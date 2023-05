Dưới đây là bài viết của cuộc thi “Triệu lựa chọn nhà – Một tổ ấm yêu thương” do Batdongsan.com.vn phát động kể về câu chuyện mua nhà kiểu "đếm cua trong lỗ" của vợ chồng anh Khánh, chị Thu (Hà Nội):

Sau khi cưới nhau vào tháng 9/2013, vợ chồng tôi tiếp tục thuê nhà ở với chi phí mỗi tháng tính cả tiền điện nước là khoảng 4 triệu đồng. Tổng thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng là gần 20 triệu, sau khi trừ các chi phí, tiền tiết kiệm mỗi tháng được khoảng 10 triệu đồng.

Đầu năm 2016, chồng tôi được bạn giới thiệu cho một dự án chung cư dành cho người có thu nhập thấp ở cách trung tâm thành phố 14km với giá một căn hộ 50m2 gồm 2 phòng ngủ là 1,1 tỷ đồng. Nằm trong đối tượng được mua nhà nhưng chúng tôi vẫn hơi lo lắng vì lúc đó mới chỉ tiết kiệm được gần 250 triệu đồng. Ban đầu hai vợ chồng dự tính chỉ khi có số vốn ít nhất là 500 triệu đồng thì mới dám mua để đỡ áp lực trả nợ nhưng sau khi đi xem, thấy ưng quá nên cả hai thống nhất đặt cọc và đóng luôn đợt đầu 150 triệu đồng. Thôi thì tặc lưỡi, nhiều người cũng đã nói phải liều thì mới có nhà, cứ mua rồi mới có động lực cày cuốc trả nợ, "thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng".

Xác định không thể vay mượn người thân vì hai bên gia đình đều khó khăn, lại nhẩm tính kiểu "đếm cua trong lỗ" rằng sẽ nhận thêm nhiều việc để kiếm thêm tiền và chưa vội sinh con nên hai vợ chồng vẫn an tâm ký hợp đồng mua bán căn hộ. Vì chủ đầu tư có liên kết với ngân hàng hỗ trợ người mua vay đến 85% giá trị căn hộ nên chúng tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Hai vợ chồng nhẩm tính nếu vay ngân hàng 700 triệu, lãi suất cao nhất là 11%/năm, năm đầu tiên không phải trả gốc và lãi, mỗi năm tiết kiệm được 120 triệu thì sang năm thứ hai, số tiền phải trả mỗi tháng cao nhất là 13 triệu đồng với thời hạn vay là 20 năm. Số tiền này chỉ cao hơn một chút so với số tiền chúng tôi vẫn để ra được hàng tháng lúc đó. Nghĩ thế nên hai vợ chồng quyết định làm thủ tục vay ngân hàng mua nhà.



Việc cố mua nhà khi vốn có sẵn không nhiều và không lường trước đến những bất trắc có thể xảy ra khiến nhiều người mua nhà phải nặng gánh nợ nần. Ảnh minh họa

Hừng hực khí thế mua nhà nên để tiết kiệm nhất, hai vợ chồng tôi chuyển sang phòng trọ nhỏ hơn với chi phí mỗi tháng chỉ 2,5 triệu đồng. Tháng đầu tiên, hai vợ chồng tích cực tăng ca nên để ra được 17 triệu. Nhận lương về, hai vợ chồng mừng lắm, càng có thêm niềm tin sẽ sớm trả được nợ. Nhưng sang tháng thứ 2, cả hai bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì phòng trọ ẩm thấp, bí bách và nóng như lò hỏa thiêu. Hơn nữa, vì có thai sớm hơn kế hoạch nên tôi cũng không thể tăng ca nhiều, thu nhập vì thế giảm đi đáng kể. Nghĩ đến việc cứ 3 tháng lại phải đóng 100 triệu trong khi mình sắp nghỉ sinh rồi nuôi con nhỏ không làm nhiều được như trước, mình anh Khánh thì không thể kham nổi nên tôi bàn với chồng bán căn hộ đi, lấy tiền gửi ngân hàng nhưng anh ấy không đồng ý, bảo sẽ cố gắng hơn.

Nhưng không phải chuyện gì cố quá cũng được, nói lúc nào cũng dễ hơn làm. 3 tháng trôi qua, anh gầy đi trông thấy, tôi nhìn mà xót cả ruột, chẳng ham hố nhà cửa gì nữa.

Hai vợ chồng cùng ngồi lại bàn bạc, nghĩ rằng nếu cứ mãi cày cuốc ngày đêm thế này, cả nhà đều vất vả nhưng món nợ cũng chẳng vơi đi là bao. Rồi năm đó, một lần về quê nội, chúng tôi thấy ở làng có nhiều thanh niên đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan nên hai vợ chồng lóe lên ý định liều vay mượn hơn 200 triệu ở công ty môi giới đó để đi, hy vọng đổi đời xóa được món nợ mua nhà đang treo trên đầu. Thế rồi chồng tôi sang Đài Loan làm việc 3 năm, cả lương và làm thêm mỗi tháng được hơn 40 triệu một chút. Trừ đi chi phí sinh hoạt, ăn uống thì hết 3 năm, anh cũng kiếm được khoảng 1,2 tỷ đồng.

Cũng may là chúng tôi liều một phen nữa chứ không nếu cứ ở nhà thì không biết bao giờ mới trả hết nợ. Lúc đó chúng tôi nghĩ ở hay đi thì xác định đều sẽ rất vất vả nhưng để sớm trả được nợ thì đi là lựa chọn tốt hơn. Tôi ở nhà chỉ biết thường xuyên ủng hộ, động viên anh để sớm chờ đến ngày anh về, xây một tổ ấm đúng nghĩa. Không có nguồn lực tài chính từ hai bên gia đình hỗ trợ, việc mua nhà của hai vợ chồng chúng tôi khá vất vả nhưng cũng may mắn chặng đường đó đã qua. Hiện tại, 4 thành viên trong gia đình chúng tôi vẫn sống hạnh phúc trong căn nhà đó. Thi thoảng chúng tôi vẫn đùa nhau là may mà ngày đó quyết định "ra đi tìm đường cứu nước", chứ không thì đến nay vẫn ngày ngày lo trả nợ.

Nếu quay về 4 năm trước, cho tôi được chọn lại, có lẽ tôi sẽ không dám mua nhà lúc đó mà đợi thêm bởi hai vợ chồng làm công nhân, lương thưởng không quá cao, có biến cố gì đó hoặc chỉ cần một người ốm là người kia sẽ rất vất vả. Hơn nữa, với tôi, sức khỏe của mọi người trong gia đình mới là quan trọng nhất. Cố mua nhà rồi phải hùng hục làm việc, sức khỏe xuống dốc thì sẽ rất xót lòng.

Bản thân tôi thấy liều cũng có cái tốt nhưng không nên cái gì cũng hùa theo mà không có một chút ít căn cứ nào. Người ta, nhất là giới trẻ hiện nay cứ nói rằng sống có một lần thì cứ sống hết mình, làm điều mình muốn, thử điều mình không dám, cứ vay đi rồi cuối cùng cũng trả được nợ nhưng chẳng lẽ lương thấp, bập bõm mà vẫn liều vay mua nhà, cứ chán việc là lại bỏ việc rồi lông bông, không biết tương lai ra sao.

Tôi nghĩ hành trình nào cũng sẽ vất vả nhưng đừng quá đánh đổi. Hy vọng những gia đình đang và sắp có dự định mua nhà nếu đọc được câu chuyện nhỏ của tôi sẽ cố gắng hơn, có thêm niềm tin để sớm dựng xây được một tổ ấm đúng nghĩa.

Người dự thi: Nguyễn Hoài Thu