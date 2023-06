Ngã tư An Sương là cửa ngõ giao thông quan trọng góp phần giải quyết "điểm đen" về ách tắc, tai nạn giao thông ở khu vực phía Tây Bắc, TP.HCM. Nếu bạn không biết cụ thể ngã tư An Sương ở đâu, thuộc quận mấy, làm sao để đi ngã 4 An Sương thì đừng bỏ qua bài viết này.

1. Ngã Tư An Sương Ở Đâu?

Ngã tư An Sương thuộc Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM. Ngã 4 An Sương nằm trên nút giao thông An Sương , được khánh thành và đưa vào khai thác từ năm 2020. Đây là nút giao thông quan trọng với quy mô 3 tầng:

Tầng hầm: gồm 2 đường hầm chui cho xe lưu thông từ hướng đường Trường Chinh qua Quốc lộ 22 và ngược lại.

Tầng mặt đất: gồm nút giao với đảo tròn trung tâm, hệ thống cây xanh, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông

Tầng trên cùng: cầu vượt ngã tư An Sương, các phương tiện di chuyển qua đây và lưu thông theo hướng Quốc lộ 1.

Nút giao thông 3 tầng ngã 4 An Sương hoạt động đã giảm được tình trạng ùn tắc giao thông

Đoạn quốc lộ 1A qua ngã 4 An Sương chính là Xa lộ Đại Hàn. Đây là tuyến đường chính nối các tỉnh khu vực miền Tây cũng như Bắc bộ, Trung Bộ với trung tâm TP.HCM. Chính vì vậy mà hàng ngày lượng xe lưu thông qua đây là rất lớn. Sau khi ngã 4 An Sương hoàn thiện và đi vào khai thác, 3 nút giao thông này đã phần nào giải quyết được tình trạng kẹt xe cũng như tai nạn diễn ra trên địa bàn.

2. Những Địa Điểm Gần Ngã Tư An Sương

Ngã tư An Sương là khu vực có dân cư tập trung đông đúc, kinh tế phát triển. Các tiện ích như bệnh viện, phòng khám, trường học, khu vui chơi,… phục vụ cho nhu cầu đời sống của người dân cũng hình thành ngày càng nhiều. Nếu bạn muốn sinh sống, học tập hay làm việc tại khu vực quanh ngã tư An Sương thì có thể tham khảo một số tiện ích tại đây.

Bệnh Viện Gần Ngã Tư An Sương Trong Bán Kính 5km:

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn: 1,5km

Trung tâm tiêm chủng vắc xin VNVC Quận 12: 750m

Phòng khám Đa khoa An Sương: 2,5km

Phòng khám Đa khoa Chợ Cầu: 3,5km

Bệnh viện Quận 12: 4,7km

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn: 5km

Trường Học Gần Ngã Tư An Sương:

Trường Mầm non Sóc Bông: 500m

Trường Mầm non Sơn Ca: 1,9km

Trường Tiểu học Võ Văn Tần: 1,4km

Trường Tiểu học Nguyễn An Khương: 2,1km

Trường THCS Nguyễn An Ninh: 750m

Trường THCS Phan Bội Châu: 2,3km

Trường THPT Trường Chinh: 1,7km

Trường THCS và THPT Lạc Hồng: 1,7km

Trường Đại Học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM cơ sở Hóc Môn: 2,8km

Trường ĐH Hoa Sen cơ sở Quang Trung 1: 3,7km

Trường Quân sự Quân khu 7: 2,6km

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh: 2,8km

Trường Cao đẳng Viễn Đông: 2,5km

Sân Bay, Bến Xe Gần Ngã Tư An Sương:

Bến xe An Sương: 300m

Sân bay Tân Sơn Nhất: 10km

Chợ, Siêu Thị, Gần Ngã 4 An Sương:

Coopmart Phan Văn Hới: 2,2km

Coopmart Nguyễn Ảnh Thủ: 1,7km

Chợ Lạc Quang: 1,3km

Chợ Trung Chánh: 2,1km

Chợ Nguyễn Văn Quá: 2,5km

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm: 2,5km

Khu Vui Chơi, Địa Điểm Văn Hoá, Tín Ngưỡng Gần Ngã Tư An Sương:

