Nghệ An có bao nhiêu huyện, thị xã, đặc điểm về dân số, điều kiện tự nhiên, quy hoạch tỉnh Nghệ An như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin tổng quan nhất về tỉnh Nghệ An.

1. Tỉnh Nghệ An Có Bao Nhiêu Huyện?

Tỉnh Nghệ An có 17 huyện, 3 thị xã và 1 thành phố.

2. Thông Tin Tổng Quan Về Tỉnh Nghệ An

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam, nơi sinh ra nhiều vị anh hùng dân tộc cả trong thời chiến lẫn thời bình, và là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Ngoài việc trả lời câu hỏi “ Nghệ An có bao nhiêu huyện ”, dưới đây Batdongsan.com.vn cũng sẽ cung cấp một số thông tin tổng quan về vị trí, điều kiện tự nhiên của tỉnh cho bạn đọc tham khảo.

Vị Trí Địa Lý – Nghệ An Thuộc Miền Nào?

Nghệ An nằm ở vùng trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam, có vị trí địa lý như sau:

Phía Đông giáp biển với chiều dài 82km

Phía Bắc giáp tỉnh Thanh Hoá

Phía Nam giáp tỉnh Hà Tĩnh

Phía Tây giáp nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào với biên giới đường bộ dài 468km.

Vị trí tỉnh Nghệ An trên bản đồ Việt Nam

Nhìn vào bản đồ chi tiết tỉnh Nghệ An có thể giải đáp "Nghệ An có bao nhiêu huyện"

Dân Số Và Diện Tích Nghệ An Là Bao Nhiêu?

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2022 , tỉnh Nghệ An có diện tích và dân số như sau:

Tên đơn vị Tỉnh Nghệ An Dân số 3.625.000 người Diện tích 16.493,7 km² Mật độ dân số 207 người/km²

Điều Kiện Tự Nhiên Tỉnh Nghệ An

Nghệ An là khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa có tính chất khá khắc nghiệt với 2 mùa rõ rệt là mùa hè và mùa đông. Từ khoảng tháng 4 đến tháng 8 dương lịch, tỉnh phải chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam khô và nóng, còn mùa đông thì có gió mùa Đông Bắc lạnh và ẩm ướt.

Mặc dù có thời tiết khắc nghiệt nhưng Xứ Nghệ là nơi có đầy đủ địa hình bao gồm núi cao, vùng trung du, đồng bằng và ven biển. Đây là một trong những điều kiện để phát triển các hình thức sản xuất, chế biến nông – lâm – ngư nghiệp và du lịch.

Dân Tộc Và Tôn Giáo

Toàn tỉnh Nghệ An có tổng cộng 47 dân tộc anh em sinh sống và số ít người nước ngoài đang cư trú, làm việc. Trong đó, các dân tộc: Thái, Thổ, Khơ Mú, Mông,… là những dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao.

Sự phân bố dân cư trên địa bàn tỉnh không đồng đều. Khu vực thành phố Vinh, thị xã và vùng đồng bằng, vùng ven biển có mật độ dân số đông. Tại những khu vực đồi núi, dân cư tập thưa thớt.

Về tôn giáo, tỉnh Nghệ An hiện nay có tất cả 11 tôn giáo khác nhau. Trong đó, số thành viên theo đông nhất là Công giáo, Phật giáo. Các tôn giáo còn lại có thể kể đến như: Tin Lành, Hồi giáo, đạo Minh Lý, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Minh Sư, Tứ Ân Hiểu Nghĩa, Haha’i giáo, Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam.

Nghệ An có đến 47 dân tộc anh em sinh sống và 11 tôn giáo khác nhau (Ảnh: Internet)

Nghệ An Cách Hà Nội Bao Nhiêu Km?

Theo Google Maps thì khoảng cách từ Hà Nội đến Nghệ An tương ứng với các cung đường như sau: đi theo tuyến quốc lộ 1 A (332km); đi theo cao tốc Hà Nội – Ninh Bình (326km); đi theo đường Hồ Chí Minh (319km).

Như vậy, Nghệ An cách Hà Nội khoảng hơn 300km tùy cung đường.

Để đi từ Vinh ra Hà Nội có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân, xe khách, tàu hỏa hoặc máy bay. Đối với đường bay, chuyến bay Vinh – Hà Nội sẽ khởi hành từ sân bay quốc tế Vinh và hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Nghệ An Có Bao Nhiêu Tuyến Quốc Lộ Đi Qua?

