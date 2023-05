Mua nhà chung cư trả góp cần lưu ý gì để phù hợp nhu cầu, ít rủi ro?

Có nên vay mua chung cư trả góp không?

Nếu bạn có nguồn thu nhập ổn định, có một khoản tích lũy thì vay ngân hàng mua nhà trả góp là phương án hợp lý nhất để sớm an cư. Mua nhà chung cư trả góp là lựa chọn của nhiều gia đình trẻ, sống tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM bởi sự phù hợp với điều kiện tài chính, nhiều gói vay linh hoạt về số tiền, thời hạn vay, lãi suất. Bạn chỉ cần có số tiền tối thiểu bằng 30% giá trị căn hộ muốn mua, đảm bảo một số điều kiện tùy quy định của ngân hàng là có thể vay 70% còn lại với tài sản thế chấp chính là căn hộ đó. Khoản vay gốc và lãi sẽ được trả dần theo thời gian, thường là từ 5-20 năm. Ví dụ, bạn muốn mua căn hộ giá 2 tỷ thì chỉ cần có khoảng 700 triệu là có thể vay trả góp để hiện thực hóa giấc mơ an cư, thay vì chờ đợi đến khi tích lũy đủ 2 tỷ và giá nhà đã tăng lên ngoài tầm với. Như vậy, nếu biết tính toán tài chính hợp lý, chọn gói vay phù hợp thì nên mua chung cư trả góp.

Những lưu ý quan trọng khi mua nhà chung cư trả góp

Vay mua nhà trả góp mang lại những lợi ích không thể phủ nhận đối với người muốn mua nhà khi tài chính có hạn. Tuy nhiên, vay như thế nào để đảm bảo khả năng trả nợ, giảm thiểu rủi ro và áp lực? Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp người vay mua nhà trả góp không cân đối tốt tài chính nên không thể thực hiện được nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng, bị niêm phong tài sản thế chấp. Để tránh rơi vào tình thế đáng tiếc này, đừng bỏ qua những lưu ý quan trọng dưới đây trước khi quyết định vay ngân hàng mua căn hộ trả góp nhé!

Tự đánh giá tài chính cá nhân, xác định khoản vay hợp lý

Người muốn vay ngân hàng mua chung cư trả góp cần xác định được khả năng tài chính của bản thân xem có thể mua được nhà vào thời điểm này hay không. Hãy xem xét khả năng tài chính cá nhân với các yếu tố: tổng thu nhập hàng tháng, khoản tích lũy hiện có và sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè. Để vay mua nhà trả góp, bạn cần chứng minh với ngân hàng là mình có nguồn thu nhập ổn định, có khả năng trả nợ. Tiếp theo, bạn cần có khoản tiết kiệm tối thiểu bằng 30% giá trị căn hộ muốn mua. Hãy thử tính xem gia đình, bạn bè có thể cho bạn vay bao nhiêu với lãi suất thấp hoặc không lãi để giảm tỷ lệ vay ngân hàng. Về khoản vay, nếu số tiền phải trả hàng tháng vượt quá 50% tổng thu nhập của bạn thì việc vay mua nhà sẽ rất rủi ro. Trong trường hợp này, tốt nhất bạn nên cân nhắc lại kế hoạch mua nhà, có thể chọn căn khác giá thấp hơn hoặc tạm hoãn việc mua nhà để tích lũy thêm.



Tự đánh giá tài chính cá nhân là bước quan trọng trước khi quyết định vay mua nhà trả góp

Dù các ngân hàng cho vay lên tới 70-80% giá trị căn hộ nhưng các chuyên gia khuyên rằng bạn chỉ nên vay không quá 50% để đảm bảo khả năng chi trả. Cố chấp vay một khoản tiền quá khả năng của bản thân sẽ khiến bạn phải chịu áp lực kéo dài, thậm chí sa lầy trong nợ nần, đổ vỡ các kế hoạch quan trọng khác.

