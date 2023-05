Lưu ý rằng, thứ tự các chung cư được nhắc đến là ngẫu nhiên, không mang tính chất so sánh về bất kỳ tiêu chí nào. Mặt khác, danh sách có thể chưa đầy đủ, người viết bài rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía độc giả để bổ sung kịp thời. Đối với dự án được nhắc đến các thông tin về giá bán, tiến độ,… được cập nhật ở thời điểm khảo sát viết bài. Do đó, để tìm hiểu chính sách bán hàng mới nhất, người mua cần liên hệ trực tiếp người bán để được tư vấn.

1. Trinity Tower

Địa chỉ: Phường Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Tổng diện tích: 2887 m2

Diện tích xây dựng: 1889m2

Mật độ xây dựng: 49,93%

Hình thức sở hữu: Sổ hồng lâu dài

Thời gian bàn giao: Quý IV/2022

Giá bán: Từ 1,4 tỷ đồng/căn

Trinity Tower được biết đến như dự án có vị trí “vàng” tại Hà Nội thời gian gần đây. Với những ai đang có mong muốn mua chung cư trả góp Hà Nội thì Trinity Tower chính là ứng cử viên nặng ký. Không chỉ có vị trí đắc địa ngay tại quận Thanh Xuân, hệ thống hạ tầng giao thông hoàn chỉnh cùng với khả năng kết nối với nhiều tuyến đường lớn và tiện ích công cộng của toà nhà hứa hẹn sẽ đem đến cho các chủ sở hữu tương lai một cuộc sống tràn đầy năng lượng.

Trinity Tower có vị trí đắc địa cùng không gian sống trong lành, thoáng đãng

Theo công bố của chủ đầu tư, Trinity Tower được giám sát thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, sở hữu cả trung tâm thương mại, bể bơi trong nhà và ngoài trời, các hệ thống chăm sóc sức khỏe,…

Trinity Tower dự kiến có khoảng 120 căn hộ văn phòng cho phép lưu trú và khoảng 117 căn hộ chung cư. Ngoài ra, toà nhà có phân khu riêng đối với từng diện tích và phân khúc căn hộ. Khi bàn giao đến tay khách hàng, các căn hộ đều đã đảm bảo hoàn thiện cơ bản, có thiết bị vệ sinh, sàn gỗ, cửa ra vào và hệ thống bếp nấu.

Hiện Trinity Tower hỗ trợ các khách hàng trả góp theo gói thanh toán 5 đợt khá linh hoạt. Đặc biệt, nếu khách hàng chỉ vay 60% giá trị căn hộ thì lãi suất được chủ đầu tư hỗ trợ 100% cho gói vay 18 tháng hoặc lãi suất dưới 5% nếu vay trong vòng 36 tháng. Khách hàng còn có cơ hội nhận gói quà nội thất cao cấp trị giá 200 triệu ngay khi nhận bàn giao căn hộ và chiết khấu 2% cho khách hàng mua từ căn hộ thứ hai.

2. The Sakura – Vinhomes Smart City

Vị trí: Phường Tây Mỗ Quận, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tổng diện tích: 20.269m2

Chủ đầu tư: Samty Corporation Nhật Bản

Mật độ xây dựng: khoảng 30%

Diện tích căn hộ: dự kiến từ 28 – 90m2

Thời gian bàn giao dự kiến: cuối năm 2022

Giá bán: từ 1,02 tỷ đồng/căn.

The Sakura sẽ là tương lai đầy viên mãn và hạnh phúc đối với những ai yêu thích văn hóa đất nước mặt trời mọc. Ngay giữa lòng thủ đô, The Sakura nổi lên như một đóa hoa đến từ tương lai, là kiểu mẫu cho đại đô thị văn minh hàng đầu nước ta.

