Mệnh Mộc Nên Trồng Cây Gì Trước Nhà Để Thu Hút Tài Lộc?

Cập nhật lần cuối vào 04/09/2025 08:11
Trong phong thủy, cây cối trồng trước nhà, trong nhà không chỉ góp phần tô điểm không gian sống thêm xanh mát, trong lành mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc, sức khỏe và sự hanh thông của gia chủ. Đối với người mệnh Mộc, cây xanh lại càng có ý nghĩa quan trọng bởi chúng vốn đại diện cho hành Mộc trong ngũ hành. Vậy mệnh Mộc nên trồng cây gì trước nhà để vừa hợp phong thủy, vừa mang lại may mắn, bình an và thịnh vượng?
Xem thêm:

1. Tổng Quan Về Mệnh Mộc Trong Phong Thủy

Trước khi trả lời cho câu hỏi mệnh Mộc nên trồng cây gì trước nhà, hãy cùng tìm hiểu một số thông tin chính về người mang mệnh này.

Đặc Điểm Tính Cách, Bản Mệnh Của Người Mệnh Mộc

Trong ngũ hành, mệnh Mộc tượng trưng cho cây cối, sự sinh trưởng, phát triển và sức sống dồi dào. Mộc thuộc về sự sinh sôi, nảy nở, đại diện cho mùa xuân – thời điểm vạn vật đâm chồi nảy lộc. Chính vì vậy, người mệnh Mộc thường mang trong mình nguồn năng lượng mạnh mẽ, luôn hướng tới sự đổi mới và sáng tạo.
Theo tử vi, đặc điểm tính cách nổi bật của họ là nhiệt huyết, phóng khoáng, giàu tình cảm và có xu hướng sống hòa hợp với thiên nhiên. Họ có tư duy sáng tạo, nhanh nhẹn, quyết đoán, thích hợp với những công việc đòi hỏi sự linh hoạt và đổi mới. Người mang mệnh Mộc cũng là người cởi mở, nhân ái, dễ kết nối với người khác, nên thường được yêu mến trong các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, đôi khi họ lại nóng vội, bộc trực dẫn tới việc thiếu kiên nhẫn, khó khăn trong duy trì sự cân bằng.

Mệnh Mộc Có Mấy Nạp Âm? Hợp Và Khắc Mệnh Gì?

Giống như các mệnh khác trong phong thủy, mệnh Mộc cũng bao gồm 6 nạp âm, tương ứng với các năm sinh gồm:
Nạp âmNăm sinhĐặc điểm
Đại Lâm Mộc1928, 1929, 1988, 1989Gỗ rừng già: biểu trưng cho sức sống mãnh liệt, khả năng chống chọi với các điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt
Dương Liễu Mộc1942, 1943, 2002, 2003Cây dương liễu: sự mềm mại, linh hoạt, khả năng thích nghi cao
Tùng Bách Mộc1950, 1951, 2010, 2011Cây tùng, bách: kiên trì, vững vàng, khó bị khuất phục
Tang Đố Mộc1960, 1961, 2020, 2021Cây dâu tằm: khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc, hỗ trợ
Thạch Lựu Mộc1972, 1973, 2032, 2033Cây thạch lựu: khả năng vượt qua thử thách, nghịch cảnh
Bình Địa Mộc1980, 1981, 2040, 2041Cây đồng bằng: gợi sự ổn định, hài hòa
Theo lý thuyết phong thủy, mệnh Mộc hợp với mệnh Thủy bởi Thủy nuôi dưỡng cây cối phát triển. Mộc cũng hợp với Hỏa do Mộc sinh ra Hỏa và Mộc cũng hợp với ngay chính mệnh Mộc, tạo sự hỗ trợ cùng nhau phát triển. Ngược lại, Mộc khắc Kim bởi Kim có thể gây tổn thương cho Mộc. Mộc cũng không hợp với Thổ do Thổ có thể gây cản trở cho sự phát triển của Mộc.
Mệnh Mộc được biểu hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau của cây cối
Mệnh Mộc được biểu hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau của cây cối. Ảnh: baochinhphu.vn

Mệnh Mộc Hợp Và Không Hợp Màu Gì?

