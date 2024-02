Ngày Đẹp Tháng 2 Năm 2024 Để Xuất Hành, Làm Nhà, Khai Trương

Ngày đẹp tháng 2 năm 2024 được nhiều gia chủ quan tâm, chú trọng nhằm chuẩn bị cho những việc đại sự trong tháng này. Vậy ngày tốt trong tháng 2 năm 2024 gồm những ngày nào? Ngày đẹp tháng 2 âm năm 2024 cho xuất hành, mở hàng, khai trương, nhập trạch? Tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Dân gian quan niệm, hễ làm những việc trọng đại như cưới hỏi, làm nhà, khai trương, xuất hành… cần phải xem ngày đẹp, giờ tốt để tiến hành nhằm mong cầu gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý. Tháng 2 năm 2024 Dương lịch là tháng đầu năm với nhiều việc quan trọng mở đầu cho năm mới. Việc chọn ngày tốt, giờ đẹp vì thế càng quan trọng.

1. Tháng 2 Năm 2024 Có Bao Nhiêu Ngày? Rơi Vào Tháng Mấy Âm?

Tháng 2 luôn là tháng có ít ngày nhất trong năm tính theo lịch Dương. Nếu là năm thường, tháng 2 Dương lịch sẽ có 28 ngày. Nếu là năm nhuận, tháng 2 sẽ có 29 ngày. Năm 2024 theo lịch vạn niên là năm chia hết cho 4 nên là năm nhuận Dương lịch. Theo đó, tháng 2 năm 2024 có 29 ngày.

Tháng 2 năm 2024 tính theo lịch Âm là tháng Ất Sửu, năm Giáp Thìn, rơi vào tháng 3 Dương lịch. Năm Giáp Thìn 2024, tháng 2 Âm lịch là tháng đủ, có 30 ngày.

Tháng 2 bắt đầu từ ngày 01/02/2024 đến hết ngày 29/02/2024 theo Dương lịch; nếu tính theo lịch Âm sẽ bắt đầu từ 22/12/2023 đến hết ngày 20/1/2024. Như vậy, tháng 2 năm 2024 Dương lịch sẽ rơi vào khoảng cuối tháng Chạp năm Quý Mão 2023 và tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024.

2. Cách Xác Định Ngày Đẹp Tháng 2 Năm 2024

Ngày tốt là ngày có năng lượng tích cực, góp phần thu hút tài lộc, may mắn cho gia chủ. Để chọn ngày đẹp tháng 2 năm 2024 , bạn có thể thực hiện theo các bước gợi ý sau đây:

Bước 1: Ưu tiên chọn những ngày hoàng đạo (ngày tốt), tránh các ngày hắc đạo (ngày xấu) của tháng 2 năm 2024.

Bước 2: Chọn ngày có trực tốt, sao nhị thập bát tú chiếu xuống tốt. Trách các ngày có trực xấu, sao nhị thập bát tú chiếu xuống xấu. Trực tốt gồm Trực Khai, Trực Bình, Trực Kiến, Trực Mãn.

Bước 3: Xem ngày đó có phạm vào các ngày xấu trong tháng không? Ngày xấu gồm ngày Tam nương, Thổ tú, Nguyệt kỵ, Kim thần sát, vãng vong, Dương công kỵ nhật,…

Bước 4: Xem sao tốt, sao xấu chiếu xuống trong ngày cần xem. Nên chọn ngày có nhiều sao tốt như Thiên Hỷ, Thiên Phúc, Nguyệt Đức, Thiên Đức, Minh Đường, Tam Hợp, Phúc Sinh, Nguyệt Tài…

Bước 5: Sau khi chọn được ngày tốt nhất trong tháng 2 năm 2024, kế đến hãy chọn giờ đẹp trong ngày để thực hiện những việc quan trọng.