Nếu bạn có mong muốn mua nhà chung cư trả góp tại Hà Nội hoặc muốn tìm chung cư 3 phòng ngủ trả góp thì The Sakura chính là sự lựa chọn đáng được cân nhắc. Bản thân dự án chung cư này được đỡ đầu bởi hai thương hiệu bất động sản hàng đầu là Công ty cổ phần Vinhomes và Tập đoàn Bất động sản Nhật Bản Samty Corporation nên đã sớm nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường.

Phân khu The Sakura tọa lạc trong khu đô thị Vinhomes Smart City

Về vị trí, dự án được xây dựng tại quận Nam Từ Liêm – trung tâm hành chính, kinh tế mới của thủ đô. Với tổng diện tích hơn 2 ha, 4 tòa căn hộ sẽ mọc lên tại vị trí này và cung cấp cho thị trường hơn 3000 căn hộ đẳng cấp, hiện đại.

Những căn hộ đầu tiên của The Sakura đã được mở bán từ tháng 6 năm 2021 và đến nay vẫn tiếp tục chào đón các khách hàng quan tâm. Với chính sách bán hàng mới của VinGroup, các khách hàng sẽ được hỗ trợ vốn vay từ các ngân hàng tới 100% giá trị căn hộ và chủ đầu tư hỗ trợ hoàn toàn lãi suất tới hết tháng 1 năm 2023.

3. The Pavilion – Vinhomes Ocean Park

The Pavilion là một phân khu căn hộ được phát triển giữa lòng Vinhomes Ocean Park.

Địa chỉ: KĐT Vinhomes Ocean Park, Đường Lý Thánh Tông, Gia Lâm, Hà Nội

Số tòa: 04 tòa

Tên tòa: P1, P2, P3 và P4.

Chiều cao tầng: 30 – 32 tầng.

Chiều cao trần thạch cao: 2,7m.

Các loại hình: Shophouse Tầng 1 và Căn hộ để ở Tầng 2 trở lên.

Được lấy cảm hứng từ ốc đảo nghỉ dưỡng thuộc đảo quốc Singapore, các cư dân Pavilion sẽ có cơ hội được sống giữa khu vườn nhiệt đới nhân tạo khổng lồ giữa lòng thủ đô. Theo định hướng của các kiến trúc sư dự án, The Pavilion sẽ đưa yếu tố sinh thái đến từng mét vuông căn hộ một cách tinh tế nhất. Tất cả sẽ tạo nên một hệ sinh thái đẳng cấp, tràn đầy năng lượng và hứng khởi cho tất cả cư dân.

Dự án lấy cảm hứng từ các ốc đảo nghỉ dưỡng tại quốc đảo Sư tử

Bên cạnh thiết kế tòa nhà thông minh giúp mọi căn hộ đều có thể đón nắng và gió tự nhiên, mỗi món nội thất trong nhà đều được lựa chọn kỹ lưỡng từ các thương hiệu uy tín.

Thêm một tin vui cho những người đang có nhu cầu mua nhà trả góp chung cư Pavilion thì chủ đầu tư hiện đang hỗ trợ khách hàng của mình những chính sách bán hàng ưu đãi cũng như các mức thanh toán linh hoạt. Ví dụ như hỗ trợ lãi suất tới 80% giá trị căn hộ từ lúc giải ngân (không muộn hơn 31/7/2025); khách hàng có cơ hội nhận voucher VinFast lên tới 200 triệu đồng,…

4. The Miami

Vị trí: Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Hà Nội

Tổng diện tích: Khoảng 3.3 ha

Quy mô: 5 tòa căn hộ GS1, GS2, GS3, GS4, GS5.

Thời điểm mở bán: Tháng 9/2021

Thời điểm bàn giao: Tháng 6/2022

Giá bán: từ 35 – 40 triệu đồng/m2

Ngay từ khi khởi công xây dựng, The Miami đã cho nhóm khách hàng có nhu cầu mua nhà trả góp 2022 phía Tây Hà Nội sự hứng thú lớn. Đúng như tên gọi của mình, phân khu The Miami được định hướng xây dựng theo phong cách “chuẩn chất Mỹ” và hứa hẹn sẽ đem đất cho các chủ sở hữu tương lai trải nghiệm sống đẳng cấp, thời thượng.