Galaxy Cinema Trung Chánh: 1,7km

Nhà thờ Lạc Quang: 1,1km

Nhà thờ Giáo xứ Đông Quang: 2,1km

Công viên công cộng An Sương: 1,1km

Công viên phần mềm Quang Trung: 2,4km

Hình ảnh cầu vượt An Sương, Quận 12

3. Tổng Hợp Các Tuyến Xe Buýt Đi Ngã Tư An Sương

Nếu bạn ở các địa phương khác muốn tìm đường về ngã tư An Sương thì có thể tham khảo những tuyến xe buýt sau:

Lộ trình Tuyến số Xuất phát từ Công viên 23/09 đến Bến xe An Sương. 04 Xuất phát từ Công viên 23/09 đến Bến xe Củ Chi qua ngã 4 An Sương. 13 Đi từ Bến xe Miền Đông đến Hóc Môn qua đoạn Quốc lộ 22 ngã 4 An Sương. 24 Xuất phát từ Công viên 23/09 đến Bến xe An Sương. 27 Đi từ Đại học Quốc gia TPHCM đến Bến xe An Sương. 33 Xuất phát tại Bến xe Miền Tây đến Bến xe An Sương 41 Khởi hành từ Khu công nghiệp Lê Minh Xuân đến Bến xe An Sương. 60 Đi từ Bến xe Biên Hòa đến Bến xe An Sương. 60 – 5 Đi từ Bến xe Hậu Nghĩa đến Bến xe An Sương. 65 Khởi hành từ Bến xe Chợ Lớn đến Bến xe An Sương. 66 Xuất phát tại Chùa Phật Cô Đơn đến Bến xe An Sương. 71 Đi từ Bến xe Củ Chi đến Bến xe An Sương. 74 Xuất phát từ Khu công nghiệp Nhị Xuân đến Bến xe An Sương. 85 Khởi hành từ Đại học Nông Lâm đến Bến xe An Sương. 104 Xuất phát từ Bến xe Tân Quy đến Bến xe An Sương. 122 Xuất phát từ Chợ Hiệp Thành đến Bến xe Chợ Lớn qua ngã 4 An Sương. 145 Khởi hành từ Bến xe Miền Tây đến Bến xe An Sương. 151 Xuất phát từ Bến xe Miền Đông đến Bến xe An Sương. 159 Đi từ Bến xe Thủ Dầu Một đến Bến xe An Sương. 613

Có nhiều tuyến xe buýt đi Bến xe An Sương để phục vụ nhu cầu người dân

4. Một Số Dự Án Bất Động Sản Gần Ngã Tư An Sương

Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế quanh khu vực ngã 4 An Sương đã kéo theo nhu cầu nhà ở tăng cao, thúc đẩy thị trường bất động sản trong khu vực. Trong tương lai, nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm đô thị vệ tinh kết nối Hóc Môn, Củ Chi với Thuận An, Bình Dương.

Có Nên Đầu Tư Bất Động Sản Tại Ngã Tư An Sương Không?

Thực tế câu trả lời còn tùy thuộc vào nhu cầu, mục đích, tài chính của mỗi người. Tuy nhiên, đây thực sự là một khu vực có nhiều tiềm năng.

Vị trí địa lý thuận lợi, cửa ngõ giao thương giữa các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Trung Bộ, Bắc Bộ với trung tâm TP.HCM.

Cơ sở hạ tầng giao thông phát triển.

Quỹ đất dành cho các dự án còn khá nhiều, thuộc địa phận quận 12 là khu vực nằm trong hướng đầu tư và phát triển theo đề án Quy hoạch phát triển của TP.HCM định hướng đến năm 2030.

Xu hướng người dân di tản ra các vùng ven bởi sự quá tải về lượng người nhập cư vào trung tâm thành phố.

Khu vực Ngã tư An Sương, Quận 12 là một trong những khu đô thị đang trên đà phát triển nên giá bất động sản vẫn còn nằm ở mức thấp hơn các vùng khác.

