Khi gửi tiền hay vay vốn tại ngân hàng, ngoài thông tin về lãi suất, khách hàng còn quan tâm đến mức độ uy tín, an toàn của ngân hàng đó vậy. Vậy với ngân hàng MB thì sao? Dưới đây chúng tôi sẽ trả lời cho câu hỏi MBBank là ngân hàng gì và đưa ra những thông tin khách quan giúp bạn đánh giá độ tin cậy của tổ chức tín dụng này.

1. MB Là Ngân Hàng Gì?

Ngân hàng MB tên đầy đủ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội

Tên tiếng Anh là Military Commercial Joint Stock Bank

Tên viết tắt là MB.

Mã SWIFT Code: MSCBVNVX

Như vậy, MB là tên viết tắt của Ngân hàng TMCP Quân Đội, là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn tại Việt Nam hiện nay.

Giới Thiệu Chung Về Ngân Hàng MB

Ngân hàng MB chính thức thành lập vào ngày 4/11/1994 với số vốn đầu tư ban đầu là 20 tỷ đồng, 25 nhân sự, trụ sở đặt tại số 28A Điện Biên Phủ, Hà Nội. Mục đích là xây dựng một tổ chức tín dụng phục vụ doanh nghiệp quân đội trong sản xuất kinh doanh thời kỳ tiền hội nhập.

Trải qua 3 thập kỷ phát triển, MB đã trở thành một tập đoàn tài chính đa năng với các trụ sở, chi nhánh không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài. Đồng thời được đánh giá là một định chế vững về tài chính, mạnh về quản lý, góp phần thúc đẩy công cuộc phát triển kinh tế đất nước.

Tính đến năm 2024, ngân hàng MB có hơn 284 chi nhánh/phòng giao dịch đặt tại 53 tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng thời có văn phòng đại diện tại Nga và chi nhánh tại Lào, Campuchia.

MB Bank là Ngân hàng TMCP Quân Đội. Ảnh: qdnd.vn

Giải Thưởng Và Thành Tích

Với sự nỗ lực của đội ngũ ban lãnh đạo và nhân viên cùng sự hỗ trợ từ Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng , Ngân hàng nhà nước và các đơn vị trong, ngoài quân đội, ngân hàng MB đã và đang phát huy những phẩm chất tốt đẹp và truyền thống của người chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, xuất sắc dành được nhiều thành tựu và giải thưởng danh giá. Những giải thưởng, thành tích tiêu biểu có thể kể đến như:

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo công bố của Tạp chí Fortune (Mỹ).

Giải thưởng Sao Khuê 2024 – Lần thứ 6 liên tiếp ( 2019 – 2024) MB được nhân giải thưởng này.

Giải thưởng Model Risk Manager – Giải thưởng danh giá về quản trị rủi ro.

Top 10 doanh nghiệp có báo cáo thường niên xuất sắc 2023.

Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.

MB được đánh giá là một trong những địa điểm làm việc tốt nhất tại Việt Nam năm 2023.

MB là một trong 20 doanh nghiệp được vinh danh và nhận giải vàng Chất lượng Quốc gia năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ trao tặng/

Các Công Ty Thành Viên Của MB Bank

Các công tin thành viên của MB hiện nay gồm có:

MBS – Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

MBCapital – Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB.

MBAMC – Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội.

MS Finance – Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei.

MIC – Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội.

MBAL – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ MB Ageas.

2. Biz MBBank Là Gì? Hướng Dẫn Cách Tải Và Đăng Ký Tài Khoản Trên Điện Thoại

Một trong những dịch vụ tại ngân hàng MB được nhiều người quan tâm là Biz MBBank.

Biz MBBank Là Gì?

Biz MBBank là nền tảng số toàn diện hướng đến doanh nghiệp do ngân hàng Quân Đội MB phát triển. Khi đó, doanh nghiệp có thể thực hiện tất cả các dịch vụ tài chính trực tuyến mà không cần bản cứng chứng từ bao gồm quản lý dòng tiền, quản lý chuỗi cung ứng, thanh toán, chuyển khoản, chi trả hóa đơn, trả lương nhân viên, mua bán ngoại tệ,…

Ngoài ra, thông qua nền tảng này, khách hàng cũng có thể thực hiện đổi số điện thoại MB một cách đơn giản. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp giảm tải lượng công việc liên quan đến tài chính đồng thời việc quản lý cũng trở nên dễ dàng hơn.

