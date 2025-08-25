Mệnh Thổ đại diện cho đất và đây cũng chính là nền tảng của sự sống. Những người mệnh Thổ thường có tính cách hiền lành, chăm chỉ, gần gũi và luôn thích giúp đỡ người khác. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu người mệnh thổ sinh năm bao nhiêu và gợi ý những cách hút tài lộc cho người mệnh Thổ để cuộc sống luôn được thuận lợi và thịnh vượng.

Nhiều người không biết mệnh Thổ sinh năm bao nhiêu. Ảnh: Tiki.vn

1. Người Mệnh Thổ Sinh Năm Bao Nhiêu?

Mệnh Thổ là một trong 5 yếu tố trong Ngũ hành, tượng trưng cho đất đai và chính là khởi nguồn của sự sống bởi đất là nơi tạo ra vạn vật. Nhờ có đất, cây cối, hoa cỏ được nuôi dưỡng, phát triển và cũng từ lòng đất, chúng ta có thể tìm thấy nhiều kim loại quý hiếm. Do đó, hành Thổ thường được coi là biểu tượng của sự an toàn và ổn định. Vậy người mệnh Thổ sinh năm bao nhiêu

Dưới đây là bảng năm sinh và niên canh tương ứng với người mệnh Thổ. Bạn có thể dễ dàng tra cứu thông tin trong bảng để biết mình có thuộc hành Thổ không. Lưu ý, năm sinh được tính theo năm âm lịch.

Năm sinh Niên canh Nạp âm 1938, 1998 Mậu Dần Thành Đầu Thổ 1939, 1999 Kỷ Mão Thành Đầu Thổ 1961, 2021 Tân Sửu Bích Thượng Thổ 1960, 2020 Canh Tý Bích Thượng Thổ 1990, 1930 Canh Ngọ Lộ Bàng Thổ 1991, 1931 Tân Mùi Lộ Bàng Thổ 1968, 2028 Mậu Thân Đại Trạch Thổ 1969, 2029 Kỷ Dậu Đại Trạch Thổ 1946, 2006 Bính Tuất Ốc Thượng Thổ 1947, 2007 Đinh Hợi Ốc Thượng Thổ 1976, 2036 Bính Thìn Sa Trung Thổ 1977, 2037 Đinh Tỵ Sa Trung Thổ

Ngoài thắc mắc mệnh Thổ sinh năm mấy, nhiều người còn băn khoăn về vấn đề “nữ mệnh Thổ sinh năm nào”. Tuy nhiên, tất cả những người sinh vào các năm cụ thể đã nêu trên, không phân biệt nam nữ, đều được tính là những tuổi mệnh Thổ.

2. Một Vài Đặc Điểm Của Người Mệnh Thổ

Trong ngũ hành, mỗi hành tố đều có những đặc trưng riêng và được thể hiện qua những yếu tố như tính cách, vận mệnh (gồm sức khỏe, công danh, tình duyên) của mỗi người.

Dưới đây là những đặc điểm thường thấy ở những người mang mệnh Thổ:

Tính Cách Người Mệnh Thổ

Nét đặc trưng nhất của người mệnh Thổ đó là sự vững vàng, bản lĩnh, tài hoa. Họ luôn nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ khác nhau và luôn thận trọng mỗi khi đưa ra quyết định.

Người mệnh Thổ luôn mong muốn có được sự ổn định, an yên trong cuộc sống. Đó cũng chính là lý do họ luôn giản dị, khiêm nhường, khéo léo trong giao tiếp và được nhiều người yêu mến. Người mang hành Thổ luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và có thể dễ dàng kết nối với nhiều người.

Chính vì yêu thích sự ổn định và đôi khi có chút bảo thủ khiến những người mang mệnh thổ rất khó thay đổi, không chấp nhận ý tưởng mới. Từ đó dẫn đến sự thiếu linh hoạt khi đối mặt với những khó khăn và những thay đổi lớn trong cuộc sống.