10 Dự Án Bất Động Sản Quanh Khu Vực Ngã 4 An Sương, Tân Thới Nhất, Quận 12

Những dự án nổi bật tại khu vực Tân Thời Nhất, Quận 12 có thể kể đến là:

Khu Căn Hộ Tecco Green Nest (Cách Ngã 4 An Sương 1,8Km)

Vị trí: 287 đường Phan Văn Hớn, Tân Thời Nhất, Quận 12

Chủ đầu tư: Tập đoàn Tecco Group

Quy mô: 17551 m 2

Số lượng: 3 tòa nhà 15 tầng với 866 căn hộ

Sản phẩm: Căn hộ chung cư

Năm bàn giao: 2015

Tecco Green Nest cách sân bay Tân Sơn Nhất 5,1km, gần siêu thị, coopmart, bệnh viện, trường học, khu công nghiệp,… Tecco Green Nest là khu căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi kết hợp hồ bơi, trường học, khu vui chơi trẻ em giữa các tòa nhà.

Xem nhanh:

Chung Cư Topaz Home (Cách Ngã 4 An Sương 1,9Km)

Vị trí: 102 Đường Phan Văn Hớn, Tân Thời Nhất, Quận 12

Chủ đầu tư: Công Ty CP NN DV & TM Thuận Kiều

Quy mô: 14.770 m 2

Số lượng: 8 tòa nhà cao 20 tầng với 1.172 căn hộ

Sản phẩm: 80% nhà ở xã hội và 20% nhà ở thương mại

Năm bàn giao: 2018

Topaz Home là một trong những khu căn hộ có mức giá rẻ nhất tại khu vực Quận 12. Tuy giá rẻ nhưng sản phẩm dự án mang lại thuộc phân khúc nhà ở xã hội tiêu chuẩn, đầy đủ tiện nghi và có cả các dịch vụ như hồ bơi, công viên xanh, nhà trẻ, trung tâm thương mại,… Chính vì điều này mà kể từ khi chính thức được rao bán, 1.172 đã bán hết chỉ trong vòng 3 tháng.

Xem nhanh:

Khu Căn Hộ Prosper Plaza (Cách Ngã Tư An Sương 3Km)

Vị trí: 22/14 Đường Phan Văn Hớn, Tân Thời Nhất, Quận 12

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Phúc Phúc Yên

Quy mô: 15585 m 2

Số lượng: 3 tòa nhà với 1540 căn hộ và 75 căn shophouse

Sản phẩm: Căn hộ chung cư và shophouse

Năm bàn giao: 2018

Toàn bộ dự án Prosper Plaza (tên cũ là Lakeview Tower) có hơn 20 tiện ích, phục vụ nhu cầu đời sống của người dân và hồ nước tự nhiên rộng gần 1ha không hề kém cạnh các khu căn hộ hạng sang.

Xem nhanh:

Chung Cư An Sương (Cách Ngã Tư An Sương 1,1Km)

Vị trí: Quốc lộ 1A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong -Besco

Quy mô: 60,4 ha

Số lượng: 2 tòa nhà với 15 tầng nổi, 1 tầng hầm, gồm 302 căn hộ

Sản phẩm: Căn hộ chung cư và shophouse

Diện tích: 54 – 78 – 80 – 100 m 2

Năm bàn giao: 2019

Chung cư An Sương Quận 12 nằm ngay vị trí trung tâm, nơi tập trung dân cư đông đúc nên cư dân ở đây có thể dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác cũng như tiếp cận nhiều tiện ích xung quanh. Ngoài ra, người dân tại đây cũng có thể sử dụng chuỗi tiện ích nội khu như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, phòng tập gym, yoga,…

Nếu đang quan tâm đến dự án này, bạn có thể tham khảo tin rao bán, cho thuê căn hộ tại đây:

Chung Cư Thái An Apartment (Cách Ngã 4 An Sương 3Km)

Vị trí: Đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Song Kim và Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành.