Trong đời sống, người mệnh Mộc có thể lựa chọn các màu tương sinh và tương hợp để giúp gia tăng may mắn và tài lộc.
  • Các màu tương sinh mà người mệnh Mộc nên chọn gồm: xanh nước biển, đen, vốn là các màu thuộc hành Thủy, đại diện cho sức mạnh, sự rộng lớn, mênh mông của biển cả, mang tới nguồn năng lượng dồi dào, quyền lực, ý chí và khát vọng vươn lên.
  • Màu tương hợp là các màu của bản mệnh như: xanh lá cây, màu của cây cối, mang tới sức sống dồi dào, sự sinh sôi, nảy nở, sự tươi mới, tài lộc và phát triển.
Ngược lại, các màu thuộc mệnh Kim, Thủy như: trắng, bạc, xám, vàng, nâu vàng những màu người mệnh Mộc nên tránh bởi chúng có thể gây ra sự khắc chế, dẫn gây ra khó khăn, thử thách khiến cho người mệnh Mộc khó có thể phát triển, cản trở công danh, tài lộc.
Xem thêm: Mệnh Mộc Hợp Màu Gì Và Không Hợp Màu Gì Trong Phong Thủy?

2. Mệnh Mộc Nên Trồng Cây Gì Trước Nhà Hút Tài Lộc?

Người mệnh Mộc vốn gắn liền với sự sinh trưởng, phát triển, biểu tượng của cây cối và thiên nhiên nên đối với câu hỏi mệnh Mộc nên trồng cây gì trước nhà, bạn có thể tham khảo một số gợi ý sau:

Người Mệnh Mộc Nên Trồng Cây Gì Trước Nhà?

Đối với câu hỏi mệnh Mộc nên trồng cây gì trước nhà, bạn có thể tham khảo một số loại cây tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, sự may mắn, hạnh phúc, thành công và còn rất hợp với mệnh Mộc như:
  • Cây cau cảnh, cau vua: Với đặc điểm thân thẳn tắp, vươn cao, lá xanh tươi, loại cây này thể hiện sức sống, giúp gia tăng sinh khí, mang tới sự thăng tiến cho gia chủ.
  • Cây trúc, cây tre cảnh, cây mai: mặc dù thân cây có vẻ thanh mảnh nhưng không hề yếu ớt mà rất dẻo dai, linh hoạt, các loại cây này không chỉ có hình dáng đẹp mà còn có ý nghĩa về sự bình an, may mắn. Với kích thước vừa phải chúng rất hợp với không gian nhà phố hoặc chung cư.
  • Cây bàng, cây lộc vừng: là những loại cây mang tới bóng mát, tượng trưng cho sự vững chãi, che chở và mang ý nghĩa chiêu tài, giữ lộc, mang tới sự sung túc, dồi dào.
  • Cây bàng Đài Loan, cây sấu: cũng là những loại cây hợp với hành Mộc, thích hợp để trồng ở vỉa hè trước nhà, vừa cho bóng mát, vừa thể hiện sự vững bền, mang tới sức mạnh, vượng khí cho gia chủ.
Lá nhỏ, tán rộng, bàng Đài Loan thích hợp làm cây trồng trước nhà, trên phố. Ảnh: vtvnews.vn

Mệnh Mộc Hợp Cây Gì Thu Hút Tài Lộc?

Đối với những người mang mệnh Mộc, để có thể thu hút tài lộc, ngoài những loại cây trồng trước nhà, có thể lựa chọn các loại cây trồng trong nhà để thu hút tài lộc. Tùy từng năm sinh, có thể lựa chọn các loại cây hợp nhất với bản mệnh của gia chủ.

Cây Hợp Mệnh Mộc 1981

1981 là người cầm tinh con gà, tuổi Tân Dậu, nạp âm Thạch Lựu Mộc (Cây thạch lựu). Người sinh vào năm này có thể lựa chọn một số loại cây có màu xanh dương, xanh lá để trồng trong nhà như:
  • Cây kim ngân: là loại cây ưa bóng râm, thân cây lại có hình dáng nhỏ gọn, xoắn lại, mang ý nghĩa bền chặt, vững chãi. Cây kim ngân cũng gợi lên sự bao dung, hiên ngang và sức sống mãnh liệt. Chính vì vậy, mệnh Mộc 1981 có thể lựa chọn kim ngân để trồng trong nhà nhằm gia tăng may mắn, tài lộc.
  • Cây cau vàng: Không chỉ là biểu tượng của sự bình yên và tốt đẹp, loại cây này còn có khả năng lọc không khí rất tốt. Người tuổi Dậu mệnh Mộc lựa chọn cau vàng để trồng trong nhà có thể giúp vận khí gia tăng, thu hút tài lộc, uy quyền.
  • Cây vạn niên thanh: mang nghĩa “ngàn năm tươi tốt” từ lâu đã được xem là loài cây phong thủy mang nhiều cát khí, thường được trồng trong nhà (nhà riêng, căn hộ) hoặc đặt ở phòng khách, văn phòng để chiêu tài, hóa giải xui rủi. Vạn Niên Thanh tượng trưng cho sự trường tồn, ổn định và gắn kết lâu dài trong gia đình. Cây mang năng lượng Mộc khí, giúp cân bằng sinh khí, thu hút tài lộc, sự thịnh vượng và may mắn cho gia chủ.

