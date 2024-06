Năm 2024 mới đi qua được nửa chặng đường nhưng nhiều người đã bắt đầu tìm hiểu về năm 2025. Trong đó, những câu hỏi như: năm 2025 là năm con gì, 2025 mệnh gì, xem tuổi làm nhà năm 2025 tuổi nào đẹp hay sinh con năm 2025 hợp với bố mẹ tuổi nào,… được nhiều người tìm kiếm.

1. 2025 Là Năm Con Gì?

Theo lịch âm, năm 2025 sẽ bắt đầu từ ngày 29/01/2025 đến 16/02/2026. Để xác định năm 2025 là năm gì, tuổi con gì thì cần dựa vào học thuyết Can Chi.

Thứ tự lần lượt của 12 con giáp là: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi

Thứ tự lần lượt của 10 chi là: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

Mỗi năm sẽ là sự kết hợp lần lượt giữa Thiên Can và Địa Chi. Như vậy, năm 2025 là năm Ất Tỵ. Đây là sự kết hợp giữa Thiên Can Ất thuộc hành Mộc và Địa Chi Tỵ thuộc hành Hỏa. Trong chu kỳ lịch Hoàng Đạo thì Ất Tỵ đại diện cho nguyên tố Đất và do sao Thổ thống trị.

Nguyên tố Đất thể hiện sự ổn định, định hình, tượng trưng cho sự vững chãi và kiên nhẫn. Do đó, năm 2025 được đánh giá sẽ tạo nên một thời kỳ định hình rõ ràng, mọi việc được tạo dựng dựa trên nền tảng vững chắc.

Đồng thời, với thắc mắc người sinh năm 2025 là năm con gì thì câu trả lời là con Rắn. Con Rắn trong Hoàng Đạo được mô tả là thông minh, sắc sảo, có khả năng phân tích sâu sắc, tinh tế. Vì vậy mà những người cầm tinh con Rắn luôn thận trọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Năm 2025 là năm con Rắn. Ảnh: Tiki

2. Sinh Năm 2025 Mệnh Gì?

Người sinh năm 2025 thuộc mệnh Hỏa, nạp âm Phú Đăng Hỏa. Trong đó:

Phú đại diện cho sự sung túc, đủ đầy, phú quý, thịnh vượng.

Đăng tức là đèn.

Hỏa là lửa.

Phú Đăng Hỏa tượng trưng cho ngọn đèn lửa ấm áp, mang đến sự vui vẻ, hạnh phúc, phú quý cho vạn vật. Chính vì vậy mà những người thuộc mệnh Phú Đăng Hỏa thường mang đến nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ cho những người xung quanh.

Tuy nhiên, sự lương thiện, nhân hậu của họ lại là điểm yếu để kẻ xấu lợi dụng. Mặc dù vậy thì họ luôn giữ một tinh thần lạc quan, mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách.

Người sinh năm 2025 mang mệnh Hỏa. Ảnh: Kienthuc.net

Sinh Năm 2025 Hợp Mệnh Nào?

Người sinh năm 2025 mang mệnh Hỏa nên dễ hòa hợp với người mệnh Hỏa, Mộc, Thổ:

Mộc sinh Hỏa: Đây là mối quan hệ tương sinh, lửa sẽ cháy lớn hơn khi có sự tiếp xúc của cây cối.

Hỏa – Hỏa: Đây là mối quan hệ tương hợp, lửa gặp lửa sẽ tạo thành ngọn lửa mạnh mẽ hơn.

Hỏa sinh Thổ: Mệnh Hỏa cũng hợp mệnh Thổ, lửa thiêu cháy mọi thứ về cát bụi. Tuy nhiên, nếu năng lượng không cân bằng, Thổ quá nhiều cũng sẽ làm lửa suy kiệt.

Sinh Năm 2025 Khắc Mệnh Nào?

Theo Ngũ Hành, người mệnh Hỏa tương khắc với mệnh Kim và Thủy.

Hỏa khắc Kim: Kim loại sẽ bị lửa nung nóng chảy thành dạng lỏng.

Thủy khắc Hỏa: Lửa nếu gặp nước sẽ bị dập tắt.

Vậy nên, người sinh năm 2025 nên cẩn trọng với những mối quan hệ với người mệnh Thủy và Kim.

