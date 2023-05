Nên bày những loại quả nào trên ban thờ ngày Tết?

Các loại quả bày trên bàn thờ trước hết phải đạt yêu cầu là có hình thù tròn trịa

và đều đặn, vỏ mịn trơn láng. Ảnh:specialtyproduce

Theo giảng viên Nguyễn Võ Uyên Mi, Trung tâm đào tạo phong thủy Đông Phương Cát, Tp.HCM, phong thủy chứng minh được hình dạng của một vật có thể tạo ra các nguồn năng lượng tốt xấu khác nhau. Những quả méo mó và có nhiều gai góc, quả héo, hỏng… là những quả sẽ mang đến nguồn năng lượng xấu, vì vậy không nên bày cúng trên bàn thờ. Bởi nguồn năng lượng này sẽ gây ảnh hưởng đến tài lộc cũng như vận may của gia đình trong suốt năm mới.

Việc cúng lễ là thiêng liêng và cầu mong sự may mắn an lạc, ta nên chú trọng chọn những loại quả có tên gọi mang ý nghĩa tốt lành để càng tăng thêm sự may mắn và an tâm cho gia chủ.

Theo phong thủy, bưởi là loại trái cây tượng trưng cho sự thanh khiết đầy đặn. Phật thủ vừa là loại quả quý vừa mang ý nghĩa tâm linh là các loại trái ưu tiên dùng để dâng cúng. Quýt tượng trưng cho sự may mắn. Quả đu đủ là sự đầy đủ no ấm. Xoài vừa thơm ngon vừa được dân gian đọc biến âm là “xài” ngụ ý về có tài lộc trong chi tiêu. Quả nho sang trọng cao quý. Quả sung và lúa làm thành một bộ sung và túc, là sự ăn nên làm ra. Nhãn là sự đoàn kết sum vầy…

Các loại quả mang tên gọi không mấy hay và gợi lên các ý nghĩa xấu như sapôchê (hồng xiêm), chôm chôm thì không phù hợp.

Về số lượng loại trái cây, bà Mi cho biết, tùy điều kiện kinh tế gia chủ chứ không có quy định bắt buộc. Tuy nhiên, nên chọn các số có ý nghĩa, ví dụ 3 tượng trưng cho Tam Tài (Thiên-nhân-địa), bốn là Tứ quý, năm tượng trưng cho ngũ hành – năm yếu tố cấu tạo vạn vật trong trời đất. Đặc biệt theo người Hoa, sáu quả là lục, biến âm là lộc mang lại may mắn. Tám quả là bát, còn gọi là phát, ý muốn phát triển vạn sự. Chín quả vì số chín là con số cực tốt dành cho vua chúa. Số bảy thường không được ưa chuộng do âm của nó là Thất, làm liên tưởng tới sự mất mát.

Về tổng số trái cây thật ra không nên quá gò ép chẵn hay lẻ, nhất đối với các loại trái đi theo chùm như nhãn, sung hay nho. Thay vì chăm chú đếm số quả thì ta nên tập trung vào việc chọn sao cho trái cây tươi ngon sẽ tốt hơn.

Ngoài ra, cũng nên lưu ý tùy ngôi vị mà cúng. Chẳng hạn cúng Phật, Hoàng thiên thì nên cúng trái cây và đồ chay vì các vị này chọn sự thanh tịnh. Còn nếu cúng cho các vị thần như ông Địa, Thần tài hoặc Ông bà chủ đất, Đất đai dương trạch, Ngũ phương ngũ thổ long thần thì nên cúng các món mặn sẽ phù hợp hơn.