Nghệ An hội tụ đầy đủ các loại hình giao thông: đường bộ, đường thuỷ, đường sắt và đường hàng không. Đồng thời, Nghệ An cũng nằm ở hành lang kinh tế Đông – Tây, nối liền giữa các quốc gia: Myanmar – Thái Lan – Lào – Việt Nam theo tuyến quốc lộ 7 đến cảng Cửa Lò.

Các tuyến quốc lộ chạy qua tỉnh Nghệ An bao gồm: Quốc lộ 1A, quốc lộ 7A, quốc lộ 15, 16, 36, quốc lộ 46, 46A, 46B, 46C, quốc lộ 48A, 48C, 48D, 48E.

Ngoài ra, tỉnh còn có cảng biển Cửa Lò, sân bay Vinh với cơ sở hạ tầng đang được nâng cấp. Đây là một trong những thế mạnh để thúc đẩy các giao lưu kinh tế, xã hội, thương mại, dịch vụ,… toàn tỉnh phát triển.

Toàn cảnh thành phố Vinh, Nghệ An nhìn từ trên cao

3. Quy Hoạch Tỉnh Nghệ An Giai Đoạn 2021 – 2030, Tầm Nhìn Đến Năm 2050

Thời gian vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã có nhiều buổi làm việc với các sở, ban, ngành và những đơn vị có liên quan để lấy ý kiến về dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục Tiêu

Mục tiêu của dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là:

Xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành một tỉnh phát triển toàn diện của Việt Nam về tất cả các lĩnh vực theo hướng văn minh, hiện đại, là động lực để phát triển khu vực Bắc Trung Bộ.

Phát triển kinh tế năng động, nhanh và bền vững.

Hệ thống kết cấu cơ sở hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại hoá, đảm bảo vững chắc về quốc phòng – an ninh.

Trở thành khu vực trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân đồng thời xây dựng nền văn hoá tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộc Xứ Nghệ.

Định Hướng Phát Triển Quy Hoạch Tỉnh Nghệ An Thời Kỳ 2021 – 2030, Tầm Nhìn Đến Năm 2050

Theo dự thảo định hướng, tỉnh Nghệ An tập trung tối đa nguồn lực để phát triển: 2 khu vực động lực tăng trưởng, 3 đột phá chiến lược, 4 hành lang kinh tế, 5 lĩnh vực trụ cột, 6 trung tâm đô thị.

02 khu vực động lực tăng trưởng là: Thành phố Vinh mở rộng và Khu Kinh tế Nghệ An.

03 đột phá chiến lược:

Hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh mang tính cạnh tranh vượt trội gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại nhằm đáp ứng những yêu cầu về phát triển.

Phát triển toàn diện nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với phát huy giá trị văn hoá, con người Xứ Nghệ.

04 hành lang kinh tế:

Hành lang kinh tế ven biển phía Đông phát triển đô thị, khu công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ tổng hợp và các ngành liên quan đến kinh tế biển (gắn với các tuyến đường QL 1A, cao tốc Bắc Nam, đường biển, đường ven biển, đường sắt quốc gia).

Hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh ứng dụng công nghệ cao phát triển nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng, khu du lịch sinh thái.

Phát triển lâm nghiệp, du lịch sinh thái gắn với cộng đồng trên tuyến hành lang kinh tế quốc lộ 7.

Ứng dụng công nghệ cao để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, chế biến và khai thác khoáng sản trên tuyến hành lang kinh tế quốc lộ 48A.

05 lĩnh vực trụ cột:

Phát triển công nghiệp, lấy công nghiệp chế biến, chế tạo, hỗ trợ làm trọng điểm.

Phát triển các lĩnh vực bao gồm thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, y tế.

Phát triển du lịch dựa theo 3 trọng tâm là văn hoá lịch sử, tâm linh; du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao biển; du lịch sinh thái mạo hiểm gắn với cộng đồng.

Phát triển nông nghiệp thông qua ứng dụng công nghệ cao.

Phát triển kinh tế kết hợp đảm bảo quốc phòng an ninh.

06 trung tâm đô thị:

Trọng tâm là thành phố Vinh mở rộng

Thành phố Hoàng Mai gắn với huyện Quỳnh Lưu

Thành phố Thái Hoà gắn với huyện Nghĩa Đàn

Thị xã Diễn Châu

Thị xã Đô Lương

Thị xã Con Cuông

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Nghệ An là một trong những nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược, tạo tiền đề, động lực để phát triển khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung, tầm nhìn hướng tới năm 2050.