Đường Công Danh Của Người Mệnh Thổ

Người mệnh Thổ thường có đường công danh rộng mở bởi tính kiên định, có khả năng tổ chức tốt và luôn kết nối dễ dàng với mọi người xung quanh. Họ rất bản lĩnh nhưng lại khiêm nhường và luôn nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên và đồng nghiệp. Một số lĩnh vực phù hợp với người mang mệnh thổ có thể kể đến như bất động sản, nông nghiệp, tài chính hay xây dựng,…

Sự ổn định và kỹ lưỡng trong công việc là điều mà những người mệnh thổ luôn hướng đến. Tuy nhiên, nếu quá cẩn trọng và quá kỹ càng, người mệnh thổ lại có thể bỏ lỡ những cơ hội lớn trong kinh doanh.

Đường Tình Duyên

Phần lớn những tuổi mệnh Thổ đều mong muốn có một mối quan hệ ổn định. Tình yêu cần song hành với trách nhiệm. Nữ giới thuộc mệnh Thổ thường là những người chung thủy và luôn dành thời gian để chăm sóc, vun vén cho mái ấm của mình.

Nam giới mệnh Thổ thường là những người có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, khi quá tập trung vào công việc, họ có thể không quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh và cảm xúc của chính mình.

Về Sức Khỏe

Người thuộc hành Thổ thường có sức khỏe khá tốt. Họ không quá kén chọn trong việc ăn uống và có khả năng hấp thu dưỡng chất tốt. Tuy nhiên, do tính cách quá cẩn trọng và thường xuyên lo lắng thái quá khiến họ dễ bị căng thẳng và có nguy cơ gặp phải các bệnh tâm lý hay bệnh về đường tiêu hóa,..

3. Ý Nghĩa Của 6 Nạp Âm Mệnh Thổ

Mệnh thổ được chia thành 6 nạp âm gồm: Lộ Bàng Thổ, Thành Đầu Thổ, Bích Thượng Thổ, Sa Trung Thổ, Đại Trạch Thổ, Ốc Thượng Thổ. Trong đó, mỗi nạp âm lại mang một ý nghĩa đặc trưng và ảnh hưởng đến tính cách, số mệnh của con người.

– Lộ Bàng Thổ (Đất ven đường): 1930, 1931, 1990, 1991

Là loại đất vững chắc, cứng cáp, chịu được sự tác động của ngoại cảnh. Người thuộc nạp âm này thường có tính cách kiên định, thực tế và sống rất có trách nhiệm. Họ luôn giữ chữ tín, làm việc cẩn trọng nên được mọi người xung quanh tin tưởng.

– Bích Thượng Thổ (Đất trên tường): 1946, 1947, 2006, 2007

Loại đất này dùng để xây dựng tường nhà, vừa mang ý nghĩa của sự che chở, bảo vệ lại vừa tượng trưng cho sự phát triển. Người có nạp âm Bích Thượng Thổ luôn muốn giúp đỡ mọi người xung quanh và có tầm nhìn xa rộng.

– Thành Đầu Thổ (Đất đầu thành): 1932, 1933, 1992, 1993

Đây là loại đất tạo nên những bức tường thành kiên cố, vững chãi. Người mang nạp âm Thành Đầu Thổ có tính cách thẳng thắn, ngay trực. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng khá bảo thủ và khó thay đổi quan điểm.

– Sa Trung Thổ (Đất trong cát): 1938, 1939, 1998, 1999

Loại đất này thường được pha trộn giữa đất và cát. Do đó, tính cách của những người mang nạp âm Sa Trung Thổ khá phức tạp, thậm chí đa tính cách. Đôi khi họ không thể phân định rõ được những cảm xúc của bản thân.

– Đại Trạch Thổ (Đất nền nhà): 1968, 1969, 2028, 2029

Loại đất nền nhà thường ẩm ướt, mềm xốp. Người mang nạp âm Đại Trạch Thổ có tính cách phóng khoáng, yêu tự do và thích sự sáng tạo. Họ có tư duy tích cực và luôn tìm kiếm những điều mới mẻ trong cuộc sống.

