Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1
Wiki BĐSPhong thủyNgười Mệnh Thổ Nên Trồng Cây Gì Trong Nhà Để Xua Đuổi Tà Khí, Rước Đón Tài Lộc?
Hướng dẫn tìm kiếm

Người Mệnh Thổ Nên Trồng Cây Gì Trong Nhà Để Xua Đuổi Tà Khí, Rước Đón Tài Lộc?

Linh Trần
Được đăng bởi Linh Trần
Cập nhật lần cuối vào 15/09/2025 14:01Đọc trong khoảng 11 phút
Đối với những người quan tâm đến yếu tố phong thủy trong không gian sống của mình, việc lựa chọn cây hợp mệnh là vấn đề luôn được ưu tiên. Vậy người mệnh Thổ nên trồng cây gì trong nhà để xua đuổi tà khí, giúp công danh sự nghiệp thêm hanh thông, phát đạt? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gợi ý top 10 loại cây phong thủy phù hợp nhất với người mệnh Thổ, mang đến không gian sống hài hòa và may mắn.
Xem thêm: Các Loại Mệnh Thổ Trong Ngũ Hành

1. Vì Sao Cần Tìm Hiểu Mệnh Thổ Nên Trồng Cây Gì Trong Nhà?

Cây xanh từ lâu đã được xem là “người bạn” không thể thiếu trong mỗi ngôi nhà. Không chỉ mang lại bầu không khí trong lành, giúp tinh thần thư thái, mà nếu biết chọn đúng loại cây hợp phong thủy, gia chủ còn có thể đón nhận thêm nhiều may mắn và tài lộc.
Với người mệnh Thổ, việc tìm hiểu mệnh Thổ nên trồng cây gì trong nhà để chọn cây phù hợp không đơn thuần là để làm đẹp không gian sống. Đó còn là cách để:
  • Giữ cho ngôi nhà luôn bình an, giảm bớt những nguồn năng lượng xấu và tạo cảm giác an toàn.
  • Thu hút may mắn và tài lộc, hỗ trợ công danh, sự nghiệp thuận lợi, hôn nhân thêm bền chặt.
  • Tránh hao hụt tiền bạc, hạn chế những yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến tài chính.
  • Nâng cao sức khỏe, nhờ khả năng xua đuổi côn trùng và mang lại không khí tươi mát, dễ chịu.
Chọn cây phong thủy hợp mệnh Thổ
Chọn cây phong thủy hợp mệnh giúp tăng tiền tài cho sự nghiệp của mệnh Thổ. Ảnh: tiki.vn
Xem thêm:

2. Cách Chọn Cây Phong Thủy Hợp Mệnh Thổ

Để lựa chọn được cây phong thủy phù hợp với người mệnh Thổ, trước hết bạn cần hiểu rõ quy luật tương sinh – tương khắc trong ngũ hành.
Theo đó, ta có mối quan hệ Hỏa sinh Thổ và Thổ sinh Kim, vì vậy những loại cây thuộc hành Hỏa có sắc đỏ, cam, hồng, tím… sẽ mang lại nguồn năng lượng tích cực cho người mệnh Thổ.
Ngoài ra, khi chọn cây cho mệnh Thổ, cần ưu tiên chọn cây có màu tương hợp là màu nâu và vàng. Các loài cây có sắc màu này sẽ giúp tăng vượng khí để mệnh chủ thêm phát tài, thuận lợi về công danh.
Ngược lại, Mộc khắc Thổ, do đó bạn nên hạn chế chọn các loại cây thuộc hành Mộc. Nếu trồng quá nhiều cây mệnh Mộc, năng lượng của gia chủ dễ bị suy yếu, từ đó ảnh hưởng đến may mắn và tài lộc. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại cây thuộc hành Mộc đều khắc với mệnh Thổ. Thực tế, vẫn có những loài cây mang hành Mộc nhưng sở hữu màu sắc hài hòa, mang lại sự tươi mới cho không gian sống của người mệnh Thổ.
Chọn cây trồng trong nhà cho người mệnh Thổ
Chọn cây trồng trong nhà cho người mệnh Thổ cần chọn theo màu tương sinh, tương hợp. Ảnh: Tiki
Xem thêm:

3. Mệnh Thổ Nên Trồng Cây Gì Trong Nhà?

10 loại cây phong thủy dưới đây là gợi ý đáng được lưu tâm nhất cho những ai đang băn khoăn tìm hiểu mệnh Thổ nên trồng cây gì trong nhà.

