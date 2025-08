33

Bến Xe An Sương – Suối Tiên – Đại học Quốc Gia

Bến xe An Sương – Quốc lộ 22 – (rẽ trái tại nút giao thông An Sương) – Ngã tư An Sương – Quốc lộ 1 – Khu du lịch Suối Tiên – Quốc lộ 1 – quay đầu trên cầu vượt – Xa lộ Hà Nội – Đường Đại lộ Đại học Quốc gia Tp. HCM – Quảng trường Sáng Tạo – Đường Lê Quý Đôn – Đường Nguyễn Du – Đường Mạc Đĩnh Chi – Đường Trần Đại Nghĩa – Ký túc xá B (Đại học Quốc Gia).