Biz MBBank là nền tảng dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp. Ảnh: Laodong.vn

Hướng Dẫn Cách Tải Và Đăng Ký Tài Khoản Biz MBBank Trên Điện Thoại

Bạn có thể tải ứng dụng và đăng ký tài khoản Biz MBBank trên điện thoại Android hay IOS theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập Google Play hoặc App Store và gõ trên thanh tìm kiếm Biz MBBank. Sau đó nhấn “Install” để tải ứng dụng.

Bước 2: Quá trình tải hoàn thành thì bạn tiếp tục nhấn vào “Open” để mở app Biz MBBank rồi nhấn vào nút “Đăng ký mới dịch vụ”. Màn hình sẽ hiển thị đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết để bạn chuẩn bị bao gồm giấy đăng ký kinh doanh, giấy từ tùy thân và một số giấy tờ liên quan khác. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu rồi nhấn nút “Tiếp tục”.

Bước 3: Đọc kỹ hướng dẫn về cách chụp các loại giấy tờ sau đó nhấn vào nút “Tiếp tục”, chụp các loại giấy tờ và update toàn bộ vào ứng dụng rồi gửi thông tin. Ngân hàng sẽ tiến hành xác thực thông tin được gửi, trong trường hợp cần thiết sẽ liên hệ với bạn thông qua số điện thoại.

Sau khi đã đăng ký thành công, mỗi lần sử dụng, bạn chỉ cần đăng nhập, điền đầy đủ các thông tin gồm mã công ty, tên đăng nhập và mật khẩu rồi nhấn “Đăng nhập” là có thể sử dụng ứng dụng.

Tải và đăng ký tài khoản Biz MBBank trên điện thoại di động. Ảnh: CellphoneS

3. Câu Hỏi Thường Gặp Về Ngân Hàng MBBank

Để hiểu rõ hơn MB là ngân hàng gì , bạn có thể tham khảo thêm một số nội dung dưới đây.

MB Bank Là Ngân Hàng Nhà Nước Hay Tư Nhân?

MB là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng và là ngân hàng thương mại cổ phần, thành viên của ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hoạt động dưới sự quản lý và giám sát chặt chẽ của ngân hàng Nhà nước.

Mã Ngân Hàng MB Bank Là Gì?

Mã ngân hàng hay SWIFT Code ngân hàng được hiểu là định dạng tiêu chuẩn của Mã định danh ngân hàng được sử dụng trong chuyển hoặc nhân tiền giữa các ngân hàng với nhau, đặc biệt là với những giao dịch chuyển khoản quốc tế.

Khi thực hiện chuyển hoặc nhận tiền quốc tế về Việt Nam, mã ngân hàng giúp thống nhất các thông tin trên phạm vi toàn cầu. Dựa theo SWIFT Code có thể biết được chính xác tên ngân hàng, nguồn gốc đến từ đây, đang đăng ký tại chi nhánh nào và địa chỉ cụ thể. Đối với MB Bank, mã ngân hàng sẽ là MSCBVNVX.

Số Thẻ Ngân Hàng MB Bank Là Gì?

Số thẻ MB Bank là số được in nổi trên bề mặt của mỗi thẻ ngân hàng với 2 đầu số là:

4089 là số thẻ quốc tế Visa Debit.

9704 là số thẻ nội địa Active Plus.

Nếu thẻ ngân hàng MB cũ của bạn bị hư hỏng, hết hạn hoặc mất thì ngân hàng sẽ làm thẻ mới, khi đó số thẻ cũng được thay đổi.

Lô Gô Ngân Hàng MB Bank

Vào đầu năm 2021, ngân hàng MB cho ra mắt lô gô mới thể hiện sự đổi mới, sáng tạo cũng như khẳng định vị thế của mình trên thị trường ngân hàng trong nước. Logo mới của ngân hàng MB được thiết kế gồm 2 phần là biểu tượng và chữ.

Biểu tượng là hình ngôi sao được ghép lại từ 10 hình tượng nhìn giống như bước chân. Số 10 là con số may mắn, tượng trưng cho sự thành công kết hợp cùng với chữ viết tắt của tên thương hiệu. Sự thay đổi logo thể hiện những đổi mới tích cực của ngân hàng để phục vụ khách hàng được tốt hơn.