Cây Lưỡi Hổ Viền Vàng

Cây lưỡi hổ viền vàng có khả năng hấp thụ độc tố để thanh lọc không khí, mang đến không gian sống trong lành cho người mệnh Thổ. Không những thế, đây còn là loài cây tượng trưng cho sức mạnh xua đuổi tà khí nên nếu trồng trong nhà sẽ giúp giảm bớt năng lượng tiêu cực để gia mệnh Thổ có thêm may mắn .
Lưỡi hổ viền vàng còn là loài cây biểu tượng cho nghị lực phi thường. Nếu trồng trong nhà sẽ trở thành bảo vật hộ mệnh mang lại điềm lành và ý chí kiên cường cho gia chủ mệnh Thổ.
Lưỡi hổ viền vàng
Lưỡi hổ viền vàng mang lại điềm lành cho gia chủ mệnh Thổ. Ảnh: swissfertz.com

Cây Lan Hồ Điệp Vàng

Lan hồ điệp vàng sở hữu sắc vàng là biểu tượng cho may mắn và thịnh vượng. Đối với những ai chưa biết nên trồng cây gì trước cửa nhà cho người mệnh Thổ thì không nên bỏ qua loài cây này bởi Lan hồ điệp vàng vừa đáp ứng tiêu chí thẩm mỹ vừa cải thiện vận khí cho mệnh chủ.
Tặng giỏ Lan hồ điệp vàng cho người mệnh Thổ tức là bạn đã giúp gia chủ có thêm vật phẩm trang trí không gian, thu hút vận khí để công việc ngày càng phát tài.
Lan hồ điệp vàng
Lan hồ điệp vàng là gợi ý cây cảnh phong thủy cho người mệnh Thổ trong dịp Tết. Ảnh: hoatuoi360.vn

Cây Lan Quân Tử

Lan quân tử sở hữu màu cam nghiêng đỏ giúp không gian thêm sáng ấm. Đây là loài cây có sức sống mãnh liệt, không cầu kỳ về khâu chăm sóc.
Theo quan niệm phong thủy, Lan quân tử là biểu tượng của tiền tài, may mắn và thịnh vượng. Do đó, khi trồng loài cây này trong nhà, gia chủ mệnh Thổ sẽ có sự nghiệp hanh thông, cuộc sống thuận lợi.
cây Lan quân tử
Sắc cam của cây Lan quân tử rất hợp với người mệnh Thổ. Ảnh: Cafeland

Cây Trầu Bà Đế Vương Đỏ

Trầu bà đế vương đỏ cũng là lựa chọn rất đáng để thêm vào danh sách mệnh Thổ nên trồng cây gì trước nhà. Ưu điểm của loài cây này là khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện môi trường sống khác nhau. Cây dài không quá 1.5m nên cũng phù hợp để trong không gian bàn làm việc của mệnh Thổ.
Khi trồng trong nhà một chậu Trầu bà đế vương đỏ, không gian sống của gia chủ mệnh Thổ sẽ được tiêu trừ khí độc, tăng thêm may mắn và tài lộc.
Chậu cây trầu bà đế vương
Chậu cây trầu bà đế vương đỏ rất hợp để trong nhà gia chủ mệnh Thổ. Ảnh: caycanhsaigon

Cây Phong Lộc Hoa

Phong lộc hoa nhìn ngang trông giống như ngọn nến, nhìn dọc từ trên cao xuống lại giống hình ông sao. Vì thế nhiều người xem đây là loài cây mang biểu tượng cho sự may mắn.
Với gia chủ mệnh Thổ, trồng cây Phong lộc hoa trong nhà sẽ giúp thêm tài lộc để gia chủ thêm thành công trong sự nghiệp.
Phong lộc hoa
Cây phong lộc hoa tăng may mắn cho sự nghiệp của mệnh Thổ. Ảnh: cdn1062.cdn4s1.com

