|Ngân Hàng
|Lãi Suất Ưu Đãi
|Lãi Suất Sau Ưu Đãi
|VIB
|6,5%/năm cố định trong 12 tháng; 7,5%/năm cố định trong 24 tháng
|Thả nổi, lãi suất cơ sở + 2,5%
|ACB
|9,5%/năm cố định trong 5 năm; 7,5%/năm cố định trong 2 năm
|Thả nổi, lãi suất cơ sở + 3%, khoảng 11-11,7%/năm
|SHB
|6,2%/năm cố định trong 6 tháng; 7,6%/năm cố định trong 12 tháng
|Thả nổi, biên độ lãi suất sau ưu đãi là 3%
|Sacombank
|6,5%/năm cố định trong 6 tháng; 7%/năm cố định trong 12 tháng
|Thả nổi, khoảng 10,5%/năm
|MSB
|4,5%/năm cố định trong 6 tháng; 6,2%/năm cố định trong 12 tháng
|Lãi suất cơ sở + biên độ 2,5%
|Techcombank
|5%/năm cố định trong 3 tháng; 6,3%/năm cố định trong 6 tháng
|Thả nổi, biên độ 3,5%, khoảng 10-11%/năm
|MBBank
|7,5%/năm cố định trong 6 tháng; 7,9%/năm cố định trong 12 tháng
|Biên độ 2% trong 1 năm đầu; 3,5% trong thời gian còn lại
|Eximbank
|3,5%/năm cố định trong 2 tháng; 7,5%/năm cố định trong 22 tháng
|Thả nổi, khoảng 10-11%/năm
|HDBank
|3,5%/năm cố định trong 3 tháng; 5%/năm cố định trong 6 tháng
|Thả nổi, biên độ 4%, khoảng 11%/năm
|PVComBank
|3,99%/năm cố định trong 3 tháng; 6,2%/năm cố định trong 12 tháng
|Thả nổi, lãi suất cơ sở + biên độ 3,3%, khoảng 10-11%/năm
1. Giới Thiệu Về Mua Chung Cư Trả Góp
- Giúp tối ưu dòng tiền: Mua nhà trả góp giúp bạn không phải tốn quá nhiều tiền một lúc. Bạn chỉ cần bỏ ra một khoản tiền ban đầu (tiền đặt cọc) và thanh toán dần theo từng tháng.
- Dễ dàng lập kế hoạch tài chính: Thay vì phải chuẩn bị một số tiền lớn ngay từ đầu, bạn có thể lập kế hoạch trả góp phù hợp với thu nhập hàng tháng của mình, giúp dễ dàng quản lý tài chính cá nhân.
- Phù hợp với nhiều đối tượng: Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người có thu nhập ổn định, những người mới đi làm hoặc gia đình muốn có một mái ấm riêng mà không phải lo lắng về việc tích lũy đủ tiền mua nhà.
2. Mua Chung Cư Trả Góp Cần Bao Nhiêu Tiền?
Đây là nền tảng cho mọi phép tính. Nếu bạn mua một căn chung cư giá 1 tỷ đồng, khoản đặt cọc thường dao động 200 – 300 triệu tùy dự án. Với căn hộ 2 tỷ, con số này có thể từ 400 – 600 triệu.
Hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam cho vay tối đa 70 – 80% giá trị căn hộ. Nghĩa là, với căn hộ giá 1 tỷ, bạn cần trả trước tối thiểu 200 triệu nếu được vay 80%, hoặc 300 triệu nếu vay 70%. Các dự án cao cấp thường yêu cầu trả trước nhiều hơn để giảm rủi ro cho ngân hàng.
Thời hạn vay dài (15 – 25 năm) giúp giảm áp lực trả hàng tháng nhưng lại làm tổng số tiền lãi tăng lên đáng kể. Ngược lại, vay ngắn hạn (5 – 10 năm) sẽ tiết kiệm lãi nhưng đòi hỏi thu nhập cao để trả góp.
Ngoài ra, bạn cần lưu ý lãi suất sau thời gian ưu đãi, bởi đây là lúc nhiều người rơi vào tình trạng "sốc" vì khoản trả tăng đột biến.
- Giá căn hộ: 1 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả trước: 30% = 300 triệu
- Số tiền vay: 700 triệu
- Thời hạn vay: 20 năm
- Lãi suất: 8%/năm (sau ưu đãi)
- Khoản trả hàng tháng: ~5,8 – 6 triệu đồng (gồm gốc + lãi).
- Trả trước: 50% = 500 triệu
- Vay: 500 triệu trong 20 năm
- Khoản trả hàng tháng: ~4,1 – 4,3 triệu đồng.
- Trả trước: 30% = 300 triệu
- Vay: 700 triệu trong 10 năm
- Khoản trả hàng tháng: ~8,5 – 8,7 triệu đồng, nhưng tổng lãi tiết kiệm hơn 150 – 200 triệu đồng so với vay 20 năm.
Mua Chung Cư Trả Góp Tại Các Thành Phố Lớn Có Khó Không?
- Mua nhà trả góp Hà Nội: Thủ đô Hà Nội là nơi có nhiều dự án nhà ở với phương thức thanh toán trả góp linh hoạt. Với nhu cầu nhà ở lớn, các dự án chung cư trả góp tại Hà Nội mang đến nhiều cơ hội sở hữu nhà cho các hộ gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ và những người làm việc tại khu vực trung tâm.