Mối tương quan tương sinh, tương khắc trong ngũ hành. Ảnh: Quatangphongthuy

3. Sinh Con Năm 2025 Hợp Với Bố Mẹ Tuổi Nào?

Ngày nay, nhiều cặp vợ chồng thường chủ động lập kế hoạch sinh con với mong muốn con cái sinh ra và lớn lên trong điều kiện tốt nhất. Trong đó, thời điểm sinh được các cha mẹ cân nhắc để gia đình hòa hợp, đứa trẻ có vận mệnh tươi sáng.

Con cái là lộc trời cho, tuy nhiên, với các gia đình đang băn khoăn không biết sinh con năm 2025 hợp với bố mẹ tuổi nào thì có thể xem xét dựa trên các yếu tố về Thiên can, Địa chi và Ngũ Hành.

Trước tiên, bạn đã biết được sinh năm 2025 là năm con gì, 2025 mệnh gì, ngoài ra, những trẻ sinh vào năm này có đặc điểm tử vi như sau:

Tuổi Âm lịch: Ất Tỵ; cầm tinh tuổi con Rắn.

Tam hợp: Tỵ – Dậu – Sửu

Tứ hành xung: Dần – Thân – Tỵ – Hợi

Mệnh Hỏa – Phú Đăng Hỏa

Mệnh hợp: Mộc – Thổ

Mệnh khắc: Thủy – Kim

Sinh Con Hợp Tuổi Cha Mẹ Dựa Theo Thiên Can

Thiên can được coi là yếu tố quan trọng kết hợp với 5 yếu tố ngũ hành và sự cân bằng giữa âm dương.

Can dương: Giáp, Bính, Mậu, Canh, Thân.

Can âm: Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý.

Các cặp Thiên can hợp và khắc:

Các Thiên can hợp nhau: Ất – Canh , Đinh – Nhâm, Bính – Tân, Mậu – Quý, và Kỷ – Giáp.

, Đinh – Nhâm, Bính – Tân, Mậu – Quý, và Kỷ – Giáp. Các cặp Thiên can xung khắc: Canh – Giáp, Tân – Ất, Nhâm – Bính, Quý – Đinh, Giáp – Mậu, Ất – Kỷ, Bính – Canh, Đinh – Tân, Mậu – Nhâm, và Kỷ – Quý.

Nếu chọn năm sinh con dựa theo Thiên Can thì cha mẹ nên chọn những cặp tương hợp để mang đến nhiều điềm lành và thuận lợi, tránh các cặp tương khắc có thể gây ra khó khăn và trở ngại. Ở đây, trẻ sinh năm 2025 có can chi Ất Tỵ, hợp với cha mẹ có can Canh.

Sinh Con Hợp Tuổi Cha Mẹ Dựa Theo Địa Chi

Ta có 12 Địa chi, tượng trưng cho 12 con giáp là: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Trong đó, Địa chi lại chia ra Dương chi (những con giáp số lẻ) và Âm chi (những con giáp số chẵn).

Địa chi nhị hợp: Sửu – Tý, Tuất – Mão, Dần – Hợi, Dậu – Thìn, Tỵ – Thân, Ngọ – Mùi.

Địa chi tam hợp gồm: Tỵ – Dậu – Sửu , Thân – Tý – Thìn, Hợi – Mão – Mùi, Dần – Ngọ – Thân.

, Thân – Tý – Thìn, Hợi – Mão – Mùi, Dần – Ngọ – Thân. Ngoài các cặp Địa chi hợp nhau, còn có 6 cặp Địa chi xung khắc: Dậu – Tuất, Thân – Hợi, Mùi – Tý, Ngọ – Sửu, Tỵ – Hợi, Mão – Thìn.

Nếu chọn thời điểm sinh con theo Địa chi, cha mẹ nên ưu tiên các cặp nhị hợp, tam hợp, tránh những cặp xung khắc. Nếu không chọn được thời điểm tốt thì có thể cân nhắc chọn những năm không chịu ảnh hưởng quá xấu. Ở đây, trẻ sinh năm 2025 tuổi Tỵ, hợp với bố mẹ tuổi Dậu hoặc Sửu.

