Bước sang năm mới, nhiều người tìm kiếm những thông tin như năm 2024 là mệnh gì, năm 2024 là năm con gì, năm 2024 tuổi nào làm nhà được,… Bài viết dưới đây sẽ giải đáp các thắc mắc này cho bạn đọc và một số vấn đề liên quan khác.

Năm 2024 Là Mệnh Gì?

Thời điểm sắp chuyển giao từ năm cũ sang năm mới là lúc nhiều người muốn tìm hiểu về một năm sắp tới để chuẩn bị lên kế hoạch cho những việc quan trọng như làm nhà, sinh con, kinh doanh, làm ăn,… Những thông tin như năm 2024 là mệnh gì, năm 2024 là năm con gì, hợp hay xung khắc với những tuổi nào, năm 2024 tuổi nào làm nhà đẹp thu hút sự quan tâm, lượt tìm kiếm rất lớn.

Theo lịch Vạn niên, năm 2024 là năm Giáp Thìn – tức là năm con Rồng, bắt đầu từ ngày 10/2/2024 và kết thúc vào ngày 28/1/2025 dương lịch. Những em bé được sinh ra trong khoảng thời gian này sẽ mang tuổi Rồng – linh vật được coi là biểu tượng của quyền lực, thịnh vượng, may mắn, tài lộc. Trong 12 con giáp thì con Rồng thuộc nhóm được ưa thích nhất, nhiều cặp vợ chồng có mong muốn "đón Rồng Vàng", tức là sinh con tuổi Rồng.

Năm 2024 là năm con Rồng. Ảnh: DHK

mệnh Hỏa. Người sinh năm 2024 có mệnh Phú Đăng Hỏa (hay còn gọi là Phúc Đăng Hỏa), là 1 trong 6 nạp âm của mệnh Hỏa. Phú Đăng Hỏa mang ý nghĩa là ngọn lửa đèn dầu, là ngọn lửa trong đêm tối hay “dạ minh chi hỏa”. Người xưa cho rằng, người mệnh Phú Đăng Hỏa dù tài hoa nhưng bình thường khá trầm lặng, ít xuất đầu lộ diện. Đến khi gặp thời vận, họ sẽ “cháy” rực rỡ như ngọn lửa xua tan bóng tối, thắp lên nguồn sáng, hy vọng. Trong gia đình, người mệnh Phú Đăng Hỏa sẽ đóng vai trò là người giữ lửa, giữ gìn hạnh phúc, sự gắn kết giữa các thành viên. Với câu hỏi năm 2024 là mệnh gì thì đáp án là. Người sinh năm 2024 có mệnh Phú Đăng Hỏa (hay còn gọi là Phúc Đăng Hỏa), là 1 trong 6 nạp âm của mệnh Hỏa. Phú Đăng Hỏa mang ý nghĩa là ngọn lửa đèn dầu, là ngọn lửa trong đêm tối hay “dạ minh chi hỏa”. Người xưa cho rằng, người mệnh Phú Đăng Hỏa dù tài hoa nhưng bình thường khá trầm lặng, ít xuất đầu lộ diện. Đến khi gặp thời vận, họ sẽ “cháy” rực rỡ như ngọn lửa xua tan bóng tối, thắp lên nguồn sáng, hy vọng. Trong gia đình, người mệnh Phú Đăng Hỏa sẽ đóng vai trò là người giữ lửa, giữ gìn hạnh phúc, sự gắn kết giữa các thành viên.

Năm 2024 là mệnh gì? Năm 2024 là mệnh Hỏa – Phú Đăng Hỏa. Ảnh: Shutterstock.

Xem thêm: Mệnh Hỏa Hợp Hướng Nào?

Sinh Năm 2024 Hợp Với Những Tuổi Nào? Xung Khắc Với Những Tuổi Nào?

Như vậy là chúng ta đã biết 2024 là năm con gì và mệnh gì. Để biết người sinh năm 2024 hợp với những tuổi nào, hãy cùng theo dõi bảng tử vi của năm 2024 dưới đây và phân tích các yếu tố tương hợp, xung khắc nhé!