3. Các Ngày Tốt Trong Tháng 2 Năm 2024

Căn cứ theo lịch vạn niên, tháng 2 năm 2024 có 15 ngày đẹp để làm các việc đại sự như mua nhà, khai trương, cưới hỏi, động thổ làm nhà, sinh con…

Thứ Ngày Dương Ngày Âm Sao tốt Thứ Sáu 02/02/2024 23/12/2023 – Ngày Bính Thân Mẫu thương, Ngũ phú, Dương đức, Phúc sinh, Tư mệnh, Trừ thần, Minh phệ. Chủ Nhật 04/02/2024 25/12/2023 – Ngày Mậu Tuất Tư mệnh, Dương đức, Thiên hỷ, Tam hợp, Thiên y. Thứ Hai 05/02/2024 26/12/2023 – Ngày Kỷ Hợi Lục hợp, Mẫu thương, Ngũ phú, Thánh tâm, Bất tương. Thứ Năm 08/02/2024 29/12/2023 – Ngày Nhâm Dần Nguyệt không, Thiên đức hợp, Vương nhật, Yếu an, Thiên thương, Minh phệ, Ngũ hợp. Thứ Sáu 09/02/2024 30/12/2023 – Ngày Quý Mão Quan nhật, Ngọc vũ, Cát kỳ, Minh phệ, Ngũ hợp. Thứ Bảy 10/02/2024 01/01/2024 – Ngày Giáp Thìn Thủ nhật, Phúc đức, Thiên vũ, Lục nghi, Kim quỹ, Kim đường. Chủ Nhật 11/02/2024 02/01/2024 – Ngày Ất Tỵ Bảo quang, Tương nhật. Thứ Ba 13/02/2024 04/01/2024 – Ngày Đinh Mùi Thiên đức, Kính an, Tứ tương, Ngọc đường. Thứ Sáu 16/02/2024 07/01/2024 – Ngày Canh Tuất Thiên ân, Tam hợp, Dương đức, Thiên y, Thiên hỷ, Tư mệnh. Chủ Nhật 18/02/2024 09/01/2024 – Ngày Nhâm Tý Thiên đức hợp, Thiên ân, Nguyệt không, Mẫu thương, Sinh khí, Thời dương, Thanh long, Minh phệ. Thứ Hai 19/02/2024 10/01/2024 – Ngày Quý Sửu Thiên ân, Minh đường, Tục thế. Thứ Năm 22/02/2024 13/01/2024 – Ngày Bính Thìn Nguyệt đức, Tứ tương, Nguyệt ân, Thủ nhật, Phúc đức, Thiên vu, Đại nghi, Kim quỹ, Kim đường. Thứ Sáu 23/02/2024 14/01/2024 – Ngày Đinh Tỵ Thiên đức, Tương nhật, Tứ tương, Bảo quang. Chủ Nhật 25/02/2024 16/01/2024 – Ngày Kỷ Mùi Ngọc đường, Kính an. Thứ Tư 28/02/2024 19/01/2024 – Ngày Nhâm Tuất Nguyệt không, Thiên đức hợp, Dương đức, Thiên hỷ, Tam hợp, Tư mệnh, Thiên y.

Bên cạnh đó, gia chủ cũng có thể tham khảo thêm ngày đẹp hợp tuổi 12 con giáp vào tháng 2 năm 2024 như sau:

Tuổi Ngày tốt tháng 2 năm 2024 (Dương lịch) Ý nghĩa Tý 4, 5, 8, 10, 13, 18, 19, 28 Được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý. Sửu 5, 8, 9, 18, 19 Cầu tài, xuất hành thuận lợi, gặp nhiều người tốt giúp đỡ, dễ đạt được mục tiêu đề ra. Dần 4, 5, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 25, 28 Gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong mọi việc, tài lộc như ý, có quý nhân phù trợ. Mão 4, 5, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 25, 28 Tranh luận sẽ giành được thắng lợi, cầu tài lộc đều như ý, có quý nhân giúp đỡ. Thìn 5, 8, 18 Gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc, được nhiều người giúp đỡ. Tỵ 4, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 25, 28 Xuất hành, khai trương gặp nhiều may mắn, được nhiều người trợ giúp. Ngọ 4, 5, 8, 10, 13, 19, 25, 28 Làm ăn kinh doanh phát đạt, gặp nhiều may mắn, được nhiều người tốt giúp đỡ. Mùi 5, 8, 9, 13, 18, 25 Đi/về thuận lợi, cầu tài lộc được như ý, có quý nhân phù trợ. Thân 4, 5, 9, 10, 13, 18, 19, 25, 28 Kinh doanh buôn bán thuận lợi, được nhiều người xung quanh giúp đỡ. Dậu 5, 8, 10, 13, 18, 19, 25 Làm gì cũng thuận lợi, may mắn, có quý nhân phù trợ. Tuất 4, 5, 8, 9, 18, 28 Xuất hành, mở hàng may mắn, vạn sự hanh thông, được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Hợi 4, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 25, 28 Làm ăn thuận lợi, các mối quan hệ trong công việc và cuộc sống đều tốt đẹp.

4. Chọn Ngày Đẹp Tháng 2 Âm Lịch Năm 2024 Làm Việc Đại Sự

Trong phần tiếp theo của bài viết, Batdongsan.com.vn tổng hợp các ngày đẹp tháng 2 âm năm 2024 cho việc xuất hành đầu năm, khai trương, mở hàng, mua nhà, mua xe, nhập trạch…

Xem Ngày Đẹp Tháng 2 Năm 2024 Xuất Hành

Xưa nay, người Việt luôn coi trọng việc chọn ngày đẹp xuất hành. Trong tháng đầu năm tính theo Âm lịch, ngoài xuất hành xu xuân, xông đất, chúc Tết, có thể bạn đã lên kế hoạch cho những hành trình mới, chẳng hạn như đi du lịch, công tác xa nhà… Chọn ngày tốt tháng 2 năm 2024 để xuất hành góp phần đảm bảo cho chuyến đi của bạn được suôn sẻ, tốt lành.

Tham khảo danh sách ngày đẹp tháng 2 năm 2024 xuất hành:

Thứ Ngày Dương Ngày Âm Giờ hoàng đạo Hướng xuất hành Thứ Sáu 09/02/2024 30/12/2023 Giờ Tý (23h – 1h), Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h). Đông Nam, Tây. Thứ Bảy 10/02/2024 01/01/2024 Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h). Đông Bắc, Đông Nam. Thứ Hai 11/02/2024 02/01/2024 Giờ Sửu (01h – 03h); Thìn (07h – 09h); Ngọ (11h – 13h); Mùi (13h – 15h); Tuất (19h – 21h); Hợi (21h – 23h). Tây Bắc, Đông Nam. Thứ Hai 12/02/2024 03/01/2024 Giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h). Đông, Tây Nam. Thứ Tư 13/02/2024 04/01/2024 Giờ Dần (03h – 05h); Mão ( 5h – 7h); Tỵ (9h – 11h); Thân (15h – 17h); Tuất (19h – 21h); Hợi (21h – 23h). Nam, Bắc. Thứ Tư 21/02/2024 12/01/2024 Giờ Tý (23h – 1h), Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h). Đông Nam, Tây Bắc. Thứ Bảy

24/02/2024 15/01/2024 Giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h). Bắc, Đông Nam.