Nếu bạn muốn tìm không gian sống nhiệt đới, mang chất Mỹ, hãy chọn The Miami

Từ The Miami, các cư dân có thể dễ dàng kết nối đến các tiện ích nội khu Vinhomes nói chung. Đặc biệt, The Miami còn đem đến cho các cư dân của mình nhiều tiện ích lớn khi nằm ngay trong vùng tam giác vàng 3 tuyến Metro. Phân khu chia thành 5 tòa căn hộ độc lập, ở giữa là bể bơi ngoài trời với hàng cọ Mỹ và chà là, mang đến không gian sinh thái đặc trưng của miền nhiệt đới. Các cư dân cũng toàn quyền sử dụng các tiện ích thể thao, sân chơi, sân tập dưỡng sinh, vườn nướng ngoài trời,…

Về chính sách bán hàng, chủ đầu tư triển khai chính sách mua nhà trả góp 80% giá trị căn hộ, khách hàng chỉ cần bỏ ra số vốn là 20% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc, miễn phí trả nợ trước hạn đến 29/02/2024, tặng Voucher Vinfast,… Đặc biệt, từ tháng 11 năm 2021, Vinhomes đã phối hợp với 5 ngân hàng gồm Vietcombank, Vietinbank, Techcombank, MB, VPBank để cho ra mắt chiến dịch “Từ 250 triệu, rinh nhà hiệu Vinhomes dành riêng cho khu Vinhomes Smart City, trong đó có dự án The Sakura.

5. Diamond Goldmark City

Vị trí: 136 Hồ Tùng Mậu, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Quy mô tòa: Cao 40 tầng – 278 căn hộ

Phí dịch vụ: 8.500đ/m2

Bàn giao: Nhận nhà ở ngay

Giá bán: từ 3,1 tỷ đồng/căn

Diamond Goldmark City là dự án đáp ứng đúng chuẩn các tiêu chí dành cho cộng đồng cư dân quốc tế. Đây chính là sự lựa chọn lý tưởng, hứa hẹn mang đến chuẩn mực sống mới, hiện đại cùng nhiều tiện ích nội khu như hồ điều hoà, trường học liên cấp quốc tế, bệnh viện,… So với các dự án xung quanh, Diamond Goldmark City được đánh giá là khá tách biệt, đảm bảo không gian sống yên tĩnh, trong lành với tầm view đắt giá.

Diamond Goldmark sở hữu không gian sống đẳng cấp, hiện đại

Về thiết kế các căn hộ chung cư, Diamond Goldmark City tập trung nâng cấp các căn hộ của mình đến phiên bản hoàn hảo nhất. Đặc biệt, dự án này cung cấp cả các căn hộ Duplex rộng rãi, lên tới 5 phòng ngủ để đáp ứng gia đình nhiều thế hệ. Bên cạnh tầm view siêu rộng, 100% các căn hộ đều sẽ được bàn giao full nội thất. Tuy vậy nhưng Diamond Goldmark City vẫn thích hợp với những người muốn mua chung cư trả góp giá rẻ tại Hà Nội khi chủ đầu tư tiếp nhận nhiều gói thanh toán ưu đãi hấp dẫn.

Hiện nay chủ đầu tư hỗ trợ các khách hàng của mình vay tới 65% giá trị căn hộ không lãi suất trong vòng 18 và 24 tháng. Riêng với các ngân hàng bảo trợ dự án gồm MBBank và BIDV, khách hàng có thể đăng ký trả góp lên tới 20 năm.

