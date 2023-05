Ngân hàng siết cho vay, doanh nghiệp BĐS vẫn mạnh dạn tăng cung

Tăng lãi suất, siết điều kiện

Ngày 23/3 vừa qua, khi ghé vào một điểm giao dịch BIDV tại quận 3, Tp.HCM, chúng tôi được nhân viên tín dụng của chi nhánh ngân hàng này tư vấn các thủ tục vay mua nhà có thế chấp. Với gói vay này, lãi suất trong 12 tháng đầu được hưởng ưu đãi là 8,5%/năm. Khi chúng tôi thắc mắc về việc lãi vay cao, nhân viên tư vấn giải thích do lãi suất vừa được điều chỉnh tăng.

Còn nhớ hồi cuối năm 2017, mức lãi suất cho vay 6 tháng đầu tiên của BIDV là 7,1%/năm, còn 12 tháng đầu tiên là 7,6%/năm… Như vậy hiện nay lãi suất cho vay của ngân hàng này đã tăng từ 0,7 – 0,9%/năm.

Không chỉ tăng lãi suất, một số ngân hàng còn đưa ra quy định khá nghiêm ngặt khi cho vay lĩnh vực bất động sản. Thậm chí, TGĐ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Đỗ Minh Toàn còn nói thẳng: ACB không chủ trương đẩy mạnh cho vay lĩnh vực bất động sản. Theo đó, tại ACB tỷ lệ cho vay lĩnh vực này chỉ chiếm chưa đến 10% tổng dư nợ cho vay. Đối tượng chính của các khoản vay này là những khách hàng vay mua nhà ở, mua căn nhà đầu tiên hoặc thứ hai, có nguồn thu nhập trả nợ là tiền lương, tiền công. “Chúng tôi gần như không cho cá nhân, doanh nghiệp vay đầu cơ, vay mua gom các tầng chung cư…”, ông Toàn cho hay.

Theo thông tin do ông Nguyễn Hoàng Minh, PGĐ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM cung cấp thì tín dụng bất động sản của các ngân hàng trên địa bàn Tp.HCM hiện đều tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm ngoái, chiếm tỷ trọng 10,9%/tổng dư nợ tín dụng (cuối năm 2017 là 10,8%). Hiện tại vay mua bất động sản đang có mức lãi suất từ 9 – 12%/năm, cao hơn so với các lĩnh vực khác.



Các ngân hàng hiện đã thực hiện tăng lãi suất cho vay đối với bất động sản. Ảnh: Đình Sơn

Mới đây Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cũng vừa công bố tỷ lệ cơ cấu tín dụng. Theo đó, tín dụng kinh doanh bất động sản và xây dựng chiếm tỷ lệ khoảng 16,1%, cho vay tiêu dùng chiếm khoảng 18,3%. Như vậy, dư nợ cho vay đối với kinh doanh bất động sản, xây dựng và tiêu dùng (trong đó các ngân hàng cho cá nhân vay mua nhà, sửa chữa nhà… trả bằng tiền công, tiền lương) hiện lên hơn 2 triệu tỉ đồng.

Nguồn cung tăng mạnh, giá nhà sẽ giảm

Tuy nhiên, dù các ngân hàng vẫn đang hạn chế cho vay bất động sản nhưng nguồn cung trên thị trường lại tăng lên. Công ty Đất Xanh vừa công bố thông tin cho biết, có khoảng hơn 22.100 sản phẩm đã được công ty này bán ra trong năm 2017. Theo kế hoạch, sang năm 2018 Đất Xanh sẽ mở bán khoảng 28.000 sản phẩm, trong số này công ty trực tiếp làm chủ đầu tư của trên 10.000 căn hộ.

Sau một năm khá im ắng, bước qua năm 2018 Tập đoàn Novaland cũng dự kiến sẽ tung ra một loạt dự án tại khu đông Tp.HCM. Tương tự, Tập đoàn Hưng Thịnh cho biết sẽ tung ra khoảng 12.000 sản phẩm trong năm 2018. Ngoài ra, còn rất nhiều doanh nghiệp khác cũng có kế hoạch “bung” mạnh nguồn hàng sau 1 năm bị "nghẽn" lại vì vướng thủ tục hành chính.

Về nghịch lý siết vốn nhưng nguồn hàng vẫn tăng, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Tp.HCM (HoREA) giải thích, đó là vì các doanh nghiệp đã lường trước đồng thời vạch sẵn kế hoạch chuẩn bị, tìm kiếm các giải pháp phù hợp để thích ứng với điều kiện mới. Nổi bật trong đó là việc rất nhiều doanh nghiệp địa ốc trước đó đã ký kết, hợp tác với các nhà đầu tư ngoại trong việc “rót” vốn vào lĩnh vực bất động sản.

Theo ông Nguyễn Dư Lực, Chủ tịch Công ty Hưng Lộc Phát, bên cạnh việc liên kết, liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp hiện nay cũng có kế hoạch đầu tư hợp lý hơn, đáp ứng đúng phân khúc, nhu cầu của khách hàng chứ không đầu tư tràn lan như trước đây. Với việc nguồn cung hiện quá lớn, ông Lực cho rằng lượng sản phẩm như vậy thực ra vẫn còn rất ít so với nhu cầu của khách hàng. Bằng chứng thấy rõ là hầu hết các dự án mở bán trong thời gian gần đây đều được khách hàng mua hết.

Tuy vậy, vấn đề nguồn cung quá dồi dào trên thị trường khiến giới chuyên gia dấy lên lo ngại: nguồn cung lớn trong bối cảnh ngân hàng siết tín dụng sẽ có những tác động nhất định đến thị trường bất động sản. “Khi tín dụng bị hạn chế, nguồn cung dồi dào buộc các doanh nghiệp phải tìm các giải pháp để bán hàng, trong đó có việc giảm giá bán, tăng các chính sách khuyến mãi, hậu mãi. Chưa kể bất động sản đã liên tục tăng giá trước đó nên chắc chắn nhiều người sẽ chốt lãi. Vì vậy, việc điều chỉnh giá cũng là tất yếu để thu hút thêm lượng khách hàng mới”, một vị chuyên gia phân tích.