Xem Ngày Đẹp Trong Tháng 2 Năm 2024 Để Mở Hàng, Khai Trương

Với những người làm ăn kinh doanh, vấn đề tâm linh khá quan trọng. Do đó, việc chọn ngày tốt mở hàng, khai trương năm 2024 được nhiều gia chủ quan tâm tìm hiểu. Khai trương, mở hàng vào ngày tốt, giờ đẹp sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, giảm trừ được những điều không may, những rủi ro có thể xảy ra. Chọn được ngày tốt khai trương không chỉ giúp gia chủ yên tâm, tự tin hơn về mặt tâm lý, mà còn thể hiện lòng thành của họ với thổ địa, thần tài, thần linh… nơi họ kinh doanh buôn bán. Nếu đang có dự định khai trương quán ăn, nhà hàng hoặc mở công ty trong tháng 2 năm 2024 Dương lịch, bạn có thể tham khảo danh sách các ngày đẹp sau đây:

Thứ Ngày Dương Ngày Âm Giờ hoàng đạo Thứ Sáu 02/02/2024 23/12/2023 Giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h). Thứ Bảy 03/02/2024 24/12/2023 Giờ Tý (23h – 1h), Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h). Thứ Hai 05/02/2024 26/1/2023 Giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h). Thứ Hai 12/02/2024 03/01/2024 Giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h). Thứ Sáu 16/02/2024 07/01/2024 Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h). Thứ Bảy 17/02/2024 08/01/2024 Giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h). Chủ Nhật 18/02/2024 09/01/2024 Giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h). Thứ Năm 22/02/2024 13/01/2024 Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h). Thứ Bảy 24/02/2024 15/01/2024 Giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h). Thứ Tư 28/02/2024 19/01/2024 Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

Xem Ngày Cưới Đẹp Tháng 2 Năm 2024

Kết hôn là việc trọng đại, là bước ngoặt quan trọng trong đời mỗi người, cần chọn ngày đẹp, giờ tốt để tiến hành. Khi xem ngày cưới hỏi, người ta thường căn cứ vào tuổi của hai vợ chồng. Ngày tốt tháng 2 năm 2024 để cưới hỏi là những ngày nào? Nếu bạn đang quan tâm vấn đề này, có thể tham khảo danh sách ngày đẹp sau:

Thứ Ngày Dương Ngày Âm Giờ hoàng đạo Thứ Hai 05/02/2024 26/12/2023 Giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h, Tỵ (9h – 11h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h). Thứ Năm 08/2/2024 29/12/2023 Giờ Tuất (19h – 21h), Thìn (7h – 9h, Tỵ (9h – 11h), Mùi (13h – 15h). Thứ Sáu 09/02/2024 30/12/2023 Giờ Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h). Thứ Sáu 16/02/2024 7/1/2024 Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 10h), Tý (23h – 1h), Hợi (21h – 0h), Dậu (17h – 20h). Chủ Nhật 18/02/2024 09/01/2024 Giờ Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h). Thứ Hai 19/2/2024 10/1/2024 Giờ Tuất (19h – 21h), Thìn (7h – 9h, Tỵ (9h – 11h), Mùi (13h – 15h). Thứ Năm 22/2/2024 13/1/2024 Giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h). Thứ Bảy 24/02/2024 15/1/2024 Giờ Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h).

Xem Ngày Tốt Tháng 2 Năm 2024 Để Làm Nhà, Mua Nhà

Trước khi tìm hiểu ngày tốt xấu tháng 2 năm 2024 cho việc làm nhà, mua nhà mua chung cư , gia chủ cần nhớ một số nguyên tắc cơ bản như sau khi chọn ngày tốt:

Chọn ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo.

Chọn ngày đại cát (ngày có Can sinh Chi) hoặc ngày tiểu cát (ngày có Chi sinh Can).

Chọn ngày hợp mệnh với gia chủ cũng như người được mượn tuổi (với trường hợp mượn tuổi làm nhà).

Không chọn ngày xung với tuổi của gia chủ hoặc tuổi của người được mượn tuổi làm nhà (với trường hợp mượn tuổi làm nhà).

Không chọn ngày có mệnh khắc với mệnh của gia chủ hoặc tuổi của người được mượn tuổi làm nhà với trường hợp mượn tuổi làm nhà).