6. Harmony Square

Vị trí: Số 63 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản DLC

Tổng diện tích: 4.629m2

Quy mô xây dựng: 32 tầng nổi, 04 tầng hầm, 04 tầng TTTM, một tòa văn phòng

Thiết kế căn hộ: 335 căn hộ cao cấp, thiết kế 2 – 3 phòng ngủ, diện tích từ 74m2 – 123,8m2;

Thời gian bàn giao: Quý I/2022

Giá bán: 35 – 40 triệu/m2 (Full nội thất)

Dự án Harmony Square có vị trí đắc địa nằm ngay tại trung tâm quận Thanh Xuân, dễ dàng kết nối với các quận trung tâm khác của Hà Nội. Diện tích các căn hộ tại Harmony Square có diện tích dao động trong khoảng 70 – 120m2, đáp ứng được đa dạng các nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng. Tùy theo nhu cầu tiếp nhận bàn giao của khách hàng, chủ đầu tư có thể bàn giao căn hộ thô hoặc căn hộ full nội thất.

So với nhiều dự án khác đang được phát triển tại quận Thanh Xuân, Harmony Square có ưu thế rất lớn khi mức giá khởi điểm mở bán chỉ từ 35 triệu đồng/m2. Đặc biệt, riêng với khách hàng có nhu cầu mua chung cư trả góp Hà Nội, cơ hội nhận nhiều gói hỗ trợ từ các ngân hàng hợp tác với chủ đầu tư là rất lớn. Khách hàng có thể nhận chiết khấu tới 5% và hỗ trợ vay không lãi suất đến 70% giá trị căn hộ trong vòng 12 tháng.

Harmony Square cũng là gợi ý cho nhu cầu mua chung cư trả góp tại Hà Nội

7. Chung cư The Nine

Vị trí: Số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Chủ đầu tư: GP.INVEST (Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Toàn Cầu)

Diện tích khu đất: 5190m2

Diện tích xây dựng: 2112m2

Tòa nhà: 30 tầng (3 tầng hầm, 6 tầng dịch vụ)

Số lượng căn hộ: 350 căn

Tiến độ bàn giao: 01/2022

Giá: từ 40 triệu/m2

The Nine là tổ hợp khu căn hộ chung cư và dịch vụ văn phòng còn khá mới tại Hà Nội hiện nay. Đây vẫn là sự lựa chọn lý tưởng dành cho những ai có nhu cầu mua chung cư trả góp quận Cầu Giấy. Nhờ vào vị trí tương đối đắc địa, dự án được được bình chọn là khu phức hợp căn hộ chung cư đẹp nhất địa bàn quận. Mọi cư dân đều được tận hưởng không gian sống và nhiều tiện ích đẳng cấp bậc nhất.

Đối với các căn hộ full nội thất liền tường, chủ đầu tư The Nine hỗ trợ lãi suất cho khách hàng mua nhà trả góp tới năm 2023 và tặng ngay phần quà giá trị 100 triệu đồng cho các khách hàng may mắn. Ngân hàng bảo lãnh dự án hiện nay là Sacombank.

The Nine cho chúng ta không gian sống phong cách và đẳng cấp

8. The Park Home

Vị trí dự án: Lô N02 – Ô D12 KĐT Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Nhà Hà Nội số 52 (HANDICO 52)

Tổng diện tích quy hoạch: 4.073 m2

Quy mô dự án: Số tầng cao: 29 tầng (2 tầng trung tâm thương mại + 27 tầng căn hộ). Số tầng hầm: 3 tầng

Thời gian bàn giao: Quý IV/2021

Giá bán: từ 42 triệu/m2

Tiếp tục là một gương mặt mới nổi ở khu vực Cầu Giấy, The Park Home là một trong những dự án chung cư cho mua trả góp Hà Nội đáng chú ý thời điểm đầu năm 2022. Nhờ lợi thế nằm trên trục đường trung tâm của quận, dự án chung cư có thể dễ dàng kết nối với hệ thống trường hợp, dịch vụ và y tế nhanh chóng. The Park Home hiện đã mở bán nhiều căn hộ chung cư 2 – 4 phòng ngủ với đa dạng các thiết kế cũng như diện tích.

