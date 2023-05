Một số vật dụng trong phòng ngủ cần lưu ý về phong thủy

Trong phòng ngủ, giường là vật dụng quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, trạng thái tâm lý, hạnh phúc cũng như chất lượng sống của bạn. Vì vậy, chọn vị trí đặt giường tốt, đầu tư một chiếc giường tốt, hợp phong thủy cũng chính là đầu tư cho hạnh phúc của cả gia đình.

Tuy nhiên, ngoài giường ngủ bạn cũng lên lưu tâm đến một số vật dụng khác như tủ quần áo, bàn trang điểm, ti vi…

Tủ quần áo

Phòng ngủ có ngũ hành thuộc Mộc và mang năng lượng âm do đó nên chọn tủ giường ngủ, tủ quần áo bằng gỗ thay vì các vật liệu khác. Chất liệu gỗ nên được tăng cường trong những ngôi nhà hiện đại đang có xu hướng sử dụng nhiều chất liệu kim loại và nhựa, các chất liệu tổng hợp không có nguồn gốc thiên nhiên…. Đồ đạc trong phòng ngủ không nên thiết kế kích thước quá lớn, cần tương xứng với diện tích phòng ngủ. Quy tắc cơ bản trong phong thủy phòng ngủ là tủ không được là phần chính trong phòng. Nhiều gia đình cố tình làm chiếc tủ đồ thật to bằng gỗ thật đẹp làm lấn át phần giường ngủ, điều này không tốt về phong thủy. Phòng ngủ là nơi để thư giãn, xoa dịu sự căng thẳng của bạn do đó phải lấy trọng tâm là giường rồi sau đó mới đến tủ quần áo, bàn trang điểm, kệ đầu giường, bàn học, và có thể một số đồ nội thất cá nhân tùy theo sở thích và phong cách của bạn.

Giường ngủ nên được thiết kế thành trung tâm của phòng ngủ, không nên làm tủ quần áo quá lớn. Ảnh minh họa

Nếu có nhiều quần áo, phụ kiện và đồ dùng cá nhân để lưu trữ, bạn cần phải sắp xếp tủ của mình một cách có tổ chức. Tủ quần áo của bạn phản ánh cuộc sống của bạn, nếu mọi thứ trong đó rối tung thì cuộc sống của bạn có thể cũng đang rất lộn xộn. Tủ kích thước rất lớn sẽ thúc đẩy tích trữ và mua bán bốc đồng…

Có hai tủ quần áo cũng là một điều tốt cho phong thủy phòng ngủ. Nhưng bạn phải luôn tránh một chiếc tủ có kích thước lớn và một chiếc tủ kích thước nhỏ vì điều đó sẽ tạo ưu thế cho người phối ngẫu sở hữu chiếc tủ kích thước lớn. Bạn cũng phải nhớ để tránh có ba tủ quần áo trong một phòng ngủ, rõ ràng là sẽ dẫn đến sự xâm nhập của người thứ ba trong cuộc sống của bạn. Và một điều bạn nên nhớ là không dùng tủ quần áo có gắn gương ở bên ngoài.

Nơi tốt nhất để đặt tủ quần áo bằng gỗ là phía nam và đông nam hoặc khu vực phía đông của phòng. Vị trí này được cho là sẽ mang tới năng lượng tốt về sức khỏe và sự giàu có.

Gương trong phòng ngủ

Các chuyên gia phong thủy không bao giờ khuyên đặt bất kỳ chiếc gương nào trong phòng ngủ. Tại sao? Bởi vì phòng ngủ là nơi để thư giãn trong khi hình ảnh phản chiếu trong gương thường gây cảm giác bất an. Giả sử bạn đang nói chuyện với vợ/chồng của mình về bất kỳ vấn đề tài chính hoặc vấn đề cá nhân nào khi nằm trên giường, chiếc gương sẽ phản chiếu mọi thứ lên gấp đôi.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có gương treo tường? Năng lượng dương rất mạnh từ chiếc gương sẽ khiến bạn luôn bồn chồn, không tốt cho mối quan hệ hôn nhân.

Thực tế, một chiếc gương nhỏ trong phòng ngủ cũng là vật dụng cần thiết cho phụ nữ. Hãy đặt nó trên bàn trang điểm, nếu gương lớn nên dùng vải che khi ngủ. Tránh lắp gương vỡ hoặc gương ghép thành nhiều mảnh.

Ti vi trong phòng ngủ

Một câu hỏi mà nhiều khách hàng thường gửi cho Phong thủy hiện đại: tivi có phải là một tấm gương không? Chúng tôi cho rằng, tivi màn hình đen cũng là một bề mặt phản chiếu và sẽ hoạt động như một tấm gương vào ban đêm. Do đó, nếu bạn có một chiếc tivi lớn trong phòng ngủ đối diện với giường ngủ, hãy coi đây là một tấm gương lớn và dùng vải phủ lên nó.

Chuyên gia phong thủy Nhật Lâm

(www.phongthuyhiendai.vn)