Sinh Con Hợp Tuổi Cha Mẹ Theo Ngũ Hành

Dựa theo quy luật Ngũ Hành ta có Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. Trong khi đó, con sinh năm 2025 thuộc mệnh Hỏa nên hợp với bố mẹ có mệnh Mộc hoặc Thổ.

Lưu ý, những thông tin trên chỉ mang tính tham khảo. Thực tế, tuổi con cái và bố mẹ có hợp nhau hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tính cách của đứa trẻ cũng phụ thuộc vào quá trình, phương pháp nuôi dạy, chăm sóc, định hướng của cha mẹ. Vì thế, tuổi con cái và bố mẹ có hợp nhau hay không sẽ không hoàn toàn quyết định cuộc đời hay số mệnh của con. Các cặp đôi vì thế không nên tự tạo áp lực cho bản thân trong việc chọn năm sinh cho con một cách quá cực đoan.

10 Thiên can và 12 Địa chỉ. Ảnh: dienmaycholon

4. Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2025 – Tuổi Nào Làm Nhà Đẹp Nhất?

Xây nhà là một việc hệ trọng trong cuộc đời của mỗi người. Bên cạnh việc chuẩn bị về tài chính, thời gian thì nhiều gia chủ còn quan tâm đến yếu tố phong thủy.

Việc xem tuổi làm nhà trước khi khởi công xây dựng theo quan niệm dân gian sẽ giúp tránh được những trở ngại, vận xui trong thời gian thi công. Đồng thời, xây nhà hợp tuổi góp phần mang lại cuộc sống sung túc, bình an cho những thành viên trong gia đình. Vậy năm 2025 tuổi nào làm nhà đẹp nhất?

Luận giải việc xem tuổi xây nhà năm 2025 cần dựa vào các yếu tố: Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc.

Hạn Tam Tai – Năm 2025 Tuổi Nào Tam Tai?

Mỗi tuổi thì hạn Tam Tai sẽ kéo dài trong 3 năm. Có thể dựa vào nhóm tuổi tam hợp để xác định hạn Tam Tai. Các nhóm tam hợp gồm:

Tuổi Hợi – Mão – Mùi gặp Tam Tai năm Tỵ – Ngọ – Mùi.

Tuổi Tỵ – Dậu – Sửu gặp Tam Tai năm Hợi – Tý – Sửu.

Tuổi Dần – Ngọ – Tuất gặp Tam Tai năm Thân – Dậu – Tuất.

Tuổi Thân – Tý – Thìn gặp Tam Tai năm Dần – Mão – Thìn.

Vậy năm 2025 tuổi nào Tam Tai? Trong năm Ất Tỵ 2025, những tuổi gặp hạn Tam Tai là tuổi Hợi – Mão – Mùi:

Đinh Mão – 1987

Quý Mão – 1963

Ất Mão – 1975

Kỷ Mão – 1999

Tân Hợi – 1971

Quý Hợi – 1983

Ất Hợi – 1995

Kỷ Hợi – 1959

Tân Mùi – 1991

Đinh Mùi – 1967

Ất Mùi – 1955

Quý Mùi – 2003

Kỷ Mùi – 1979.

Trong phong thủy, Kim Lâu biểu thị một năm khó khăn. Nếu xây nhà hoặc tổ chức các sự kiện quan trọng khác như kết hôn sẽ không phù hợp. Muốn xác định tuổi Kim Lâu, bạn lấy tuổi mụ chia cho 9.

Nếu dư 1: phạm Kim Lâu Thân (tai họa đến với gia chủ).

Nếu dư 3: phạm Kim Lâu Thế (tai họa đến với vợ gia chủ).

Nếu dư 6: phạm Kim Lâu Tử (tai họa đến với con cái).

Nếu dư 8: phạm Kim Lâu Súc (tai họa đến với các loài vật trong gia đình).

