Đối với những người quan tâm đến yếu tố phong thủy trong không gian sống của mình, việc lựa chọn cây hợp mệnh là vấn đề luôn được ưu tiên. Vậy người mệnh Thổ nên trồng cây gì trong nhà để xua đuổi tà khí, giúp công danh sự nghiệp thêm hanh thông, phát đạt? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gợi ý top 10 loại cây phong thủy phù hợp nhất với người mệnh Thổ, mang đến không gian sống hài hòa và may mắn.

1. Vì Sao Cần Tìm Hiểu Mệnh Thổ Nên Trồng Cây Gì Trong Nhà?

Cây xanh từ lâu đã được xem là “người bạn” không thể thiếu trong mỗi ngôi nhà. Không chỉ mang lại bầu không khí trong lành, giúp tinh thần thư thái, mà nếu biết chọn đúng loại cây hợp phong thủy, gia chủ còn có thể đón nhận thêm nhiều may mắn và tài lộc.

Với người mệnh Thổ, việc tìm hiểu mệnh Thổ nên trồng cây gì trong nhà để chọn cây phù hợp không đơn thuần là để làm đẹp không gian sống. Đó còn là cách để:

Giữ cho ngôi nhà luôn bình an, giảm bớt những nguồn năng lượng xấu và tạo cảm giác an toàn.

Thu hút may mắn và tài lộc, hỗ trợ công danh, sự nghiệp thuận lợi, hôn nhân thêm bền chặt.

Tránh hao hụt tiền bạc, hạn chế những yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến tài chính.

Nâng cao sức khỏe, nhờ khả năng xua đuổi côn trùng và mang lại không khí tươi mát, dễ chịu.

Chọn cây phong thủy hợp mệnh giúp tăng tiền tài cho sự nghiệp của mệnh Thổ. Ảnh: tiki.vn

2. Cách Chọn Cây Phong Thủy Hợp Mệnh Thổ

Để lựa chọn được cây phong thủy phù hợp với người mệnh Thổ, trước hết bạn cần hiểu rõ quy luật tương sinh – tương khắc trong ngũ hành.

Theo đó, ta có mối quan hệ Hỏa sinh Thổ và Thổ sinh Kim, vì vậy những loại cây thuộc hành Hỏa có sắc đỏ, cam, hồng, tím… sẽ mang lại nguồn năng lượng tích cực cho người mệnh Thổ.

Ngoài ra, khi chọn cây cho mệnh Thổ, cần ưu tiên chọn cây có màu tương hợp là màu nâu và vàng. Các loài cây có sắc màu này sẽ giúp tăng vượng khí để mệnh chủ thêm phát tài, thuận lợi về công danh.

Ngược lại, Mộc khắc Thổ, do đó bạn nên hạn chế chọn các loại cây thuộc hành Mộc. Nếu trồng quá nhiều cây mệnh Mộc, năng lượng của gia chủ dễ bị suy yếu, từ đó ảnh hưởng đến may mắn và tài lộc. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại cây thuộc hành Mộc đều khắc với mệnh Thổ. Thực tế, vẫn có những loài cây mang hành Mộc nhưng sở hữu màu sắc hài hòa, mang lại sự tươi mới cho không gian sống của người mệnh Thổ.

Chọn cây trồng trong nhà cho người mệnh Thổ cần chọn theo màu tương sinh, tương hợp. Ảnh: Tiki

3. Mệnh Thổ Nên Trồng Cây Gì Trong Nhà?

10 loại cây phong thủy dưới đây là gợi ý đáng được lưu tâm nhất cho những ai đang băn khoăn tìm hiểu mệnh Thổ nên trồng cây gì trong nhà

Cây Lưỡi Hổ Viền Vàng

Cây lưỡi hổ viền vàng có khả năng hấp thụ độc tố để thanh lọc không khí, mang đến không gian sống trong lành cho người mệnh Thổ. Không những thế, đây còn là loài cây tượng trưng cho sức mạnh xua đuổi tà khí nên nếu trồng trong nhà sẽ giúp giảm bớt năng lượng tiêu cực để gia mệnh Thổ có thêm may mắn .

Lưỡi hổ viền vàng còn là loài cây biểu tượng cho nghị lực phi thường. Nếu trồng trong nhà sẽ trở thành bảo vật hộ mệnh mang lại điềm lành và ý chí kiên cường cho gia chủ mệnh Thổ.

Lưỡi hổ viền vàng mang lại điềm lành cho gia chủ mệnh Thổ. Ảnh: swissfertz.com

Cây Lan Hồ Điệp Vàng

Lan hồ điệp vàng sở hữu sắc vàng là biểu tượng cho may mắn và thịnh vượng. Đối với những ai chưa biết nên trồng cây gì trước cửa nhà cho người mệnh Thổ thì không nên bỏ qua loài cây này bởi Lan hồ điệp vàng vừa đáp ứng tiêu chí thẩm mỹ vừa cải thiện vận khí cho mệnh chủ.

Tặng giỏ Lan hồ điệp vàng cho người mệnh Thổ tức là bạn đã giúp gia chủ có thêm vật phẩm trang trí không gian, thu hút vận khí để công việc ngày càng phát tài.

Lan hồ điệp vàng là gợi ý cây cảnh phong thủy cho người mệnh Thổ trong dịp Tết. Ảnh: hoatuoi360.vn

Cây Lan Quân Tử

Lan quân tử sở hữu màu cam nghiêng đỏ giúp không gian thêm sáng ấm. Đây là loài cây có sức sống mãnh liệt, không cầu kỳ về khâu chăm sóc.

