngân, vạn niên thanh, phát tài,… ở góc phòng hoặc gần cửa ra vào để tạo không gian xanh mát, thu hút vượng khí, mang lại sự thịnh vượng cho gia chủ.

Phòng làm việc nên đặt cây nhỏ gọn như trầu bà, cau tiểu trâm hoặc ngọc ngân,… vừa dễ chăm sóc, vừa giúp tăng sự tập trung, hỗ trợ công việc của gia chủ thêm thuận lợi.

Phòng ngủ nên chọn cây ít mùi, lá xanh dịu mát như lưỡi hổ xanh, lan ý,… giúp làm sạch không khí và mang lại cảm giác thoải mái, dễ ngủ cho gia chủ mệnh Mộc.

Hướng đặt cây phù hợp nhất là hướng Đông và Đông Nam, giúp tăng cường sinh khí, cân bằng năng lượng và thu hút may mắn.

Hình ảnh cây cau tiểu trâm để bàn làm việc. Ảnh: cafeland.vn

Hy vọng qua bài viết này bạn đã hiểu rõ hơn người mệnh Mộc hợp cây gì để có thể chọn được loại cây phù hợp nhất cho bản thân. Việc trồng cây không chỉ giúp thanh lọc không khí, tạo không gian sống trong lành mà còn là cách để bạn thu hút thêm năng lượng tích cực, tài lộc và may mắn theo phong thủy. Hãy cân nhắc lựa chọn những loại cây hợp mệnh Mộc được gợi ý ở trên để vừa tô điểm cho ngôi nhà, vừa mang lại sự cân bằng, thịnh vượng và bình an cho gia đình bạn nhé.

Tác giả: Linh Trần

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 11/09/2025 – 14:13