Mua chung cư trả góp Hà Nội – chung cư The Park Home với vị trí thuận lợi

Mức giá khởi điểm được nhà đầu tư của The Park Home niêm yết chỉ từ 42 triệu đồng/m2 (mức giá đã bao gồm thuế, chi phí bảo trí và nội thất đi kèm). Nếu khách hàng có nhu cầu mua chung cư trả góp Hà Nội đối với dự án này, chủ đầu tư cho phép khách hàng thành toán thành 4 đợt hoặc vay vốn ngân hàng.

Hiện tại, thời điểm đầu năm mới 2022, dự án đã bàn giao được ít ngày. Nhưng vẫn còn khá nhiều căn hộ chưa có chủ. Vì vậy, với những ai đang quan tâm thì có thể cân nhắc. Đặc biệt, người mua có thể vay ngân hàng mức tối đa 40% giá trị căn hộ, lãi suất ưu đãi 0% giúp giảm bớt áp lực tài chính.

9. Tây Hồ River View

Vị trí: 425 An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Thượng

Tổng diện tích đất dự án: 3215,8 m2

Quy mô dự án: 1 tòa nhà cao 21 tầng, số lượng căn hộ: 224

Thời gian bàn giao: Quý II/2021

Giá bán căn hộ: Giá bán căn hộ chỉ từ 29tr/m2

Lấy cảm hứng từ cuộc sống chan hoà với thiên nhiên xanh tươi, Tây Hồ River View đang là căn hộ mơ ước của nhiều gia đình trẻ. Với mức giá hợp lý, chỉ từ 2,3 tỷ đồng/căn hộ, Tây Hồ River View tiếp tục là nơi thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường.

Theo công bố của chủ đầu tư, các khách hàng có mong muốn mua chung cư trả góp Hà Nội, đối với dự án này chỉ cần thanh toán 800 triệu đồng là có thể nhận nhà ở ngay. Ngoài ra, các đợt thanh toán tiếp theo có thể điều chỉnh linh hoạt sao cho quyền lợi của khách hàng được bảo vệ tốt nhất.

Dự án cung cấp các căn hộ view sông đáng tiền nhất hiện nay

Một số ưu đãi đặc biệt khác từ chủ đầu tư Tây Hồ River View còn có thể kể tới các gói hỗ trợ nội thất từ 20 – 25 triệu đồng/căn hộ, vay vốn ngân hàng lãi suất 0% hoặc chiết khấu lên đến 3,5% giá trị căn hộ khi khách hàng thanh toán hết,… Hai ngân hàng thương mại hỗ trợ tài chính cho dự án là BIDV và MBBank. Trong đó chủ đầu tư bàn giao căn hộ khi khách hàng thanh toán từ 30% giá trị hợp đồng cũng như hỗ trợ 100% lãi suất và ân hạn nợ gốc đối với hợp đồng vay tối đa 65% giá trị căn hộ.

10. Phú Thịnh Green Park

Tên dự án: Phú Thịnh Green Park (Chung cư Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội)

Vị Trí: Khu trung tâm hành chính quận Hà Đông, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TM PHÚ THỊNH

Tổng diện tích khu đất: 4.180m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 71.474.3m2

Quy mô dự án: 37 tầng, 532 căn hộ

Dự kiến bàn giao: Quý III/2021

Giá căn hộ: từ 2,2 tỷ

Ngân hàng cho vay dự án: BIDV Thái Hà + BIDV Hà Thành

Phú Thịnh Green Park – Sống trong xanh, ở an lành

Phú Thịnh Green Park sở hữu vị trí tạo dựng giá trị rất lớn trong tương lai khi tiếp giáp Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, trung tâm thương mại Huyndai, Siêu thị Metro, công viên thể thao,… Hầu hết các tiện ích xung quanh dự án đều đã được đồng bộ hiện đại, xứng tầm không gian sống quốc tế. Tiện ích nội khu của tòa nhà tương đối đáng chú ý khi sở hữu trường mầm non quốc tế, văn phòng hạng A, khu cafe, bể bơi, chăm sóc sức khỏe,…

Dự án Phú Thịnh Green Park đã xây dựng hoàn thiện và bắt đầu bàn giao căn hộ cho người mua từ cuối năm 2021. Kết cấu các căn hộ tại Phú Thịnh Green Park có thiết kế từ 2 – 3 phòng ngủ cùng mức giá bán hấp dẫn, chỉ từ 27 triệu đồng/m2. Ngoài ra, nếu khách hàng liên hệ đặt cọc sớm sẽ có cơ hội nhận mức chiết khấu lên đến 6,5%. Ngân hàng hỗ trợ cho vay mua chung cư trả góp tại Hà Nội đối với dự án này là BIDV.