Cây Trúc Nhật Vàng

Nếu chưa biết mệnh Thổ nên trồng cây gì trong nhà thì bạn cũng không nên bỏ qua Trúc Nhật vàng. Đây là loài cây có vẻ đẹp tao nhã, biểu tượng cho ý chí kiên cường.
Lựa chọn Trúc Nhật vàng trồng trong nhà vừa mang đến vẻ đẹp độc đáo cho không gian vừa thu hút năng lượng tích cực, mang lại may mắn cho sự nghiệp của mệnh Thổ.
cây trúc nhật vàng
Một chậu cây trúc nhật vàng bày bàn làm việc. Ảnh: dentrongcaylgl

Cây Cô Tòng Lá Đốm

Cô tòng lá đốm sở hữu sắc xanh đậm xen lẫn đốm vàng sinh động giúp tạo điểm nhấn độc đáo cho không gian. Loài cây này là biểu tượng cho sự giàu có.
Vì thế, khi lựa chọn cây hợp mệnh với Thổ, Cô tòng lá đốm là gợi ý không nên bỏ qua để tăng thêm vận khí, tài lộc cho gia chủ.
cây cây cô tòng lá đốm
Trồng cây cây cô tòng lá đốm trong nhà giúp lọc không khí hiệu quả. Ảnh: caycanhmoc

Cây Thiết Mộc Lan Kiểng

Thiết mộc lan kiểng mang ý nghĩa cho sự phú quý, giàu sang. Gia chủ mệnh Thổ trồng cây này trong nhà không chỉ tăng tài lộc mà còn xua đuổi tà khí để có cuộc sống bình an, khỏe mạnh, phát tài. Cây không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ nhưng sẽ mang lại không gian trong lành, thịnh vượng cho mệnh chủ.
Cây thiết mộc lan, còn gọi là cây phát tài.
Cây thiết mộc lan, còn gọi là cây phát tài. Ảnh: khuvuonxanh

Cây Ngọc Ngân

Ngọc ngân có vẻ đẹp kết hợp giữa sự điểm xuyết xanh và trắng. Đây là hai màu hợp mệnh với Thổ. Lựa chọn cây Ngọc Ngân trồng trong nhà vừa mang đến nguồn năng lượng cân bằng cho không gian vừa giúp mệnh chủ có cuộc sống ổn định, sự nghiệp phát tài.
Cây Ngọc Ngân
Cây ngọc ngân rất hợp để bàn làm việc cho người mệnh Thổ thêm phát tài. Ảnh: nhamoixanh.vn

Cây Cọ Nhật

Cọ Nhật cũng là cây phong thủy cần có trong danh sách mệnh Thổ nên trồng cây gì trong nhà. Vẻ đẹp mạnh mẽ mà thanh tao của cọ Nhật là biểu tượng cho ý chí kiên cường không khuất phục của mệnh Thổ.
Trồng cọ Nhật trong nhà là cách giúp mệnh chủ có thêm vượng khí, xua tan tà khí để mang đến không gian sống yên bình, tao nhã.
Cây cọ nhật
Cây cọ nhật cũng là cây phong thủy hợp mệnh Thổ. Ảnh: huongtrunggreen
Trên đây là những gợi ý giúp bạn giải đáp thắc mắc “mệnh Thổ nên trồng cây gì trong nhà”. Hy vọng qua đó, bạn sẽ lựa chọn được loài cây vừa hợp phong thủy, vừa hợp sở thích để mang lại sinh khí và may mắn cho không gian sống. Lưu ý, khi trồng cây trong nhà, hãy chọn loại dễ chăm sóc, phù hợp với diện tích và thường xuyên cắt tỉa, giữ cho cây luôn xanh tốt, bởi chỉ khi cây khỏe mạnh mới có thể phát huy tối đa ý nghĩa phong thủy.
Xem thêm:

mua bán nhà đất đồng nai giá rẻ tại đây

Batdongsan.com.vn liên tục cập nhật các tin rao bán nhà đất tại Đồng Nai, với đa dạng loại hình và mức giá. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm theo khu vực, nhu cầu và tài chính cá nhân.