- Mua nhà trả góp TP.HCM: TP.HCM là nơi tập trung nhiều cơ hội việc làm và các dự án nhà ở hiện đại. Mua nhà trả góp tại TP.HCM không chỉ giúp bạn có cơ hội sở hữu nhà tại khu vực có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, mà còn dễ dàng tiếp cận các tiện ích và dịch vụ cao cấp.
3. Cách Tính Lãi Suất Trả Góp
- Lãi suất cố định: Là mức lãi suất không thay đổi trong suốt thời gian vay. Điều này giúp bạn dễ dàng lên kế hoạch tài chính mà không phải lo lắng về sự biến động của lãi suất.
- Lãi suất giảm dần: Mức lãi suất sẽ giảm dần theo thời gian, tương ứng với số nợ còn lại. Đây là phương thức tính lãi suất phổ biến cho các khoản vay dài hạn.
4. Lưu Ý Khi Mua Chung Cư Trả Góp
Chi Phí Ẩn
- Phí trước bạ và làm sổ đỏ (thường 0,5 – 1% giá trị căn hộ).
- Phí bảo trì chung cư (2% giá trị căn hộ).
- Trang bị nội thất cơ bản (cửa, rèm, bếp, điều hòa…).
- Phí dịch vụ hàng tháng (200.000đ – 1 triệu tùy dự án).
Chiến Lược Tài chính Để Mua Chung Cư Trả Góp An Toàn
- Nguyên tắc 30 – 40% thu nhập: Khoản trả góp hàng tháng nên chiếm tối đa 30 – 40% tổng thu nhập gia đình để tránh “nghẹt thở” tài chính.
- Dự phòng ít nhất 6 tháng trả góp: Giúp bạn an toàn nếu có biến cố mất thu nhập.
- Cân nhắc trả góp nhanh hơn khi có tiền dư: Rút ngắn thời gian vay sẽ giảm đáng kể tiền lãi.
- Chọn gói vay linh hoạt: Nên ưu tiên ngân hàng cho phép trả nợ trước hạn mà không phạt cao.
- Điều kiện vay Trước khi ký hợp đồng mua nhà trả góp, bạn cần xem xét kỹ các điều khoản liên quan đến số tiền vay, lãi suất, và các khoản phí phát sinh.
- Tính toán lãi suất: Để tránh bất ngờ khi thanh toán, bạn cần xác định rõ mức lãi suất sẽ áp dụng trong suốt thời gian vay và ước tính số tiền tổng cộng phải trả.
- Phương án bảo hiểm: Nếu có thể, bạn nên chọn bảo hiểm cho khoản vay để bảo vệ mình khỏi các rủi ro không lường trước như bệnh tật hay mất việc.
- Lựa chọn phương thức trả góp phù hợp: Lựa chọn phương thức trả góp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như thu nhập hàng tháng, khả năng chi trả, và số tiền bạn có thể trả trước.
5. Tham Khảo Các Hình Thức Mua Nhà Trả Góp Phổ Biến
- Mua chung cư trả góp: Lựa chọn mua chung cư trả góp là giải pháp phổ biến đối với những người có nhu cầu sống tại các khu đô thị phát triển. Các dự án chung cư thường có mức giá hợp lý hơn so với biệt thự hay nhà phố, đồng thời các tiện ích cũng rất đầy đủ.
- Mua nhà trả góp 3 triệu 1 tháng và mua nhà trả góp 5 triệu 1 tháng: Nếu bạn có thu nhập vừa phải, việc mua nhà trả góp 3 triệu 1 tháng hoặc 5 triệu 1 tháng là lựa chọn phù hợp. Bạn có thể lựa chọn các căn hộ chung cư hoặc nhà ở có giá cả phải chăng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.
- Mua nhà trả góp trước 50 triệu: Với 50 triệu thông thường bạn chỉ đủ đặt cọc để mua nhà hoặc mua chung cư trả góp, sau đó bạn cần thanh toán tối thiểu 30-40% giá trị hợp đồng (gồm tiền cọc) mới đủ điều kiện để ngân hàng giải ngân số tiền còn lại. Việc trả trước khoản tiền càng lớn sẽ giúp bạn càng giảm được gánh nặng tài chính và có thể được hưởng mức ưu đãi tốt hơn từ chủ đầu tư.
- Mua nhà trả góp trước từ 30-70%: Hiện nay, hình thức mua nhà trả góp cho phép người mua thanh toán trước từ 30% đến 70% giá trị căn nhà. Với mức thanh toán ban đầu thấp như 30%, người mua sẽ có thể trả góp phần còn lại trong thời gian dài. Ngược lại, khi thanh toán trước 50% hoặc 70%, khoản vay sẽ giảm đi, giúp giảm áp lực tài chính và lãi suất, nhưng yêu cầu khả năng tài chính vững mạnh ngay từ đầu. Quyết định về mức thanh toán trước sẽ phụ thuộc vào tình hình tài chính cá nhân và mục tiêu sở hữu nhà của người mua.
Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam
Thời gian xuất bản: 15/08/2025 – 15:20
Thời gian xuất bản: 15/08/2025 – 15:20