Định hướng không gian phát triển tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Định hướng phát triển đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2030

4. Những Tiềm Năng Phát Triển Trên Địa Bàn Tỉnh Nghệ An

Không chỉ giải đáp các câu hỏi liên quan đến tỉnh Nghệ An như: Nghệ An có bao nhiêu huyện, thuộc vùng miền nào ở nước ta, dưới đây Batdongsan.com.vn cũng sẽ đưa ra một số phân tích, nhận định về tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch trên địa bàn.

Có thể thấy, Nghệ An là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển toàn diện các lĩnh vực nông, lâm, ngư, nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

Tiềm Năng Về Tài Nguyên Thiên Nhiên

Những tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An bao gồm:

Tài nguyên đất lớn là điều kiện để phát triển các lĩnh vực nông, lâm ngư nghiệp với quy mô tập trung, cung cấp nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến và chăn nuôi.

Diện tích đất rừng hiện nay trên toàn tỉnh là 962.230,49ha, trong đó đất chưa trồng rừng chiếm 51.844,57ha và độ che phủ gần 59%. Rừng Nghệ An rất đa dạng và mang lại nhiều giá trị kinh tế, là nguồn cung cấp gỗ lớn cho các ngành công nghiệp. Ngoài ra, rừng trên địa bàn tỉnh có các loại lâm sản và thú quý hiếm, dược liệu,… phục vụ cho sản xuất.

Nghệ An có chiều dài đường biển 82km với 6 cửa lạch, diện tích mặt nước mặn, lợ chiếm hơn 3000ha và trên 1000 phần diện tích để phát triển đồng muối. Đây là điều kiện để người dân ven biển phát triển nuôi trồng, đánh bắt hải sản, du lịch biển và nghề muối. Ngoài ra, Cửa Lò và Cửa Hội có nhiều điều kiện để xây dựng cảng biển. Đặc biệt, biển Cửa Lò có nhiều tiềm năng để khai thác và xây dựng thành cảng biển quốc tế quan trọng khu vực Bắc Trung Bộ.

Các nguồn tài nguyên khoáng sản có thể khai thác trên địa bàn tỉnh bao gồm: Đá vôi, vàng, đá quý, ruby, thiếc, đá trắng, đá bazan, than bùn, quặng mangan,… Đây là nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, vật liệu xây dựng và xuất khẩu.

Tiềm Năng Về Du Lịch

Vùng đất anh hùng Xứ Nghệ có nhiều tiềm năng để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước:

Sự đa dạng và dân tộc, tôn giáo đã mang đến nhiều nét văn hoá, lễ hội đặc trưng mang đậm tính lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn như vườn quốc gia Pù Mát, khu bảo tồn rừng nguyên sinh Pù Huống, biển Cửa Lò,…

Hơn 1000 địa điểm di tích lịch sử, văn hóa trên toàn tỉnh. Trong đó, 130 khu di tích quốc gia. Đặc biệt nhất là Khu di tích Kim Liên – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiềm Năng Kinh Tế

Mặc dù có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nhưng tỉnh Nghệ An lại có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế:

Vị trí địa lý thuận lợi, có tuyến quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam đi qua, có cả đường biển lẫn đường hàng không, đường biên giáp giáp Lào.

Nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng là động lực để phát triển toàn diện các lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

Nghệ An là khu vực thích hợp để trồng nhiều loại cây cũng như chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ hải sản.

Quỹ đất rộng mở ra nhiều tiềm năng phát triển bất động sản tại Nghệ An.

Kết cấu cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư và đồng bộ.

Người dân Xứ Nghệ chất phác, chịu khó, thông minh và ham học hỏi.

Nghệ An có nhiều tiềm năng để phát triển đa dạng có loại hình du lịch

Trên đây là câu trả lời cho thắc mắc “tỉnh Nghệ An có bao nhiêu huyện, thị xã” cũng như một số thông tin tổng quan về tỉnh. Hi vọng đây là những thông tin hữu ích, giúp bạn đọc hiểu hơn về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, hạ tầng quy hoạch tại tỉnh Nghệ An, từ đó có những quyết định về đầu tư, mua bán bất động sản hay kế hoạch an cư lâu dài tại đây.

Hà Linh

Xem thêm:

!function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");