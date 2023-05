Nên mua nhà xây sẵn hay mua đất rồi tự xây?

Chi phí

– Mua nhà cũ: Chi phí thường sẽ rẻ hơn so với mua đất tự xây (do còn tính đến khấu hao cho ngôi nhà đã qua sử dụng, chưa kể khi xây nhà lên rồi sẽ khó bán hơn so với để đất trống). Nếu chọn được những ngôi nhà chủ cũ xây dựng chắc chắn, cẩn thận sẽ giúp người mua tiết kiệm chi phí hơn so với việc tự xây 1 căn nhà mới. – Mua nhà mới, được xây dựng hàng loạt bởi các chủ đầu tư: Chi phí xây dựng thường đã được tính vào tổng giá trị nhà đất, vì vậy giá bán cũng không thấp hơn so với thị trường. Nhiều trường hợp còn bị đội giá dự toán lên cao hơn. – Người mua không phải lo dự trù kinh phí hay chi phí phát sinh ảnh hưởng tới kế hoạch tài chính.