11. An Bình Plaza

Địa điểm: Phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần H2H Hà Nội

Diện tích khu đất: 4,121,9 m2

Số tầng cao: 31 tầng, số tầng hầm: 3 tầng hầm

Số tầng thương mại, dịch vụ, văn phòng: 3 tầng (từ tầng 1 đến tầng 3)

Căn hộ ở: 280 căn bố trí từ tầng 4 đến tầng 21

Căn hộ khách sạn: 168 căn bố trí từ tầng 21 đến tầng 31

Giá bán: từ 31 triệu đồng/m2

An Bình Plaza tọa lạc ngay tại cửa ngõ phía Tây của thủ đô đồng thời là nơi giao thoa của nhiều tuyến đường huyết mạch. Thế mạnh của dự án này chính là cung cấp cho các cư dân không gian sống xanh giữa lòng đô thị cùng nhiều tiện ích thiết thực trong tầm tay. Các căn hộ bên trong An Bình Plaza được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, tạo độ mở tối đa cho không gian.

An Bình Plaza là dự án đáng chú ý tại khu vực cửa ngõ phía Tây của thủ đô

An Bình Plaza đã cất nóc vào quý II năm 2020 và đang hoàn tất các hạng mục cuối cùng để bàn giao cho khách hàng. Dự kiến chủ đầu tư chính thức bàn giao các căn hộ và sổ đỏ vào quý II năm 2022. Theo công bố từ chủ đầu tư, dự án An Bình hiện vẫn hỗ trợ trả góp cho các khách hàng của mình, không giới hạn ngân hàng vay vốn. Trình tự thanh toán được chia làm 4 đợt, lần lượt gồm các định mức như sau: 30% – 40% – 25% – 5%.

Lưu ý, các căn hộ có số 05; 06; 08; 11 được hưởng ưu đãi đặc biệt khi chủ đầu tư hỗ trợ toàn bộ lãi suất vay ngân hàng cho tới khi có thông cáo bàn giao căn hộ chính thức. Đặc biệt, nếu khách hàng mua từ 2 căn hộ trở lên sẽ được nhận chiết khấu 1%, nếu khách hàng có người thân cùng mua căn hộ thuộc dự án lại tiếp tục nhận được chiết khấu 1%.

12. BID Residence

Vị trí: KĐT Văn Khê, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội.

Nhà Phát triển Dự án: BIDGroup

Quy mô: Hai tháp 50 và 33 tầng, tổng số căn hộ: 806 căn

Dự kiến bàn giao: Quý IV 2022

Giá bán: từ 21,5 triệu đồng/m2

BID Residence tiếp tục là gợi ý cho nhu cầu mua chung cư trả góp Hà Nội giá rẻ trong năm nay. Dự án tọa lạc tại khu trung tâm mới của Quận Hà Đông với tiện ích nội – ngoại khu phong phú. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật kiến trúc Đức, BID Residence tập trung phát triển thế mạnh rộng rãi và ngập tràn ánh sáng trong từng căn hộ. Ngoài ra, các cư dân của BID Residence còn được tiếp cận với nhiều tiện ích sống như Aeon Mall Hà Đông, trường quốc tế, bệnh viện, đường sắt trên cao, xe buýt nhanh,…

Theo công bố từ chủ đầu tư, BID Residence cho phép khách hàng thanh toán làm 5 đợt linh hoạt để sở hữu nhà sớm. Hai ngân hàng bảo lãnh dự án là Vietcombank và BIDV.