Không chọn các xấu: Dương công kỵ nhật, Nguyệt kỵ, Tam nương, đại bại, sát chủ, địa hỏa, thiên hỏa, độc hỏa, thiên tai đại họa, giá ốc, vãng vong.

Không chọn giờ thọ tử, giờ sát chủ.

Nếu đang phân vân chọn ngày đẹp tháng 2 năm 2024 để làm nhà, mua nhà, bạn có thể tham khảo danh sách các ngày tốt mà Batdongsan.com.vn tổng hợp dưới đây:

Thứ Ngày Dương Ngày Âm Giờ hoàng đạo Thứ Sáu 16/02/2024 7/1/2024 Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 10h), Tý (23h – 1h), Hợi (21h – 0h) và Dậu (17h – 20h). Chủ Nhật 18/02/2024 09/01/2024 Giờ Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h). Thứ Hai 19/02/2024 10/01/2024 Giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h). Thứ Bảy 24/02/2024 15/1/2024 Giờ Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h). Chủ Nhật 25/02/2024 16/01/2024 Giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h). Thứ Hai 26/2/2024 17/1/2024 Giờ Tuất (19h – 21h), Thìn (7h – 9h, Tỵ (9h – 11h), Mùi (13h – 15h). Thứ Ba 27/2/2024 18/1/2024 Giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h). Thứ Tư 28/02/2024 19/01/2024 Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 10h), Tý (23h – 1h), Hợi (21h – 0h), Dậu (17h – 20h).

Xem Ngày Đẹp Tháng 2 Năm 2024 Để Mua Xe

Nhiều người cho rằng, việc mua xe cũng tương tự như khi mua nhà, khai trương, cưới hỏi… cần chọn ngày tốt, giờ đẹp để tiến hành. Mua xe ngày tốt sẽ góp phần mang lại cho gia chủ nhiều may mắn, tài lộc. Đồng thời, chủ nhân ngồi sau vô lăng cũng cảm thấy tự tin, an tâm hơn, giảm thiểu tối đa việc xảy ra va chạm và xe cũng bền hơn, ít bị hỏng hóc.

Nếu có ý định mua xe trong tháng 2 năm 2024, bạn có thể tham khảo danh sách ngày tốt dưới đây:

Thứ Ngày Dương Ngày Âm Giờ hoàng đạo Thứ Hai 05/02/2024 26/12/2023 Giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h). Thứ Sáu 09/02/2024 30/12/2023 Giờ Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h). Thứ Sáu 18/02/2024 09/01/2024 Giờ Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h). Thứ Năm 22/2/2024 13/1/2024 Giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), giờ Hợi (21h – 23h). Thứ Bảy 24/02/2024 15/1/2024 Giờ Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h). Thứ Hai 26/2/2024 17/1/2024 Giờ Tuất (19h – 21h), Thìn (7h – 9h, Tỵ (9h – 11h), Mùi (13h – 15h). Thứ Ba 27/2/2024 18/1/2024 Giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Chọn Ngày Tốt Tháng 2 Năm 2024 Để Nhập Trạch

Xem ngày nhập trạch về nhà mới cũng quan trọng như như chọn ngày đẹp động thổ xây nhà. Người Việt tin rằng, nhập trạch vào ngày lành tháng tốt sẽ giúp mọi chuyện trong ngôi nhà mới sẽ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như cuộc sống, đồng thời giúp tránh được những điều xui rủi, không mong muốn. Ở góc độ tinh thần, việc chọn được ngày tốt làm thủ tục nhập trạch cũng giúp các thành viên gia đình cảm thấy yên tâm hơn, lạc quan hơn và thoải mái hơn khi sống trong ngôi nhà mới. Theo đó, vận khí cũng tốt lên.