Diện tích: 19.150 m 2

Quy mô: 2 tòa nhà với 15 tầng, 1 tầng hầm với 348 căn hộ

Diện tích: 73 – 98 – 108 m 2

Năm bàn giao: 2015

Cư dân sinh sống tại Chung cư Thái An có thể dễ dàng di chuyển sang các khu vực Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp. Cả 2 toà nhà đều được xây theo hướng Bắc – Nam đảm bảo ánh sáng chiếu trực tiếp đến tất cả các căn hộ, tạo sự thông thoáng và mát mẻ. Tại đây còn có các tiện ích như hồ bơi dành cho người lớn và trẻ em, phòng tập thể dục, khu rửa xe,… Đồng thời, toàn khu còn trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, camera an ninh hoạt động 24/7 để đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống trong khu vực này.

Xem nhanh:

Chung Cư Hưng Ngân Garden (Cách Ngã Tư An Sương 4Km)

Vị trí: Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân

Tổng diện tích dự án: 2,75 ha

Tổng diện tích sàn xây dựng: 27.002 m2

Quy mô: 4 block cao 22 tầng, gồm 1328 căn hộ

Diện tích căn hộ: từ 45m2 đến 85m2

Năm bàn giao: 2015

Dự án Hưng Ngân Garden nằm trên đường Tân Chánh Hiệp 21, thuộc phường Tân Chánh Hiệp. Với vị trí cách ngã tư An Sương khoảng 4km, dự án được đánh giá có vị trí đẹp, nằm trong quần thể đô thị nhộn nhịp, phát triển của Quận 12, TP.HCM. Các căn hộ Hưng Ngân Garden thích hợp với những người đang sinh sống và làm việc tại Quận 12, Tân Bình hay Gò Vấp.

Xem nhanh:

Tô Ký Tower (Cách Ngã Tư An Sương 2,5Km)

Vị trí: Đường Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM

Chủ đầu tư: CTY CP ĐT & XD CT 557 – Cienco 5

Diện tích khu đất: 6.272,3 m2

Quy mô: 2 Block cao 20 tầng, 2 tầng hầm, 2 tầng TTTM và 16 tầng căn hộ

Số lượng: 400 căn hộ, diện tích từ 50 – 74m2

Năm bàn giao: 2018

Dự án Tô Ký Tower nằm trên đường Tô Ký, thuộc Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, cách công viên Phần Mềm Quang Trung chỉ khoảng 900m, cách ngã 4 An Sương khoảng 2,5km. Dự án được thừa hưởng tất cả các tiện ích vượt trội sẵn có của khu vực quận 12 với trung tâm hành chính, siêu thị, chợ, trường học, bệnh viện…

Xem nhanh:

Căn Hộ I – Park An Sương (cách 2km)

Vị trí: Khu dân cư An Sương, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty CP Kinh doanh và Phát triển nhà HDTC

Tổng diện tích: 64 ha

Mật độ xây dựng: 30%

Quy mô: 2 block căn hộ 16 tầng và 1 tầng hầm

Số lượng: 196 căn hộ

Diện tích: 50,2-94,3m2

Năm bàn giao: 2020

Dự án căn hộ I – Park An Sương nằm ngay trung tâm khu dân cư An Sương, Quận 12, cách ngã tư An Sương khoảng 2km. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối đến các cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện, cùng nhiều tiện ích khác tại khu vực như trung tâm thương mại, chợ, siêu thị…

Xem nhanh:

Chung Cư Đông Hưng 1 ( Cách Ngã Tư An Sương 2Km)

Địa chỉ : Khu dân cư An Sương, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Phát Triển Và Kinh Doanh Nhà

Diện tích: 4.231 m2

Quy mô: 2 đơn nguyên cao 15 tầng (chưa kể tầng hầm, tầng kỹ thuật)

Số lượng căn hộ: 224

Chung Cư Đông Hải (Cách Ngã Tư An Sương 2,8Km)

Vị trí: Đường Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đông Hải – QK7

Loại dự án: Nhà ở xã hội

Quy mô: 1 tòa nhà cao 16 tầng (1 tầng hầm)

Số lượng căn hộ: 96

Diện tích: 40m2, 50m2, 53m2, 60m2

Năm bàn giao: 2017

Với những điều kiện hội tụ đầy đủ “Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa”, bất động sản khu vực Ngã 4 An Sương nói riêng và Quận 12 nói chung hứa hẹn sẽ có nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai. Do đó, bạn có thể cân nhắc khi có nhu cầu đầu tư bất động sản tại khu vực này.

Hà Linh