Khám phá ngay
————
Tác giả: Linh Trần
Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam
Thời gian xuất bản:
Link nguồn:
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Khám phá thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

1
Cập Nhật Lãi Suất Ngân Hàng Agribank Mới Nhất Hiện Nay
2
Lãi Suất Ngân Hàng Vietcombank 2025: Vay Mua Nhà Từ 5,2%/Năm
3
Cập Nhật Lãi Suất Ngân Hàng MBBank - Lãi Suất Tiết Kiệm Và Cho Vay Mới Nhất
4
Cập Nhật Lãi Suất Ngân Hàng VietinBank Mới Nhất
5
Cập Nhật Lãi Suất Ngân Hàng BIDV Mới Nhất Hiện Nay

Bài viết khác

Phong thủy Sa Trung Thổ Là Gì? Giải Mã Tử Vi Và Ứng Dụng Phong Thủy

16/09/2025 12:01Huyền Anh

Sa Trung Thổ Là Gì? Giải Mã Tử Vi Và Ứng Dụng Phong Thủy

Sa Trung Thổ là gì, những người thuộc nạp âm này sinh năm nào, hợp màu gì, hợp mệnh gì và cần lưu ý điều gì trong cuộc sống? Bài viết sẽ đưa ra những thông tin chuyên sâu về Sa Trung Thổ trong ngũ hành, tử vi và phong thủy.

Tài chính BĐS Cập Nhật Lãi Suất Ngân Hàng BIDV Mới Nhất Hiện Nay

16/09/2025 07:35Hà Linh

Cập Nhật Lãi Suất Ngân Hàng BIDV Mới Nhất Hiện Nay

Trong tháng mới, lãi suất tiết kiệm BIDV tiếp tục duy trì ổn định với mức lãi cao nhất 4,9%/năm áp dụng cho hình thức gửi tiền trực tuyến. Ở mảng cho vay, khách hàng đáp ứng đủ điều kiện có thể vay mua nhà với lãi suất ưu đãi chỉ 5,5%/năm, cố định trong 3 năm đầu. Thông tin chi tiết về bảng lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất sẽ được cập nhật trong bài viết.

Lãi suất ngân hàng
Nội - Ngoại thất 7 Mẫu Giàn Hoa Leo Trước Cổng Đẹp, Dễ Chăm Sóc

16/09/2025 07:34Linh Trần

7 Mẫu Giàn Hoa Leo Trước Cổng Đẹp, Dễ Chăm Sóc

Một trong những giải pháp vừa mang tính thẩm mỹ vừa giúp tạo điểm nhấn nổi bật cho ngôi nhà chính là thiết kế giàn hoa leo trước cổng. Những giàn hoa mềm mại, xanh mát không chỉ tôn lên vẻ sang trọng, gần gũi với thiên nhiên mà còn góp phần thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ. Nếu bạn cũng đang có ý tưởng này thì đừng bỏ qua 7 mẫu giàn hoa leo trước cổng đẹp dưới đây.

Chủ đề nổi bật
Tin tức bất động sảnBất động sản Hà NộiBất động sản Hồ Chí MinhBáo cáo thị trườngMua bất động sảnBán bất động sảnThuê bất động sảnQuy hoạch - Pháp lýTài chínhVideo đánh giá
Bất động sản bán / cho thuê tại Hà Nội
Cho thuê căn hộ chung cư tại Hà NộiCho thuê nhà riêng Hà NộiCho thuê nhà biệt thự, liền kề Hà NộiCho thuê nhà mặt phố Hà NộiCho thuê shophouse Hà NộiCho thuê nhà trọ, phòng trọ Hà NộiCho thuê văn phòng Hà NộiCho thuê, sang nhượng cửa hàng, ki ốt Hà NộiCho thuê kho, nhà xưởng, đất Hà NộiCho thuê căn hộ chung cư mini Hà Nội
Bất động sản bán / cho thuê tại Hồ Chí Minh
Cho thuê căn hộ chung cư tại Hồ Chí MinhCho thuê nhà riêng Hồ Chí MinhCho thuê nhà biệt thự, liền kề Hồ Chí MinhCho thuê nhà mặt phố Hồ Chí MinhCho thuê shophouse Hồ Chí MinhCho thuê nhà trọ, phòng trọ Hồ Chí MinhCho thuê văn phòng Hồ Chí MinhCho thuê, sang nhượng cửa hàng, ki ốt Hồ Chí MinhCho thuê kho, nhà xưởng, đất Hồ Chí MinhCho thuê căn hộ chung cư mini Hồ Chí Minh
Dự án nổi bật tại
An Lạc Green SymphonyLidaco-Vinaconex 7An Thịnh VillaThanh Bình GardenThe ZurichNetland BuildingEpic TowerThe Melody Residence CiputraHUD Me Linh CentralCenter Point