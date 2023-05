Năm 2019, sản lượng tiêu thụ xi măng sẽ tăng

Tình hình tiêu thụ xi măng trong năm 2019 được dự báo sẽ khả quan. Ảnh: Internet

Hiệp hội xi măng cho biết, tiêu thụ xi măng tại thị trường nội địa trong năm 2019 vẫn sẽ đạt khoảng 69 – 70 triệu tấn. Cả tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đạt 95 triệu tấn, trong đó, xuất khẩu xi măng có thể đạt sản lượng 25 triệu tấn.

Năm 2018, các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam đã huy động gần hết công suất thiết kế khoảng 99 triệu tấn/năm. Sản phẩm xi măng tiêu thụ đạt khoảng 96,73 triệu tấn, so với năm 2017 tăng 19%. Trong đó, khoảng 65,08 triệu tấn xi măng được tiêu thụ trong nước, tăng 9% so với năm 2017. Riêng Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), năm 2018 ước đạt khoảng 21,86 triệu tấn tiêu thụ trong nước, so với năm 2017 tăng 8%.

Trong khi đó, sản lượng xuất khẩu xi măng trong năm 2018 đạt khoảng 31,65 triệu tấn, so với năm 2017 tăng tới 55%. Lượng tồn kho sản phẩm xi măng cả nước trong năm 2018 chỉ còn khoảng 1,7 triệu tấn (tương đương từ 10 – 12 ngày sản xuất), mặt hàng tồn kho chủ yếu là clinker.

Đặc biệt, giá trị xuất khẩu sản phẩm xi măng cũng đã vượt con số 1 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Hiện tại, sản phẩm xi măng Việt Nam đã có mặt tại hơn 40 thị trường trên khắp thế giới. Giá xuất khẩu xi măng năm 2018 đạt trên dưới 50 USD/tấn. Đây là những tín hiệu đáng mừng tại thị trường tiêu thụ xi măng năm 2018, tạo đà để ngành vật liệu xi măng có thêm sự bứt phá trong năm 2019.