Lựa chọn thời hạn vay phù hợp

Các ngân hàng hiện nay cung cấp nhiều gói vay với thời hạn vay khá đa dạng, ngắn hạn có thể từ 1-5 năm, dài hạn từ 10-20 năm, thậm chí có thể lên đến 35 năm ở một số ít dự án chung cư. Thời hạn vay càng dài thì khoản trả gốc mỗi tháng càng ít, số lãi phải trả cuối kỳ càng cao. Nhiều người mang tâm lý không muốn mang nợ và trả lãi trong thời gian dài nên quyết định chọn gói vay ngắn hạn khi mua nhà chung cư trả góp. Tuy nhiên, thời hạn vay ngắn đồng nghĩa với số tiền phải trả hàng tháng cao hơn, gây ra áp lực tài chính nặng nề cho người vay, có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vì vậy, bạn nên tính toán xem chi phí sinh hoạt cố định mỗi tháng là bao nhiêu, từ đó xác định thời hạn vay sao cho tổng số tiền phải trả cả gốc lẫn lãi không vượt quá 50% chi phí sinh hoạt để đảm bảo cuộc sống, tránh áp lực trả nợ ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý.

Chọn mua nhà vừa túi tiền, sát nhu cầu thực tế

Ai cũng có những hình dung của mình về ngôi nhà trong mơ. Khi mua nhà, nhiều người thường cố gắng tìm nhà sát nhất với những hình dung này. Tất nhiên, ai cũng thích một căn hộ ở gần trung tâm, không gian rộng rãi, thoáng mát, có view đẹp,… Thế nhưng với điều kiện tài chính có hạn, đang phải vay mua trả góp, bạn hãy tìm mua căn hộ sát nhất với nhu cầu thực tế của bản thân. Ví dụ, một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, có con nhỏ chỉ cần căn hộ 2 phòng ngủ là đủ sinh hoạt trong khoảng 5-7 năm tới. Đừng cố mua căn 3 phòng ngủ với tâm lý ổn định chỗ ở, sau này không phải đổi nhà khi các con lớn lên, cần không gian riêng để rồi vay quá nhiều, căng mình chịu áp lực trả nợ. Nên “liệu cơm gắp mắm”, chấp nhận một số điểm chưa thực sự ưng ý ở căn hộ để phù hợp với khả năng tài chính hiện tại của mình. Trong tương lai, khi điều kiện tốt hơn, bạn hoàn toàn có thể đổi nhà như ý.

Cẩn trọng với lãi suất ưu đãi

Nhằm thu hút những người đang có nhu cầu vay mua nhà trả góp, các ngân hàng và công ty tài chính thường đưa ra những chính sách lãi suất ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng vì đây có thể là cái bẫy lãi suất khiến nhiều người non kinh nghiệm vướng phải. Thông thường, mức lãi suất ưu đãi chỉ áp dụng có thời hạn, có thể từ 3-6 tháng hoặc dài hơn tuỳ ngân hàng, rồi tăng dần lên và "thả nổi" theo lãi suất tiết kiệm cộng biên độ 3-4%. Nếu không tính toán kỹ, sau thời gian ưu đãi, người vay mua nhà có thể lao đao vì phải gồng gánh tiền lãi hàng tháng quá sức so với thu nhập. Hãy tham khảo các gói vay và lãi suất của nhiều ngân hàng để có sự so sánh, làm việc với tư vấn viên uy tín, tìm hiểu kỹ các điều khoản cho vay để lựa chọn cho mình phương án vay phù hợp, an toàn nhất.

Chuẩn bị hồ sơ vay mua nhà trả góp

Khi đã xác định được số tiền và thời hạn vay phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình, bạn cần chuẩn bị hồ sơ vay mua nhà để nộp cho ngân hàng. Để hồ sơ của bạn được duyệt cho vay nhanh chóng, không mất nhiều thời gian xét duyệt, bổ sung, hãy chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Thông thường, các ngân hàng sẽ yêu cầu bạn cung cấp hợp đồng lao động, bảng lương hoặc sao kê tài khoản ngân hàng để chứng minh thu nhập của bạn là ổn định, liên tục trong ít nhất 2 năm trở lại. Nếu phần lớn thu nhập của bạn không xuất phát từ lương “cứng” mà dựa trên hoa hồng, phần thưởng thì bạn có thể phải chứng minh tính tin cậy, ổn định của những nguồn thu nhập này.

Với những chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị kế hoạch tài chính mua nhà chung cư trả góp trên, Batdongsan.com.vn hi vọng bạn đọc đã tìm được thông tin hữu ích để có quyết định mua nhà phù hợp nhất với mình.

Lan Chi