Nhiều tiện ích nội – ngoại khu kết hợp đã khiến dự án này trở nên đắt giá

13. The Zenpark

Vị trí: thuộc quần thể Đại đô thị Vinhomes Ocean Park.

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup.

Diện tích khu đất: 28.834m2.

Số tòa căn hộ: 04 tòa cao 31 tầng là R1.01, R1.02, R1.03 và R1.05.

Diện tích: 26,6 – 100,6m2

Thời gian bàn giao: Từ tháng 5/2021.

The Zenpark chính là phân khu căn hộ cao cấp hạng Ruby mới của Vinhomes Ocean Park với không gian sống đẳng cấp, bình yên mang phong cách Nhật Bản. Lấy cảm hứng từ lối sống cân bằng thăng hoa của xứ sở mặt trời mọc, dự án được đặt kỳ vọng là nguồn khởi mở thịnh vượng, bình an cho mọi cư dân.

The Zenpark – sống an yên giữa lòng Hà Nội

Thiết kế các căn hộ tại The Zenpark có từ 1 – 3 phòng ngủ. Nếu đặt cọc căn hộ ngay từ các đợt mở bán đầu tiên, cư dân có thể được tặng gói quà tặng lên đến 200 triệu đồng, có gói nội thất Smart Home, chiết khấu căn hộ và hỗ trợ vay đến 80% giá trị nhà không lãi,… Riêng với các khách hàng trả góp, hợp đồng mua bán chỉ cần trả trước 15% trong lần thanh toán đầu tiên, hỗ trợ miễn lãi suất và không phạt trả nợ trước hạn đến hết tháng 3 năm 2022.

14. Park Kiara

Vị trí dự án: Khu đô thị Park City HaNoi, Quận Hà Đông, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công Ty CP Phát Triển Đô Thị Quốc Tế Việt Nam

Tổng diện tích khu đất: 7,301 m2

Quy mô dự án: gồm 2 block cao 31 tầng, mỗi block gồm 1 tầng hầm, 4 tầng podium và 27 tầng cao.

Tổng số căn hộ: 432 căn hộ. Tòa 1: 9 căn/sàn. Tòa 2: 8 căn/sàn

Giá bán: Từ 40 Tr/m2 đã bao gồm chỗ đỗ ô tô

Dự án chung cư Park Kiara nằm trong quy hoạch khu đô thị hiện đại, kết nối thuận lợi với không gian xanh xung quanh. Park Kiara được đánh giá là mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, đẳng cấp nhưng vẫn rất trong lành, an yên cho từng cư dân. Tin vui dành cho những người đang tìm mua chung cư trả góp Hà Nội, Park Kiara chỉ yêu cầu cư dân cọc từ 100 triệu đồng/căn hộ và hỗ trợ trả góp lên tới 7 đợt riêng lẻ. Nhiều chính sách ưu tiên cũng được nhà đầu tư áp dụng như chiết khấu lên tới 5%, miễn phí sử dụng dịch vụ chung cư lên đến 24 tháng và miễn phí sử dụng Câu lạc bộ ParkCity HaNoi,…

Dự án cung cấp cho các cư dân của mình nhiều tiện ích sống thiết thực

15. Green Park Trần Thủ Độ

Vị trí: Số 1 Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chủ đầu tư: Phương Đông Group

Tổng diện tích dự án: 14.346 m2.

Diện tích xây dựng: 7.068,3 m2

Mật độ xây dựng: 49,6%.

Quy mô dự án: 2 tòa cao 29 tầng với 3 tầng hầm, tổng 1.248 căn hộ.