Năm Giáp Thìn – 2024 Thiên can Giáp Tương hợp Kỷ Tương hình Mậu, Canh Địa chi Thìn Tam hợp Thân – Tý – Thìn Tứ hành xung Thìn – Tuất – Sửu – Mùi

Theo lý thuyết Ngũ hành, người sinh năm 2024 mang mệnh Hỏa, có mối quan hệ tương sinh-tương khắc với các mệnh khác như sau:

Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ: Mệnh Mộc, Hỏa và Thổ có mối quan hệ tương sinh lẫn nhau theo Ngũ Hành. Cách giải thích dễ hiểu nhất là cây cối, gỗ, củi (Mộc) là nguyên liệu khơi nguồn cho ngọn lửa (Hỏa) bùng cháy. Khi cháy hết, vạn vật trở thành tro bụi, hòa quyện lại với đất (Thổ).

Thủy khắc Hỏa: Nước dập lửa, mệnh Thủy tương khắc với mệnh Hỏa, là mối quan hệ đối chọi nên những người không hợp nhau thường được ví là “như nước với lửa”.

Ngũ hành tương sinh – tương khắc. Ảnh: Phong thủy hiện đại

Dựa vào những lý thuyết, quan niệm truyền thống này, người mệnh Hỏa có thể ứng dụng vào cuộc sống như tìm người hợp mệnh để thiết lập, mở rộng các mối quan hệ như hợp tác làm ăn, tình cảm, hôn nhân,… Các cặp vợ chồng có ý định sinh con cũng muốn tìm hiểu năm 2024 là mệnh gì, có hợp tuổi cha mẹ không để lên kế hoạch sinh con như ý.

Dưới đây là một số tuổi có mệnh hợp và không hợp với năm 2024 để bạn đọc tiện tham khảo:

Mệnh Mộc (tương sinh) Đại Lâm Mộc (1928, 1929, 1988, 1989), Dương Liễu Mộc (1942, 1943, 2002, 2003), Tùng Bách Mộc (1950, 1951, 2010, 2011), Bình Địa Mộc (1958, 1959, 2018, 2019), Tang Đố Mộc ( 1972, 1973), Thạch Lưu Mộc (1980, 1981),… Mệnh Thổ (tương sinh) Lộ Bàng Thổ (1930, 1990, 1931, 1991), Bích Thượng (Thổ 1960, 2020, 1961, 2021), Thành Đầu Thổ (1938, 1998, 1939, 1999), Sa Trung Thổ (1976, 1977), Đại Trạch Thổ (1968, 1969) , Ốc Thượng Thổ (1946, 2006, 1947, 2007),… Mệnh Thủy (tương khắc) Thiên Hà Thủy (1966, 1967), Đại Hải Thủy (1982, 1983), Đại Khê Thủy (1974, 1975), Tỉnh Tuyền Thủy (1944, 2005), Trường Lưu Thủy (1952, 2012, 1953, 2013), Giản Hạ Thủy (1996, 1997),…

Sinh Năm 2024 Hợp Màu Nào, Không Hợp Màu Nào?

Do mỗi mệnh trong Ngũ hành được đại diện bởi một màu sắc nên mỗi người hợp hay không hợp với màu nào cũng được xác định theo lý thuyết Ngũ hành tương sinh-tương khắc. Vậy sinh năm 2024 mệnh Hỏa thì hợp màu nào, không hợp màu nào?

Màu tương sinh: Người mệnh Hỏa hợp nhất với màu xanh lá cây, tức là màu của hành Mộc vì Mộc sinh Thổ.

Màu tương hợp: Người mệnh Hỏa cũng hợp với màu đỏ vì đây là màu đại diện cho bản mệnh Hỏa. Ngoài màu đỏ thì các sắc thái, biến thể khác như hồng, cam, tím cũng hợp với người mệnh Hỏa.

