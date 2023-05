Muốn xem phong thủy hòn non bộ cần cung cấp những thông tin gì?

Nguyễn Thiện (TP. HCM)



Hòn non bộ là một vật khí giúp tăng giá trị phong thủy cho ngôi nhà. Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào anh chị, việc đặt hòn non bộ thực chất chính là bài trí thêm vật khí phong thủy cho ngôi nhà. Phong thủy cao cấp luôn xét ngôi nhà là một chủ thể riêng biệt có yếu tố về vượng suy, vận hạn tách biệt với con người, bởi vậy việc chọn vị trí đặt hòn non bộ không chỉ dựa vào năm sinh của gia chủ mà cần thêm thông tin chính xác về Tọa – Hướng, bố trí cách cục thực tế của ngôi nhà thông qua mặt bằng công năng bản vẽ hoặc qua việc khảo sát thực tế.

Ngôi nhà là 1 thực thể riêng biệt có vận hạn, cát – hung khác nhau và có những phương vị, vị trí đặc biệt mà gia chủ nhất định cần tránh, nhất là không được đặt các vật khí phong thủy sai vị trí.

Hòn non bộ cơ bản mang ngũ hành Thổ, nhưng nếu có thiết kế cả thác nước thì lại mang tính Thủy và động. Do đó những phương vị cần phải tĩnh thì không nên đặt hòn non bộ. Ví dụ phương vị có Ngũ Hoàng đại sát đóng quản hay phương Nhị Hắc bệnh phù đáo đến hàng năm đều không phù hợp đặt non bộ. Nếu xét rộng hơn, cần phải tránh cả phương vị của Bát sát và Hoàng Tuyền là những đại kỵ sát. Như vậy, việc chỉ cung cấp năm sinh là chưa đủ thông tin để luận giải chính xác và đưa lời khuyên cho việc bài trí hòn non bộ.

Các gia chủ muốn xem phong thủy hòn non bộ (vị trí, cách sắp đặt…) cần cung cấp những thông tin sau:

+ Hướng nhà cụ thể là bao nhiêu độ?

+ Mặt bằng bản vẽ bố trí nội thất của ngôi nhà

+ Năm tháng ngày giờ sinh của các thành viên trong ngôi nhà, đặc biệt là trạch chủ

Đồng thời gia chủ cũng nên lựa chọn sự tư vấn kỹ càng từ phía chuyên gia, tốt nhất nên có khảo sát thực tế để đưa ra được giải đáp chi tiết nhất.

Công ty TNHH Kiến Trúc Phong Thủy Tam Nguyên

(Phongthuyvuong.com – 19002292)