– Ốc Thượng Thổ (Đất mái nhà): 1976, 1977, 2036, 2037

Những người thuộc loại nạp âm này thường sống rất nguyên tắc. Mọi việc mà họ làm đều vì một mục tiêu nhất định và dựa theo những nguyên tắc kỷ luật đã được định sẵn.

Mệnh Thổ là biểu tượng của khởi nguồn của sự sống. Ảnh: maisonoffice.vn

4. Làm Sao Để Thu Hút Tài Lộc Cho Người Mệnh Thổ?

Không chỉ thắc mắc người mệnh Thổ sinh năm nào, nhiều người còn quan tâm đến vấn đề làm sao để thu hút tài lộc cho những người mang mệnh Thổ.

Theo các chuyên gia phong thủy, tài lộc có thể chịu ảnh hưởng bởi cách chúng ta cân bằng và khai thác nguồn năng lượng từ ngũ hành. Với người mệnh Thổ, vốn gắn liền với sự ổn định, bền vững và nuôi dưỡng, việc thu hút tài lộc không đơn thuần chỉ là chọn cây hợp mệnh hay vật phẩm phong thủy, mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc, hướng nhà. Khi biết cách vận dụng đúng, người mệnh Thổ sẽ dễ dàng đón nhận vượng khí, tạo nền tảng vững chắc để công việc hanh thông, tài lộc dồi dào và cuộc sống ngày càng thịnh vượng.

Dưới đây là những gợi ý giúp người mệnh Thổ có được năng lượng tích cực và gặp được nhiều thuận lợi, may mắn trong cuộc sống:

Chọn Hướng Nhà Phù Hợp – Mệnh Thổ Hợp Hướng Nào?

Theo Ngũ hành, mệnh Thổ hợp với hướng Đông Bắc và Tây Nam và Nam.

Cụ thể, Đông Bắc và Tây Nam là hai hướng thuộc chính hành Thổ sẽ giúp mang lại sự ổn định, bền vững và sự che chở mạnh mẽ cho gia chủ. Trong khi đó, hướng Nam cũng rất cát lợi bởi Hỏa sinh Thổ. Xây nhà hoặc chọn hướng chính theo các hướng này sẽ giúp gia chủ thu hút vượng khí, tài lộc dồi dào và công việc hanh thông.

Ngoài ra, với thắc mắc mệnh Thổ không hợp hướng nào khi xây nhà thì người mệnh Thổ nên tránh xây nhà hay mua nhà mua đất có hướng Đông và Đông Nam, bởi đây là những hướng thuộc hành Mộc. Trong Ngũ hành, Mộc khắc Thổ (cây hút dưỡng chất từ đất), do đó nếu xây nhà theo các hướng này có thể khiến gia chủ gặp bất ổn, dễ hao tài và sức khỏe suy giảm.

Người mệnh Thổ có thể xây nhà hướng Đông Bắc, Tây Nam và Nam. Ảnh: Bachhoaxanh

Chọn Màu Sắc Phù Hợp – Mệnh Thổ Hợp Màu Gì?

Trong phong thủy, màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng và củng cố bản mệnh, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến may mắn, tài lộc và sự hanh thông trong cuộc sống. Đối với người mệnh Thổ, nên ưu tiên những gam màu thuộc hành Hỏa và hành Thổ để gia tăng năng lượng tích cực.

Màu thuộc hành Hỏa (tương sinh với Thổ): đỏ, hồng, cam đậm, tím. Đây là những sắc màu rực rỡ, tượng trưng cho sức sống, sự nhiệt huyết và may mắn. Khi người mệnh Thổ sử dụng các gam màu này trong trang phục, đồ dùng hay không gian sống, sẽ dễ dàng thu hút năng lượng tốt, gặp nhiều thuận lợi trong sự nghiệp và tình duyên.