Với cách tính này, trong năm 2025 những tuổi phạm Kim Lâu là:

1955 – Tuổi Ất Mùi

1957- Tuổi Đinh Dậu

1960 – Tuổi Canh Tý

1962 – Tuổi Nhâm Dần

1964 – Tuổi Giáp Thìn

1966 – Tuổi Bính Ngọ

1969 – Tuổi Kỷ Dậu

1971 – Tuổi Tân Hợi

1973 – Tuổi Quý Sửu

1975 – Tuổi Ất Mão

1978 – Tuổi Mậu Ngọ

1980 – Tuổi Canh Thân

1982 – Tuổi Nhâm Tuất

1984 – Tuổi Giáp Tý

1987 – Tuổi Đinh Mão

1989 – Tuổi Kỷ Tỵ

1991 – Tuổi Tân Mùi

1993 – Tuổi Quý Dậu

1996 – Tuổi Bính Tý

1998 – Tuổi Mậu Dần

2000 – Tuổi Canh Thìn

2002 – Tuổi Nhâm Ngọ

2005 – Tuổi Ất Dậu.

Hoang Ốc có nghĩa là ngôi nhà hoang, vì vậy trong phong thủy nếu muốn xây nhà thì nên tránh hạn Hoang Ốc. Có nhiều cách tính hạn Hoang Ốc, trong đó, để dễ ghi nhớ, người xưa thường dùng "bàn tay hoang ốc". Với cách này sẽ bấm các đốt ngón tay ở ngón trỏ và ngón giữa để tính toán, 6 đốt ngón tay tương ứng với 6 cung, được minh họa như ảnh dưới đây:

Xem tuổi làm nhà 2025 dựa vào cách tính hạn Hoang Ốc. Ảnh: Internet

Trong 6 cung trên, có 3 cung tốt là Nhất Cát, Nhì Nghi, Tứ Tấn Tài, 3 cung xấu là Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử và Lục Hoang Ốc. Nếu tuổi âm lịch của gia chủ rơi vào các cung xấu thì năm đó không nên làm nhà.

Theo cách tính hạn Hoang Ốc ở trên thì những người có năm sinh sau đây sẽ phạm hạn Hoang Ốc năm 2025:

1957 – Tuổi Đinh Dậu

1960 – Tuổi Canh Tý

1961 – Tuổi Tân Sửu

1963 – Tuổi Quý Mão

1966 – Tuổi Bính Ngọ

1969 – Tuổi Kỷ Dậu

1970 – Tuổi Canh Tuất

1972 – Tuổi Nhâm Tý

1975 – Tuổi Ất Mão

1976 – Tuổi Bính Thìn

1978 – Tuổi Mậu Ngọ

1979 – Tuổi Kỷ Mùi

1981 – Tuổi Tân Dậu

1984 – Tuổi Giáp Tý

1985 – Tuổi Ất Sửu

1987 – Tuổi Đinh Mão

1988 – Tuổi Mậu Thìn

1990 – Tuổi Canh Ngọ

1993 – Tuổi Quý Dậu

1994 – Tuổi Giáp Tuất

1996 – Tuổi Bính Tý

1997 – Tuổi Đinh Sửu

1999 – Tuổi Kỷ Mão

2002 – Tuổi Nhâm Ngọ

2003 – Tuổi Quý Mùi

2005 – Tuổi Ất Dậu.

Kết Luận – Năm 2025 Tuổi Nào Làm Nhà Đẹp Nhất?

Như vậy, tuổi đẹp làm nhà năm 2025 sẽ là những tuổi không phạm phải cả 3 hạn Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc. Theo đó, những tuổi đẹp làm nhà năm 2025 là:

1950 – Canh Dần

1956 – Bính Thân

1958 – Mậu Tuất

1968 – Mậu Thân

1974 – Giáp Dần

1977 – Đinh Tỵ

1986 – Bính Dần

1992 – Nhâm Thân

2001 – Tân Tỵ

2004 – Giáp Thân

2006 – Bính Tuất.

Tuy nhiên, cách xem tuổi làm nhà năm 2025 nêu trên chỉ mang tính tham khảo, không nên chỉ dựa vào các tiêu chí này để quyết định việc làm nhà. Thay vào đó, gia chủ có thể xem xét thêm các yếu tố khác như chọn tọa – hướng của ngôi nhà thế nào, đất có vượng để xây nhà trong năm không, hay xem tuổi của gia chủ có động thổ được không,… Trường hợp gia chủ không được tuổi để làm nhà thì có thể mượn tuổi người khác để động thổ, lưu ý là cần mượn tuổi tốt, có thể làm nhà trong năm đó.

