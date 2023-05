Năm 2018, dư nợ tín dụng bất động sản chiếm 16,6% tổng tín dụng

Báo cáo tài chính của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho thấy, trong năm 2018, nợ xấu ngân hàng đã được xử lý tích cực hơn với tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ so với cuối năm 2017, ở mức 2,4% (năm 2017 nợ xấu ở mức 2,5%). So với cuối năm ngoái, dự phòng rủi ro tín dụng tăng khoảng 30,1%. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng so với nợ xấu báo cáo cải thiện lên mức 78,2% (năm 2017: 65,4%).