Cây Hợp Mệnh Mộc 1988

Người sinh năm 1988 (Mậu Thìn) thuộc Đại Lâm Mộc – tức “cây rừng lớn”. Bản mệnh này tượng trưng cho sự mạnh mẽ, vững vàng, có khả năng che chở. Để thu hút tài lộc, sức khỏe và may mắn, tuổi Mậu Thìn 1988 nên chọn những loại cây có lá xanh mát, dáng thanh thoát, tượng trưng cho sự sinh trưởng như:
  • Cây Kim tiền: là loại cây sinh trưởng tốt ở nơi ít ánh sáng, lại không cần nhiều nước. Cây kim tiền là biểu tượng của tài lộc, thịnh vượng, lá xanh bóng mượt hợp hành Mộc, giúp gia chủ công danh thuận lợi.
  • Cây Trầu bà: Lá xanh mướt, mang đến nguồn năng lượng tích cực, tài lộc dồi dào. Đồng thời, giúp gia đình tăng cường hòa khí, vợ chồng hạnh phúc, tình cảm bền lâu.
  • Cây Tùng Bồng Lai: Với đặc tính rễ bám chắc vào đất, là biểu tượng của sự kiên cường, thịnh vượng. Người mệnh Mộc 1988 trồngtùng bồng lai trong nhà có thể giúp tăng vượng khí, đặc biệt là thu hút may mắn trong kinh doanh, sự nghiệp.

Cây Hợp Mệnh Mộc 1989

Người sinh năm 1989 tuổi Kỷ Tỵ, cũng thuộc nạp âm Đại Lâm Mộc (cây rừng lớn). Người mệnh Mộc 1989 cũng có thể lựa chọn các loại cây như đã kể trên để trồng trong nhà hoặc một số loại cây như:
  • Cây tùng la hán: Có tuổi thọ dài, khả năng chịu đựng bền bỉ, tượng trưng cho sự dẻo dai, không lùi bước trước khó khăn, thử thách. Người mệnh Mộc 1989 lựa chọn loại cây này có thể giúp cuộc sống thêm thuận lợi, phồn vinh và phát triển.
  • Cau tiểu trâm: Với dáng thẳng, vương cao, cau tiểu trâm có thể mang tới sự thịnh vượng, xua tà khí và những điều kem may mắn, thu hút vận khí, tài lộc, bình an.
Cau tiểu trâm giúp xua tà khí, mang tới sự thịnh vượng. Ảnh: bachhoaxanh.com

Mệnh Mộc Hợp Hoa Gì Thu Hút Tài Lộc

Cùng với câu hỏi mệnh Mộc nên trồng cây gì trước nhà thì mệnh Mộc hợp hoa gì thu hút tài lộc cũng là băn khoăn thường gặp. Bởi ttương sinh với Thủy, tương hợp với Mộc nên người mệnh Mộc có thể lựa chọn các loại hoa có sắc xanh, xanh dương, xanh lá, xanh ngọc để trồng trong nhà, tạo nên sự tươi mới, bền vững.
  • Hoa cát tường: đúng như tên gọi, “Cát Tường” có nghĩa là tốt lành, cát lợi. Trong phong thủy, hoa Cát Tường được xem là loài hoa chiêu tài, hút lộc, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Hoa còn tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào, thủy chung và hạnh phúc vợ chồng bền lâu.
  • Hoa cẩm tú cầu xanh: Những chùm hoa nhỏ kết thành quả cầu tròn trịa, tượng trưng cho sự gắn kết, viên mãn và tình yêu bền chặt. Trong phong thủy, màu xanh còn gắn liền với trí tuệ, sự khôn ngoan và sự thấu cảm. Màu xanh tươi mát của Cẩm Tú Cầu thể hiện sức sống mạnh mẽ và niềm tin vào tương lai. Đặt hoa trong nhà giúp không gian trở nên tươi mới, lạc quan và đầy hi vọng.
  • Hoa chuông xanh: thường được xem như loài hoa đem lại bình an, thuận lợi trong cuộc sống. Hình dáng hoa nhỏ nhắn, rủ xuống như chiếc chuông ngân vang, gợi ý nghĩa về sự khiêm nhường, chân thành, yên tĩnh, cân bằng, giúp không gian sống thêm hài hòa, dễ chịu.
  • Hoa lưu ly xanh: Dáng hoa nhỏ nhắn, giản dị nhưng kiên cường, đầy sức sống, luôn nở rộ. Hoa lưu ly xanh giúp nuôi dưỡng, tạo sự bền chặt trong các mối quan hệ, mang tới sự sáng suốt, trí tuệ và hy vọng.
Ngoài ra, người mệnh Mộc cũng có thể lựa chọn các loại hoa như: hoa thanh tú, hoa cúc xanh, hoa diên vĩ, đậu biếc,… để trang trí cho không gian sống, làm việc của mình, đồng thời thu hút tài lộc.
Xem thêm: Những Loại Cây Nên Trồng Trước Nhà Để Cải Thiện Phong Thủy

3. Một Số Câu Hỏi Thường Gặp Về Cây Phong Thủy Hợp Mệnh Mộc

Mệnh Mộc Không Nên Trồng Cây Gì Để Tránh Hao Tán Tài Lộc?

Dù là người mệnh Mộc vốn gắn liền với cây cối, sự sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng hợp để trồng trong nhà. Vậy mệnh Mộc không nên trồng cây gì?
Trước hết, người mệnh Mộc nên tránh các loại cây thuộc hành Kim hoặc có dáng thấp, cành lá khô héo. Vì Kim khắc Mộc, dễ gây bất lợi cho tài lộc và sức khỏe nên một số loại cây có lá màu trắng bạc như: ngọc ngân, bạch mã hoàng tử, lan ý,… người mệnh Mộckhông nên trồng trong nhà.
Ngoài ra, những cây thuộc mệnh Hỏa như: trạng nguyên, hồng môn, râm bụt, đỗ quyên,… cũng không phải là sự lựa chọn tốt, bởi chúng có thể khiến cho mệnh Mộc bị tiêu hao năng lượng, gây ức chế, khó có thể bộc lộ và phát triển năng lực của bản thân mình.
Xem thêm: Những Cây Kiêng Kỵ Trồng Trước Nhà – Giải Mã Dưới Góc Nhìn Phong Thủy

Mệnh Mộc Nên Trồng Cây Gì Trước Cửa Nhà Và Một Số Lưu Ý

Ngoài việc lựa chọn những cây hợp mệnh, khi trồng cây trước cửa nhà, người mệnh Mộc cần chú ý thêm một số điều như sau:
  • Không nên lựa chọn những loại cây có tán quá rậm rạp, lá ken quá dày và quá to bởi chúng không chỉ che đi ánh sáng mà còn cản trở không khi lưu thông, cản trở vận khí của gia đình. Nên chọn cây có dáng thanh mảnh, cao ráo.
  • Tránh cây mang ý nghĩa xấu hoặc thường được trồng ở nơi thờ cúng, nghĩa trang. Tránh cây có rễ đâm quá sâu, có thể gây ảnh hưởng tới móng nhà và mang âm khí mạnh.
  • Tránh cây có thân nhiều gai không phù hợp, bởi chúng mang sát khí, dễ làm năng lượng ngũ hành mất cân bằng, cản trở cản trở may mắn và cơ hội phát triển của gia chủ mệnh Mộc.
  • Nên trồng cây chếch sang một bên để đảm bảo không cản trở lối đi, cổng, không cản trở vận khí. Đồng thời, nên thường xuyên cắt tỉa, chăm bón để cây luôn xanh tốt, tươi tắn.
Nên chú ý chăm bón để cây cối luôn tươi tốt, thu hút vận khí tốt lành. Ảnh: jgarden.vn
Với nội dung mệnh Mộc nên trồng cây gì trước nhà, hy vọng đã mang tới cho gia chủ mệnh Mộc những gợi ý lý tưởng để có thể lựa chọn cây trồng phù hợp nhằm giúp cho cuộc sống thêm thịnh vượng, công việc thuận lợi, gia đạo an khang. Biết cách chọn đúng cây hợp mệnh, gia chủ Mộc sẽ luôn gặp nhiều cát lành, sung túc và hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống.
