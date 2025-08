Với anh Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Bất động sản Bầu Trời Việt Nam Sky Realty, môi giới bất động sản là một nghề đáng trân trọng, giúp anh có cơ hội phát triển toàn diện về kiến thức, kĩ năng, đạt được những bước thăng tiến ấn tượng trong sự nghiệp.

Với hơn 10 năm trong nghề, vị giám đốc 9X đã khẳng định bản thân bằng những thành tựu ấn tượng khi liên tiếp 4 năm liền là Giám đốc chi nhánh xuất sắc nhất toàn hệ thống, là người huấn luyện nên nhiều Best seller của công ty và các sale bất động sản triệu đô. Anh Thành đã có những chia sẻ với Batdongsan.com.vn về hành trình thách thức nhưng cũng đầy thú vị, đam mê khi theo đuổi nghề môi giới bất động sản.

Anh có thể chia sẻ những khó khăn đầu tiên anh vấp phải khi theo nghề môi giới bất động sản?

Tôi đã có quá trình tìm hiểu, chuẩn bị tâm thế rất kĩ càng trước khi chọn nghề môi giới bất động sản. Cũng giống như nhiều người mới bắt đầu làm nghề, tôi cũng đã trải qua giai đoạn cực kì khó khăn. Khi mới bước vào nghề, tôi đi làm không có lương và hoa hồng chủ đầu tư bị chậm. Tôi có những thời điểm không thể vay thêm ở đâu để chi tiêu, trang trải cho cuộc sống. Do trước đó đã tìm hiểu kĩ về nghề và lường trước những khó khăn này nên tôi không bị “sốc” khi đối mặt với hoàn cảnh. Và cũng rất may mắn, là sau đó nhờ thanh khoản được sản phẩm cho khách hàng cũ mà tôi có một khoản để duy trì được cuộc sống và tiếp tục với đam mê bất động sản của mình.

Một khó khăn khác tôi vấp phải khi chọn theo nghề môi giới bất động sản là vấp phải sự thiếu niềm tin của những người xung quanh, thậm chí là của gia đình. Bố tôi khi nói chuyện với mọi người, chỉ dám nói tôi đang làm kinh doanh, chứ không dám nói tôi đang làm bất động sản. Anh trai tôi thì thúc giục tôi về doanh nghiệp gần nhà làm. Trước đây, nghề môi giới bất động sản chưa được định hình một cách rõ ràng và trong xã hội, nhiều người rất có thành kiến với nghề này với cách gọi cò đất. Khi làm trực tiếp trong nghề, tôi thấy nghề môi giới bất động sản là một nghề đáng trân trọng. Nghề này giúp tôi có cơ hội phát triển toàn diện về kiến thức, kĩ năng. Bán bất động sản, bạn không chỉ am hiểu thị trường, loại hình bất động sản mà cần các kiến thức liên ngành về kinh tế, chính trị, phong thủy, xây dựng, tâm lý…; đến các kĩ năng giao tiếp, lắng nghe, đàm phán… Đó là lý do khiến tôi rất đam mê công việc này, tôi nhận thấy mình được phát triển, tạo ra nhiều giá trị.

Trong suốt quá trình làm môi giới bất động sản, anh có thể chia sẻ một giao dịch có ý nghĩa nhất với anh đến thời điểm này?

Mỗi một giao dịch khi đến với tôi đều mang một ý nghĩa hay một bài học. Tôi vẫn rất nhớ giao dịch biệt thự đầu tiên của tôi tại thị trường Phú Quốc với một khách hàng lần đầu tiên gặp mặt. Tất nhiên, tôi đã có quá trình làm việc, trao đổi thông tin với họ qua điện thoại từ trước đó. Tại buổi gặp mặt đầu tiên đó, tôi đã phát huy tất cả kĩ năng, kiến thức để tư vấn với khách hàng, bằng sự chân thành và linh hoạt, tôi đã chốt thành công căn biệt thự gần 30 tỷ chỉ trong một buổi chiều. Đáng nói, là sau giao dịch đó, tôi và khách hàng trở thành những người anh em thân thiết và giữ mối quan hệ thân thiết đến tận bây giờ. Khách hàng chia sẻ là họ cảm nhận rất rõ những giá trị mà tôi mang đến cho họ và đó là lý do, trong buổi gặp đầu tiên, họ đã quyết định xuống tiền cọc.

Vậy điều gì khiến anh khác biệt với các môi giới khác? Để khách hàng lựa chọn anh?

Tôi xác định một tâm thế, một thái độ rất nghiêm túc trong nghề và tôi có một tầm nhìn phát triển dài hạn trong lĩnh vực bất động sản nên con đường tôi đi, cách mà tôi lựa chọn, tạo giá trị cho mình đều luôn tích cực. Tôi nhận thấy mình có nhiều điểm khác biệt so với phần lớn các bạn môi giới bất động sản trên thị trường. Đầu tiên là việc xây dựng giá trị của mình một cách nghiêm túc, từ giá trị bản thân đến các kiến thức chuyên môn. Thứ hai, tôi đi sâu nghiên cứu và thấu hiểu khách hàng, để có thể lắng nghe, thấu hiểu họ, mang đến cho họ các giá trị cần nhất. Thứ ba, điều này nói thì dễ nhưng không phải ai cũng làm được. Đó là sự chân thành. Tôi tin là những khách hàng thông thái họ sẽ cảm nhận được các giá trị này khi làm việc với tôi.

Vì sao anh lựa chọn đăng kí danh hiệu môi giới chuyên nghiệp của Batdongsan.com.vn?

Có 3 lý do tôi lựa chọn đăng kí danh hiệu môi giới chuyên nghiệp. Thứ nhất, tôi nghĩ rằng, danh hiệu này rất cần với một người môi giới. Khách hàng khi tìm kiếm, họ quan tâm và có sự đánh giá cao với những môi giới có danh hiệu môi giới chuyên nghiệp. Lý do thứ 2, khi tôi đặt bản thân mình là một môi giới hoặc là một nhà đầu tư tìm kiếm bất động sản, tôi luôn cảm thấy ấn tượng với những bạn có tin đăng có danh hiệu môi giới chuyên nghiệp. Thứ 3, khi tôi đăng kí danh hiệu này, tôi mới biết để có danh hiệu, cần trải qua nhiều bước xác thực với quy trình xác minh rõ ràng, minh bạch để đảm bảo độ tin cậy, chuẩn xác. Đó là lý do tôi lựa chọn danh hiệu môi giới chuyên nghiệp.

Danh hiệu môi giới chuyên nghiệp đã mang đến cho anh những thay đổi gì trong công việc?

Danh hiệu này mang đến cho tôi 2 sự thay đổi. Thứ nhất, trong tư duy và trách nhiệm, với mỗi tin đăng lên, tôi cảm thấy tự hào hơn và cảm thấy mình có trách nhiệm hơn nhằm đảm bảo sự chuẩn xác, sự chuyên nghiệp cao hơn. Và thứ hai là kết quả, lượng khách hàng tôi tiếp cận được tăng lên đáng kể với danh hiệu môi giới chuyên nghiệp.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