Bàn giao: quý IV/2021

Giá: từ 22 triệu đồng/m2

Green Park Trần Thủ Độ – nhà xanh trong phố Phương Đông

Nếu bạn đang cần tìm mua căn hộ chung cư Quận Hoàng Mai thì Green Park Trần Thủ Độ chính là sự lựa chọn thích hợp. Dự án nằm tại khu vực đấu nối nhiều tuyến đường huyết mạch trực tiếp nối Hà Nội với nhiều tỉnh khác, nằm cạnh nhiều bến xe liên tỉnh và trường Đại học top đầu cả nước. Không gian sống tại Green Park Trần Thủ Độ chủ yếu hướng đến sự trong lành, an yên, thư thái. Đặc biệt, các căn hộ thuộc dự án đáp ứng tiêu chí 3 không với:

Không thiếu ánh sáng

Không view “chết”

Không khe hút gió

100% thiết kế các căn hộ tại toà nhà đều có ít nhất từ 2 phòng ngủ, 2 WC khép kín. Mức giá mở bán hiện dao động từ 2 – 2,8 tỷ đồng/căn hộ. Green Park Trần Thủ Độ chỉ yêu cầu khách hàng đặt cọc 50 triệu đồng để thiết lập hợp đồng mua bán và hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng nếu trả góp. Ngoài ra, khách hàng có thể vay tối đa 70% giá trị căn hộ trong vòng 20 năm và nếu khách hàng thanh toán sớm hợp đồng có thể nhận chiết khấu đến 3,5% giá bán.

16. Feliz Homes

Vị trí dự án: Khu đô thị Đền Lừ, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần KLB.

Quy mô dự án: Gồm 3 tòa căn hộ chung cư cao 25 – 27 tầng.

Số lượng căn hộ: hơn 1.248 căn

Phối cảnh chung cư Feliz Homes Hoàng Mai nhìn từ trên cao

Feliz Homes là dự án căn hộ cao cấp hàng đầu khu đô thị Đền Lừ hiện nay. Các căn hộ tại đây dao động từ 2 – 4 phòng ngủ và có mức giá chỉ từ 2 tỷ đồng/căn. Đặc biệt, có đến 4 ngân hàng lớn gồm Vietinbank, Vietcombank, MB Bank và VP Bank cùng hợp tác với nhà đầu tư, hỗ trợ cư dân vay vốn mua nhà tới 75% giá trị căn hộ. Đây là sự lựa chọn rất đáng để cân nhắc đối với các gia đình trẻ.

17. Mipec Rubik 360

Vị trí: Số 122 – 124 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty CP thương mại & dịch vụ Xuân Thủy.

Tổng diện tích khu đất: 41,567 m 2 (hơn 4,1 ha)

Số căn hộ chung cư cao cấp 976

Bàn giao thời gian: Quý II / 2022

Có thể nói Mipec Rubik 360 là dự án hiếm hoi còn mở bán trả góp tại một vị trí đắc địa như quận Cầu Giấy. Khu chung cư sẽ cho ra mắt 2 toà nhà cao 35 tầng và sở hữu nhiều căn hộ cao cấp từ 2 – 4 phòng ngủ tương đương 50 – 120m2. Giá bán căn hộ Mipec Rubik 360 dự kiến từ 38 triệu đồng/m2 và đã bao gồm thuế, phụ phí nội thất cao cấp.

Phối cảnh dự án căn hộ chung cư Mipec Rubik 360

Theo công bố của chủ đầu tư, các cư dân có thể thanh toán linh hoạt làm 8 đợt khác nhau và nhận được nhiều ưu đãi khi đặt cọc sớm. Các ngân hàng thương mại hỗ trợ cho vay đến 70% giá trị căn hộ trong vòng 30 năm. Riêng đối với gói vay 65% giá trị nhà, khách hàng sẽ được miễn hoàn toàn lãi suất cũng như cho phép ân hạn nợ gốc.

Trên đây là một số gợi ý cho những ai đang tìm mua chung cư trả góp Hà Nội trong năm 2022. Có thể thấy, ở mỗi phân khúc, các dự án đều mang đến cho gia chủ không gian sống tiện nghi, hiện đại, phù hợp với tầm giá ngay giữa lòng thủ đô. Batdongsan.com.vn hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích, giúp bạn sớm tìm được tổ ấm ưng ý!

Hà Linh