Màu thuộc hành Thổ (tương hợp bản mệnh): vàng, nâu đất, nâu sẫm. Những gam màu này mang lại cảm giác vững chãi, bền bỉ và ổn định. Chúng không chỉ giúp gia chủ củng cố bản mệnh mà còn tạo sự cân bằng, an yên trong tâm hồn.

Màu thuộc hành Kim (được Thổ sinh ra): trắng, xám, bạc. Dù là màu sắc do Thổ sinh xuất, nhưng việc sử dụng có chọn lọc vẫn mang lại may mắn, đặc biệt thích hợp trong việc kết hợp nội thất, phụ kiện hoặc trang sức.

Ngược lại, người mệnh Thổ nên hạn chế các gam màu thuộc hành Mộc như xanh lá, xanh lục. Trong Ngũ hành, Mộc khắc Thổ (cây hút chất dinh dưỡng của đất), do đó việc sử dụng quá nhiều màu sắc này có thể khiến bản mệnh bị hao tổn năng lượng, gặp khó khăn trong công việc và tài chính.

Người mệnh Thổ nên chọn những màu sắc phù hợp với bản mệnh. Ảnh: bachhoaxanh.com

Chọn Vật Phẩm May Mắn – Mệnh Thổ Hợp Vật Phẩm Phong Thủy Nào?

Vật phẩm phong thủy không chỉ mang ý nghĩa trang trí mà còn là công cụ giúp cân bằng năng lượng, thu hút tài lộc và bảo vệ gia chủ trước những nguồn khí xấu. Sau đây là một số vật phẩm phong thủy phù hợp với người mệnh Thổ:

Đá phong thủy: Người mệnh Thổ rất hợp với các loại đá tự nhiên có màu vàng, nâu, đỏ, hồng hoặc tím. Đây đều là những gam màu thuộc hành Thổ và Hỏa, thuộc nhóm tương hợp và tương sinh với mệnh Thổ. Một số loại đá được ưa chuộng có thể kể đến như: thạch anh vàng, thạch anh hồng, thạch anh tím, đá mắt hổ vàng nâu, đá mã não đỏ,…

Tượng phong thủy: Những bức tượng bằng gốm, sứ hoặc đá có hình linh vật cát tường được xem là trợ thủ đắc lực cho người mệnh Thổ: Tượng Tỳ Hưu, tượng Thiềm Thừ (Cóc ngậm tiền), tượng voi, tượng trâu,…

Trang sức phong thủy: Với người mệnh Thổ, các loại trang sức bằng vàng, bạc hoặc đính đá phong thủy màu đỏ, tím, hồng, vàng, nâu đều mang đến may mắn và sự tự tin. Những vật phẩm này có thể đeo hàng ngày để cân bằng năng lượng, bảo vệ sức khỏe và tạo thuận lợi trong giao tiếp.

Các vật phẩm khác: Ngoài đá và tượng, người mệnh Thổ cũng có thể chọn những bình gốm, chậu cây bằng sứ, quả cầu phong thủy bằng đá tự nhiên. Đây đều là những vật phẩm vừa hợp mệnh vừa có tác dụng trang trí, giúp không gian thêm sang trọng và ấm cúng.

Vòng tay thạch anh tóc vàng rất hợp với người mệnh Thổ. Ảnh: nolan.vn/

Chọn Cây Phong Thủy Phù Hợp – Mệnh Thổ Hợp Cây Gì?

Theo nguyên lý Ngũ hành, mệnh Thổ có mối quan hệ tương sinh với mệnh Hỏa (Hỏa sinh Thổ), tức lửa đốt cháy tạo thành tro, bồi đắp cho đất và mối quan hệ tương hợp (Thổ hợp Thổ), tức đất kết hợp với đất, tạo sự bền vững. Vì vậy, người mệnh Thổ đặc biệt phù hợp với những loại cây mang màu sắc thuộc hành Thổ và hành Hỏa. Trồng các loài cây này không chỉ giúp cân bằng phong thủy, củng cố bản mệnh mà còn mang đến nhiều may mắn, tài lộc và sự thăng tiến trong cuộc sống.