Màu tương khắc: Người mệnh Hỏa không hợp với màu đen – đại diện của mệnh Thủy vì Thủy khắc Hỏa. Màu xanh nước biển cũng là biến thể đại diện khác của mệnh Thủy, người mệnh Hỏa nên tránh dùng.

Với màu sắc, người mệnh Hỏa nên lựa chọn những màu sắc tương sinh, tương hợp cho trang phục, đồ dùng, sơn nhà,… để gặp nhiều may mắn, thuận lợi.

Thiết kế phòng khách tông xanh lá cây phù hợp với người mệnh Hỏa. Ảnh: DesignMore

Năm 2024 Tuổi Nào Làm Nhà Đẹp Nhất?

Khi tìm hiểu năm 2024 là mệnh gì, nhiều người cũng muốn biết năm 2024 tuổi nào làm nhà được. Xem tuổi làm nhà là truyền thống lâu đời của người Á Đông, với mong muốn được thiên thời, địa lợi, nhân hòa để việc lớn trong đời diễn ra suôn sẻ, sớm an cư lạc nghiệp.

Dù xem tuổi làm nhà năm 2024 hay bất kỳ năm nào khác, người ta thường xem tuổi của gia chủ trong năm đó có rơi vào 3 vận hạn là Tam Tai, Kim Lâu và Hoang Ốc hay không. Nếu tuổi gia chủ phạm vào các hạn này thì sẽ kiêng kỵ không làm nhà mà rời sang năm khác hoặc làm thủ tục mượn tuổi những người không phạm vận hạn để tiến hành. Vậy năm 2024 tuổi nào phạm Tam Tai, Kim Lâu hay Hoang Ốc? Hãy cùng theo dõi cách tính cụ thể từng vận hạn dưới đây nhé!

Cách Tính Hạn Tam Tai

Trong 12 con giáp, có Tam Hợp thì cũng có Tam Tai. Tam Hợp là bộ 3 con giáp (tuổi) hợp nhau, còn Tam Tai là vận hạn trong 3 năm liên tiếp. Ba tuổi trong 1 bộ Tam Hợp sẽ cùng gặp vận hạn trong 3 năm liên tiếp giống nhau. Cụ thể:

Tam Hợp (tuổi) Tam Tai (năm) Tý, Thìn, Thân Dần, Mão, Thìn Sửu, Tỵ, Dậu Tý, Sửu, Hợi Ngọ, Dần, Tuất Thân, Dậu, Tuất Mão, Mùi, Hợi Tỵ, Ngọ, Mùi

Theo bảng tính tuổi Tam Tai này, các tuổi Tý, Thìn, Thân sẽ gặp Tam Tai vào 3 năm Dần, Mão, Thìn. Năm 2024 là năm Giáp Thìn nên đây cũng là 3 tuổi có hạn Tam Tai trong năm 2024. Cụ thể, 2024 là năm Tam Tai của những người có năm sinh dưới đây (chỉ liệt kê những người trong độ tuổi xây nhà, khoảng 20-65 tuổi):

Tuổi Tý: 1960, 1972, 1984, 1996

Tuổi Thìn: 1964, 1976, 1988, 2000

Tuổi Thân: 1968, 1980, 1992, 2004

Tam Tai được chia thành Thủy Tai (tai nạn do nước: lũ lụt, sóng thần,…), Hỏa Tai (tai nạn do nước: cháy nhà, cháy rừng,…) và Phong Tai (tai nạn do gió: bão, giông tố, lốc,…). Dân gian quan niệm rằng, vào những năm Tam Tai, người ta dễ gặp xui rủi, tốn kém tiền bạc, sức khỏe suy giảm, việc lớn không thành. Làm nhà được coi là 1 trong 3 việc lớn của đời người nên thường kiêng kỵ tiến hành vào những năm gặp hạn như Tam Tai.

