Một số dự án bất động sản quanh khu vực ngã 4 Hòa Lân, Thuận An, Bình Dương là: Diamond Boulevard, Lavita Thuận An, , Happy One Central, Legacy Prime, The Habitat Bình Dương, Tecco Felice Homes, Astral City Bình Dương, Icon Plaza Bình Dương