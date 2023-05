Mẹo sử dụng đồng hồ hợp phong thủy trong nhà ở

Đồng hồ đại diện cho Kim, trong gia đình những người có mệnh thiếu Kim có thể đặt đồng hồ trong phòng để bổ sung ngũ hành Kim. Một số người hay có tính hoài niệm, thích dùng một chiếc đồng hồ to đặt ở phòng khách. Nếu diện tích phòng khách không đủ rộng thì đặt đồng hồ to là không hợp lý. Thứ nhất do tiếng chuông của đồng hồ đó rất to và vang khiến mọi người giật mình, sợ hãi. Thứ hai là nó tạo ra cảm giác về sự thống trị, khiến các tiền bối, người lớn trong gia đình khó hòa hợp với con cháu.

Trong nhà cũng không nên để quá nhiều đồng hồ, chỉ nên đặt mỗi phòng nhiều nhất là một chiếc đồng hồ. Nếu đặt quá nhiều, chúng sẽ phá vỡ sự yên tĩnh trong nhà, lâu dần khiến người trong nhà bồn chồn, bất an.

Một tác dụng khác của đồng hồ là có thể hóa giải sao Ngũ hoàng, Nhị Hắc. Đặt đồng hồ ở vị trí bệnh phù Nhị Hắc và sát Ngũ Hoàng để hóa giải sát khí của 2 sao này.



Đồng hồ quả lắc đồng ngoài chức năng hiển thị giờ, trang trí còn

có thể hóa giải các sao xấu rất hiệu quả

Vị trí đặt đồng hồ trong gia đình

Trong Kinh Dịch có viết: ”Những vật động và bình đều sinh hung cát”. Nghĩa là những vật có sự chuyển động đều ảnh hưởng đến những người sống trong nhà. Dù là đồng hồ treo tường hay đồng hồ để bàn thì các kim chỉ giờ, phút, giây đều không ngừng vận động. Những chiếc đồng hồ lớn hơn sẽ có ảnh hưởng về phong thủy lớn hơn, đặc biệt là đồng hồ quả lắc đồng.

Dưới đây là một số lưu ý về cách đặt đồng hồ:

– Nên đặt hoặc treo đồng hồ ở vị trí Chu Tước (thường là phòng khách hoặc phòng phía trước của nhà). Bởi vị trí đó là tiền phương, mà nơi tiền phương thuộc động.

– Có thể đặt hoặc treo đồng hồ ở hướng Thanh Long. do đó nên đặt hoặc treo đồng hồ ở phía bên trái phòng khách.

– Không nên đặt, treo đồng hồ tại hướng Bạch Hổ, tức là phía bên phải phòng khách

– Không được để đồng hồ ở hướng Huyền Vũ, vì đó là hướng hậu phương, hướng cần tĩnh chứ không cần động.

– Không nên treo đồng hồ phía trên của tranh ảnh.

– Cách treo hoặc đặt đồng hồ trong phòng ngủ cũng tương tự như ở phòng khách. Đầu giường không được treo đồng hồ.

Màu sắc và hình dáng của đồng hồ

– Hướng Nam nên treo đồng hồ màu đỏ, cam, tím vì hướng này thuộc hành Hỏa

– Hướng Tây Nam và Đông Bắc nên treo đồng hồ màu cam, nâu, vàng đất vì hai hướng này thuộc Thổ.

– Hướng Đông, Đông Nam nên treo đồng hồ màu xanh lục, xanh đậm vì hai hướng này thuộc hành Mộc

– Hướng Tây và Tây Bắc nên treo đồng hồ màu trắng, bạc vì hai hướng này hành Kim

– Hướng Bắc nên treo đồng hồ màu xanh lam, đen vì hướng này thuộc hành thủy.

Về hình dáng của đồng hồ: Không nên sử dụng các loại đồng hồ có hình tam giác, lục giác hay bát giác. Theo phong thủy, đây là kiểu hình không có lợi, chúng khiến người trong nhà dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi. Trong gia đình thích hợp hơn cả là dùng đồng hồ hình vuông để tạo cảm giác ổn định, hòa thuận. Ngoài ra còn có thể chọn các loại đồng hồ hình tròn để tăng tính động, tạo sự năng động cho mọi người trong nhà. Trong văn phòng công ty thì rất nên treo đồng hồ hình tròn, giúp tạo cảm giác bận rộn, nhân viên làm việc tích cực hơn.

Nhật Lâm (Trung tâm Phong thủy hiện đại)

www.phongthuyhiendai.vn