Nếu chưa chọn được ngày đẹp tháng 2 năm 2024 để nhập trạch, gia chủ có thể tham khảo danh sách ngày tốt dưới đây:

Thứ Ngày Dương Ngày Âm Giờ hoàng đạo Thứ Tư 5/2/2024 26/12/2023 Giờ Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h). Thứ Năm 8/2/2024 29/12/2023 Giờ Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h). Thứ Sáu 9/2/2024 30/12/2023 Giờ Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h). Thứ Bảy 10/2/2024 1/1/2024 Giờ Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h). Thứ Ba 13/2/2024 4/1/2024 Giờ Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h). Thứ Sáu 16/2/2024 7/1/2024 Giờ Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h). Chủ Nhật 18/2/2024 9/1/2024 Giờ Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h). Thứ Hai 19/2/2024 10/1/2024 Giờ Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h). Chủ Nhật 25/2/2024 16/1/2024 Giờ Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h). Thứ Tư 28/2/2024 19/1/2024 Giờ Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h)

* Lưu ý: Danh sách các ngày đẹp tháng 2 năm 2024 để xuất hành, khai trương, cưới hỏi, làm nhà, nhập trạch,… nói trên chỉ mang tính tương đối. Khi áp dụng đối với từng trường hợp cụ thể, cần xem thêm tuổi của gia chủ cùng một số yếu tố khác liên quan. Nếu chú trọng ngày tốt, giờ đẹp khi khởi sự những việc quan trọng, bạn nên tham vấn các chuyên gia có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực này để mang lại hiệu quả tốt nhất.

5. Những Ngày Xấu Nên Tránh Trong Tháng 2 Năm 2024

Bên cạnh việc chọn ngày tốt trong tháng 2 năm 2024 để làm những việc hệ trọng, bạn cũng nên tránh những ngày xấu (ngày hắc đạo) trong tháng này để tránh gặp những điều không mong muốn.

Dưới đây là danh sách ngày xấu tháng 2 năm 2024:

Thứ Ngày Dương Ngày Âm Chi tiết

Thứ Năm 01/02/2024 22/12/2023 – Ngày can chi: Ất Mùi, tháng Ất Sửu, năm Quý Mão

– Ngày hắc đạo: Nguyên Vũ

– Giờ hoàng đạo: Hợi (21h – 23h); Dần (3h – 5h); Mão (5h – 7h); Tỵ (9h – 11h); Thân (15h – 17h); Tuất (19h – 21h).

Thứ Bảy 03/02/2024 24/12/2023 – Ngày can chi: Đinh Dậu, tháng Ất Sửu, năm Quý Mão

– Ngày hắc đạo: Câu Trần

– Giờ hoàng đạo: Dần (3h – 5h); Mão (5h – 7h); Ngọ (11h – 13h); Mùi (13h – 15h); Dậu (17h – 19h).

Thứ Ba 06/02/2024 27/12/2023 – Ngày can chi: Canh Tý, tháng Ất Sửu, năm Quý Mão

– Ngày hắc đạo: Thiên Hình

– Giờ hoàng đạo: Tý (23h – 1h); Sửu (1h – 3h); Mão (5h – 7h); Ngọ (11h – 13h); Thân (15h – 17h); Dậu (17h – 19h).

Thứ Tư 07/02/2024 28/12/2023 – Ngày can chi: Tân Sửu, tháng Ất Sửu, năm Quý Mão

– Ngày hắc đạo: Chu Tước

– Giờ hoàng đạo: Dần (3h – 5h); Mão (5h – 7h); Tỵ (9h – 11h); Thân (15h – 17h); Tuất (19h – 21h); Hợi (21h – 23h).

Thứ Hai 12/02/2024 03/01/2024 – Ngày can chi: Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn

– Ngày hắc đạo: Bạch Hổ

– Giờ hoàng đạo: Sửu (1h – 3h); Mão (5h – 7h); Ngọ (11h – 13h); Thân (15h – 17h); Dậu (17h – 19h); Tý (23h – 1h).

