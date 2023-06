Ngã tư Bà Điểm ở đâu? Xung quanh có những tiện ích gì? Hướng đi và các dự án bất động sản gần ngã tư Bà Điểm? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về địa điểm này cũng như chỉ đường đi ngã tư Bà Điểm bằng xe buýt nhanh nhất.

Ngã tư Bà Điểm Hóc Môn đóng vai trò kết nối thành phố với các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và vùng sông nước Miền Tây. Đồng thời, huyện Hóc Môn nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc TP.HCM, nằm trong khu vực được UBND thành phố quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, hứa hẹn trong tương lai sẽ có nhiều sự thay đổi, các hoạt động kinh tế, văn hoá, thương mại, trong đó có lĩnh vực bất động sản vì thế cũng sẽ phát triển.

Ngã tư Bà Điểm cách bến xe An Sương 1,6km, cách ngã tư An Sương 1,3km. Vì vậy, từ ngã tư Bà Điểm, người dân có thể di chuyển đến bến xe An Sương và dễ dàng bắt xe đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ, hoặc bắt xe khách đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc.