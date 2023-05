Nên và không nên mua nhà vào thời điểm nào?

Nên mua nhà khi nào?

Mua nhà mùa mưa: Dù có những bất tiện trong việc di chuyển nhưng mùa mưa là thời điểm thích hợp để người mua dễ dàng đánh giá về chất lượng ngôi nhà mà mình dự định mua. Nếu mua nhà vào thời tiết nắng ráo, người mua chỉ có thể kiểm tra được diện tích, thiết kế, nội thất, tiện ích… của ngôi nhà. Trong khi đó, chỉ vào mùa mưa, chất lượng chống thấm của ngôi nhà và hệ thống cấp thoát nước tại khu vực mới được bộc lộ rõ nhất. Khi đó, bạn sẽ biết khu vực đó có bị ngập hay không, mức độ ngập ra sao, hạ tầng dự án có tốt không. Khi đi xem nhà, bạn cần chú ý đến chân tường của các ngôi nhà trong khu vực mà mình đang quan tâm. Nếu khu vực này thường xuyên bị ngập, chân tường nhà sẽ bị đóng rêu và xuất hiện vết ố. Ngoài ra, bạn cũng cần so sánh độ cao của nền nhà và đường. Nếu nền nhà thấp hơn mặt đường hoặc khu vực đó có nhiều nền nhà cao thấp khác nhau thì khả năng ngập là rất cao.



Mua nhà vào mùa mưa sẽ giúp người mua đánh giá chính xác nhất chất lượng của ngôi nhà

Mua nhà cuối năm, tháng 3 và tháng 7 âm lịch: Thị trường nhà đất cuối năm thường khá sôi động với nhiều dự án được mở bán để đáp ứng nhu cầu mua nhà đón Tết của người dân. Các chủ đầu tư sẽ chào bán lượng hàng tồn cùng các sản phẩm mới với những chính sách hấp dẫn để kích cầu sức mua như chiết khấu cao, tặng quà, bốc thăm trúng thưởng…

Ngược với sự sôi động của thị trường cuối năm, tháng 3 và tháng 7 âm lịch là thời điểm thị trường có phần ảm đạm hơn những tháng khác trong năm. Tâm lý kiêng kỵ xuống tiền trong tháng này đã khiến lượng giao dịch giảm sút. Hiện nay, do quy mô thị trường lớn hơn nên tâm lý e ngại của người dân đã không còn quá nặng nề. Tuy nhiên, để bán được hàng, các dự án mở bán vẫn sẽ áp dụng những chương trình ưu đãi để kích cầu.

Do đó, chọn mua nhà vào những thời điểm này, khách hàng sẽ được hưởng nhiều khuyến mại hấp dẫn.

Mua nhà khi thị trường bắt đầu phục hồi: Với người mua nhà để ở, thời điểm thị trường chạm đáy và dần phục hồi là lúc nên xuống tiền để chọn một ngôi nhà ưng ý. Chu kỳ phát triển của thị trường bất động sản gồm 4 giai đoạn là Phục hồi – Sốt nóng – Hạ nhiệt – Đóng băng. Khi thị trường chạm đáy, giá bất động sản giảm mạnh, mọi giao dịch gần như đình trệ. Thời điểm này, người mua cần liên tục cập nhật thông tin thị trường, khi giá bán gần với giá trị thực của sản phẩm, bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Tín hiệu đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn phục hồi là những chuyển biến tích cực của nền kinh tế và sự tăng dần của giá bán. Đây là thời điểm bạn nên mua nhà bởi rất có thể sau đó giá sẽ ngày càng tăng.

Không nên mua nhà khi nào?

Thị trường đang sốt nóng: Khi thị trường sốt nóng và xảy ra "bong bóng", giá bất động sản bị đẩy lên cao hơn giá trị thực do các nhà đầu tư thứ cấp bỏ tiền mua vào và bán ra kiếm lời. Dù thị trường đang trong tình trạng nào thì nhu cầu mua bán luôn đan xen. Do đó, những người mua nhà đất ở thực – nhóm khách hàng có ít kinh nghiệm nhất nên trì hoãn việc mua vào thời điểm thị trường đang sốt nóng để đảm bảo an toàn và không bị mua hớ. Thay vào đó, thời điểm này, người mua nên dành thời gian để quan sát, thăm dò và tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn.

Tài chính chưa đủ: Hiện nay có rất nhiều người, đặc biệt là các gia đình trẻ, những người có thu nhập trung bình chọn vay vốn ngân hàng là giải pháp hỗ trợ tài chính để mua nhà. Tuy nhiên, trước khi quyết định vay tiền, bạn cần tự đánh giá khả năng tài chính và khả năng trả nợ của mình. Bạn chỉ nên vay khi khả năng tài chính của mình đảm bảo được việc trả nợ trong cả trường hợp có biến động về lãi suất ngân hàng. Theo các chuyên gia tài chính, người mua nhà tuyệt đối không nên vay quá 50% giá trị căn hộ để tránh phải chịu gánh nặng nợ nần. Thực tế đã có không ít trường hợp rơi vào “bẫy lãi suất” phải lao đao vì khoản nợ ngân hàng hàng tháng do liều vay mua nhà khi chưa đủ tài chính.

