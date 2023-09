Quy Hoạch Mở Rộng Đường Nguyễn Duy Trinh Quận 9 – Những Dự Án Nào Hưởng Lợi?

Dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh Quận 9 được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết “điểm đen” ách tắc, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Những dự án bất động sản ở khu vực dọc theo hai bên đường Nguyễn Duy Trinh dự kiến cũng sẽ được hưởng lợi từ quy hoạch nâng cấp, mở rộng tuyến đường này. Vậy cụ thể đó là những dự án nào?

Cùng Batdongsan.com.vn tìm hiểu về quy hoạch mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh Quận 9 và “điểm danh” những dự án nhà ở sẽ hưởng lợi từ sự nâng cấp giao thông này nhé!

Thông Tin Tổng Quan Về Đường Nguyễn Duy Trinh Quận 9

Đường Nguyễn Duy Trinh được coi là một trong những trục giao thông “huyết mạch” của TP. Thủ Đức, kết nối Quận 2 và Quận 9 (cũ). Tuy nhiên, do được quy hoạch từ lâu nên đường Nguyễn Duy Trinh khá nhỏ hẹp, lại phải “gánh” lưu lượng xe cộ rất lớn qua lại mỗi ngày nên thường xuyên xảy ra kẹt xe, mất an toàn.

Đường Nguyễn Duy Trinh kết nối Quận 2 và Quận 9 (cũ)

Vị Trí

Tuyến đường Nguyễn Duy Trinh nối Quận 2 và Quận 9 có tổng chiều dài gần 10km. Điểm đầu đường Nguyễn Duy Trinh giao với đường Nguyễn Thị Định thuộc địa phận phường Bình Trưng Tây, Quận 2, cách nút giao An Phú khoảng 250m. Điểm cuối giao cắt tại ngã ba Long Thuận-Nguyễn Xiển thuộc phường Trường Thạnh, Quận 9.

Kết Nối Giao Thông

Về kết nối giao thông, các tuyến đường chính giao với đường Nguyễn Duy Trinh gồm có:

Đường Nguyễn Thị Định: giao nhau tại Km 0 + 0

Đường Lê Văn Thịnh: giao nhau tại Km 0 + 1,4

Đường Đỗ Xuân Hợp: giao nhau tại Km 0 + 3

Đường Võ Chí Công (đường Vành đai 2): giao nhau tại Km 0 + 4,2

Đường Gò Cát: giao nhau tại Km 0 + 5,1

Đường Nguyễn Thị Tư (đường 990): giao nhau tại Km 0 + 5,8

Đường Lã Xuân Oai: giao nhau tại Km 0 + 7,7

Đường Trường Lưu: giao nhau tại Km 0 + 8,2

Đường Tam Đa: giao nhau tại Km 0 + 8,7

Điểm cuối đường Nguyễn Duy Trinh kết thúc ở điểm giao với đường Nguyễn Xiển-Long Thuận tại Km 0 + 9,9.

Bản đồ đường Nguyễn Duy Trinh

Là tuyến đường quan trọng, “huyết mạch” của TP. Thủ Đức, từ Nguyễn Duy Trinh kết nối đến các khu vực khác trong và ngoài TP.HCM như sau:

Nút giao Nguyễn Duy Trinh – Lã Xuân Oai: nối Quận 9 với khu Công nghệ cao, ngã tư Thủ Đức, Bình Dương.

Nút giao Nguyễn Duy Trinh – Đỗ Xuân Hợp: kết nối Quận 9 với Quận 2

Nút giao Nguyễn Duy Trinh – Vành đai 2: kết nối Quận 9 với cảng Cát Lái Quận 2, Quận 7, khu Công nghệ cao, cao tốc Long Thành – TP.HCM.

Nút giao Nguyễn Thị Định – Mai Chí Thọ – Nguyễn Duy Trinh: kết nối khu vực Quận 9, Quận 2 với khu trung tâm thành phố.

Thực Trạng Giao Thông Đường Nguyễn Duy Trinh

Tuy là tuyến giao thông quan trọng kết nối Quận 9 và Quận 2 nhưng đường Nguyễn Duy Trinh hiện tại khá hẹp, chiều rộng lòng đường chỉ 7m và không có làn phân cách. Con đường gần 10km này mỗi ngày đón hàng nghìn lượt phương tiện giao thông qua lại, trong đó có nhiều xe container, xe tải lớn vì đây cũng là đường ra vào cảng Phú Hữu. Chính vì vậy, ách tắc giao thông là điều khó tránh khỏi trên đường Nguyễn Duy Trinh. Những nút giao cắt với các tuyến đường khác càng khiến tình trạng ách tắc trở nên nghiêm trọng hơn, khiến đường Nguyễn Duy Trinh trở thành một "điểm đen" về kẹt xe và tai nạn giao thông.

Đường Nguyễn Duy Trinh chật hẹp "gánh" lưu lượng phương tiện lớn, trong đó có nhiều xe tải, xe container.

Do đó, việc đầu tư nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh Quận 9 là cực kỳ cấp bách, cần thiết nhằm giải quyết thực trạng ách tắc và mất an toàn, giúp người dân di chuyển thuận lợi, an tâm hơn trên con đường này.

Dự Án Mở Rộng Đường Nguyễn Duy Trinh Quận 9

Quy Hoạch

Là một mảnh ghép quan trong trong mạng lưới kết nối giao thông khu vực xung quanh cảng Cát Lái, việc mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh Quận 9 sẽ giúp giảm tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông ở đây. Thêm vào đó, đường Nguyễn Duy Trinh được mở rộng khiến việc đi lại từ khu vực cụm cảng – KCN Phú Hữu, các trục đường chính như Vành đai 2, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đều thuận tiện hơn.

Mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh được coi là một trong những dự án trọng điểm của ngành giao thông TP.HCM. Theo quy hoạch đã được Sở Giao thông-Vận tải TP.HCM phê duyệt năm 2019, đường Nguyễn Duy Trinh sẽ được đầu tư nâng cấp, mở rộng từ 7m lên 30m.

Chi tiết quy hoạch mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh như sau:

Chiều rộng sau nâng cấp 30m Số làn xe 6 làn (2 làn xe máy + 4 làn ô tô) Tổng vốn đầu tư 832,2 tỷ đồng Năm dự kiến khởi công 2021

Ngoài việc mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, các hệ thống chiếu sáng, thoát nước và cống hộp tiết diện cũng sẽ được nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đây.

Tiến Độ

Sau 3 năm kể từ khi được phê duyệt, dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh đến nay vẫn chưa thể tiến hành khởi công mà vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn khiến việc khởi công dự án tiếp tục bị trì hoãn. Sự chậm trễ này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng kết nối giao thông khu vực mà dự kiến sẽ đội vốn từ hơn 800 tỷ đồng lên gần gấp đôi.

Chính quyền TP.HCM đã chỉ đạo Ban quản lý dự án phối hợp các cơ quan hữu quan thúc đẩy nhanh chóng giải quyết các vấn đề tồn đọng trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tháo gỡ những vướng mắc để người dân bàn giao mặt bằng, sớm thực hiện dự án.

8 Dự Án Hưởng Lợi Khi Mở Rộng Đường Nguyễn Duy Trinh Quận 9

Mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh không chỉ giúp việc đi lại của người dân địa phương được thuận tiện hơn là còn là lực đẩy hạ tầng nâng giá trị bất động sản tại khu vực lân cận. Vậy có những dự án nào sẽ được hưởng lợi từ quy hoạch nâng cấp hạ tầng này? Trước hết, đó là những dự án nằm dọc theo hai bên đường Nguyễn Duy Trinh, ngoài ra, một số dự án lân cận cũng sẽ được "thơm lây".

Dưới đây, Batdongsan.com.vn gợi ý 8 dự án chung cư dự kiến sẽ gia tăng giá trị khi dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh Quận 9 hoàn thành để bạn đọc quan tâm cùng tham khảo và cân nhắc xem có phù hợp với nhu cầu an cư, đầu tư của mình hay không nhé!

Chung cư Kris Vue trên đường Nguyễn Duy Trinh

Vị trí: 543 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2

Chủ đầu tư: CapitaLand

Quy mô: 1 tòa, 128 căn hộ

Năm bàn giao: 2018

Giá bán căn hộ Kris Vue: 41-52 triệu/m2

Giá cho thuê căn hộ Kris Vue: căn 2 phòng ngủ (PN) từ 11 triệu/tháng, căn 3 PN từ 15 triệu/tháng.

Vị trí: 403A Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2

Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng – Giao thông – Thương mại Bảo Sơn

Quy mô: 2 tòa, 774 căn

Năm bàn giao: 2020

Giá bán căn hộ Homyland Riverside: 38-45 triệu/m2

Giá cho thuê căn hộ Homyland Riverside: căn 2 PN từ 12 triệu/tháng, căn 3 PN từ 17 triệu/tháng

Vị trí: 202 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2

Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng – Giao thông – Thương mại Bảo Sơn

Quy mô: 1 tòa, 142 căn

Năm bàn giao: 2010

Giá bán căn hộ Homyland 1: 33-39 triệu/m2

Giá cho thuê căn hộ Homyland 1: căn 1 PN từ 6,5 triệu/tháng, căn 2 PN từ 8 triệu/tháng, căn 3 PN từ 10 triệu/tháng

Vị trí: 307 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2

Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng – Giao thông – Thương mại Bảo Sơn

Quy mô: 2 tòa, 425 căn

Năm bàn giao: 2014

Giá bán căn hộ Homyland 2: 31-38 triệu/m2

Giá cho thuê căn hộ Homyland 2: căn 2 PN từ 9,5 triệu/tháng, căn 3 PN từ 13 triệu/tháng

Vị trí: 383 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2

Chủ đầu tư: An Gia Hưng

Quy mô: 3 tòa, 622 căn

Năm bàn giao: 2016 (giai đoạn 1) – 2019 (giai đoạn 2,3)

Giá bán căn hộ La Astoria: 33-52 triệu/m2

Giá cho thuê căn hộ La Astoria: căn 2 phòng ngủ (PN) từ 11 triệu/tháng, căn 3 PN từ 15 triệu/tháng.

Vị trí: 537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2

Chủ đầu tư: CapitaLand

Quy mô: 3 tòa, 394 căn

Nam bàn giao: 2014

Giá bán căn hộ Parcspring: 36-42 triệu/m2

Giá cho thuê căn hộ Parcspring: căn 2 PN từ 8 triệu/tháng, căn 3 PN từ 10,5 triệu/tháng.

Vị trí: 537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2

Chủ đầu tư: CapitaLand

Quy mô: 2 tòa, 344 căn

Năm bàn giao: 2017

Giá bán căn hộ The Krista: 40-47 triệu/m2

Giá cho thuê căn hộ The Krista: căn 2 PN từ 12 triệu/tháng, căn 3 PN từ 15 triệu/tháng.

Chung cư MT Eastmark City đang xây dựng.

Vị trí: Đường Trường Lưu, Phường Long Trường, Quận 9

Chủ đầu tư: Điền Phúc Thành

Quy mô: 7 tòa, hơn 1700 căn hộ

Đang xây dựng. Dự kiến bàn giao năm 2024

Giá bán căn hộ MT Eastmark City: giá bán đợt 3 từ 42 triệu/m2

Lan Chi