Theo quan niệm phong thủy, Lan quân tử là biểu tượng của tiền tài, may mắn và thịnh vượng. Do đó, khi trồng loài cây này trong nhà, gia chủ mệnh Thổ sẽ có sự nghiệp hanh thông, cuộc sống thuận lợi.

Sắc cam của cây Lan quân tử rất hợp với người mệnh Thổ. Ảnh: Cafeland

Cây Trầu Bà Đế Vương Đỏ

Trầu bà đế vương đỏ cũng là lựa chọn rất đáng để thêm vào danh sách mệnh Thổ nên trồng cây gì trước nhà. Ưu điểm của loài cây này là khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện môi trường sống khác nhau. Cây dài không quá 1.5m nên cũng phù hợp để trong không gian bàn làm việc của mệnh Thổ.

Khi trồng trong nhà một chậu Trầu bà đế vương đỏ, không gian sống của gia chủ mệnh Thổ sẽ được tiêu trừ khí độc, tăng thêm may mắn và tài lộc.

Chậu cây trầu bà đế vương đỏ rất hợp để trong nhà gia chủ mệnh Thổ. Ảnh: caycanhsaigon

Cây Phong Lộc Hoa

Phong lộc hoa nhìn ngang trông giống như ngọn nến, nhìn dọc từ trên cao xuống lại giống hình ông sao. Vì thế nhiều người xem đây là loài cây mang biểu tượng cho sự may mắn.

Với gia chủ mệnh Thổ, trồng cây Phong lộc hoa trong nhà sẽ giúp thêm tài lộc để gia chủ thêm thành công trong sự nghiệp.

Cây phong lộc hoa tăng may mắn cho sự nghiệp của mệnh Thổ. Ảnh: cdn1062.cdn4s1.com

Cây Trúc Nhật Vàng

Nếu chưa biết mệnh Thổ nên trồng cây gì trong nhà thì bạn cũng không nên bỏ qua Trúc Nhật vàng. Đây là loài cây có vẻ đẹp tao nhã, biểu tượng cho ý chí kiên cường.

Lựa chọn Trúc Nhật vàng trồng trong nhà vừa mang đến vẻ đẹp độc đáo cho không gian vừa thu hút năng lượng tích cực, mang lại may mắn cho sự nghiệp của mệnh Thổ.

Một chậu cây trúc nhật vàng bày bàn làm việc. Ảnh: dentrongcaylgl

Cây Cô Tòng Lá Đốm

Cô tòng lá đốm sở hữu sắc xanh đậm xen lẫn đốm vàng sinh động giúp tạo điểm nhấn độc đáo cho không gian. Loài cây này là biểu tượng cho sự giàu có.

Vì thế, khi lựa chọn cây hợp mệnh với Thổ, Cô tòng lá đốm là gợi ý không nên bỏ qua để tăng thêm vận khí, tài lộc cho gia chủ.

Trồng cây cây cô tòng lá đốm trong nhà giúp lọc không khí hiệu quả. Ảnh: caycanhmoc

Cây Thiết Mộc Lan Kiểng

Thiết mộc lan kiểng mang ý nghĩa cho sự phú quý, giàu sang. Gia chủ mệnh Thổ trồng cây này trong nhà không chỉ tăng tài lộc mà còn xua đuổi tà khí để có cuộc sống bình an, khỏe mạnh, phát tài. Cây không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ nhưng sẽ mang lại không gian trong lành, thịnh vượng cho mệnh chủ.

Cây thiết mộc lan, còn gọi là cây phát tài. Ảnh: khuvuonxanh

Cây Ngọc Ngân

Ngọc ngân có vẻ đẹp kết hợp giữa sự điểm xuyết xanh và trắng. Đây là hai màu hợp mệnh với Thổ. Lựa chọn cây Ngọc Ngân trồng trong nhà vừa mang đến nguồn năng lượng cân bằng cho không gian vừa giúp mệnh chủ có cuộc sống ổn định, sự nghiệp phát tài.

Cây ngọc ngân rất hợp để bàn làm việc cho người mệnh Thổ thêm phát tài. Ảnh: nhamoixanh.vn

Cây Cọ Nhật

Cọ Nhật cũng là cây phong thủy cần có trong danh sách mệnh Thổ nên trồng cây gì trong nhà. Vẻ đẹp mạnh mẽ mà thanh tao của cọ Nhật là biểu tượng cho ý chí kiên cường không khuất phục của mệnh Thổ.

Trồng cọ Nhật trong nhà là cách giúp mệnh chủ có thêm vượng khí, xua tan tà khí để mang đến không gian sống yên bình, tao nhã.

Cây cọ nhật cũng là cây phong thủy hợp mệnh Thổ. Ảnh: huongtrunggreen

Trên đây là những gợi ý giúp bạn giải đáp thắc mắc “mệnh Thổ nên trồng cây gì trong nhà”. Hy vọng qua đó, bạn sẽ lựa chọn được loài cây vừa hợp phong thủy, vừa hợp sở thích để mang lại sinh khí và may mắn cho không gian sống. Lưu ý, khi trồng cây trong nhà, hãy chọn loại dễ chăm sóc, phù hợp với diện tích và thường xuyên cắt tỉa, giữ cho cây luôn xanh tốt, bởi chỉ khi cây khỏe mạnh mới có thể phát huy tối đa ý nghĩa phong thủy.

