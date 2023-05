Một loạt dự án trên “đất vàng” ở Quy Nhơn, Bình Định bị thu hồi

1. Dự án Hoa Sen Tower Quy Nhơn

Theo nguồn tin từ Sở Kế hoạch – Đầu tư Bình Định ngày 7/8, UBND tỉnh này đã có quyết định thu hồi chủ trương đầu tư đối với dự án Trung tâm Dịch vụ, khách sạn và căn hộ cao cấp Hoa Sen Tower Quy Nhơn (gọi tắt là dự án Hoa Sen Tower Quy Nhơn) tại TP. Quy Nhơn. Lý do thu hồi là vì chủ đầu tư thực hiện dự án không đúng tiến độ như cam kết.



Phối cảnh dự án Hoa Sen Tower được thực hiện bởi Công ty Group8Asia (Thụy Sĩ)

Năm 2016, dự án Hoa Sen Tower Quy Nhơn được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư. Tập đoàn Hoa Sen, chủ đầu tư dự án được giao triển khai dự án trên khu đất có vị trí tại số 01 Ngô Mây (TP. Quy Nhơn). Khu đất này có tổng diện tích hơn 8.100m2 còn tổng vốn đầu tư dự án khoảng 2.500 tỉ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ là khu phức hợp gồm tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại; đặc biệt còn có đường hầm dưới đường An Dương Vương kết nối dự án với công viên biển; ngoài ra còn có không gian ngầm dưới công viên gồm các hạng mục vui chơi giải trí…

Ngay sau khi chủ trương đầu tư được tỉnh chấp thuận, chủ đầu tư đã tổ chức cuộc thi tuyển thiết kế kiến trúc cho dự án này ở quy mô quốc tế với giải thưởng có tổng trị giá lên đến 3,5 tỉ đồng. Kết quả, Công ty Group8Asia của Thụy Sĩ đạt giải nhất.



Dự án được triển khai tại khu đất 01 Ngô Mây có vị trí "vàng" ở TP. Quy Nhơn

Qua quan sát có thể thấy, khu đất triển khai dự án ở số 01 Ngô Mây sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm TP. Quy Nhơn. Không chỉ sở hữu mặt tiền hướng ra eo biển tuyệt đẹp nơi có những bãi cát trải dài, khu đất còn tọa lạc ngay ngã 5 của TP. Quy Nhơn, vị trí góc giáp hai đường lớn là Ngô Mây và An Dương Vương. Khu đất được định giá tương ứng với vị trí "vàng" thuộc hàng cao nhất tại TP. Quy Nhơn với giá từ 100-200 triệu đồng/m2.

2. Dự án Thiên Hưng

Cách đây không lâu, dự án khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng (gọi tắt là dự án Thiên Hưng) cũng nhận quyết định thu hồi của UBND tỉnh Bình Định do không thực hiện theo đúng cam kết. Dự án này cũng nằm ở trung tâm TP. Quy Nhơn, do liên danh 3 nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng, Công ty CP Tập đoàn An Phú và một doanh nghiệp khác làm chủ đầu tư. Vị trí khu đất triển khai dự án có ký hiệu K200 thuộc khu đô thị – thương mại – dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương. Đây cũng là khu "đất vàng" có diện tích khoảng 10.840m2, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.900 tỉ đồng.



Ảnh phối cảnh dự án Thiên Hưng. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.900

tỉ đồng này cũng đã bị Bình Định ra quyết định thu hồi.

Một trong 3 nhà đầu tư là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng được thành lập vào năm 2014 với số vốn điều lệ 300 tỉ đồng. Đây là công ty thuộc sở hữu của bà Trần Lan Phương, con gái ông Trần Bắc Hà (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV). Bà Phương giữ chức vụ giám đốc công ty. Trong khi đó, Công ty CP Tập đoàn An Phú do ông Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà sáng lập và làm chủ tịch HĐQT. Công ty này được thành lập vào năm 2009, vốn điều lệ 200 tỉ đồng.

Không chỉ có 2 dự án trên, thông tin từ UBND tỉnh Bình Định cho biết tỉnh vẫn đang tiếp tục xem xét thu hồi chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án "khủng" khác trên địa bàn. Nguyên nhân chủ yếu do các chủ dự án không thực hiện đúng các cam kết.

UBND tỉnh Bình Định cho biết thêm, sau khi thu hồi các dự án triển khai tại các khu "đất vàng" TP. Quy Nhơn nói trên, UBND tỉnh sẽ đưa ra đấu giá công khai để tìm được các nhà đầu tư có năng lực tốt, có thể thực hiện dự án theo đúng lộ trình đã cam kết.