Cây có màu sắc thuộc hành Thổ:

Những cây mang sắc vàng, nâu là những gam màu đặc trưng của hành Thổ, đều được xem là biểu tượng của sự ổn định, vững chắc và lâu bền. Chúng giúp gia chủ củng cố nền tảng, gia tăng năng lượng tích cực và tạo sự an tâm trong công việc cũng như cuộc sống.

Một số cây đại diện cho hành Thổ bạn có thể tham khảo trồng trang trí trong nhà, bày trên bàn làm việc như:

Cây lưỡi hổ: Lá cây mọc thẳng đứng, cứng cáp với viền vàng hoặc xanh vàng, biểu trưng cho sức mạnh và sự kiên định. Ngoài giá trị phong thủy, cây lưỡi hổ còn nổi tiếng nhờ khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ độc tố, mang lại bầu không gian trong lành.

Cây sen đá nâu: Mang màu nâu đất độc đáo, loài cây này dễ trồng, ít tốn công chăm sóc nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc về sự bền bỉ, kiên cường và bình an. Đặt một chậu nhỏ sen đá nâu trên bàn làm việc còn nhắc nhở chủ nhân giữ vững sự kiên định và duy trì ổn định về tâm lý.

Cây trúc nhật vàng: Lá xanh điểm vàng rực rỡ, tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng và may mắn. Trúc nhật vàng thường được trồng ở sân vườn, trước hiên nhà hoặc trong không gian nhiều ánh sáng để thu hút tài lộc và vượng khí.

Cây có màu sắc thuộc hành Hỏa:

Những loài cây có sắc đỏ, hồng, cam, tím đại diện cho hành Hỏa sẽ giúp tiếp thêm năng lượng, mang lại may mắn, tài lộc và tạo điều kiện để gia chủ mệnh Thổ phát triển sự nghiệp.

Một số cây phù hợp như:

Cây vạn lộc: Sở hữu những chiếc lá đỏ hồng nổi bật, cây vạn lộc tượng trưng cho sự sung túc, may mắn và tài lộc dồi dào.

Cây hồng môn: Với hoa đỏ tươi bền màu, hồng môn là biểu tượng của tình yêu, hạnh phúc và thịnh vượng.

Cây phú quý: Lá xanh viền hồng hoặc đỏ, vừa đẹp mắt vừa mang ý nghĩa về sự giàu sang, phú quý.

Cây lan quân tử: Nổi bật với chùm hoa cam rực rỡ, cây lan quân tử không chỉ đẹp mà còn tượng trưng cho sự thăng tiến, may mắn trong công danh sự nghiệp.

Người mệnh Thổ có thể chọn trồng cây hồng môn. Ảnh: bachhoaxanh.com

Một số lưu ý khi chọn cây cảnh cho người mệnh Thổ:

Tránh cây có màu xanh lá đậm, xanh dương hoặc đen: Đây là màu thuộc hành Mộc và Thủy. Trong Ngũ hành, Mộc khắc Thổ (cây hút chất dinh dưỡng từ đất), còn Thổ khắc Thủy. Do đó, trồng những cây có màu sắc này có thể làm suy hao năng lượng, ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe.

Ưu tiên chậu gốm, sứ: Những loại chậu làm từ đất sét như gốm, sứ mang năng lượng Thổ, rất phù hợp để trồng cây cho người mệnh này.

Nên trồng cây bằng đất thay vì thủy sinh: Vì Thủy khắc Thổ, trồng cây trong nước có thể không mang lại hiệu quả phong thủy tốt.

Như vậy, bài viết đã giúp bạn giải đáp thắc mắc “người mệnh Thổ sinh năm bao nhiêu” và một số thông tin cơ bản về người mang hành tố này. Đặc biệt là cách thu hút tài lộc cho những người thuộc mệnh Thổ. Áp dụng những nguyên tắc phong thủy một cách tích cực sẽ khiến người mệnh Thổ có thể gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.