Thứ Bảy

14/02/2024 05/01/2024 – Ngày can chi: Mậu Thân, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn

– Ngày hắc đạo: Thiên Lao

– Giờ hoàng đạo: Sửu (1h – 3h); Thìn (7h – 9h); Tỵ (9h – 11h); Mùi (13h – 15h); Tuất (19h – 21h); Tý (23h – 1h).

Thứ Năm 15/02/2024 06/01/2024 – Ngày can chi: Kỷ Dậu, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn

– Ngày hắc đạo: Nguyên Vũ

– Giờ hoàng đạo: Tý (23h – 1h); Dần (3h – 5h); Mão (5h – 7h); Ngọ (11h – 13h); Mùi (13h – 15h); Dậu (17h – 19h).

Thứ Bảy 17/02/2024 08/01/2023 – Ngày can chi: Tân Hợi, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn

– Ngày hắc đạo: Câu Trần

– Giờ hoàng đạo: Sửu (1h – 3h); Thìn (7h – 9h); Ngọ (11h – 13h); Mùi (13h – 15h); Tuất (19h – 21h); Hợi (21h – 23h).

Thứ Ba 20/02/2024 11/01/2024 Ngày can chi: Giáp Dần, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn

Ngày hắc đạo: Thiên Hình

Giờ hoàng đạo: Sửu (1h – 3h); Thìn (7h – 9h); Tỵ (9h – 11h); Mùi (13h – 15h); Tuất (19h – 21h); Tý (23h – 1h).

Thứ Tư 21/02/2024 12/01/2024 – Ngày can chi: Ất Mão, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn

– Ngày hắc đạo: Chu Tước

– Giờ hoàng đạo: Dần (3h – 5h); Mão (5h – 7h); Ngọ (11h – 13h); Mùi (13h – 15h); Dậu (17h – 19h); Tý (23h – 1h).

Thứ Bảy

24/02/2024 15/01/2024 – Ngày can chi: Mậu Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn

– Ngày hắc đạo: Bạch Hổ

– Giờ hoàng đạo: Sửu (1h – 3h); Mão (5h – 7h); Ngọ (11h – 13h); Thân (15h – 17h); Dậu (17h – 19h); Tý (23h – 1h).

Thứ Hai

26/02/2024 17/01/2024 – Ngày can chi: Canh Thân, tháng Bình Dần, năm Giáp Thìn

– Ngày hắc đạo: Thiên Lao

– Giờ hoàng đạo: Sửu (1h – 3h); Thìn (7h – 9h); Tỵ (9h – 11h); Mùi (13h – 15h); Tuất (19h – 21h); Tý (23h – 1h).

Thứ Ba

27/02/2024 18/01/2024 – Ngày can chi: Tân Dậu, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn

– Ngày hắc đạo: Nguyên Vũ

– Giờ hoàng đạo: Dần (3h – 5h); Mão (5h – 7h); Ngọ (11h – 13h); Mùi (13h – 15h); Dậu (17h – 19h); Tý (23h – 1h).

Thứ Năm

29/02/2024 20/01/2024 – Ngày can chi: Quý Hợi, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn

– Ngày hắc đạo: Câu Trần

– Giờ hoàng đạo: Sửu (1h – 3h); Thìn (7h – 9h); Ngọ (11h – 13h); Mùi (13h – 15h); Tuất (19h – 21h); Hợi (21h – 23h).

* Lưu ý: Trong ngày đẹp vẫn có giờ xấu. Trong ngày xấu vẫn có giờ đẹp. Ngày xấu trong tháng 2 năm 2024 được khuyên tránh thực hiện những việc quan trọng. Thế nhưng, nếu cần thiết, bạn có thể xem xét tổng hòa các yếu tố tuổi, cung mệnh, năm, tháng để tiến hành theo giờ đẹp trong ngày xấu nhằm tránh làm chậm kế hoạch, lịch trình đã đặt ra.