Cách Tính Hạn Kim Lâu

Khi xem tuổi làm nhà thì hạn Kim Lâu được coi là yếu tố quan trọng, cần lưu ý nhất. Hạn Kim Lâu được tính bằng cách lấy số tuổi (âm lịch) của người làm nhà chia cho 9, nếu số dư là 1, 3, 6, 8 thì năm đó được tính là năm Kim Lâu. Hạn Kim Lâu cũng được chia ra thành 4 loại, ứng với mỗi đối tượng khác nhau.

Số dư là 1 thì phạm Kim Lâu Thân, không tốt cho chính gia chủ

Số dư là 3 thì phạm Kim Lâu Thê, không tốt cho người vợ

Số dư là 6 thì phạm Kim Lâu Tử, không tốt cho con cái

Số dư là 8 thì phạm Kim Lâu Lục Súc, hại cho vật nuôi, việc chăn nuôi

Lấy ví dụ, gia chủ sinh năm 1992 thì năm 2024 là 33 tuổi, chia cho 9 dư 6, tức là phạm Kim Lâu Tử.

Theo cách tính này, những người gặp hạn Kim Lâu trong năm 2024 là những người có năm sinh dưới đây:

1961 Tân Sửu (64 tuổi)

1963 Quý Mão (62 tuổi)

1965 Ất Tỵ (60 tuổi)

1968 Mậu Thân (57 tuổi)

1970 Canh Tuất (55 tuổi)

1972 Nhâm Tý (53 tuổi)

1974 Giáp Dần (51 tuổi)

1977 Đinh Tỵ (48 tuổi)

1979 Kỷ Mùi (46 tuổi)

1981 Tân Dậu (44 tuổi)

1983 Quý Hợi (42 tuổi)

1986 Bính Dần (39 tuổi)

1988 Mậu Thìn (37 tuổi)

1990 Canh Ngọ (35 tuổi)

1992 Nhâm Thân (33 tuổi)

1995 Ất Hợi (30 tuổi)

1997 Đinh Sửu (28 tuổi)

1999 Kỷ Mão (26 tuổi)

2001 Tân Tỵ (24 tuổi)

2004 Giáp Thân (21 tuổi)

Cách Tính Hạn Hoang Ốc

Hoang Ốc có nghĩa là nhà hoang. Người xưa tin rằng làm nhà vào năm phạm Hoang Ốc thì quá trình sẽ gặp nhiều trắc trở, hao tài tốn của, thậm chí ảnh hưởng đến cả gia đạo, sức khỏe của gia chủ cũng như các thành viên khác trong gia đình.

Người xưa tính hạn Hoang Ốc dựa vào 6 cung, tương ứng với các độ tuổi từ 10 đến 60 tuổi trong đời người.

10 tuổi: cung Nhất Cát

20 tuổi: cung Nhì Nghi

30 tuổi: cung Tam Địa Sát

40 tuổi: cung Tứ Tấn Tài

50 tuổi: cung Ngũ Thọ Tử

60 tuổi: cung Lục Hoang Ốc

70 tuổi: tiếp tục quay lại đếm Nhất Cát

80 tuổi: cung Nhì Nghi

90 tuổi: cung Tam Địa Sát

…

Ta sẽ đếm từ số tuổi tròn chục đến số tuổi lẻ liền theo vòng liên tục thứ tự: Nhất Cát – Nhì Nghi – Tam Địa Sát – Tứ Tấn Tài – Ngũ Thọ Tử – Lục Hoang Ốc để biết tuổi nào rơi vào cung nào. Trong 6 cung trên, có 3 cung tốt là Nhất Cát, Nhì Nghi và Tứ Tấn Tài. Ba cung Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử và Lục Hoang Ốc là cung xấu, tính là phạm Hoang Ốc.

Lấy ví dụ, người sinh năm 1992 thì năm 2024 là 33 tuổi. Cách đếm như sau: bắt đầu từ 30 là Tam Địa Sát, tiếp tục đếm 31 – Nhất Cát, 32 – Nhì Nghi, 33 – Tam Địa Sát. Như vậy, năm 2024 người sinh năm 1992 phạm Hoang Ốc.