Thẻ Đen Ngân Hàng MB Bank

Thẻ đen MB Bank là là dòng thẻ tín dụng cao cấp do ngân hàng Quân đội MB phát hàng có tên quốc tế là MB Priority Visa Platinum. Khách hàng sẽ nhận được nhiều đặc quyền về dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, nhận tiền,… nếu thực hiện trên thẻ tầm thẻ “quyền lực này chẳng hạn:

Giao dịch được thực hiện tại quầy ưu tiên riêng tại các chi nhánh, điểm giao dịch của MB.

Chủ thẻ có nhiều cơ hội tham gia các chương trình khuyến mãi, hoàn tiền, tích điểm,…

Tham gia câu lạc bộ Visa Platinum danh giá của MB.

Ưu đãi về bài hiểm tại nhạn, hỗ trợ bảo hiểm du lịch toàn cầu.

…

App MB Bank Là Gì?

App MB Bank là ứng dụng quản lý tài chính mà ngân hàng MB cung cấp đến toàn bộ khách hàng, đảm bảo các giao dịch tài chính được thực hiện nhanh chóng và trực tuyến, tính bảo mật và an toàn cao.

Với app này, khách hàng có thể:

Chuyển khoản bất kỳ lúc nào và miễn phí trọn đời.

Quản lý tài chính, kiểm tra số dư tài khoản nhanh chóng.

Tính bảo mật và an toàn cao.

Tích điểm đổi quà.

Thanh toán các hóa đơn, nạp tiền điện thoại nhanh chóng, tiện lợi.

Rút tiền tại cây ATM mà không cần thẻ.

Tích lũy tài chính cho con cái.

Thay đổi giao diện để mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

MB Bank Có Mất Phí Hàng Tháng Không?

Hiện nay, ngân hàng MB áp dụng tính phí duy trì tài khoản thanh toán nhằm mục đích duy trì và quản lý tài khoản của khách hàng trong hệ thống. Mức phí duy trì tài khoản hàng tháng của ngân hàng MB là 8.000 đồng. Những tài khoản thấu chi, rút vốn nhanh, phí duy trì tài khoản mỗi tháng là 50.000 đồng.

Ngoài ra, tùy theo loại thẻ mà phí thường niên để duy trì thẻ và các tiện ích cho khách hàng cũng sẽ có sự thay đổi, dao động từ 200.000 – 20.000.000 đồng/năm với thẻ chính và 100.000 – 10.000.000 đồng/năm với thẻ phụ.

Phí SMS Banking MB 2024 Là Bao Nhiêu?

Mức phí SMS Banking ngân hàng MB hiện nay được tính như sau:

Sản phẩm Mức phí ( chưa bao gồm VAT) Thông báo biến động số dư SMS Banking – Phí sử dụng dịch vụ/tháng: 20.000 đồng/tháng/số tài khoản



– Khách hàng Private: Miễn phí Thông báo biến động số dư trên App Miễn phí

Ngân Hàng MB Làm Việc Đến Mấy Giờ?

Hiện nay, giờ làm việc của ngân hàng MB áp dụng trên toàn quốc là:

Sáng: Từ 8h-12h.

Chiều:1h30-17h30.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Tuy nhiên, tùy từng khu vực, vùng miền mà giờ mở cửa và kết thúc ngày làm việc có thể thay đổi, chênh lệch khoảng 30 phút. Ngoài ra, một số chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng MB cũng làm việc vào sáng thứ 7 từ 8h-12h để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chiều thứ 7, ngày chủ nhật và những ngày lễ, tết thì tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch sẽ không làm việc.

MB Bank là ngân hàng dẫn đầu trong cuộc đua chuyển đổi số. Ảnh: Báo Tin tức

Trên đây là câu trả lời cho thắc mắc MB Bank là ngân hàng gì, MB Bank là ngân hàng nhà nước hay tư nhân và một số thông tin liên quan mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn còn có những câu hỏi hoặc vấn đề cần hỗ trợ, có thể liên hệ tổng đài của ngân hàng Quân đội MB hoặc đến trực tiếp các quầy giao dịch tại địa phương trong giờ làm việc để được tư vấn cụ thể.

Tác giả: Linh Trần

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 06/05/2025 – 14:31

Link nguồn: https://reatimes.vn/mb-bank-la-ngan-hang-gi-co-uy-tin-khong-cap-nhat-phi-sms-banking-mb-moi-nhat-20225060216474802.htm