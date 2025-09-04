|Nạp âm
|Năm sinh
|Đặc điểm
|Đại Lâm Mộc
|1928, 1929, 1988, 1989
|Gỗ rừng già: biểu trưng cho sức sống mãnh liệt, khả năng chống chọi với các điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt
|Dương Liễu Mộc
|1942, 1943, 2002, 2003
|Cây dương liễu: sự mềm mại, linh hoạt, khả năng thích nghi cao
|Tùng Bách Mộc
|1950, 1951, 2010, 2011
|Cây tùng, bách: kiên trì, vững vàng, khó bị khuất phục
|Tang Đố Mộc
|1960, 1961, 2020, 2021
|Cây dâu tằm: khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc, hỗ trợ
|Thạch Lựu Mộc
|1972, 1973, 2032, 2033
|Cây thạch lựu: khả năng vượt qua thử thách, nghịch cảnh
|Bình Địa Mộc
|1980, 1981, 2040, 2041
|Cây đồng bằng: gợi sự ổn định, hài hòa
1. Tổng Quan Về Mệnh Mộc Trong Phong Thủy
Đặc Điểm Tính Cách, Bản Mệnh Của Người Mệnh Mộc
Mệnh Mộc Có Mấy Nạp Âm? Hợp Và Khắc Mệnh Gì?
Mệnh Mộc Hợp Và Không Hợp Màu Gì?
- Các màu tương sinh mà người mệnh Mộc nên chọn gồm: xanh nước biển, đen, vốn là các màu thuộc hành Thủy, đại diện cho sức mạnh, sự rộng lớn, mênh mông của biển cả, mang tới nguồn năng lượng dồi dào, quyền lực, ý chí và khát vọng vươn lên.
- Màu tương hợp là các màu của bản mệnh như: xanh lá cây, màu của cây cối, mang tới sức sống dồi dào, sự sinh sôi, nảy nở, sự tươi mới, tài lộc và phát triển.
2. Mệnh Mộc Nên Trồng Cây Gì Trước Nhà Hút Tài Lộc?
Người Mệnh Mộc Nên Trồng Cây Gì Trước Nhà?
- Cây cau cảnh, cau vua: Với đặc điểm thân thẳn tắp, vươn cao, lá xanh tươi, loại cây này thể hiện sức sống, giúp gia tăng sinh khí, mang tới sự thăng tiến cho gia chủ.
- Cây trúc, cây tre cảnh, cây mai: mặc dù thân cây có vẻ thanh mảnh nhưng không hề yếu ớt mà rất dẻo dai, linh hoạt, các loại cây này không chỉ có hình dáng đẹp mà còn có ý nghĩa về sự bình an, may mắn. Với kích thước vừa phải chúng rất hợp với không gian nhà phố hoặc chung cư.
- Cây bàng, cây lộc vừng: là những loại cây mang tới bóng mát, tượng trưng cho sự vững chãi, che chở và mang ý nghĩa chiêu tài, giữ lộc, mang tới sự sung túc, dồi dào.
- Cây bàng Đài Loan, cây sấu: cũng là những loại cây hợp với hành Mộc, thích hợp để trồng ở vỉa hè trước nhà, vừa cho bóng mát, vừa thể hiện sự vững bền, mang tới sức mạnh, vượng khí cho gia chủ.
Mệnh Mộc Hợp Cây Gì Thu Hút Tài Lộc?
Cây Hợp Mệnh Mộc 1981
- Cây kim ngân: là loại cây ưa bóng râm, thân cây lại có hình dáng nhỏ gọn, xoắn lại, mang ý nghĩa bền chặt, vững chãi. Cây kim ngân cũng gợi lên sự bao dung, hiên ngang và sức sống mãnh liệt. Chính vì vậy, mệnh Mộc 1981 có thể lựa chọn kim ngân để trồng trong nhà nhằm gia tăng may mắn, tài lộc.
- Cây cau vàng: Không chỉ là biểu tượng của sự bình yên và tốt đẹp, loại cây này còn có khả năng lọc không khí rất tốt. Người tuổi Dậu mệnh Mộc lựa chọn cau vàng để trồng trong nhà có thể giúp vận khí gia tăng, thu hút tài lộc, uy quyền.
- Cây vạn niên thanh: mang nghĩa “ngàn năm tươi tốt” từ lâu đã được xem là loài cây phong thủy mang nhiều cát khí, thường được trồng trong nhà (nhà riêng, căn hộ) hoặc đặt ở phòng khách, văn phòng để chiêu tài, hóa giải xui rủi. Vạn Niên Thanh tượng trưng cho sự trường tồn, ổn định và gắn kết lâu dài trong gia đình. Cây mang năng lượng Mộc khí, giúp cân bằng sinh khí, thu hút tài lộc, sự thịnh vượng và may mắn cho gia chủ.
Cây Hợp Mệnh Mộc 1988
- Cây Kim tiền: là loại cây sinh trưởng tốt ở nơi ít ánh sáng, lại không cần nhiều nước. Cây kim tiền là biểu tượng của tài lộc, thịnh vượng, lá xanh bóng mượt hợp hành Mộc, giúp gia chủ công danh thuận lợi.
- Cây Trầu bà: Lá xanh mướt, mang đến nguồn năng lượng tích cực, tài lộc dồi dào. Đồng thời, giúp gia đình tăng cường hòa khí, vợ chồng hạnh phúc, tình cảm bền lâu.
- Cây Tùng Bồng Lai: Với đặc tính rễ bám chắc vào đất, là biểu tượng của sự kiên cường, thịnh vượng. Người mệnh Mộc 1988 trồngtùng bồng lai trong nhà có thể giúp tăng vượng khí, đặc biệt là thu hút may mắn trong kinh doanh, sự nghiệp.
Cây Hợp Mệnh Mộc 1989
- Cây tùng la hán: Có tuổi thọ dài, khả năng chịu đựng bền bỉ, tượng trưng cho sự dẻo dai, không lùi bước trước khó khăn, thử thách. Người mệnh Mộc 1989 lựa chọn loại cây này có thể giúp cuộc sống thêm thuận lợi, phồn vinh và phát triển.
- Cau tiểu trâm: Với dáng thẳng, vương cao, cau tiểu trâm có thể mang tới sự thịnh vượng, xua tà khí và những điều kem may mắn, thu hút vận khí, tài lộc, bình an.
Mệnh Mộc Hợp Hoa Gì Thu Hút Tài Lộc
- Hoa cát tường: đúng như tên gọi, “Cát Tường” có nghĩa là tốt lành, cát lợi. Trong phong thủy, hoa Cát Tường được xem là loài hoa chiêu tài, hút lộc, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Hoa còn tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào, thủy chung và hạnh phúc vợ chồng bền lâu.
- Hoa cẩm tú cầu xanh: Những chùm hoa nhỏ kết thành quả cầu tròn trịa, tượng trưng cho sự gắn kết, viên mãn và tình yêu bền chặt. Trong phong thủy, màu xanh còn gắn liền với trí tuệ, sự khôn ngoan và sự thấu cảm. Màu xanh tươi mát của Cẩm Tú Cầu thể hiện sức sống mạnh mẽ và niềm tin vào tương lai. Đặt hoa trong nhà giúp không gian trở nên tươi mới, lạc quan và đầy hi vọng.
- Hoa chuông xanh: thường được xem như loài hoa đem lại bình an, thuận lợi trong cuộc sống. Hình dáng hoa nhỏ nhắn, rủ xuống như chiếc chuông ngân vang, gợi ý nghĩa về sự khiêm nhường, chân thành, yên tĩnh, cân bằng, giúp không gian sống thêm hài hòa, dễ chịu.
- Hoa lưu ly xanh: Dáng hoa nhỏ nhắn, giản dị nhưng kiên cường, đầy sức sống, luôn nở rộ. Hoa lưu ly xanh giúp nuôi dưỡng, tạo sự bền chặt trong các mối quan hệ, mang tới sự sáng suốt, trí tuệ và hy vọng.
3. Một Số Câu Hỏi Thường Gặp Về Cây Phong Thủy Hợp Mệnh Mộc
Mệnh Mộc Không Nên Trồng Cây Gì Để Tránh Hao Tán Tài Lộc?
Mệnh Mộc Nên Trồng Cây Gì Trước Cửa Nhà Và Một Số Lưu Ý
- Không nên lựa chọn những loại cây có tán quá rậm rạp, lá ken quá dày và quá to bởi chúng không chỉ che đi ánh sáng mà còn cản trở không khi lưu thông, cản trở vận khí của gia đình. Nên chọn cây có dáng thanh mảnh, cao ráo.
- Tránh cây mang ý nghĩa xấu hoặc thường được trồng ở nơi thờ cúng, nghĩa trang. Tránh cây có rễ đâm quá sâu, có thể gây ảnh hưởng tới móng nhà và mang âm khí mạnh.
- Tránh cây có thân nhiều gai không phù hợp, bởi chúng mang sát khí, dễ làm năng lượng ngũ hành mất cân bằng, cản trở cản trở may mắn và cơ hội phát triển của gia chủ mệnh Mộc.
- Nên trồng cây chếch sang một bên để đảm bảo không cản trở lối đi, cổng, không cản trở vận khí. Đồng thời, nên thường xuyên cắt tỉa, chăm bón để cây luôn xanh tốt, tươi tắn.
Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam
Thời gian xuất bản: 03/09/2025 – 10:46
Link nguồn: https://reatimes.vn/menh-moc-nen-trong-cay-gi-truoc-nha-de-thu-hut-tai-loc-20225090310354622.htm