Ngoài cách tính trên, có một cách khác tính nhanh hơn như sau: Lấy số tuổi của gia chủ, cộng hai số vào nhau rồi lấy tổng chia cho 6 và tính số dư.

Dư 1: Nhất Cát

Dư 2: Nhì Nghi

Dư 3: Tam Địa Sát

Dư 4: Tứ Tấn Tài

Dư 5: Ngũ Thọ Tử

Dư 6: Lục Hoang Ốc

Ví dụ: 36 tuổi: 3 + 6 = 9, chia 6 dư 3, tức là rơi vào cung Tam Địa Sát, phạm Hoang Ốc.

Minh họa cách tính tuổi hạn Hoang Ốc trên bàn tay. Ảnh: Nhaxinh

Theo cách tính hạn Hoang Ốc này, những người gặp hạn Hoang Ốc trong năm 2024 là những người sinh năm: 1959, 1960, 1962, 1965, 1968, 1969, 1971, 1974, 1975, 1977, 1978, 1980, 1983, 1984, 1986, 1987, 1989, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 2001, 2002, 2004.

Năm 2024 Tuổi Nào Làm Nhà Đẹp Nhất?

Tuổi làm nhà đẹp nhất là tuổi không phạm vào bất kỳ hạn nào trong 3 vận hạn kể trên. Quan niệm truyền thống cho rằng làm nhà trong những năm này sẽ thuận lợi, mang đến tài lộc, bình an, may mắn, thịnh vượng cho gia chủ và người thân trong gia đình. Tuy nhiên, có thể thấy hầu hết các tuổi sẽ đều rơi vào hạn này hoặc hạn khác nên không nhất thiết phải tránh hết tất cả các năm có vận hạn. Ví dụ nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu thì vẫn có thể tiến hành xây nhà.

Vậy nếu không nhất thiết chọn tuổi đẹp nhất thì năm 2024 tuổi nào làm nhà được? Dưới đây là những tuổi làm nhà đẹp năm 2024 theo ý kiến của một số chuyên gia phong thủy:

1958 – Mậu Tuất

1964 – Giáp Thìn

1967 – Đinh Mùi

1973 – Quý Sửu

1979 – Kỷ Mùi

1981 – Tân Dậu

1985 – Ất Sửu

1990 – Canh Ngọ

1994 – Giáp Tuất

1997 – Đinh Sửu

1999 – Kỷ Mão

2003 – Quý Mùi

2005 – Ất Dậu

2006 – Bính Tuất

Bên cạnh những kiêng kỵ có phần khắt khe của quan niệm xưa, thực hành phong thủy hiện đại có điểm mới là xét đến các yếu tố thực địa như tọa – hướng nhà, thế đất, đất có vượng khí hay không,… Nếu các yếu tố này được đánh giá tốt thì gia chủ tuổi nào cũng làm nhà được, chỉ cần lưu ý chọn ngày, giờ đẹp để tiến hành động thổ, cất nóc, nhập trạch. Các quan niệm truyền thống về vận hạn, kiêng kỵ chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo chứ không nên dựa hoàn toàn vào đó để ra những quyết định quan trọng như xây nhà.

Xem thêm: Những Dấu Hiệu Đất Vượng Khí

Xem tuổi làm nhà chỉ là một yếu tố để tham khảo. Cần cân nhắc nhiều yếu tố khác để quyết định. Ảnh: Song Phát

Bài viết trên đây đã giải đáp cho bạn đọc năm 2024 là mệnh gì, năm con gì cùng những tư vấn, chia sẻ về cách xem tuổi làm nhà năm 2024. Hãy tiếp tục theo dõi Wiki BĐS để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích thuộc đa dạng các chủ đề phong thủy, nội – ngoại thất, lời khuyên mua bán nhà đất , thuê nhà đất, pháp lý,…

Lan Chi

Xem thêm: