Mua nhà tập thể cũ – được và mất gì?

Với tài chính hạn hẹp, lại mong muốn sống trong khu vực nội thành để thuận tiện đi lại, không ít người lựa chọn mua nhà tập thể cũ, sau đó tìm cách cải tạo, cơi nới cho phù hợp với nhu cầu. Vậy loại hình nhà tập thể cũ có những ưu, nhược điểm ra sao và cần lưu ý những gì khi chọn mua nhà tập thể cũ?

Ưu điểm của nhà tập thể cũ

Ưu điểm lớn nhất của nhà tập thể cũ là mức giá hợp lý. Những ngôi nhà tập thể cũ được xây từ cách đây vài chục năm, tuổi đời càng lâu thì giá bán càng rẻ. Mặc cho giá nhà đất, giá chung cư không ngừng tăng thì căn hộ tập thể vẫn giữ giá ở mức ổn định nên trở thành lựa chọn của những người có tài chính hạn hẹp.

Bên cạnh đó, khi mua nhà tập thể cũ, người mua gần như không phải chịu các khoản phí dịch vụ, phí bảo trì như ở chung cư, từ đó giúp tiết kiệm được một khoản phí sinh hoạt hàng tháng. Nếu may mắn mua được căn hộ tập thể đã qua sửa sang, người mua cũng không phải dành ra quá nhiều tiền để cải tạo hay mua sắm nội thất.



Nhà tập thể cũ có nhiều ưu điểm nhưng cũng tồn tại không ít rủi ro tiềm ẩn.

Chưa kể, nhà tập thể thường nằm ở vị trí trung tâm, nơi sầm uất, thuận tiện sinh hoạt, số lượng căn liền kề ít, mật độ thưa thớt, đảm bảo chất lượng cuộc sống. Như vậy, so sánh về vị trí thì nhà tập thể cũ có lợi thế nhiều hơn so với chung cư cùng tầm giá.

Cuối cùng, nhà tập thể được Nhà nước phê duyệt và đầu tư ngân sách, thuộc quyền sở hữu của Nhà nước nên trong trường hợp bị thu hồi đất thì người mua sẽ được đền bù tương xứng.

Nhược điểm của nhà tập thể cũ

Dù có rất nhiều ưu điểm nhưng phải thừa nhận rằng nhà tập thể cũ cũng tồn tại một số bất cập. Nhà tập thể được thiết kế từ những năm 50-60 của thế kỷ trước nên không gian thường nhỏ hẹp, trần thấp, không thông thoáng. Chủ sở hữu nhà tập thể cũ có thể gặp khó khăn trong trường hợp muốn cải tạo lại ngôi nhà vì công trình xây dựng đã lâu, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Nếu quá tình cải tạo không tính toán kỹ lưỡng có thể ảnh hưởng tới sự an toàn của cả tòa nhà.

Mặt khác, không giống như chung cư, nhà tập thể cũ thường thiếu chỗ gửi xe, không có thang máy, không có bảo vệ, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy… nên tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, an ninh.

Kinh nghiệm mua nhà tập thể cũ

Kiểm tra diện tích thực tế và diện tích ghi trên sổ đỏ

Nhiều người đã mua nhà tập thể trước đó chia sẻ rằng nên yêu cầu chủ nhà cho xem sổ đỏ khi đi xem nhà. Thực tế cho thấy, nhiều căn hộ có diện tích trên sổ đỏ “vênh” so với thực tế, trong khi diện tích ghi trên sổ đỏ là căn cứ để định giá cũng như tính toán tiền bồi thường trong trường hợp nhà nước thu hồi.

Tìm hiểu vị trí và tiện ích xung quanh

Dù là mua nhà đất, chung cư hay nhà tập thể thì bạn đều cần tìm hiểu vị trí, tiện ích xung quanh. Không nên mua nhà quá xa nơi làm việc hay xung quanh thiếu các tiện ích như trường học, chợ, bệnh viện.

Vấn đề an ninh

Ai cũng mong muốn lựa chọn một nơi an toàn khi mua nhà. Để biết khu vực mình dự định mua có an ninh hay không, bạn nên gặp gỡ, trò chuyện với người dân sống trong khu vực đó. Ưu tiên lựa chọn khu tập thể có bảo vệ túc trực, có camera giám sát 24/24 để đảm bảo an toàn cho các thành viên và tài sản của gia đình.

Xem xét chất lượng nhà

Trước khi bán nhà, nhiều chủ nhà sẽ cho sửa sang nâng nền, lát gạch, sơn mới để căn nhà cũ trông bắt mắt hơn và để che đi những khiếm khuyết như thấm nứt, mục nát… Người mua cần tinh mắt, xem xét cẩn thận để không bị mắc lừa. Chưa kể, nhiều khu nhà tập thể được xây dựng từ cách đây vài chục năm, công trình đã xuống cấp hoặc có khả năng phải giải tỏa. Nếu không tìm hiểu kỹ lưỡng, người mua dễ mua phải nhà kém chất lượng, đang xuống cấp và có khả năng phải di dời đi nơi khác.

Mặt khác, người mua cũng cần đánh giá xem kiến trúc, bố cục nhà có phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình hay không, từ đó dự toán các hạng mục cần cải tạo (nếu có) và ước tính chi phí cải tạo. Hạng mục này sẽ ảnh hưởng tới tổng số tiền mà người mua phải bỏ ra để có thể dọn vào sinh sống trong ngôi nhà, là căn cứ để so sánh giá với những lựa chọn khác.

Môi trường cư dân xung quanh

Chất lượng cuộc sống ngoài phụ thuộc vào ngôi nhà bạn mua thì hàng xóm cũng có ảnh hưởng rất lớn. Khu dân trí cao, hàng xóm hiền hòa bao giờ cũng mang lại cho bạn cảm giác an tâm hơn so với một khu vực có nhiều tệ nạn xã hội.

Xem xét giá cả và pháp lý nhà tập thể cũ

Tuyệt đối không mua những căn chung cư không có sổ hồng vì bạn sẽ khó xác lập quyền sở hữu với ngôi nhà vừa mua. Khi xem nhà, nên yêu cầu chủ nhà cho xem giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, hỏi rõ xem việc sang tên đổi chủ có gặp rắc rối gì không.

Ngoài ra, người mua cũng cần quan tâm tham khảo giá của các căn chung cư khác trong cùng tòa hoặc cùng khu vực để xem mức giá mà người bán đưa ra có hợp lý không.