Xem xét các yếu tố Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai khi xây nhà năm 2025. Ảnh: Tôn Pomina

5. Xem Thêm Về Phong Thủy Năm Ất Tỵ 2025

Ngoài việc quan tâm năm 2025 là năm con gì hợp với tuổi nào, năm 2025 mệnh gì hay xem tuổi làm nhà năm 2025 tuổi nào nào đẹp thì một số vấn đề về phong thủy năm Ất Tỵ 2025 dưới đây cũng được nhiều người tìm kiếm.

Năm 2025 Có 30 Tết Không?

Theo lịch Vạn Niên, ngày đầu tiên của năm 2025 âm lịch tức mùng 1 Tết Nguyên Đán rơi vào ngày 29/01/2025. Trong khi đó, ngày 28/01/2025 là 29 tết. Như vậy, Tết Nguyên Đán 2025 sẽ không có ngày 30 tết.

Tết Âm Lịch 2025 Vào Ngày Nào?

Tết Âm lịch 2025 sẽ bắt đầu từ ngày 29 tháng 1 năm 2025 dương lịch (thứ Tư) và kết thúc vào ngày 6 tháng 2 năm 2025 dương lịch (thứ Ba).

Năm 2025 Có Nhuận Không?

Để xác định năm nhuận dương lịch thì ta lấy năm đó chia cho 4. Nếu chia hết thì đó sẽ là năm nhuận dương lịch và ngược lại. Như vậy, năm 2025 không phải là năm nhuận Dương lịch vì không chia hết cho 4. Điều này sẽ đồng nghĩa tháng 2 có 28 ngày. Vì không phải là năm nhuận theo dương lịch nên đáp án cho câu hỏi năm 2025 có bao nhiêu ngày sẽ là 365 ngày.

Đối với năm nhuận Âm lịch thì cách tính có phần phức tạp hơn. Nếu năm nhuận theo dương lịch có thêm 1 ngày tháng 2 thì năm nhuận âm lịch sẽ có 2 tháng nhuận. Chẳng hạn năm nhuận theo âm lịch vào tháng 3 thì sẽ có 2 tháng 3 âm lịch. Cách xác định năm nhuận âm lịch là lấy năm đó chia cho 19. Nếu dư 0, 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì đó là năm nhuận.

Năm 2025 Ất Tỵ chia cho 19 dư 11 nên 2025 là năm nhuận theo lịch âm và nhuận vào tháng 1.

Theo lịch âm, năm 2025 sẽ bắt đầu vào ngày 29/01/2025. Ảnh: thuvienphapluat.vn

Năm 2025 Sinh Con Tháng Nào Đẹp?

Ất Tỵ 2015 là năm thích hợp để sinh con ở cả 12 tháng. Tuy nhiên, một số tháng được nhiều chuyên gia đánh giá là tốt hơn những tháng còn lại là tháng 3, 4, 5, 6, 7 và 10.

Tuy nhiên, bạn không chỉ nên chỉ dựa vào việc lựa chọn tháng sinh đẹp mà bỏ qua các yếu tố khác. Trước khi sinh con, ba mẹ cần chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý, đặc biệt là đều đồng thuận với vấn đề này.

Bên cạnh đó, cần đảm bảo về kinh tế, công việc, thời gian,… bởi việc có thêm một thành viên mới sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề mà không phải lúc nào cũng có thể lường trước được.

Sinh Con Năm 2025 Mệnh Gì?

Nếu bạn sinh con vào khoảng thời gian từ ngày 29/01/2025 đến 16/02/2026, tức là sinh con vào năm Ất Tỵ thì con sẽ mang mệnh Hỏa, nạp âm Phú Đăng Hỏa.

Bài viết đã giải đáp các thắc mắc về phong thủy năm Ất Tỵ 2025 như: năm 2025 là năm con gì và mệnh gì hay xem tuổi đẹp làm nhà năm 2025,… Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích để bạn tham khảo cho những dự định trong năm tới. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định, bạn nên xem xét nhiều khía cạnh, không chỉ dựa vào yếu tố phong thủy. Ngoài ra, bạn có thể xin thêm tư vấn từ các chuyên gia để được hỗ trợ tốt nhất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Hà Linh

